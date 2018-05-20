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2017-2018
Стадион: Националь
16' Желтая карточкаКоман Флоринел
19' Желтая карточкаВера Урко
29' Желтая карточкаБудеску Константин
1:0
40' ГолНьоэр Харлем-Эдди
|
16'
19'
40'
1:0
Состав команд
Стяуа
- Основной состав
- 34 Бэлгрэдян Кристиан Вратарь
- 16 Планич Богдан Защитник
- 15 Момчилович Марко Защитник
- 2 Бензар Ромарио Защитник
- 4 Бэлаша Михай Защитник
- 11 Будеску Константин Полузащитник
- 80 Тейшейра Андраде Полузащитник
- 23 Попеску Овидиу Полузащитник
- 6 Неделку Драгош Полузащитник
- 17 Коман Флоринел Нападающий
- 9 Ньоэр Харлем-Эдди Нападающий
- Запасные игроки
- 99 Влад Даниэл Вратарь
- 25 Гэман Валерикэ Защитник
- 3 Ларие Йонуц Защитник
- 98 Ман Деннис Полузащитник
- 30 Тэнасе Кристиан Полузащитник
- 8 Филип Лучан Полузащитник
- Главный тренер: Дикэ Николае
Астра
- Основной состав
- 23 Илиев Пламен Вратарь
- 18 Радунович Ристо Защитник
- 21 Эрико Да Силва Защитник
- 77 Стан Александру Защитник
- 25 Польчак Пётр Защитник
- 96 Балауре Сильвиу Полузащитник
- 8 Сэто Такаюки Полузащитник
- 10 Матей Флорентин Полузащитник
- 24 Мрзляк Филип Полузащитник
- 99 Абанг Анатоле Нападающий
- 9 Вера Урко Нападающий
- Запасные игроки
- 1 Лазар Давид Вратарь
- 19 Бутян Михай Защитник
- 95 Мойсе Ромарио Полузащитник
- 17 Буш Лауренциу Полузащитник
- 11 Георге Валентин Нападающий
- 15 Ciprian Biceanu
- Главный тренер: Gheorghe Multescu
Предыдущие игры
Стяуа (последние 20 матчей: +10 =5 -5)
- 14.05.2018 Университатя Крайова 0:1 Стяуа Л1
- 07.05.2018 КСМ Студенцеск 1:0 Стяуа Л1
- 29.04.2018 Стяуа 1:1 ЧФР Клуж Л1
- 21.04.2018 Вииторул Констанца 2:2 Стяуа Л1
- 16.04.2018 Астра 0:3 Стяуа Л1
- 09.04.2018 Стяуа 2:0 Университатя Крайова Л1
- 01.04.2018 Стяуа 1:0 КСМ Студенцеск Л1
- 18.03.2018 ЧФР Клуж 1:1 Стяуа Л1
- 11.03.2018 Стяуа 2:1 Вииторул Констанца Л1
- 01.03.2018 Германнштадт 3:0 Стяуа К
- 25.02.2018 Стяуа 2:0 Сепси Оск Л1
- 22.02.2018 Лацио 5:1 Стяуа ЛЕ
- 18.02.2018 Динамо Бухарест 2:2 Стяуа Л1
- 15.02.2018 Стяуа 1:0 Лацио ЛЕ
- 10.02.2018 Стяуа 1:1 ЧФР Клуж Л1
- 03.02.2018 Газ Метан Mедиаш 1:2 Стяуа Л1
- 25.01.2018 Адмира 3:2 Стяуа ТМК
- 17.12.2017 Стяуа 2:0 Вииторул Констанца Л1
- 10.12.2017 Ботошани 0:3 Стяуа Л1
- 07.12.2017 Стяуа 1:2 Лугано ЛЕ
Астра (последние 20 матчей: +9 =3 -8)
- 13.05.2018 Астра 0:2 ЧФР Клуж Л1
- 04.05.2018 Вииторул Констанца 1:1 Астра Л1
- 30.04.2018 Астра 3:0 КСМ Студенцеск Л1
- 26.04.2018 КСМ Студенцеск 0:3 Астра Л1
- 23.04.2018 Астра 1:0 Университатя Крайова Л1
- 16.04.2018 Астра 0:3 Стяуа Л1
- 08.04.2018 ЧФР Клуж 1:1 Астра Л1
- 01.04.2018 Астра 0:2 Вииторул Констанца Л1
- 10.03.2018 Университатя Крайова 1:0 Астра Л1
- 27.02.2018 Газ Метан Mедиаш 1:0 Астра К
- 24.02.2018 Астра 2:0 Динамо Бухарест Л1
- 17.02.2018 ЧФР Клуж 2:0 Астра Л1
- 09.02.2018 Астра 4:3 Газ Метан Mедиаш Л1
- 02.02.2018 Вииторул Констанца 1:1 Астра Л1
- 25.01.2018 Астра 0:1 Урал ТМК
- 15.12.2017 Астра 2:1 Ботошани Л1
- 08.12.2017 Ювентус Бухарест 0:1 Астра Л1
- 03.12.2017 КСМ Студенцеск 1:0 Астра Л1
- 26.11.2017 Астра 2:0 Стяуа Л1
- 19.11.2017 Конкордия Кьяжна 1:2 Астра Л1
Последние игры между собой
Стяуа: победы: 8, ничьи: 4, поражения: 8
Астра: победы: 8, ничьи: 4, поражения: 8
- 16.04.2018 Астра 0:3 Стяуа Лига 1
- 26.11.2017 Астра 2:0 Стяуа Лига 1
- 12.08.2017 Стяуа 1:1 Астра Лига 1
- 08.05.2017 Астра 0:1 Стяуа Лига 1. Группа А
- 06.04.2017 Стяуа 3:0 Астра Лига 1. Группа А
- 11.12.2016 Астра 1:0 Стяуа Первая лига
- 11.09.2016 Стяуа 1:0 Астра Первая лига
- 16.04.2016 Астра 2:0 Стяуа Лига 1. Группа А
- 13.04.2016 Астра 0:2 Стяуа Кубок лиги
- 13.03.2016 Стяуа 2:0 Астра Лига 1. Группа А
- 09.03.2016 Стяуа 1:0 Астра Кубок лиги
- 29.11.2015 Стяуа 0:1 Астра Первая лига
- 12.08.2015 Астра 2:0 Стяуа Первая лига
- 12.04.2015 Астра 0:0 Стяуа Первая лига
- 12.04.2015 Астра 0:0 Стяуа Первая лига
- 11.03.2015 Астра 2:0 Стяуа Кубок лиги
- 18.02.2015 Стяуа 3:0 Астра Кубок лиги
- 28.09.2014 Стяуа 0:0 Астра Первая лига
- 11.07.2014 Стяуа 1:1 Астра Суперкубок
- 23.05.2014 Стяуа 0:0 Астра Кубок
Чемпионская группа
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ЧФР Клуж
|1:0
|10
|5
|5
|0
|12 - 6
|50
|2.
|Стяуа
|1:0
|10
|6
|3
|1
|14 - 6
|49
|3.
|Университатя Крайова
|2:1
|10
|3
|3
|4
|10 - 10
|38
|4.
|Вииторул Констанца
|0:1
|10
|3
|4
|3
|13 - 11
|35
|5.
|Астра
|0:1
|10
|3
|2
|5
|9 - 11
|33
|6.
|КСМ Студенцеск
|1:2
|10
|1
|1
|8
|5 - 19
|24
Понижение
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Динамо Бухарест
|11
|9
|0
|2
|24 - 9
|47
|2.
|Ботошани
|11
|3
|4
|4
|9 - 9
|33
|3.
|Сепси Оск
|11
|6
|4
|1
|20 - 12
|32
|4.
|Конкордия Кьяжна
|11
|3
|3
|5
|8 - 13
|26
|5.
|Газ Метан Mедиаш
|10
|5
|2
|3
|14 - 12
|25
|6.
|Волунтари
|11
|3
|2
|6
|12 - 16
|25
|7.
|Поли Тимишоара
|10
|2
|2
|6
|8 - 13
|22
|8.
|Ювентус Бухарест
|11
|3
|1
|7
|6 - 17
|16
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
40'
Г О О О О Л - Harlem-Eddy Gnohere бьет в цель!
29'
Будеску Константин получил желтую карточку от судьи
19'
Вера Урко получил желтую карточку от судьи
16'
Коман Флоринел получил желтую карточку от судьи
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Arena Nationala. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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