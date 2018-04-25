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Стадион:
Ред Булл Зальцбург
 
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Марсель
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Текстовая онлайн трансляция матча Ред Булл Зальцбург - Марсель

До начала игры осталось 2 дня 20 часов 9 минут, которая состоится 03.05.2018.
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:
Прогнозы на матч Ред Булл Зальцбург - Марсель
Ред Булл Зальцбург
41.7% (43)
Ничья:
35.9% (37)
Марсель
22.3% (23)

Вы не участвовали в прогнозе

Ничья:
30.1% (31)
Ред Булл Зальцбург:
24.3% (25)
Марсель:
15.5% (16)
Ред Булл Зальцбург:
5.8% (6)
Ред Булл Зальцбург:
4.9% (5)
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