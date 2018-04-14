Текстовая онлайн трансляция матча Арсенал - Атлетико М

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Арсенал (последние 20 матчей: +11 =1 -8)
- 22.04.2018 Арсенал 4:1 Вест Хэм ПЛ
- 15.04.2018 Ньюкасл 2:1 Арсенал ПЛ
- 12.04.2018 ЦСКА Москва 2:2 Арсенал ЛЕ
- 08.04.2018 Арсенал 3:2 Саутгемптон ПЛ
- 05.04.2018 Арсенал 4:1 ЦСКА Москва ЛЕ
- 01.04.2018 Арсенал 3:0 Сток Сити ПЛ
- 15.03.2018 Арсенал 3:1 Милан ЛЕ
- 11.03.2018 Арсенал 3:0 Уотфорд ПЛ
- 08.03.2018 Милан 0:2 Арсенал ЛЕ
- 04.03.2018 Брайтон 2:1 Арсенал ПЛ
- 01.03.2018 Арсенал 0:3 Манчестер Сити ПЛ
- 25.02.2018 Арсенал 0:3 Манчестер Сити КЛ
- 22.02.2018 Арсенал 1:2 Эстерсунд ЛЕ
- 15.02.2018 Эстерсунд 0:3 Арсенал ЛЕ
- 10.02.2018 Тоттенхэм 1:0 Арсенал ПЛ
- 03.02.2018 Арсенал 5:1 Эвертон ПЛ
- 30.01.2018 Суонси 3:1 Арсенал ПЛ
- 24.01.2018 Арсенал 2:1 Челси КЛ
- 20.01.2018 Арсенал 4:1 Кристал Пэлас ПЛ
- 14.01.2018 Борнмут 2:1 Арсенал ПЛ
Атлетико М (последние 20 матчей: +14 =2 -4)
- 22.04.2018 Атлетико М 0:0 Бетис П
- 19.04.2018 Реал Сосьедад 3:0 Атлетико М П
- 15.04.2018 Атлетико М 3:0 Леванте П
- 12.04.2018 Спортинг Л 1:0 Атлетико М ЛЕ
- 08.04.2018 Реал Мадрид 1:1 Атлетико М П
- 05.04.2018 Атлетико М 2:0 Спортинг Л ЛЕ
- 01.04.2018 Атлетико М 1:0 Депортиво П
- 18.03.2018 Вильярреал 2:1 Атлетико М П
- 15.03.2018 Локомотив Москва 1:5 Атлетико М ЛЕ
- 11.03.2018 Атлетико М 3:0 Сельта П
- 08.03.2018 Атлетико М 3:0 Локомотив Москва ЛЕ
- 04.03.2018 Барселона 1:0 Атлетико М П
- 28.02.2018 Атлетико М 4:0 Леганес П
- 25.02.2018 Севилья 2:5 Атлетико М П
- 22.02.2018 Атлетико М 1:0 Копенгаген ЛЕ
- 18.02.2018 Атлетико М 2:0 Атлетик Б П
- 15.02.2018 Копенгаген 1:4 Атлетико М ЛЕ
- 10.02.2018 Малага 0:1 Атлетико М П
- 04.02.2018 Атлетико М 1:0 Валенсия П
- 28.01.2018 Атлетико М 3:0 Лас-Пальмас П
Последние игры между собой
Арсенал: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 0
Атлетико М: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 1
- 01.08.2009 Арсенал 2:1 Атлетико М Товарищеские матчи. Сборные
1/16 финала
1/8 финала
1/2 финала
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Финал
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Текстовая онлайн трансляция матча Арсенал - Атлетико МДо начала игры осталось 2 дня 17 часов 33 минуты, которая состоится 26.04.2018.
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Прогнозы на матч Арсенал - Атлетико М
Арсенал
44.4% (55)
Ничья:
33.9% (42)
Атлетико М
21.8% (27)
Вы не участвовали в прогнозе
1:1 Ничья:
29% (36)
2:1 Арсенал:
24.2% (30)
1:2 Атлетико М:
13.7% (17)
1:0 Арсенал:
6.5% (8)
2:0 Арсенал:
4.8% (6)
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