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Ландскруна
0:0
Второй тайм: 52'
Хельсинборг
0'
26' Желтая карточка
Рандруп Андерс
27' Желтая карточка
Alexander Tkacz
52'
Второй тайм
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Желтая карточка
27'
Alexander Tkacz получил желтую карточку от судьи
26'
Хельсинборг делает замену. Абубакари Мохаммед уходит с поля, а Max Svensson выходит на его замену.
Желтая карточка
26'
Рандруп Андерс получил желтую карточку от судьи
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
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