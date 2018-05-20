- Текстовые трансляции
- Чемпионат мира по хоккею 2018
- Матчи
- Команды
- Игроки
- Новости хоккея
- Турнирные таблицы
- Конкурс прогнозов
Стадион: Stadionul Dr. Constantin Radulescu
1:0
Перерыв
1:0
43' ГолДжокович Дамьян
|
43'
1:0
Состав команд
ЧФР Клуж
- Основной состав
- 87 Арлаускис Гедрюс Вратарь
- 55 Винисиус Пауло Защитник
- 30 Мурешан Андрей Защитник
- 45 Камора Мауру Защитник
- 28 Хобан Овидиу Полузащитник
- 10 Дяк Чиприан Полузащитник
- 19 Кулио Хуан Полузащитник
- 9 Омрани Билель Нападающий
- 20 Цукудян Георге Нападающий
- 37 Mihai Bordeianu
- 6 Cristian Manea II
- Запасные игроки
- 12 Cosmin Andrei Vatca Вратарь
- 8 Джокович Дамьян Полузащитник
- 18 Костаке Йонуц Нападающий
- 11 Ионицэ Александру II Нападающий
- 24 Srdjan Luchin
- 31 Laurentiu Rus
- 27 Sebastian Mailat
- Главный тренер: Петреску Дан
Вииторул Констанца
- Основной состав
- 12 Кожокару Валентин Вратарь
- 19 Ходорогя Роберт Защитник
- 22 Ганя Кристиан Защитник
- 6 Bradley de Nooijer Защитник
- 11 Вынэ Йонуц Полузащитник
- 5 Младен Себастьян Полузащитник
- 10 Хаджи Янис Полузащитник
- 23 Кикэлдэу Александру Нападающий
- 9 Mihai Vodut
- 2 Virgil Ghita
- 99 Cristian Baluta
- Запасные игроки
- 31 Бузбуки Александру Вратарь
- 98 Думитреску Адриан Полузащитник
- 17 Чобану Андрей Нападающий
- Mailson Lima
- 93 Cristian Gavra
- 33 Tiberio Capusa
- 7 Alexandru Matan
- Главный тренер: Георге Хаджи
Предыдущие игры
ЧФР Клуж (последние 20 матчей: +13 =6 -1)
- 13.05.2018 Астра 0:2 ЧФР Клуж Л1
- 05.05.2018 ЧФР Клуж 1:0 Университатя Крайова Л1
- 29.04.2018 Стяуа 1:1 ЧФР Клуж Л1
- 22.04.2018 КСМ Студенцеск 1:1 ЧФР Клуж Л1
- 15.04.2018 Вииторул Констанца 1:2 ЧФР Клуж Л1
- 08.04.2018 ЧФР Клуж 1:1 Астра Л1
- 31.03.2018 Университатя Крайова 0:0 ЧФР Клуж Л1
- 18.03.2018 ЧФР Клуж 1:1 Стяуа Л1
- 09.03.2018 ЧФР Клуж 2:1 КСМ Студенцеск Л1
- 25.02.2018 Ювентус Бухарест 0:2 ЧФР Клуж Л1
- 17.02.2018 ЧФР Клуж 2:0 Астра Л1
- 10.02.2018 Стяуа 1:1 ЧФР Клуж Л1
- 05.02.2018 ЧФР Клуж 2:0 Конкордия Кьяжна Л1
- 22.01.2018 Рапид Вена 1:3 ЧФР Клуж ТМК
- 16.12.2017 Университатя Крайова 2:1 ЧФР Клуж Л1
- 09.12.2017 ЧФР Клуж 1:0 Поли Тимишоара Л1
- 01.12.2017 Волунтари 0:3 ЧФР Клуж Л1
- 27.11.2017 ЧФР Клуж 2:0 Сепси Оск Л1
- 19.11.2017 Динамо Бухарест 0:2 ЧФР Клуж Л1
- 05.11.2017 ЧФР Клуж 1:0 КСМ Студенцеск Л1
Вииторул Констанца (последние 20 матчей: +7 =8 -5)
- 11.05.2018 Вииторул Констанца 1:0 КСМ Студенцеск Л1
- 04.05.2018 Вииторул Констанца 1:1 Астра Л1
- 28.04.2018 Университатя Крайова 3:3 Вииторул Констанца Л1
- 21.04.2018 Вииторул Констанца 2:2 Стяуа Л1
- 15.04.2018 Вииторул Констанца 1:2 ЧФР Клуж Л1
- 06.04.2018 КСМ Студенцеск 0:2 Вииторул Констанца Л1
- 01.04.2018 Астра 0:2 Вииторул Констанца Л1
- 16.03.2018 Вииторул Констанца 0:0 Университатя Крайова Л1
- 11.03.2018 Стяуа 2:1 Вииторул Констанца Л1
- 24.02.2018 КСМ Студенцеск 0:1 Вииторул Констанца Л1
- 19.02.2018 Вииторул Констанца 2:1 Ботошани Л1
- 10.02.2018 Ювентус Бухарест 0:1 Вииторул Констанца Л1
- 02.02.2018 Вииторул Констанца 1:1 Астра Л1
- 22.01.2018 Вииторул Констанца 1:1 Ростов ТМК
- 18.01.2018 Грасcхоппер 1:1 Вииторул Констанца ТМК
- 14.01.2018 Галатасарай 2:0 Вииторул Констанца ТМК
- 17.12.2017 Стяуа 2:0 Вииторул Констанца Л1
- 09.12.2017 Вииторул Констанца 3:0 Конкордия Кьяжна Л1
- 02.12.2017 Университатя Крайова 3:1 Вииторул Констанца Л1
- 25.11.2017 Вииторул Констанца 1:1 Поли Тимишоара Л1
Последние игры между собой
ЧФР Клуж: победы: 6, ничьи: 3, поражения: 6
Вииторул Констанца: победы: 6, ничьи: 3, поражения: 6
- 15.04.2018 Вииторул Констанца 1:2 ЧФР Клуж Лига 1
- 21.10.2017 Вииторул Констанца 1:0 ЧФР Клуж Лига 1
- 22.07.2017 ЧФР Клуж 2:0 Вииторул Констанца Лига 1
- 13.05.2017 Вииторул Констанца 1:0 ЧФР Клуж Лига 1. Группа А
- 09.04.2017 ЧФР Клуж 0:0 Вииторул Констанца Лига 1. Группа А
- 05.03.2017 ЧФР Клуж 1:0 Вииторул Констанца Первая лига
- 21.10.2016 Вииторул Констанца 2:1 ЧФР Клуж Первая лига
- 19.10.2015 ЧФР Клуж 1:2 Вииторул Констанца Первая лига
- 11.07.2015 Вииторул Констанца 2:2 ЧФР Клуж Первая лига
- 15.03.2015 ЧФР Клуж 1:2 Вииторул Констанца Первая лига
- 18.08.2014 Вииторул Констанца 0:2 ЧФР Клуж Первая лига
- 28.02.2014 Вииторул Констанца 1:1 ЧФР Клуж Первая лига
- 10.08.2013 ЧФР Клуж 2:1 Вииторул Констанца Первая лига
- 05.05.2013 Вииторул Констанца 0:2 ЧФР Клуж Первая лига
- 18.10.2012 ЧФР Клуж 0:1 Вииторул Констанца Первая лига
Чемпионская группа
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ЧФР Клуж
|1:0
|10
|5
|5
|0
|12 - 6
|50
|2.
|Стяуа
|1:0
|10
|6
|3
|1
|14 - 6
|49
|3.
|Университатя Крайова
|2:1
|10
|3
|3
|4
|10 - 10
|38
|4.
|Вииторул Констанца
|0:1
|10
|3
|4
|3
|13 - 11
|35
|5.
|Астра
|0:1
|10
|3
|2
|5
|9 - 11
|33
|6.
|КСМ Студенцеск
|1:2
|10
|1
|1
|8
|5 - 19
|24
Понижение
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Динамо Бухарест
|11
|9
|0
|2
|24 - 9
|47
|2.
|Ботошани
|11
|3
|4
|4
|9 - 9
|33
|3.
|Сепси Оск
|11
|6
|4
|1
|20 - 12
|32
|4.
|Конкордия Кьяжна
|11
|3
|3
|5
|8 - 13
|26
|5.
|Газ Метан Mедиаш
|10
|5
|2
|3
|14 - 12
|25
|6.
|Волунтари
|11
|3
|2
|6
|12 - 16
|25
|7.
|Поли Тимишоара
|10
|2
|2
|6
|8 - 13
|22
|8.
|Ювентус Бухарест
|11
|3
|1
|7
|6 - 17
|16
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
43'
Г О О О О Л - Джокович Дамьян бьет в цель!
36'
ЧФР Клуж делает замену. Mihai Bordeianu уходит с поля, а Джокович Дамьян выходит на его замену.
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadionul Dr. Constantin Radulescu. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Загрузка...
Только зарегистрированные пользователи могут добавлять комментарии.
Вход | Регистрация