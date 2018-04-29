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Стадион:
Реал Мадрид
 
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Бавария
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Текстовая онлайн трансляция матча Реал Мадрид - Бавария

До начала игры осталось 1 день 16 часов 19 минут, которая состоится 01.05.2018.
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Прогнозы на матч Реал Мадрид - Бавария
Реал Мадрид
63% (75)
Ничья:
20.2% (24)
Бавария
16.8% (20)

Вы не участвовали в прогнозе

Реал Мадрид:
36.1% (43)
Ничья:
12.6% (15)
Бавария:
10.1% (12)
Реал Мадрид:
9.2% (11)
Ничья:
7.6% (9)
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