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Стадион: Ванда Метрополитано
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Атлетико М (последние 20 матчей: +13 =3 -4)
- 29.04.2018 Алавес 0:1 Атлетико М П
- 26.04.2018 Арсенал 1:1 Атлетико М ЛЕ
- 22.04.2018 Атлетико М 0:0 Бетис П
- 19.04.2018 Реал Сосьедад 3:0 Атлетико М П
- 15.04.2018 Атлетико М 3:0 Леванте П
- 12.04.2018 Спортинг Л 1:0 Атлетико М ЛЕ
- 08.04.2018 Реал Мадрид 1:1 Атлетико М П
- 05.04.2018 Атлетико М 2:0 Спортинг Л ЛЕ
- 01.04.2018 Атлетико М 1:0 Депортиво П
- 18.03.2018 Вильярреал 2:1 Атлетико М П
- 15.03.2018 Локомотив Москва 1:5 Атлетико М ЛЕ
- 11.03.2018 Атлетико М 3:0 Сельта П
- 08.03.2018 Атлетико М 3:0 Локомотив Москва ЛЕ
- 04.03.2018 Барселона 1:0 Атлетико М П
- 28.02.2018 Атлетико М 4:0 Леганес П
- 25.02.2018 Севилья 2:5 Атлетико М П
- 22.02.2018 Атлетико М 1:0 Копенгаген ЛЕ
- 18.02.2018 Атлетико М 2:0 Атлетик Б П
- 15.02.2018 Копенгаген 1:4 Атлетико М ЛЕ
- 10.02.2018 Малага 0:1 Атлетико М П
Арсенал (последние 20 матчей: +10 =2 -8)
- 29.04.2018 Манчестер Юнайтед 2:1 Арсенал ПЛ
- 26.04.2018 Арсенал 1:1 Атлетико М ЛЕ
- 22.04.2018 Арсенал 4:1 Вест Хэм ПЛ
- 15.04.2018 Ньюкасл 2:1 Арсенал ПЛ
- 12.04.2018 ЦСКА Москва 2:2 Арсенал ЛЕ
- 08.04.2018 Арсенал 3:2 Саутгемптон ПЛ
- 05.04.2018 Арсенал 4:1 ЦСКА Москва ЛЕ
- 01.04.2018 Арсенал 3:0 Сток Сити ПЛ
- 15.03.2018 Арсенал 3:1 Милан ЛЕ
- 11.03.2018 Арсенал 3:0 Уотфорд ПЛ
- 08.03.2018 Милан 0:2 Арсенал ЛЕ
- 04.03.2018 Брайтон 2:1 Арсенал ПЛ
- 01.03.2018 Арсенал 0:3 Манчестер Сити ПЛ
- 25.02.2018 Арсенал 0:3 Манчестер Сити КЛ
- 22.02.2018 Арсенал 1:2 Эстерсунд ЛЕ
- 15.02.2018 Эстерсунд 0:3 Арсенал ЛЕ
- 10.02.2018 Тоттенхэм 1:0 Арсенал ПЛ
- 03.02.2018 Арсенал 5:1 Эвертон ПЛ
- 30.01.2018 Суонси 3:1 Арсенал ПЛ
- 24.01.2018 Арсенал 2:1 Челси КЛ
Последние игры между собой
1/16 финала
1/8 финала
1/4 финала
1/2 финала
Финал
— ?
— ?
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Текстовая онлайн трансляция матча Атлетико М - АрсеналДо начала игры осталось 2 дня 20 часов 9 минут, которая состоится 03.05.2018.
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Прогнозы на матч Атлетико М - Арсенал
Атлетико М
76.2% (80)
Ничья:
16.2% (17)
Арсенал
7.6% (8)
Вы не участвовали в прогнозе
2:1 Атлетико М:
39% (41)
1:0 Атлетико М:
20% (21)
2:0 Атлетико М:
10.5% (11)
1:1 Ничья:
9.5% (10)
0:0 Ничья:
5.7% (6)
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