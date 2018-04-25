Текстовая онлайн трансляция матча Рома - Ливерпуль

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Стадион: Олимпийский (Рим)
Предыдущие игры
Рома (последние 20 матчей: +11 =3 -6)
- 28.04.2018 Рома 4:1 Кьево СA
- 24.04.2018 Ливерпуль 5:2 Рома ЛЧ
- 21.04.2018 СПАЛ 2013 0:3 Рома СA
- 18.04.2018 Рома 2:1 Дженоа СA
- 15.04.2018 Лацио 0:0 Рома СA
- 10.04.2018 Рома 3:0 Барселона ЛЧ
- 07.04.2018 Рома 0:2 Фиорентина СA
- 04.04.2018 Барселона 4:1 Рома ЛЧ
- 31.03.2018 Болонья 1:1 Рома СA
- 18.03.2018 Кротоне 0:2 Рома СA
- 13.03.2018 Рома 1:0 Шахтёр Дн ЛЧ
- 09.03.2018 Рома 3:0 Торино СA
- 03.03.2018 Наполи 2:4 Рома СA
- 25.02.2018 Рома 0:2 Милан СA
- 21.02.2018 Шахтёр Дн 2:1 Рома ЛЧ
- 17.02.2018 Удинезе 0:2 Рома СA
- 11.02.2018 Рома 5:2 Беневенто СA
- 04.02.2018 Верона 0:1 Рома СA
- 28.01.2018 Рома 0:1 Сампдория СA
- 24.01.2018 Сампдория 1:1 Рома СA
Ливерпуль (последние 20 матчей: +12 =5 -3)
- 28.04.2018 Ливерпуль 0:0 Сток Сити ПЛ
- 24.04.2018 Ливерпуль 5:2 Рома ЛЧ
- 21.04.2018 Вест Бромвич 2:2 Ливерпуль ПЛ
- 14.04.2018 Ливерпуль 3:0 Борнмут ПЛ
- 10.04.2018 Манчестер Сити 1:2 Ливерпуль ЛЧ
- 07.04.2018 Эвертон 0:0 Ливерпуль ПЛ
- 04.04.2018 Ливерпуль 3:0 Манчестер Сити ЛЧ
- 31.03.2018 Кристал Пэлас 1:2 Ливерпуль ПЛ
- 17.03.2018 Ливерпуль 5:0 Уотфорд ПЛ
- 10.03.2018 Манчестер Юнайтед 2:1 Ливерпуль ПЛ
- 06.03.2018 Ливерпуль 0:0 Порту ЛЧ
- 03.03.2018 Ливерпуль 2:0 Ньюкасл ПЛ
- 24.02.2018 Ливерпуль 4:1 Вест Хэм ПЛ
- 14.02.2018 Порту 0:5 Ливерпуль ЛЧ
- 11.02.2018 Саутгемптон 0:2 Ливерпуль ПЛ
- 04.02.2018 Ливерпуль 2:2 Тоттенхэм ПЛ
- 30.01.2018 Хаддерсфилд Таун 0:3 Ливерпуль ПЛ
- 27.01.2018 Ливерпуль 2:3 Вест Бромвич К
- 22.01.2018 Суонси 1:0 Ливерпуль ПЛ
- 14.01.2018 Ливерпуль 4:3 Манчестер Сити ПЛ
Последние игры между собой
Рома: победы: 4, ничьи: 0, поражения: 1
Ливерпуль: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 4
1/8 финала
1/4 финала
Финал
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Текстовая онлайн трансляция матча Рома - ЛиверпульДо начала игры осталось 2 дня 16 часов 19 минут, которая состоится 02.05.2018.
Новости матча
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Перес: "Ливерпуль" удивил "Рому" — 20:51
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Фасио: 'Не всё ещё потеряно" — 23:51
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Прогнозы на матч Рома - Ливерпуль
Рома
54.6% (53)
Ничья:
25.8% (25)
Ливерпуль
19.6% (19)
Вы не участвовали в прогнозе
2:1 Рома:
26.8% (26)
1:1 Ничья:
12.4% (12)
1:2 Ливерпуль:
9.3% (9)
2:2 Ничья:
9.3% (9)
2:0 Рома:
8.2% (8)
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