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2017-2018
Стадион: Stadionul E. Alexandrescu
1:2
Перерыв
1:0
16' ГолКизито Лувагга
1:1
28' ГолМатею Александру
1:2
35' ГолБалута Александр
39' Желтая карточкаЗлатински Христо
40' Желтая карточкаМартич Иван
45' Желтая карточкаDominik Glavina
|
16'
1:0
28'
1:1
35'
1:2
39'
40'
45'
Состав команд
КСМ Студенцеск
- Основной состав
- 10 Кристя Андрей Вратарь
- 33 Русу Денис Вратарь
- 2 Ягодинский Виталий Защитник
- 23 Фрасинеску Козмин Защитник
- 4 Михалаке Мариус Защитник
- 7 Платини Суареш Полузащитник
- 21 Кизито Лувагга Полузащитник
- 11 Жоалиссон Сантос Нападающий
- 3 Ionut Pantiru
- 14 Ionut Adrian Cioinac
- 15 Alexandru Zaharia
- Запасные игроки
- 28 Кошелев Алексей Вратарь
- 8 Gabriel Bosoi Защитник
- 97 Marius Chelaru Полузащитник
- 18 Vlad Danale
- 88 Catalin Stefanescu
- 77 Mendes Pedro III
- Главный тренер: Flavius Stoican
Университатя Крайова
- Основной состав
- 51 Митрович Миодраг Вратарь
- 6 Келич Ренато Защитник
- 2 Феррейра Тьягу Защитник
- 27 Мартич Иван Защитник
- 11 Банку Никусор Полузащитник
- 28 Митрицэ Александру Полузащитник
- 8 Матею Александру Полузащитник
- 23 Златински Христо Полузащитник
- 10 Балута Александр Полузащитник
- 14 Dominik Glavina
- 4 Попа Рэзван
- Запасные игроки
- 30 Димитров Радослав Защитник
- 5 Скречу Владимир Полузащитник
- 7 Густаво Важенин Нападающий
- 36 Andrei Burlacu
- 49 Iulian Laurentiu Popescu
- Главный тренер: Манджа Дэвис
Предыдущие игры
КСМ Студенцеск (последние 20 матчей: +7 =2 -11)
- 11.05.2018 Вииторул Констанца 1:0 КСМ Студенцеск Л1
- 07.05.2018 КСМ Студенцеск 1:0 Стяуа Л1
- 30.04.2018 Астра 3:0 КСМ Студенцеск Л1
- 26.04.2018 КСМ Студенцеск 0:3 Астра Л1
- 22.04.2018 КСМ Студенцеск 1:1 ЧФР Клуж Л1
- 14.04.2018 Университатя Крайова 4:1 КСМ Студенцеск Л1
- 06.04.2018 КСМ Студенцеск 0:2 Вииторул Констанца Л1
- 01.04.2018 Стяуа 1:0 КСМ Студенцеск Л1
- 13.03.2018 Ботошани 3:2 КСМ Студенцеск К
- 09.03.2018 ЧФР Клуж 2:1 КСМ Студенцеск Л1
- 24.02.2018 КСМ Студенцеск 0:1 Вииторул Констанца Л1
- 18.02.2018 Поли Тимишоара 1:2 КСМ Студенцеск Л1
- 12.02.2018 КСМ Студенцеск 1:0 Ботошани Л1
- 03.02.2018 Волунтари 0:4 КСМ Студенцеск Л1
- 18.01.2018 КСМ Студенцеск 1:1 Ростов ТМК
- 17.12.2017 КСМ Студенцеск 3:1 Ювентус Бухарест Л1
- 11.12.2017 Сепси Оск 2:1 КСМ Студенцеск Л1
- 03.12.2017 КСМ Студенцеск 1:0 Астра Л1
- 25.11.2017 Динамо Бухарест 2:1 КСМ Студенцеск Л1
- 17.11.2017 КСМ Студенцеск 1:0 Стяуа Л1
Университатя Крайова (последние 20 матчей: +8 =6 -6)
- 14.05.2018 Университатя Крайова 0:1 Стяуа Л1
- 09.05.2018 Ботошани 2:1 Университатя Крайова К
- 05.05.2018 ЧФР Клуж 1:0 Университатя Крайова Л1
- 28.04.2018 Университатя Крайова 3:3 Вииторул Констанца Л1
- 23.04.2018 Астра 1:0 Университатя Крайова Л1
- 19.04.2018 Университатя Крайова 5:1 Ботошани К
- 14.04.2018 Университатя Крайова 4:1 КСМ Студенцеск Л1
- 09.04.2018 Стяуа 2:0 Университатя Крайова Л1
- 31.03.2018 Университатя Крайова 0:0 ЧФР Клуж Л1
- 16.03.2018 Вииторул Констанца 0:0 Университатя Крайова Л1
- 10.03.2018 Университатя Крайова 1:0 Астра Л1
- 06.03.2018 Университатя Крайова 1:0 Динамо Бухарест К
- 23.02.2018 Университатя Крайова 1:1 Поли Тимишоара Л1
- 16.02.2018 Волунтари 0:1 Университатя Крайова Л1
- 11.02.2018 Университатя Крайова 1:0 Сепси Оск Л1
- 04.02.2018 Динамо Бухарест 2:2 Университатя Крайова Л1
- 16.12.2017 Университатя Крайова 2:1 ЧФР Клуж Л1
- 10.12.2017 Газ Метан Mедиаш 0:0 Университатя Крайова Л1
- 02.12.2017 Университатя Крайова 3:1 Вииторул Констанца Л1
- 24.11.2017 Ботошани 1:0 Университатя Крайова Л1
Последние игры между собой
КСМ Студенцеск: победы: 4, ничьи: 0, поражения: 6
Университатя Крайова: победы: 6, ничьи: 0, поражения: 4
- 14.04.2018 Университатя Крайова 4:1 КСМ Студенцеск Лига 1
- 14.10.2017 КСМ Студенцеск 1:2 Университатя Крайова Лига 1
- 14.07.2017 Университатя Крайова 2:0 КСМ Студенцеск Лига 1
- 25.11.2016 КСМ Студенцеск 2:1 Университатя Крайова Первая лига
- 15.08.2016 Университатя Крайова 2:0 КСМ Студенцеск Первая лига
- 22.05.2016 Университатя Крайова 3:2 КСМ Студенцеск Лига 1. Группа Б
- 03.04.2016 КСМ Студенцеск 3:0 Университатя Крайова Лига 1. Группа Б
- 19.12.2015 КСМ Студенцеск 1:0 Университатя Крайова Первая лига
- 13.09.2015 Университатя Крайова 2:0 КСМ Студенцеск Первая лига
- 09.05.2015 Университатя Крайова 0:1 КСМ Студенцеск Первая лига
Чемпионская группа
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ЧФР Клуж
|1:0
|10
|5
|5
|0
|12 - 6
|50
|2.
|Стяуа
|1:0
|10
|6
|3
|1
|14 - 6
|49
|3.
|Университатя Крайова
|2:1
|10
|3
|3
|4
|10 - 10
|38
|4.
|Вииторул Констанца
|0:1
|10
|3
|4
|3
|13 - 11
|35
|5.
|Астра
|0:1
|10
|3
|2
|5
|9 - 11
|33
|6.
|КСМ Студенцеск
|1:2
|10
|1
|1
|8
|5 - 19
|24
Понижение
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Динамо Бухарест
|11
|9
|0
|2
|24 - 9
|47
|2.
|Ботошани
|11
|3
|4
|4
|9 - 9
|33
|3.
|Сепси Оск
|11
|6
|4
|1
|20 - 12
|32
|4.
|Конкордия Кьяжна
|11
|3
|3
|5
|8 - 13
|26
|5.
|Газ Метан Mедиаш
|10
|5
|2
|3
|14 - 12
|25
|6.
|Волунтари
|11
|3
|2
|6
|12 - 16
|25
|7.
|Поли Тимишоара
|10
|2
|2
|6
|8 - 13
|22
|8.
|Ювентус Бухарест
|11
|3
|1
|7
|6 - 17
|16
Первый тайм
45'
КСМ Студенцеск делает замену. Ionut Adrian Cioinac уходит с поля, а Pedro Mendes выходит на его замену.
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
45'
Доминик Главина получил желтую карточку от судьи
40'
Мартич Иван получил желтую карточку от судьи
39'
Златински Христо получил желтую карточку от судьи
35'
Г О О О О Л - Балута Александр бьет в цель!
28'
Г О О О О Л - Матею Александру бьет в цель!
16'
Г О О О О Л - Кизито Лувагга бьет в цель!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadionul E. Alexandrescu. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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