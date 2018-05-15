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0:0
Второй тайм: 52'
26' Желтая карточкаРандруп Андерс
27' Желтая карточкаAlexander Tkacz
|
26'
27'
Состав команд
20
Edafe
Egbedi
22
Adi
Nalic
11
Karim
Sadat
Ландскруна 4-2-3-1
- Основной состав
- 1 Amr Kaddoura Вратарь
- 16 Dennis Olofsson Защитник
- 6 Philip Andersson I Защитник
- 2 Viktor Svensson Защитник
- 7 Alexander Tkacz Защитник
- 12 Igor Arsenijevic Полузащитник
- 8 Maans Ekvall Полузащитник
- 20 Edafe Egbedi Полузащитник
- 22 Adi Nalic Полузащитник
- 10 Filip Pivkovski Полузащитник
- 11 Karim Sadat Нападающий
- Запасные игроки
- 29 Норинг Виктор Вратарь
- 5 Philip Ljung Защитник
- 14 Стагова Гранит Полузащитник
- 9 Атайич Бахрудин Полузащитник
- 23 Sean Okoli Полузащитник
- 13 Ebere John Ekeh
- 21 Kevin Jensen
Хельсинборг 4-2-3-1
- Основной состав
- 30 Ханссон Пер Вратарь
- 7 Рандруп Андерс Защитник
- 2 Carl Johansson II Защитник
- 21 Charlie Weberg Защитник
- 11 Эрикссон Адам Защитник
- 6 Андреас Ландгрен Полузащитник
- 14 Абубакари Мохаммед Полузащитник
- 8 Mamudu Moro Полузащитник
- 18 Розенквист Расмус Полузащитник
- 10 Боянич Дарьян Полузащитник
- 99 Бьярнасон Андри-Рунар Нападающий
- Запасные игроки
- 25 Kalle Joelsson Вратарь
- 15 Max Svensson Полузащитник
- 9 Alexander Timossi Andersson
- 40 Mattias Almeida
- 37 Carl Thulin
- 23 Jonathan Larsson
- 35 Casper Seger
- Главный тренер: Henrik Larsson
Предыдущие игры
Ландскруна (последние 20 матчей: +10 =2 -8)
- 06.05.2018 Варбергс Боис 1:0 Ландскруна С
- 28.04.2018 Ландскруна 2:0 Вернаму С
- 21.04.2018 Дегерфорс 2:1 Ландскруна С
- 17.04.2018 Ландскруна 2:2 Эргрюте С
- 07.04.2018 Йёнчёпинг 0:2 Ландскруна С
- 01.04.2018 Ландскруна 2:3 Фалькенберг С
- 16.03.2018 Эльфсборг 2:0 Ландскруна ТМК
- 04.11.2017 Ландскруна 2:0 Карлскруна ПД
- 28.10.2017 Оддевольд 3:2 Ландскруна ПД
- 21.10.2017 Оскарсхамн 2:1 Ландскруна ПД
- 15.10.2017 Ландскруна 2:0 Утсиктенс ПД
- 07.10.2017 Шёвде АИК 1:0 Ландскруна ПД
- 30.09.2017 Квидинг ФИФ 0:2 Ландскруна ПД
- 24.09.2017 Ландскруна 2:0 Энгельхольм ПД
- 17.09.2017 Мьельбю 1:2 Ландскруна ПД
- 10.09.2017 Ландскруна 2:0 Юнгшиле ПД
- 03.09.2017 Русенгор 0:2 Ландскруна ПД
- 27.08.2017 Ландскруна 1:0 Кристианстад ПД
- 23.08.2017 Ландскруна 3:4 Эльфсборг К
- 20.08.2017 Ландскруна 3:3 Хускварна ПД
Хельсинборг (последние 20 матчей: +8 =8 -4)
- 08.05.2018 Хельсинборг 2:1 ГАИС С
- 29.04.2018 Браге 1:1 Хельсинборг С
- 24.04.2018 Хельсинборг 0:2 АФК Эскильстуна С
- 14.04.2018 Фрей 1:5 Хельсинборг С
- 08.04.2018 Хельсинборг 3:1 Эстер С
- 25.03.2018 АИК 1:3 Хельсинборг ТМК
- 03.03.2018 Хельсинборг 3:0 Твоокер К
- 24.02.2018 Эребру 1:1 Хельсинборг К
- 17.02.2018 Норрчёпинг 1:1 Хельсинборг К
- 03.02.2018 Хельсинборг 1:0 Сундсвалль ТМК
- 04.11.2017 Хельсинборг 0:2 Эстер С
- 29.10.2017 Эргрюте 0:3 Хельсинборг С
- 21.10.2017 Дегерфорс 1:1 Хельсинборг С
- 16.10.2017 Хельсинборг 1:2 Вернаму С
- 02.10.2017 Гефле 2:1 Хельсинборг С
- 24.09.2017 Хельсинборг 0:0 Фалькенберг С
- 18.09.2017 Хельсинборг 2:0 Варбергс Боис С
- 12.09.2017 Броммапойкарна 1:1 Хельсинборг С
- 05.09.2017 Хельсинборг 2:2 Далкурд С
- 29.08.2017 Треллеборг 1:1 Хельсинборг С
Последние игры между собой
Ландскруна: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 1
Хельсинборг: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 0
- 12.05.2011 Ландскруна 2:4 Хельсинборг Шведский кубок
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Эргрюте
|7
|6
|1
|0
|15 - 5
|19
|2.
|Фалькенберг
|7
|5
|1
|1
|15 - 9
|16
|3.
|АФК Эскильстуна
|7
|4
|2
|1
|13 - 4
|14
|4.
|Хельсинборг
|0:0
|6
|3
|2
|1
|11 - 6
|11
|5.
|Хальмстад
|6
|3
|1
|2
|7 - 7
|10
|6.
|Дегерфорс
|7
|3
|1
|3
|9 - 10
|10
|7.
|Варбергс Боис
|7
|3
|1
|3
|9 - 11
|10
|8.
|Браге
|7
|2
|4
|1
|11 - 9
|10
|9.
|Ландскруна
|0:0
|7
|2
|2
|3
|9 - 8
|8
|10.
|Норрбю
|7
|2
|2
|3
|8 - 10
|8
|11.
|Эстер
|7
|2
|2
|3
|8 - 10
|8
|12.
|ГАИС
|7
|2
|2
|3
|6 - 8
|8
|13.
|Йёнчёпинг
|7
|2
|1
|4
|5 - 8
|7
|14.
|Гефле
|7
|2
|1
|4
|8 - 12
|7
|15.
|Вернаму
|7
|1
|2
|4
|4 - 10
|5
|16.
|Фрей
|7
|0
|1
|6
|7 - 18
|1
Второй тайм
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
27'
Alexander Tkacz получил желтую карточку от судьи
26'
Хельсинборг делает замену. Абубакари Мохаммед уходит с поля, а Max Svensson выходит на его замену.
26'
Рандруп Андерс получил желтую карточку от судьи
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
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