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  6. Финал
Стадион: Зрители: 31027
Брондбю
3:1
Конец матча
Силькеборг
0'
0:1
33' Гол
Схиртладзе Давит
1:1
35' Гол
Рёкер Бенедикт
2:1
41' Гол
Вильчек Камиль
47' Желтая карточка
Меккел Венделбо
82' Желтая карточка
Фискер Каспер
3:1
90' Гол
Вильчек Камиль
90'+5
Второй тайм
Свисток
95'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
94'
Фискер Каспер нанес удар, но тот был заблокирован.
94'
Ларссон Юхан из команды Брённбю делает навес прямо в штрафную.
94'
Игроки ФК "Брённбю" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
92'
Вильчек Камиль из команды Брённбю сыграл отлично и претендует на звание лучшего игрока матча
91'
Кристенсен Лассе сделал результативную передачу.

Описание гола
91'
Г О О О О Л - Вильчек Камиль изменил счет на табло!
91'
Кристенсен Лассе из команды Брённбю идет с мячом вперед на обострение...
91'
[4] - столько добавил арбитр времени.
91'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 51% времени, а гости – 49%.
Фол, нарушение
89'
Sammy Skytte наказан за толчок Юнг Антони
Угловой
89'
Magnus Mattsson из команды Силькеборг подал угловой справа.
89'
Кристенсен Лассе предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
89'
Родич Владимир из команды Силькеборг отправил кросс в штрафную...
88'
Отличные скиллы показывает Родич Владимир, обводя своих соперников
88'
Удар от ворот произведет Силькеборг
88'
Игрок клуба "Брённбю" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
87'
Слот Каспер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
87'
Фискер Каспер из команды Брённбю подал угловой справа.
87'
Тактическая замена. Пукки Теэму уходит с поля и его заменяет Араюури Паулус
86'
Симон Якобсен предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
86'
Ларссон Юхан из команды Брённбю отправил кросс в штрафную...
85'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 51% времени, а гости – 49%.
85'
Петер Фриис Йенсен взял и забрал мяч на выходе
85'
Ларссон Юхан из команды Брённбю забрасывает мяч в штрафную.
Офсайд
84'
Вильчек Камиль из команды Брённбю в офсайде
84'
Опасность! Кристенсен Лассе из команды Брённбю отлично забросил мяч за спину защитникам и находит этим пасом одноклубника...
83'
Удар от ворот произведет Силькеборг
Желтая карточка
82'
Фискер Каспер получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
82'
Безумный фол. Фискер Каспер грубо играет против соперника. Пострадал Tobias Salquist
82'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 50% времени, а гости – 50%.
82'
Нергор Кристиан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
82'
Jens Martin Gammelby из команды Силькеборг отправил кросс в штрафную...
82'
Игрок из команды Силькеборг делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
81'
Мукхтар Хани нанес удар головой, но Петер Фриис Йенсен спокойно отбил мяч.
81'
Пукки Теэму из команды Брённбю делает отличный кросс...
81'
Удар от ворот произведет Брённбю
81'
Как он промахнулся? Magnus Mattsson имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!
81'
Реннов Фредерик не дал случится голу! Нильссон Хокан должен был забивать, но Реннов Фредерик сделал отличный сейв
81'
ШАНС! Нильссон Хокан вышел один-на-один с голкипером...
81'
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80'
Magnus Mattsson из команды Силькеборг сделал отличную скидку головой партнеру по команде.
80'
Тактическая замена. Тибблинг Симон уходит с поля и его заменяет Фискер Каспер
79'
Тактическая замена. Схиртладзе Давит уходит с поля и его заменяет Нильссон Хокан
78'
Magnus Mattsson из команды Силькеборг не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот
78'
Родич Владимир нанес удар, но тот был заблокирован.
78'
Отличные скиллы показывает Родич Владимир, обводя своих соперников
77'
Игра в одни ворота сейчас. Силькеборг доминирует и владеет мячом
76'
Мукхтар Хани из команды Брённбю направляет мяч в штрафную площадку, но Петер Фриис Йенсен выбегает и ловит мяч
76'
Вильчек Камиль из команды Брённбю сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
76'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 52% времени, а гости – 48%.
75'
Меккел Венделбо из команды Силькеборг направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
75'
Игроки ФК "Брённбю" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
75'
Игрок клуба "Силькеборг" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
74'
Судья сигнализирует, что Тибблинг Симон из команды Брённбю поставил подножку. Пострадал Magnus Mattsson
Фол, нарушение
73'
Sammy Skytte из команды Силькеборг играет слишком грубо. Мукхтар Хани оказался на газоне.
72'
Ларссон Юхан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
72'
Родич Владимир из команды Силькеборг отправил кросс в штрафную...
72'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 53% времени, а гости – 47%.
72'
Игроки ФК "Силькеборг" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
70'
Пукки Теэму из команды Брённбю не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот
70'
Опасность! Тибблинг Симон из команды Брённбю отлично забросил мяч за спину защитникам и находит этим пасом одноклубника...
68'
Силькеборг делает атакующую замену. Sammy Skytte ушел с поля, а Gustav Dahl вышел в подмогу атаке.
68'
Тактическая замена. Gustav Dahl уходит с поля и его заменяет Sammy Skytte
Офсайд
67'
Пукки Теэму из команды Брённбю в офсайде
Травма, повреждение
67'
Родич Владимир возвращается на поле, всё в порядке.
Травма, повреждение
66'
Ох, нехорошо это выглядит. Родич Владимир получил травму и медбригада забирает его с поля.
Травма, повреждение
66'
Родич Владимир на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
66'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 52% времени, а гости – 48%.
Фол, нарушение
65'
Судья сигнализирует, что Кристенсен Лассе из команды Брённбю поставил подножку. Пострадал Схиртладзе Давит
65'
О, нет. Из многообещающей позиции Пукки Теэму из команды Брённбю наносит удар, но очень мимо ворот. Упущен шанс.
65'
Кристенсен Лассе из команды Брённбю делает навес прямо в штрафную.
63'
Удар от ворот произведет Силькеборг
63'
Симон Якобсен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
62'
Кристенсен Лассе из команды Брённбю отправил кросс в штрафную...
62'
Силькеборг делает атакующую замену. Марк Рочестер Сёренсен ушел с поля, а Ibrahim Moro вышел в подмогу атаке.
61'
Тактическая замена. Ibrahim Moro уходит с поля и его заменяет Марк Рочестер Сёренсен
61'
Тактическая замена. Халими Бесар уходит с поля и его заменяет Кристенсен Лассе
Фол, нарушение
60'
Ibrahim Moro из команды Силькеборг опасно и грубо сыграл. Мукхтар Хани пострадал.
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 52% времени, а гости – 48%.
60'
Халими Бесар нанес удар, но вратарь был начеку даже после рикошета
60'
Юнг Антони из команды Брённбю делает навес прямо в штрафную.
Фол, нарушение
59'
Судья сигнализирует, что Слот Каспер из команды Силькеборг поставил подножку. Пострадал Нергор Кристиан
59'
Отлично сыграл в обороне и спас команду от пропущенного мяча Петер Фриис Йенсен из команды Силькеборг.
59'
Пукки Теэму из команды Брённбю направляет мяч в штрафную площадку, но Петер Фриис Йенсен выбегает и ловит мяч
58'
Игроки ФК "Брённбю" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
58'
Петер Фриис Йенсен взял и забрал мяч на выходе
58'
Ларссон Юхан из команды Брённбю навешивает в штрафную с рикошетом.
Фол, нарушение
57'
Судья сигнализирует, что Magnus Mattsson из команды Силькеборг поставил подножку. Пострадал Нергор Кристиан
57'
Ларссон Юхан из команды Брённбю делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
56'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 52% времени, а гости – 48%.
55'
Удар от ворот произведет Брённбю
55'
Jens Martin Gammelby не смог попасть в створ ударом издали
54'
Какая игра! Обе команды сыграли качественно и остро.
Фол, нарушение
54'
Судья сигнализирует, что Херманнссон Хьертюр из команды Брённбю поставил подножку. Пострадал Родич Владимир
54'
Игрок клуба "Брённбю" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
54'
Нергор Кристиан из команды Брённбю отправил кросс в штрафную...
Угловой
54'
Халими Бесар из команды Брённбю разыграл угловой с правого угла.
53'
Отлично сыграл в обороне и спас команду от пропущенного мяча Jens Martin Gammelby из команды Силькеборг.
53'
Игроки ФК "Брённбю" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
53'
Игрок клуба "Силькеборг" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
52'
Jens Martin Gammelby из команды Силькеборг делает неудачный навес.
51'
Юнг Антони выносит мяч и сбавляет давление на ворота
51'
Игрок из команды Силькеборг делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 54% времени, а гости – 46%.
50'
Херманнссон Хьертюр выносит мяч и сбавляет давление на ворота
50'
Jens Martin Gammelby из команды Силькеборг отправил кросс в штрафную...
50'
Игроки ФК "Брённбю" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
Офсайд
49'
Вильчек Камиль из команды Брённбю в офсайде
49'
Опасность! Нергор Кристиан из команды Брённбю отлично забросил мяч за спину защитникам и находит этим пасом одноклубника...
48'
Удар от ворот произведет Силькеборг
48'
Ларссон Юхан решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно
Желтая карточка
47'
Меккел Венделбо получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
47'
Безумный фол. Меккел Венделбо грубо играет против соперника. Пострадал Нергор Кристиан
Офсайд
47'
Вильчек Камиль из команды Брённбю в офсайде
46'
Tobias Salquist выносит мяч и сбавляет давление на ворота
46'
Халими Бесар из команды Брённбю делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
46'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Фол, нарушение
45'
Судья сигнализирует, что Схиртладзе Давит из команды Силькеборг поставил подножку. Пострадал Тибблинг Симон
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 55% времени, а гости – 45%.
44'
Хорошую попытку сделал Ларссон Юхан. Удар в створ, но вратарь начеку
44'
Мукхтар Хани из команды Брённбю сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
43'
Пукки Теэму выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
43'
Magnus Mattsson из команды Силькеборг подал угловой справа.
43'
Jens Martin Gammelby из команды Силькеборг делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
42'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 58% времени, а гости – 42%.
41'
Мукхтар Хани сделал результативную передачу.
Описание гола
41'
ГО-О-О-О-ОЛ! Вильчек Камиль из клуба "Брённбю" отправил мяч головой в ворота.
Угловой
41'
Мукхтар Хани из команды Брённбю подал угловой слева.
40'
Хороший удар издали нанес Ларссон Юхан, но отличный сейв сделал Петер Фриис Йенсен. Угловой.
40'
Игрок клуба "Брённбю" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
40'
Симон Якобсен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
40'
Ларссон Юхан из команды Брённбю забрасывает мяч в штрафную.
Фол, нарушение
39'
Херманнссон Хьертюр наказан за толчок Magnus Mattsson
38'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 57% времени, а гости – 43%.
38'
Ларссон Юхан из команды Брённбю делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
37'
Петер Фриис Йенсен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
37'
Мукхтар Хани из команды Брённбю подал угловой слева.
37'
Ibrahim Moro предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
37'
Халими Бесар из команды Брённбю плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
37'
Вильчек Камиль из команды Брённбю навешивает в штрафную с рикошетом.
37'
Тибблинг Симон из команды Брённбю сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
35'
Мукхтар Хани сделал результативную передачу.
Описание гола
35'
ГО-О-О-О-ОЛ! Рёкер Бенедикт из клуба "Брённбю" отправил мяч головой в ворота.
Угловой
35'
Мукхтар Хани из команды Брённбю подал угловой слева.
35'
Тибблинг Симон нанес удар, но тот был заблокирован.
34'
Команда Силькеборг забила мяч, хотя лучше играли соперники
33'
Ibrahim Moro сделал результативную передачу.
Описание гола
33'
ГООООООЛ! Отличный удар-парашют сделал Схиртладзе Давит из команды команды Силькеборг.
33'
Ibrahim Moro выбил мяч подальше от ворот.
Фол, нарушение
33'
Рёкер Бенедикт из команды Брённбю играет слишком грубо. Magnus Mattsson оказался на газоне.
32'
Петер Фриис Йенсен взял и забрал мяч на выходе
32'
Халими Бесар из команды Брённбю отправил кросс в штрафную...
32'
Игрок клуба "Брённбю" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
31'
Игроки ФК "Брённбю" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
31'
Игрок клуба "Силькеборг" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 57% времени, а гости – 43%.
Фол, нарушение
30'
Судья сигнализирует, что Нергор Кристиан из команды Брённбю поставил подножку. Пострадал Родич Владимир
30'
Реннов Фредерик взял и забрал мяч на выходе
30'
Родич Владимир из команды Силькеборг делает неудачный навес.
29'
Отличные скиллы показывает Родич Владимир, обводя своих соперников
29'
Пукки Теэму пробует нанести удар издали, но Петер Фриис Йенсен ловит мяч
Угловой
29'
Мукхтар Хани из команды Брённбю подал угловой справа.
28'
Ларссон Юхан из команды Брённбю делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
27'
Хорошую попытку сделал Родич Владимир. Удар в створ, но вратарь начеку
27'
Отличные скиллы показывает Родич Владимир, обводя своих соперников
27'
Удар от ворот произведет Силькеборг
27'
Мукхтар Хани решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно
Фол, нарушение
26'
Судья сигнализирует, что Ibrahim Moro из команды Силькеборг поставил подножку. Пострадал Тибблинг Симон
26'
Хозеяева перешли к активному прессингу соперника. Выльется ли это в гол? Посмотрим.
26'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 55% времени, а гости – 45%.
25'
Ларссон Юхан из команды Брённбю сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
23'
Родич Владимир из команды Силькеборг направляет мяч в штрафную площадку, но Реннов Фредерик выбегает и ловит мяч
23'
Jens Martin Gammelby из команды Силькеборг сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
23'
Jens Martin Gammelby из команды Силькеборг идет с мячом вперед на обострение...
22'
Петер Фриис Йенсен взял и забрал мяч на выходе
22'
Рёкер Бенедикт выбил мяч подальше от ворот.
22'
Удар от ворот произведет Брённбю
22'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 50% времени, а гости – 50%.
22'
ШАНС! Схиртладзе Давит нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
21'
Magnus Mattsson из команды Силькеборг сделал отличную передачу одноклубнику - это шанс...
21'
Игроки ФК "Силькеборг" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
Офсайд
21'
Родич Владимир из команды Силькеборг в офсайде
21'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 51% времени, а гости – 49%.
Офсайд
20'
Ларссон Юхан из команды Брённбю в офсайде
20'
Мукхтар Хани из команды Брённбю сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
19'
Симон Якобсен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
19'
Какой шанс! Пукки Теэму почти забил, но мяч вынесли с линии!
19'
Нергор Кристиан из команды Брённбю отправил кросс в штрафную...
18'
Удар от ворот произведет Брённбю
18'
Gustav Dahl из команды Силькеборг делает неудачный навес.
18'
Реннов Фредерик выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Фол, нарушение
17'
Судья сигнализирует, что Ларссон Юхан из команды Брённбю поставил подножку. Пострадал Меккел Венделбо
16'
Петер Фриис Йенсен взял и забрал мяч на выходе
16'
Пукки Теэму из команды Брённбю сделал отличный пас в штрафную, но его одноклубники не смогли воспользоваться всем свободным пространством в ней
16'
Вильчек Камиль из команды Брённбю делает пас партнеру.
16'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 50% времени, а гости – 50%.
15'
Удар от ворот произведет Силькеборг
15'
Как он промахнулся? Халими Бесар имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!
15'
Плохо сыграл Петер Фриис Йенсен - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
15'
Мукхтар Хани из команды Брённбю сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
Офсайд
14'
Пукки Теэму из команды Брённбю в офсайде
14'
Реннов Фредерик взял и забрал мяч на выходе
14'
Tobias Salquist выбил мяч подальше от ворот.
13'
Удар от ворот произведет Брённбю
13'
Родич Владимир из команды Силькеборг делает неудачный навес.
Угловой
13'
Magnus Mattsson из команды Силькеборг разыграл угловой с левого угла.
12'
Реннов Фредерик предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
12'
Gustav Dahl навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
11'
Судья сигнализирует, что Юнг Антони из команды Брённбю поставил подножку. Пострадал Слот Каспер
11'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 52% времени, а гости – 48%.
11'
Юнг Антони выносит мяч и сбавляет давление на ворота
11'
Tobias Salquist выбил мяч подальше от ворот.
11'
Ларссон Юхан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
11'
Magnus Mattsson из команды Силькеборг подал угловой справа.
10'
Jens Martin Gammelby из команды Силькеборг делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
9'
Петер Фриис Йенсен взял и забрал мяч на выходе
9'
Мукхтар Хани навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
9'
Судья сигнализирует, что Родич Владимир из команды Силькеборг поставил подножку. Пострадал Нергор Кристиан
8'
Мукхтар Хани из команды Брённбю делает неудачный навес.
8'
Игрок клуба "Брённбю" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
8'
Тибблинг Симон из команды Брённбю делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
Угловой
8'
Тибблинг Симон из команды Брённбю разыграл угловой с правого угла.
8'
Петер Фриис Йенсен предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
8'
Тибблинг Симон из команды Брённбю отправил кросс в штрафную...
8'
Мукхтар Хани из команды Брённбю забрасывает мяч в штрафную.
7'
Игрок клуба "Брённбю" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
7'
Петер Фриис Йенсен взял и забрал мяч на выходе
7'
Тибблинг Симон из команды Брённбю отправил кросс в штрафную...
7'
Игрок клуба "Брённбю" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
6'
Удар от ворот произведет Силькеборг
6'
Юнг Антони не смог попасть в створ ударом издали
5'
Игрок клуба "Брённбю" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 58% времени, а гости – 42%.
5'
Игрок клуба "Брённбю" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
5'
Tobias Salquist выносит мяч и сбавляет давление на ворота
5'
Ларссон Юхан из команды Брённбю делает навес прямо в штрафную.
5'
Вильчек Камиль из команды Брённбю сделал скидку головой партнеру по команде, но голкипер сыграл.
4'
Родич Владимир из команды Силькеборг направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
4'
Симон Якобсен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
4'
Тибблинг Симон из команды Брённбю отправил кросс в штрафную...
4'
Опасность предотвращена - Херманнссон Хьертюр из команды Брённбю вступил в отбор удачно
4'
Magnus Mattsson из команды Силькеборг идет с мячом вперед на обострение...
3'
Игроки ФК "Силькеборг" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
3'
Петер Фриис Йенсен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
3'
Халими Бесар из команды Брённбю забрасывает мяч в штрафную.
Офсайд
3'
Тибблинг Симон из команды Брённбю в офсайде
3'
Вильчек Камиль из команды Брённбю сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
2'
Петер Фриис Йенсен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
2'
Игроки ФК "Брённбю" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
2'
Рёкер Бенедикт выносит мяч и сбавляет давление на ворота
2'
Игрок из команды Силькеборг делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
1'
Хорошую попытку сделал Халими Бесар. Удар в створ, но вратарь начеку
1'
Меккел Венделбо выносит мяч и сбавляет давление на ворота
1'
Ларссон Юхан выбил мяч подальше от ворот.
1'
Реннов Фредерик взял и забрал мяч на выходе
1'
Симон Якобсен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Отличная солнечная погода сегодня. Самая что ни на есть футбольная! Ждём, что футболисты подарят нам праздник!
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Брённбю". Встреча началась!
Первый тайм начался
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Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
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Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Telia Parken. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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