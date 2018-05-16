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Стадион: Зрители: 6122
Одд
5:0
Конец матча
Саннефьёрд
0'
1:0
25' Гол
Броберг Мартин
2:0
31' Гол
Markus Andre Kaasa
3:0
33' Гол
Рашани Эльбасан
39' Желтая карточка
Пальссон Эмиль
4:0
73' Гол
Риса Бирк
5:0
82' Гол
Борвен Торгейр
90'+4
Второй тайм
Свисток
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
86'
Саннефьёрд делает замену. Pau Morer уходит с поля, а Sabawon Wahid Shamohammad выходит на его замену.
83'
Саннефьёрд делает замену. Йоаким Сольберг Ольсен уходит с поля, а Демба Виктор выходит на его замену.
83'
Саннефьёрд делает замену. Энгблом Понтус уходит с поля, а Mohamed Ofkir выходит на его замену.
Описание гола
82'
Г О О О О Л - Борвен Торгейр бьет в цель!
77'
Одд Гренланд делает замену. Markus Andre Kaasa уходит с поля, а Joshua Kitolano выходит на его замену.

Описание гола
73'
Г О О О О Л - Birk Risa бьет в цель!
68'
Одд Гренланд делает замену. Рашани Эльбасан уходит с поля, а Bilal Njie выходит на его замену.
60'
Одд Гренланд делает замену. Нордквелле Фредрик уходит с поля, а Борвен Торгейр выходит на его замену.
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Желтая карточка
39'
Пальссон Эмиль получил желтую карточку от судьи
Описание гола
33'
Г О О О О Л - Рашани Эльбасан бьет в цель!
Описание гола
31'
Г О О О О Л - Markus Andre Kaasa бьет в цель!
Описание гола
25'
Г О О О О Л - Броберг Мартин бьет в цель!
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
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Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Skagerak Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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