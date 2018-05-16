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  5. Первый дивизион
Стадион: Зрители: 150
Тромсдален
1:2
Конец матча
Левангер
0'
1:0
13' Гол
Мохаммед Ахамед
21' Желтая карточка
Хольмгрен Хампус
1:1
52' Гол в свои ворота
Мохаммед Ахамед
55' Желтая карточка
Adria Mateo Lopez
85' Желтая карточка
Robert Stene
1:2
90' Гол
Robert Stene
90'+4
Второй тайм
Свисток
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
Описание гола
90'
Г О О О О Л - Роберт Стене бьет в цель!
89'
Левангер делает замену. Ermal Hajdari уходит с поля, а Paal Aamodt выходит на его замену.
Желтая карточка
85'
Роберт Стене получил желтую карточку от судьи
84'
Тромсдален делает замену. Andreas Loevland уходит с поля, а Ларс Хенрик Андреассен выходит на его замену.
78'
Тромсдален делает замену. Люсволл Вегард уходит с поля, а Tor Martin Mienna выходит на его замену.

67'
Левангер делает замену. Вегард Волл уходит с поля, а Роберт Стене выходит на его замену.
66'
Тромсдален делает замену. Карлсен Андерс уходит с поля, а Хокон Кьяве выходит на его замену.
Желтая карточка
55'
Adria Mateo получил желтую карточку от судьи
Описание гола
52'
Г О О О О Л - Мохаммед Ахамед уже закрыл голову руками от печали. Он забил в свои ворота!
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
46'
Левангер делает замену. Igoh Ogbu уходит с поля, а Horenus Taddese выходит на его замену.
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Желтая карточка
21'
Хольмгрен Хампус получил желтую карточку от судьи
Описание гола
13'
Г О О О О Л - Мохаммед Ахамед бьет в цель!
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
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Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Tromsdalen Idrettspark. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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