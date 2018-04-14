Текстовая онлайн трансляция матча Марсель - Ред Булл Зальцбург

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Марсель (последние 20 матчей: +11 =4 -5)
- 21.04.2018 Марсель 5:1 Лилль Л1
- 15.04.2018 Труа 2:3 Марсель Л1
- 12.04.2018 Марсель 5:2 РБ Лейпциг ЛЕ
- 08.04.2018 Марсель 0:0 Монпелье Л1
- 05.04.2018 РБ Лейпциг 1:0 Марсель ЛЕ
- 31.03.2018 Дижон 1:3 Марсель Л1
- 18.03.2018 Марсель 2:3 Лион Л1
- 15.03.2018 Атлетик Б 1:2 Марсель ЛЕ
- 11.03.2018 Тулуза 1:2 Марсель Л1
- 08.03.2018 Марсель 3:1 Атлетик Б ЛЕ
- 04.03.2018 Марсель 1:1 Нант Л1
- 28.02.2018 ПСЖ 3:0 Марсель КФ
- 25.02.2018 ПСЖ 3:0 Марсель Л1
- 22.02.2018 Брага 1:0 Марсель ЛЕ
- 18.02.2018 Марсель 1:0 Бордо Л1
- 15.02.2018 Марсель 3:0 Брага ЛЕ
- 09.02.2018 Сент-Этьен 2:2 Марсель Л1
- 06.02.2018 Бур-Перонна 0:9 Марсель КФ
- 02.02.2018 Марсель 6:3 Метц Л1
- 28.01.2018 Марсель 2:2 Монако Л1
Ред Булл Зальцбург (последние 20 матчей: +15 =3 -2)
- 22.04.2018 Ред Булл Зальцбург 3:1 Альтах Б
- 18.04.2018 Маттерсбург 0:0 Ред Булл Зальцбург К
- 15.04.2018 Адмира 2:6 Ред Булл Зальцбург Б
- 12.04.2018 Ред Булл Зальцбург 4:1 Лацио ЛЕ
- 08.04.2018 ЛАСК 1:0 Ред Булл Зальцбург Б
- 05.04.2018 Лацио 4:2 Ред Булл Зальцбург ЛЕ
- 31.03.2018 Ред Булл Зальцбург 2:0 Вольфсбергер Б
- 18.03.2018 Ред Булл Зальцбург 5:0 Аустрия Вена Б
- 15.03.2018 Ред Булл Зальцбург 0:0 Боруссия Д ЛЕ
- 11.03.2018 Маттерсбург 2:2 Ред Булл Зальцбург Б
- 08.03.2018 Боруссия Д 1:2 Ред Булл Зальцбург ЛЕ
- 04.03.2018 Ред Булл Зальцбург 1:0 Рапид Вена Б
- 28.02.2018 Ред Булл Зальцбург 7:0 Аустрия Клагенфурт К
- 25.02.2018 Штурм 2:4 Ред Булл Зальцбург Б
- 22.02.2018 Ред Булл Зальцбург 2:1 Реал Сосьедад ЛЕ
- 18.02.2018 Ред Булл Зальцбург 4:0 Санкт-Пёльтен Б
- 15.02.2018 Реал Сосьедад 2:2 Ред Булл Зальцбург ЛЕ
- 10.02.2018 Альтах 0:1 Ред Булл Зальцбург Б
- 03.02.2018 Ред Булл Зальцбург 2:1 Адмира Б
- 30.01.2018 Ред Булл Зальцбург 4:1 Аниф ТМК
Последние игры между собой
1/16 финала
1/8 финала
1/2 финала
— ?
— ?
— ?
— ?
Финал
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Текстовая онлайн трансляция матча Марсель - Ред Булл ЗальцбургДо начала игры осталось 2 дня 17 часов 53 минуты, которая состоится 26.04.2018.
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Прогнозы на матч Марсель - Ред Булл Зальцбург
Марсель
84.9% (101)
Ничья:
10.1% (12)
Ред Булл Зальцбург
5% (6)
Вы не участвовали в прогнозе
2:1 Марсель:
42% (50)
2:0 Марсель:
21% (25)
3:1 Марсель:
8.4% (10)
1:1 Ничья:
6.7% (8)
1:0 Марсель:
6.7% (8)
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