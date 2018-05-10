Стадион: Телья Паркен Зрители: 31027
3:1
Конец матча
0:1
33' ГолСхиртладзе Давит
1:1
35' ГолРёкер Бенедикт
2:1
41' ГолВильчек Камиль
47' Желтая карточкаМеккел Венделбо
82' Желтая карточкаФискер Каспер
3:1
90' ГолВильчек Камиль
Второй тайм
95'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
94'
Фискер Каспер нанес удар, но тот был заблокирован.
94'
Ларссон Юхан из команды Брённбю делает навес прямо в штрафную.
94'
Игроки ФК "Брённбю" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
92'
Вильчек Камиль из команды Брённбю сыграл отлично и претендует на звание лучшего игрока матча
91'
Кристенсен Лассе сделал результативную передачу.
91'
Г О О О О Л - Вильчек Камиль изменил счет на табло!
91'
Кристенсен Лассе из команды Брённбю идет с мячом вперед на обострение...
91'
[4] - столько добавил арбитр времени.
91'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 51% времени, а гости – 49%.
89'
Sammy Skytte наказан за толчок Юнг Антони
89'
89'
Кристенсен Лассе предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
89'
Родич Владимир из команды Силькеборг отправил кросс в штрафную...
88'
88'
88'
Игрок клуба "Брённбю" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
87'
Слот Каспер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
87'
Фискер Каспер из команды Брённбю подал угловой справа.
87'
Тактическая замена. Пукки Теэму уходит с поля и его заменяет Араюури Паулус
86'
Симон Якобсен предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
86'
Ларссон Юхан из команды Брённбю отправил кросс в штрафную...
85'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 51% времени, а гости – 49%.
85'
85'
Ларссон Юхан из команды Брённбю забрасывает мяч в штрафную.
84'
84'
Опасность! Кристенсен Лассе из команды Брённбю отлично забросил мяч за спину защитникам и находит этим пасом одноклубника...
83'
82'
Фискер Каспер получил желтую карточку от судьи
82'
Безумный фол. Фискер Каспер грубо играет против соперника. Пострадал Tobias Salquist
82'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 50% времени, а гости – 50%.
82'
Нергор Кристиан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
82'
Jens Martin Gammelby из команды Силькеборг отправил кросс в штрафную...
82'
81'
Мукхтар Хани нанес удар головой, но Петер Фриис Йенсен спокойно отбил мяч.
81'
Пукки Теэму из команды Брённбю делает отличный кросс...
81'
Удар от ворот произведет Брённбю
81'
Как он промахнулся? Magnus Mattsson имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!
81'
Реннов Фредерик не дал случится голу! Нильссон Хокан должен был забивать, но Реннов Фредерик сделал отличный сейв
81'
ШАНС! Нильссон Хокан вышел один-на-один с голкипером...
81'
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80'
Magnus Mattsson из команды Силькеборг сделал отличную скидку головой партнеру по команде.
80'
Тактическая замена. Тибблинг Симон уходит с поля и его заменяет Фискер Каспер
79'
Тактическая замена. Схиртладзе Давит уходит с поля и его заменяет Нильссон Хокан
78'
Magnus Mattsson из команды Силькеборг не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот
78'
Родич Владимир нанес удар, но тот был заблокирован.
78'
77'
Игра в одни ворота сейчас. Силькеборг доминирует и владеет мячом
76'
Мукхтар Хани из команды Брённбю направляет мяч в штрафную площадку, но Петер Фриис Йенсен выбегает и ловит мяч
76'
Вильчек Камиль из команды Брённбю сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
76'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 52% времени, а гости – 48%.
75'
Меккел Венделбо из команды Силькеборг направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
75'
Игроки ФК "Брённбю" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
75'
74'
Судья сигнализирует, что Тибблинг Симон из команды Брённбю поставил подножку. Пострадал Magnus Mattsson
73'
Sammy Skytte из команды Силькеборг играет слишком грубо. Мукхтар Хани оказался на газоне.
72'
Ларссон Юхан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
72'
Родич Владимир из команды Силькеборг отправил кросс в штрафную...
72'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 53% времени, а гости – 47%.
72'
70'
Пукки Теэму из команды Брённбю не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот
70'
Опасность! Тибблинг Симон из команды Брённбю отлично забросил мяч за спину защитникам и находит этим пасом одноклубника...
68'
Силькеборг делает атакующую замену. Sammy Skytte ушел с поля, а Gustav Dahl вышел в подмогу атаке.
68'
Тактическая замена. Gustav Dahl уходит с поля и его заменяет Sammy Skytte
67'
Пукки Теэму из команды Брённбю в офсайде
67'
Родич Владимир возвращается на поле, всё в порядке.
66'
Ох, нехорошо это выглядит. Родич Владимир получил травму и медбригада забирает его с поля.
66'
Родич Владимир на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
66'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 52% времени, а гости – 48%.
65'
Судья сигнализирует, что Кристенсен Лассе из команды Брённбю поставил подножку. Пострадал Схиртладзе Давит
65'
О, нет. Из многообещающей позиции Пукки Теэму из команды Брённбю наносит удар, но очень мимо ворот. Упущен шанс.
65'
Кристенсен Лассе из команды Брённбю делает навес прямо в штрафную.
63'
63'
62'
Кристенсен Лассе из команды Брённбю отправил кросс в штрафную...
62'
Силькеборг делает атакующую замену. Марк Рочестер Сёренсен ушел с поля, а Ibrahim Moro вышел в подмогу атаке.
61'
Тактическая замена. Ibrahim Moro уходит с поля и его заменяет Марк Рочестер Сёренсен
61'
Тактическая замена. Халими Бесар уходит с поля и его заменяет Кристенсен Лассе
60'
Ibrahim Moro из команды Силькеборг опасно и грубо сыграл. Мукхтар Хани пострадал.
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 52% времени, а гости – 48%.
60'
Халими Бесар нанес удар, но вратарь был начеку даже после рикошета
60'
Юнг Антони из команды Брённбю делает навес прямо в штрафную.
59'
Судья сигнализирует, что Слот Каспер из команды Силькеборг поставил подножку. Пострадал Нергор Кристиан
59'
Отлично сыграл в обороне и спас команду от пропущенного мяча Петер Фриис Йенсен из команды Силькеборг.
59'
Пукки Теэму из команды Брённбю направляет мяч в штрафную площадку, но Петер Фриис Йенсен выбегает и ловит мяч
58'
Игроки ФК "Брённбю" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
58'
58'
Ларссон Юхан из команды Брённбю навешивает в штрафную с рикошетом.
57'
Судья сигнализирует, что Magnus Mattsson из команды Силькеборг поставил подножку. Пострадал Нергор Кристиан
57'
Ларссон Юхан из команды Брённбю делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
56'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 52% времени, а гости – 48%.
55'
Удар от ворот произведет Брённбю
55'
Jens Martin Gammelby не смог попасть в створ ударом издали
54'
Какая игра! Обе команды сыграли качественно и остро.
54'
Судья сигнализирует, что Херманнссон Хьертюр из команды Брённбю поставил подножку. Пострадал Родич Владимир
54'
Игрок клуба "Брённбю" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
54'
Нергор Кристиан из команды Брённбю отправил кросс в штрафную...
54'
Халими Бесар из команды Брённбю разыграл угловой с правого угла.
53'
Отлично сыграл в обороне и спас команду от пропущенного мяча Jens Martin Gammelby из команды Силькеборг.
53'
Игроки ФК "Брённбю" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
53'
52'
Jens Martin Gammelby из команды Силькеборг делает неудачный навес.
51'
Юнг Антони выносит мяч и сбавляет давление на ворота
51'
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 54% времени, а гости – 46%.
50'
Херманнссон Хьертюр выносит мяч и сбавляет давление на ворота
50'
Jens Martin Gammelby из команды Силькеборг отправил кросс в штрафную...
50'
Игроки ФК "Брённбю" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
49'
49'
Опасность! Нергор Кристиан из команды Брённбю отлично забросил мяч за спину защитникам и находит этим пасом одноклубника...
48'
48'
Ларссон Юхан решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно
47'
Меккел Венделбо получил желтую карточку от судьи
47'
Безумный фол. Меккел Венделбо грубо играет против соперника. Пострадал Нергор Кристиан
47'
46'
Tobias Salquist выносит мяч и сбавляет давление на ворота
46'
Халими Бесар из команды Брённбю делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
46'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
45'
Судья сигнализирует, что Схиртладзе Давит из команды Силькеборг поставил подножку. Пострадал Тибблинг Симон
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 55% времени, а гости – 45%.
44'
Хорошую попытку сделал Ларссон Юхан. Удар в створ, но вратарь начеку
44'
43'
Пукки Теэму выносит мяч и сбавляет давление на ворота
43'
43'
Jens Martin Gammelby из команды Силькеборг делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
42'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 58% времени, а гости – 42%.
41'
Мукхтар Хани сделал результативную передачу.
41'
ГО-О-О-О-ОЛ! Вильчек Камиль из клуба "Брённбю" отправил мяч головой в ворота.
41'
40'
Хороший удар издали нанес Ларссон Юхан, но отличный сейв сделал Петер Фриис Йенсен. Угловой.
40'
Игрок клуба "Брённбю" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
40'
40'
Ларссон Юхан из команды Брённбю забрасывает мяч в штрафную.
39'
Херманнссон Хьертюр наказан за толчок Magnus Mattsson
38'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 57% времени, а гости – 43%.
38'
Ларссон Юхан из команды Брённбю делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
37'
37'
37'
Ibrahim Moro предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
37'
Халими Бесар из команды Брённбю плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
37'
Вильчек Камиль из команды Брённбю навешивает в штрафную с рикошетом.
37'
Тибблинг Симон из команды Брённбю сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
35'
Мукхтар Хани сделал результативную передачу.
35'
ГО-О-О-О-ОЛ! Рёкер Бенедикт из клуба "Брённбю" отправил мяч головой в ворота.
35'
35'
Тибблинг Симон нанес удар, но тот был заблокирован.
34'
Команда Силькеборг забила мяч, хотя лучше играли соперники
33'
Ibrahim Moro сделал результативную передачу.
33'
ГООООООЛ! Отличный удар-парашют сделал Схиртладзе Давит из команды команды Силькеборг.
33'
Ibrahim Moro выбил мяч подальше от ворот.
33'
Рёкер Бенедикт из команды Брённбю играет слишком грубо. Magnus Mattsson оказался на газоне.
32'
32'
Халими Бесар из команды Брённбю отправил кросс в штрафную...
32'
Игрок клуба "Брённбю" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
31'
Игроки ФК "Брённбю" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
31'
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 57% времени, а гости – 43%.
30'
Судья сигнализирует, что Нергор Кристиан из команды Брённбю поставил подножку. Пострадал Родич Владимир
30'
30'
Родич Владимир из команды Силькеборг делает неудачный навес.
29'
29'
Пукки Теэму пробует нанести удар издали, но Петер Фриис Йенсен ловит мяч
29'
Мукхтар Хани из команды Брённбю подал угловой справа.
28'
Ларссон Юхан из команды Брённбю делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
27'
Хорошую попытку сделал Родич Владимир. Удар в створ, но вратарь начеку
27'
27'
27'
Мукхтар Хани решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно
26'
Судья сигнализирует, что Ibrahim Moro из команды Силькеборг поставил подножку. Пострадал Тибблинг Симон
26'
Хозеяева перешли к активному прессингу соперника. Выльется ли это в гол? Посмотрим.
26'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 55% времени, а гости – 45%.
25'
Ларссон Юхан из команды Брённбю сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
23'
Родич Владимир из команды Силькеборг направляет мяч в штрафную площадку, но Реннов Фредерик выбегает и ловит мяч
23'
Jens Martin Gammelby из команды Силькеборг сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
23'
Jens Martin Gammelby из команды Силькеборг идет с мячом вперед на обострение...
22'
22'
Рёкер Бенедикт выбил мяч подальше от ворот.
22'
Удар от ворот произведет Брённбю
22'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 50% времени, а гости – 50%.
22'
ШАНС! Схиртладзе Давит нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
21'
Magnus Mattsson из команды Силькеборг сделал отличную передачу одноклубнику - это шанс...
21'
21'
Родич Владимир из команды Силькеборг в офсайде
21'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 51% времени, а гости – 49%.
20'
Ларссон Юхан из команды Брённбю в офсайде
20'
19'
19'
Какой шанс! Пукки Теэму почти забил, но мяч вынесли с линии!
19'
Нергор Кристиан из команды Брённбю отправил кросс в штрафную...
18'
Удар от ворот произведет Брённбю
18'
Gustav Dahl из команды Силькеборг делает неудачный навес.
18'
Реннов Фредерик выносит мяч и сбавляет давление на ворота
17'
Судья сигнализирует, что Ларссон Юхан из команды Брённбю поставил подножку. Пострадал Меккел Венделбо
16'
16'
Пукки Теэму из команды Брённбю сделал отличный пас в штрафную, но его одноклубники не смогли воспользоваться всем свободным пространством в ней
16'
Вильчек Камиль из команды Брённбю делает пас партнеру.
16'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 50% времени, а гости – 50%.
15'
15'
Как он промахнулся? Халими Бесар имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!
15'
Плохо сыграл Петер Фриис Йенсен - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
15'
14'
Пукки Теэму из команды Брённбю в офсайде
14'
14'
Tobias Salquist выбил мяч подальше от ворот.
13'
Удар от ворот произведет Брённбю
13'
Родич Владимир из команды Силькеборг делает неудачный навес.
13'
Magnus Mattsson из команды Силькеборг разыграл угловой с левого угла.
12'
Реннов Фредерик предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
12'
Gustav Dahl навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
11'
Судья сигнализирует, что Юнг Антони из команды Брённбю поставил подножку. Пострадал Слот Каспер
11'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 52% времени, а гости – 48%.
11'
Юнг Антони выносит мяч и сбавляет давление на ворота
11'
Tobias Salquist выбил мяч подальше от ворот.
11'
Ларссон Юхан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
11'
10'
Jens Martin Gammelby из команды Силькеборг делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
9'
9'
Мукхтар Хани навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
9'
Судья сигнализирует, что Родич Владимир из команды Силькеборг поставил подножку. Пострадал Нергор Кристиан
8'
Мукхтар Хани из команды Брённбю делает неудачный навес.
8'
Игрок клуба "Брённбю" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
8'
Тибблинг Симон из команды Брённбю делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
8'
Тибблинг Симон из команды Брённбю разыграл угловой с правого угла.
8'
Петер Фриис Йенсен предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
8'
8'
Мукхтар Хани из команды Брённбю забрасывает мяч в штрафную.
7'
Игрок клуба "Брённбю" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
7'
7'
7'
Игрок клуба "Брённбю" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
6'
6'
Юнг Антони не смог попасть в створ ударом издали
5'
Игрок клуба "Брённбю" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 58% времени, а гости – 42%.
5'
Игрок клуба "Брённбю" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
5'
Tobias Salquist выносит мяч и сбавляет давление на ворота
5'
Ларссон Юхан из команды Брённбю делает навес прямо в штрафную.
5'
Вильчек Камиль из команды Брённбю сделал скидку головой партнеру по команде, но голкипер сыграл.
4'
Родич Владимир из команды Силькеборг направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
4'
4'
4'
Опасность предотвращена - Херманнссон Хьертюр из команды Брённбю вступил в отбор удачно
4'
Magnus Mattsson из команды Силькеборг идет с мячом вперед на обострение...
3'
3'
3'
Халими Бесар из команды Брённбю забрасывает мяч в штрафную.
3'
Тибблинг Симон из команды Брённбю в офсайде
3'
Вильчек Камиль из команды Брённбю сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
2'
2'
Игроки ФК "Брённбю" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
2'
Рёкер Бенедикт выносит мяч и сбавляет давление на ворота
2'
1'
Хорошую попытку сделал Халими Бесар. Удар в створ, но вратарь начеку
1'
Меккел Венделбо выносит мяч и сбавляет давление на ворота
1'
Ларссон Юхан выбил мяч подальше от ворот.
1'
1'
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Отличная солнечная погода сегодня. Самая что ни на есть футбольная! Ждём, что футболисты подарят нам праздник!
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Брённбю". Встреча началась!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Telia Parken. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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