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Стадион:
Рома
 
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Ливерпуль
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Текстовая онлайн трансляция матча Рома - Ливерпуль

До начала игры осталось 2 дня 16 часов 19 минут, которая состоится 02.05.2018.
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:
Прогнозы на матч Рома - Ливерпуль
Рома
54.6% (53)
Ничья:
25.8% (25)
Ливерпуль
19.6% (19)

Вы не участвовали в прогнозе

Рома:
26.8% (26)
Ничья:
12.4% (12)
Ливерпуль:
9.3% (9)
Ничья:
9.3% (9)
Рома:
8.2% (8)
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