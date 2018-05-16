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- Чемпионат мира по хоккею 2018
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Стадион: Скагерак Арена Зрители: 6122
5:0
Конец матча
1:0
25' ГолБроберг Мартин
2:0
31' ГолMarkus Andre Kaasa
3:0
33' ГолРашани Эльбасан
39' Желтая карточкаПальссон Эмиль
4:0
73' ГолРиса Бирк
5:0
82' ГолБорвен Торгейр
|
25'
1:0
31'
2:0
33'
3:0
39'
73'
4:0
82'
5:0
Состав команд
Одд 4-3-3
- Основной состав
- 1 Россбах Сондре Вратарь
- 2 Рууд Эспен Защитник
- 21 Хаген Стеффен Защитник
- 4 Берган Вегар Защитник
- 5 Грогор Томас Защитник
- 17 Markus Andre Kaasa Полузащитник
- 6 Хофф Вебьёрн Полузащитник
- 14 Нордквелле Фредрик Полузащитник
- 9 Риса Бирк Нападающий
- 7 Броберг Мартин Нападающий
- 11 Рашани Эльбасан Нападающий
- Запасные игроки
- 12 Ресхольт-Мюра Вильяр Вратарь
- 25 Кителано Джон Защитник
- 20 Леуритсен Тобиас Полузащитник
- 13 Младенович Стефан Нападающий
- 22 Борвен Торгейр Нападающий
- 19 Bilal Njie
- 16 Joshua Kitolano
- Главный тренер: Даг-Эйлев Фагермо
Саннефьёрд 3-5-2
- Основной состав
- 12 Йохансен Эрик Вратарь
- 16 Гана Кане Эль-Хаджи Защитник
- 2 Lars Grorud Защитник
- 4 Хансен Кристер Защитник
- 34 Herman Solberg Nilsen Полузащитник
- 7 Пальссон Эмиль Полузащитник
- 10 Pau Morer Полузащитник
- 22 Сёдлунн Андре Полузащитник
- 17 Joachim Solberg Olsen Полузащитник
- 11 Кастрати Фламур Нападающий
- 15 Энгблом Понтус Нападающий
- Запасные игроки
- 1 Йонссон Ингвар Вратарь
- 19 Демба Виктор Полузащитник
- 13 Элефтериу Эндрю Полузащитник
- 8 Мьельде Эрик Полузащитник
- 6 Mohamed Ofkir Полузащитник
- 25 Sabawon Wahid Shamohammad
- 23 Ole Breistoel
- Главный тренер: Geir Fevang
Предыдущие игры
Одд (последние 20 матчей: +13 =3 -4)
- 13.05.2018 Ранхейм 3:1 Одд Т
- 09.05.2018 Нутодден 1:1 Одд К
- 06.05.2018 Одд 3:0 Старт Т
- 02.05.2018 Фредрикстад 1:3 Одд К
- 29.04.2018 Мольде 0:1 Одд Т
- 23.04.2018 Одд 3:1 Сарпсборг-08 Т
- 18.04.2018 Скарпхедин 0:9 Одд К
- 15.04.2018 Стрёмсгодсет 3:0 Одд Т
- 08.04.2018 Одд 1:0 Будё-Глимт Т
- 02.04.2018 Одд 1:1 Русенборг Т
- 26.03.2018 Одд 5:2 Нутодден ТМК
- 22.03.2018 Одд 1:1 Ерв ТМК
- 19.03.2018 Одд 3:2 Фрам Ларвик ТМК
- 18.03.2018 Волеренга 2:1 Одд Т
- 11.03.2018 Одд 1:2 Хёугесунн Т
- 04.03.2018 Одд 3:0 Саннефьёрд ТМК
- 21.02.2018 Одд 2:0 Ерв ТМК
- 16.02.2018 Одд 4:0 Стабек ТМК
- 09.02.2018 Хёугесунн 0:0 Одд ТМК
- 31.01.2018 Оденсе 1:3 Одд ТМК
Саннефьёрд (последние 20 матчей: +4 =2 -14)
- 12.05.2018 Саннефьёрд 0:1 Волеренга Т
- 06.05.2018 Лиллестрём 1:0 Саннефьёрд Т
- 02.05.2018 Скейд 3:0 Саннефьёрд К
- 29.04.2018 Саннефьёрд 0:1 Бранн Т
- 22.04.2018 Тромсё 4:1 Саннефьёрд Т
- 18.04.2018 Эик-Тёнсберг 1:6 Саннефьёрд К
- 15.04.2018 Саннефьёрд 3:3 Кристиансунд Т
- 11.04.2018 Саннефьёрд 1:2 Ранхейм Т
- 08.04.2018 Саннефьёрд 1:1 Стабек Т
- 02.04.2018 Старт 1:4 Саннефьёрд Т
- 18.03.2018 Стрёммен 3:1 Саннефьёрд ТМК
- 11.03.2018 Мольде 5:0 Саннефьёрд Т
- 04.03.2018 Одд 3:0 Саннефьёрд ТМК
- 21.02.2018 Будё-Глимт 2:1 Саннефьёрд ТМК
- 15.02.2018 Стрёмсгодсет 6:0 Саннефьёрд ТМК
- 09.02.2018 Старт 1:2 Саннефьёрд ТМК
- 02.02.2018 Стабек 1:0 Саннефьёрд ТМК
- 25.01.2018 Мьёндален 6:1 Саннефьёрд ТМК
- 19.01.2018 Нутодден 1:2 Саннефьёрд ТМК
- 26.11.2017 Саннефьёрд 1:3 Лиллестрём Т
Последние игры между собой
Одд: победы: 4, ничьи: 2, поражения: 0
Саннефьёрд: победы: 0, ничьи: 2, поражения: 4
Одд
Саннефьёрд
-
2 Офсайды 1
-
8 Нарушения правил 12
-
0 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
57 Владение мячом, % 43
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бранн
|10
|8
|2
|0
|17 - 3
|26
|2.
|Русенборг
|10
|6
|3
|1
|16 - 5
|21
|3.
|Ранхейм
|10
|6
|2
|2
|20 - 15
|20
|4.
|Хёугесунн
|10
|5
|3
|2
|16 - 12
|18
|5.
|Волеренга
|10
|5
|3
|2
|16 - 13
|18
|6.
|Мольде
|10
|5
|2
|3
|15 - 11
|17
|7.
|Одд
|10
|5
|1
|4
|17 - 12
|16
|8.
|Сарпсборг-08
|10
|4
|4
|2
|17 - 11
|16
|9.
|Тромсё
|10
|4
|2
|4
|16 - 14
|14
|10.
|Лиллестрём
|10
|3
|1
|6
|11 - 17
|10
|11.
|Кристиансунд
|10
|2
|4
|4
|12 - 15
|10
|12.
|Стрёмсгодсет
|10
|2
|3
|5
|14 - 15
|9
|13.
|Будё-Глимт
|10
|2
|3
|5
|8 - 13
|9
|14.
|Стабек
|10
|1
|4
|5
|9 - 17
|7
|15.
|Саннефьёрд
|10
|1
|2
|7
|10 - 24
|5
|16.
|Старт
|10
|1
|1
|8
|7 - 24
|4
Второй тайм
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
86'
Саннефьёрд делает замену. Pau Morer уходит с поля, а Sabawon Wahid Shamohammad выходит на его замену.
83'
Саннефьёрд делает замену. Йоаким Сольберг Ольсен уходит с поля, а Демба Виктор выходит на его замену.
83'
Саннефьёрд делает замену. Энгблом Понтус уходит с поля, а Mohamed Ofkir выходит на его замену.
82'
Г О О О О Л - Борвен Торгейр бьет в цель!
77'
Одд Гренланд делает замену. Markus Andre Kaasa уходит с поля, а Joshua Kitolano выходит на его замену.
73'
Г О О О О Л - Birk Risa бьет в цель!
68'
Одд Гренланд делает замену. Рашани Эльбасан уходит с поля, а Bilal Njie выходит на его замену.
60'
Одд Гренланд делает замену. Нордквелле Фредрик уходит с поля, а Борвен Торгейр выходит на его замену.
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
39'
Пальссон Эмиль получил желтую карточку от судьи
33'
Г О О О О Л - Рашани Эльбасан бьет в цель!
31'
Г О О О О Л - Markus Andre Kaasa бьет в цель!
25'
Г О О О О Л - Броберг Мартин бьет в цель!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Skagerak Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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