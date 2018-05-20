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2017-2018
Стадион:
КСМ Студенцеск
1:2
Перерыв
Университатя Крайова
0'
1:0
16' Гол
Кизито Лувагга
1:1
28' Гол
Матею Александру
1:2
35' Гол
Балута Александр
39' Желтая карточка
Златински Христо
40' Желтая карточка
Мартич Иван
45' Желтая карточка
Dominik Glavina
Первый тайм
45'
КСМ Студенцеск делает замену. Ionut Adrian Cioinac уходит с поля, а Pedro Mendes выходит на его замену.
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Желтая карточка
45'
Доминик Главина получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
40'
Мартич Иван получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
39'
Златински Христо получил желтую карточку от судьи
Описание гола
35'
Г О О О О Л - Балута Александр бьет в цель!
Описание гола
28'
Г О О О О Л - Матею Александру бьет в цель!
Описание гола
16'
Г О О О О Л - Кизито Лувагга бьет в цель!
Первый тайм начался
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Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
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Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadionul E. Alexandrescu. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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