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2017-2018
Стадион:
Стяуа
1:0
Перерыв
Астра
0'
16' Желтая карточка
Коман Флоринел
19' Желтая карточка
Вера Урко
29' Желтая карточка
Будеску Константин
1:0
40' Гол
Ньоэр Харлем-Эдди
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Описание гола
40'
Г О О О О Л - Harlem-Eddy Gnohere бьет в цель!
Желтая карточка
29'
Будеску Константин получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
19'
Вера Урко получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
16'
Коман Флоринел получил желтую карточку от судьи
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
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Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Arena Nationala. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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