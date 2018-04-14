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Стадион:
Марсель
 
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Ред Булл Зальцбург
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Текстовая онлайн трансляция матча Марсель - Ред Булл Зальцбург

До начала игры осталось 2 дня 17 часов 53 минуты, которая состоится 26.04.2018.
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:
Прогнозы на матч Марсель - Ред Булл Зальцбург
Марсель
84.9% (101)
Ничья:
10.1% (12)
Ред Булл Зальцбург
5% (6)

Вы не участвовали в прогнозе

Марсель:
42% (50)
Марсель:
21% (25)
Марсель:
8.4% (10)
Ничья:
6.7% (8)
Марсель:
6.7% (8)
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