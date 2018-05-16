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Стадион: Tromsdalen Idrettspark Зрители: 150
1:2
Конец матча
1:0
13' ГолМохаммед Ахамед
21' Желтая карточкаХольмгрен Хампус
1:1
52' Гол в свои воротаМохаммед Ахамед
55' Желтая карточкаAdria Mateo Lopez
85' Желтая карточкаRobert Stene
1:2
90' ГолRobert Stene
|
13'
1:0
21'
52'
1:1
85'
90'
1:2
Состав команд
22
Mehdi
Dioury
Тромсдален 4-4-2
- Основной состав
- 30 Marius Berntzen Вратарь
- 11 Haavard Lysvoll Защитник
- 3 Anders Jenssen Защитник
- 22 Mehdi Dioury Защитник
- 13 Матланд Йо-Нимо Защитник
- 66 Andreas Loevland Полузащитник
- 4 Йонсен Ларс-Гуннар Полузащитник
- 19 Карлсен Андерс Полузащитник
- 21 Mathias Dahl Abelsen Полузащитник
- 20 Мохаммед Ахамед Нападающий
- 10 Люсволл Вегард Нападающий
- Запасные игроки
- 1 Adrian Mikkelsen Вратарь
- 5 Tobias Nygaard Vibe Защитник
- 15 Kristoffer Hey Защитник
- 71 Lars Henrik Andreassen Полузащитник
- 7 Haakon Kjaeve Полузащитник
- 6 Elias Skogvoll Полузащитник
- 8 Tor Martin Mienna
- Главный тренер: Gaute Helstrup
Левангер 4-3-3
- Основной состав
- 1 Фай-Лунн Юлиан Вратарь
- 3 Tom Erik Nordberg Защитник
- 4 Andreas Wrele Защитник
- 15 Haavard Kleven Lorentsen Защитник
- 17 Хольмгрен Хампус Защитник
- 10 Jo Sondre Aas Полузащитник
- 19 Igoh Ogbu Полузащитник
- 23 Adria Mateo Lopez Полузащитник
- 7 Andreas Peterson Нападающий
- 8 Vegard Voll Нападающий
- 9 Ermal Hajdari Нападающий
- Запасные игроки
- 2 Юнг Виктор Защитник
- 5 Paal Aamodt Защитник
- 13 Robert Stene Нападающий
- 22 Horenus Taddese
- 12 Jonathan Strand Byttingsvik
- Главный тренер: Roger Naustan
Предыдущие игры
Тромсдален (последние 20 матчей: +5 =7 -8)
- 13.05.2018 Нутодден 2:3 Тромсдален ПД
- 06.05.2018 Тромсдален 3:3 Конгсвингер ПД
- 02.05.2018 Альта 3:1 Тромсдален К
- 29.04.2018 Мьёндален 0:0 Тромсдален ПД
- 22.04.2018 Олесунн 4:0 Тромсдален ПД
- 18.04.2018 Флёя 1:3 Тромсдален К
- 15.04.2018 Тромсдален 0:2 Викинг ПД
- 08.04.2018 Согндаль 1:1 Тромсдален ПД
- 09.02.2018 Тромсё 4:0 Тромсдален ТМК
- 05.11.2017 Конгсвингер 0:1 Тромсдален ПД
- 29.10.2017 Тромсдален 5:0 Фредрикстад ПД
- 22.10.2017 Осане 2:2 Тромсдален ПД
- 15.10.2017 Тромсдален 1:1 Стрёммен ПД
- 01.10.2017 Левангер 0:3 Тромсдален ПД
- 24.09.2017 Тромсдален 1:4 Ерв ПД
- 19.09.2017 Будё-Глимт 1:0 Тромсдален ПД
- 10.09.2017 Тромсдален 2:3 Улленсакер/Киса ПД
- 03.09.2017 Флурё 1:1 Тромсдален ПД
- 20.08.2017 Старт 2:2 Тромсдален ПД
- 16.08.2017 Тромсдален 1:2 Саннес Ульф ПД
Левангер (последние 20 матчей: +5 =5 -10)
- 13.05.2018 Левангер 0:0 Викинг ПД
- 09.05.2018 Левангер 2:4 Ранхейм К
- 06.05.2018 Нест-Сотра 4:1 Левангер ПД
- 02.05.2018 Юнкерен 0:3 Левангер К
- 29.04.2018 Левангер 4:3 Хам-Кам ПД
- 22.04.2018 Стрёммен 3:0 Левангер ПД
- 18.04.2018 Бюосен 0:3 Левангер К
- 15.04.2018 Саннес Ульф 1:0 Левангер ПД
- 08.04.2018 Левангер 1:2 Олесунн ПД
- 02.04.2018 Нутодден 1:1 Левангер ПД
- 24.03.2018 Кристиансунд 1:0 Левангер ТМК
- 17.03.2018 Левангер 0:3 Ранхейм ТМК
- 16.02.2018 Ранхейм 3:2 Левангер ТМК
- 10.02.2018 Сундсвалль 0:0 Левангер ТМК
- 05.11.2017 Левангер 2:0 Улленсакер/Киса ПД
- 29.10.2017 Мьёндален 3:1 Левангер ПД
- 22.10.2017 Левангер 1:1 Флурё ПД
- 15.10.2017 Будё-Глимт 1:3 Левангер ПД
- 01.10.2017 Левангер 0:3 Тромсдален ПД
- 24.09.2017 Старт 1:1 Левангер ПД
Последние игры между собой
Тромсдален: победы: 4, ничьи: 0, поражения: 0
Левангер: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 4
- 01.10.2017 Левангер 0:3 Тромсдален Первый дивизион
- 25.06.2017 Тромсдален 2:1 Левангер Первый дивизион
- 22.09.2013 Левангер 0:2 Тромсдален 2. Divisjon
- 09.06.2013 Тромсдален 1:0 Левангер 2. Divisjon
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Олесунн
|8
|6
|2
|0
|20 - 7
|20
|2.
|Викинг
|8
|6
|1
|1
|21 - 9
|19
|3.
|Улленсакер/Киса
|8
|4
|3
|1
|16 - 9
|15
|4.
|Саннес Ульф
|8
|4
|3
|1
|14 - 10
|15
|5.
|Осане
|8
|3
|2
|3
|14 - 15
|11
|6.
|Ерв
|7
|2
|4
|1
|6 - 6
|10
|7.
|Нутодден
|8
|3
|1
|4
|13 - 13
|10
|8.
|Нест-Сотра
|8
|3
|1
|4
|13 - 14
|10
|9.
|Согндаль
|8
|2
|4
|2
|10 - 10
|10
|10.
|Мьёндален
|8
|2
|4
|2
|5 - 5
|10
|11.
|Левангер
|8
|2
|2
|4
|9 - 15
|8
|12.
|Стрёммен
|8
|2
|1
|5
|15 - 14
|7
|13.
|Конгсвингер
|8
|2
|1
|5
|9 - 15
|7
|14.
|Хам-Кам
|8
|1
|4
|3
|11 - 14
|7
|15.
|Тромсдален
|7
|1
|3
|3
|8 - 14
|6
|16.
|Флурё
|8
|1
|2
|5
|5 - 19
|5
Второй тайм
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
90'
Г О О О О Л - Роберт Стене бьет в цель!
89'
Левангер делает замену. Ermal Hajdari уходит с поля, а Paal Aamodt выходит на его замену.
85'
Роберт Стене получил желтую карточку от судьи
84'
Тромсдален делает замену. Andreas Loevland уходит с поля, а Ларс Хенрик Андреассен выходит на его замену.
78'
Тромсдален делает замену. Люсволл Вегард уходит с поля, а Tor Martin Mienna выходит на его замену.
67'
Левангер делает замену. Вегард Волл уходит с поля, а Роберт Стене выходит на его замену.
66'
Тромсдален делает замену. Карлсен Андерс уходит с поля, а Хокон Кьяве выходит на его замену.
55'
Adria Mateo получил желтую карточку от судьи
52'
Г О О О О Л - Мохаммед Ахамед уже закрыл голову руками от печали. Он забил в свои ворота!
46'
Начался второй тайм!
46'
Левангер делает замену. Igoh Ogbu уходит с поля, а Horenus Taddese выходит на его замену.
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
21'
Хольмгрен Хампус получил желтую карточку от судьи
13'
Г О О О О Л - Мохаммед Ахамед бьет в цель!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Tromsdalen Idrettspark. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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