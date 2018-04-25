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Стадион:
Атлетико М
 
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Прогнозы на матч Атлетико М - Арсенал
Атлетико М
76.2% (80)
Ничья:
16.2% (17)
Арсенал
7.6% (8)

Вы не участвовали в прогнозе

Атлетико М:
39% (41)
Атлетико М:
20% (21)
Атлетико М:
10.5% (11)
Ничья:
9.5% (10)
Ничья:
5.7% (6)
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