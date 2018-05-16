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Стадион: Intility Arena Зрители: 11124
1:0
14' ГолДжонсон Сэм
67' Желтая карточкаАмин Нури
90' Желтая карточкаНатьон Йонатан
|
14'
1:0
67'
90'
Состав команд
33
Амин
Нури
25
Адекугбе
Сэм
40
Эджук
Чидера
10
Джонсон
Сэм
30
Манде
Саюба
99
Квоеме
Охи
10
Боли
Франк
Волеренга 4-4-1-1
- Основной состав
- 21 Adam Larsen II Вратарь
- 33 Амин Нури Защитник
- 4 Натьон Йонатан Защитник
- 5 Карвальо Фелипе Защитник
- 25 Адекугбе Сэм Защитник
- 7 Хольм Даниэль Полузащитник
- 6 Ибрахим Абдисалам Полузащитник
- 8 Леквен Магнус Полузащитник
- 27 Фридьонссон Самуэль Полузащитник
- 40 Эджук Чидера Полузащитник
- 10 Джонсон Сэм Нападающий
- Запасные игроки
- 1 Сандберг Маркус Вратарь
- 18 Даль Кристиан Защитник
- 23 Хорн Майер Полузащитник
- 29 Грёдем Магнус Полузащитник
- 17 Юклеред Симен Нападающий
- 11 Финне Бор Нападающий
- 19 Peter Michael
- Главный тренер: Дейла Ронни
Стабек 4-3-3
- Основной состав
- 30 Манде Саюба Вратарь
- 2 Эрнандес Рональд Защитник
- 21 Гранли Даниэль Защитник
- 5 Steinar Stroemnes Защитник
- 16 Ханше-Ольсен Андреас Защитник
- 89 Tonny Brochmann Полузащитник
- 25 Hugo Vetlesen Полузащитник
- 8 Сетер Йон-Хоу Полузащитник
- 20 Ola Brynhildsen Нападающий
- 99 Квоеме Охи Нападающий
- 10 Боли Франк Нападающий
- Запасные игроки
- 1 Simen Lillevik Kjellevold Вратарь
- 23 Бохинен Эмиль Полузащитник
- 94 Реннинг Мартин Полузащитник
- 42 Tobias Borchgrevink Boerkeeiet Полузащитник
- 98 Xin Zhou
- 27 Nicolas Pignatel Jenssen
- 9 Abdul-Basit Agouda
- Главный тренер: Antoni Ordinas
Предыдущие игры
Волеренга (последние 20 матчей: +12 =4 -4)
- 12.05.2018 Саннефьёрд 0:1 Волеренга Т
- 09.05.2018 Скейд 1:2 Волеренга К
- 06.05.2018 Волеренга 2:2 Хёугесунн Т
- 01.05.2018 Гроруд 0:1 Волеренга К
- 28.04.2018 Ранхейм 2:2 Волеренга Т
- 22.04.2018 Волеренга 0:0 Мольде Т
- 18.04.2018 Aarvoll 0:8 Волеренга К
- 14.04.2018 Старт 1:6 Волеренга Т
- 07.04.2018 Волеренга 1:4 Стрёмсгодсет Т
- 02.04.2018 Сарпсборг-08 3:0 Волеренга Т
- 23.03.2018 Волеренга 3:1 Нымме Калью ТМК
- 18.03.2018 Волеренга 2:1 Одд Т
- 12.03.2018 Кристиансунд 0:1 Волеренга Т
- 03.03.2018 Волеренга 2:1 Старт ТМК
- 22.02.2018 Мольде 1:1 Волеренга ТМК
- 18.02.2018 Рубин 3:0 Волеренга ТМК
- 15.02.2018 Волеренга 0:3 Тромсё ТМК
- 09.02.2018 Волеренга 4:2 Стабек ТМК
- 06.02.2018 Волеренга 4:0 Конгсвингер ТМК
- 02.02.2018 Волеренга 2:1 Кристиансунд ТМК
Стабек (последние 20 матчей: +4 =4 -12)
- 13.05.2018 Стабек 0:1 Русенборг Т
- 09.05.2018 Мьёндален 2:0 Стабек К
- 06.05.2018 Кристиансунд 1:0 Стабек Т
- 03.05.2018 Мосс 0:1 Стабек К
- 30.04.2018 Стабек 3:2 Лиллестрём Т
- 25.04.2018 Стабек 1:1 Старт Т
- 21.04.2018 Бранн 3:0 Стабек Т
- 18.04.2018 Уллерн 3:5 Стабек К
- 15.04.2018 Стабек 1:1 Тромсё Т
- 08.04.2018 Саннефьёрд 1:1 Стабек Т
- 02.04.2018 Ранхейм 4:1 Стабек Т
- 19.03.2018 Стабек 1:2 Скейд ТМК
- 18.03.2018 Улленсакер/Киса 4:3 Стабек ТМК
- 11.03.2018 Стрёмсгодсет 2:2 Стабек Т
- 04.03.2018 Сарпсборг-08 3:2 Стабек ТМК
- 23.02.2018 Стабек 0:1 Ростов ТМК
- 16.02.2018 Одд 4:0 Стабек ТМК
- 09.02.2018 Волеренга 4:2 Стабек ТМК
- 02.02.2018 Стабек 1:0 Саннефьёрд ТМК
- 01.02.2018 Стрёммен 2:1 Стабек ТМК
Последние игры между собой
Волеренга: победы: 8, ничьи: 4, поражения: 8
Стабек: победы: 8, ничьи: 4, поражения: 8
- 09.02.2018 Волеренга 4:2 Стабек Товарищеские матчи. Клубы
- 30.09.2017 Стабек 4:2 Волеренга Типпелиген
- 07.05.2017 Волеренга 1:1 Стабек Типпелиген
- 18.02.2017 Волеренга 2:1 Стабек Товарищеские матчи. Клубы
- 16.10.2016 Волеренга 1:1 Стабек Типпелиген
- 09.04.2016 Стабек 2:1 Волеренга Типпелиген
- 20.02.2016 Стабек 1:2 Волеренга Товарищеские матчи. Клубы
- 01.08.2015 Стабек 2:0 Волеренга Типпелиген
- 09.05.2015 Волеренга 0:2 Стабек Типпелиген
- 07.02.2015 Стабек 0:0 Волеренга Товарищеские матчи. Клубы
- 29.07.2014 Волеренга 3:2 Стабек Типпелиген
- 05.05.2014 Стабек 0:3 Волеренга Типпелиген
- 22.07.2012 Стабек 1:3 Волеренга Типпелиген
- 24.06.2012 Стабек 2:1 Волеренга Типпелиген
- 27.11.2011 Волеренга 2:0 Стабек Типпелиген
- 08.04.2011 Стабек 1:0 Волеренга Типпелиген
- 12.09.2010 Волеренга 3:2 Стабек Типпелиген
- 20.03.2010 Стабек 1:1 Волеренга Типпелиген
- 23.08.2009 Стабек 3:2 Волеренга Типпелиген
- 14.06.2009 Волеренга 0:1 Стабек Типпелиген
Волеренга
Стабек
-
2 Офсайды 1
-
8 Нарушения правил 6
-
2 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
46 Владение мячом, % 54
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бранн
|10
|8
|2
|0
|17 - 3
|26
|2.
|Русенборг
|10
|6
|3
|1
|16 - 5
|21
|3.
|Ранхейм
|10
|6
|2
|2
|20 - 15
|20
|4.
|Хёугесунн
|10
|5
|3
|2
|16 - 12
|18
|5.
|Волеренга
|10
|5
|3
|2
|16 - 13
|18
|6.
|Мольде
|10
|5
|2
|3
|15 - 11
|17
|7.
|Одд
|10
|5
|1
|4
|17 - 12
|16
|8.
|Сарпсборг-08
|10
|4
|4
|2
|17 - 11
|16
|9.
|Тромсё
|10
|4
|2
|4
|16 - 14
|14
|10.
|Лиллестрём
|10
|3
|1
|6
|11 - 17
|10
|11.
|Кристиансунд
|10
|2
|4
|4
|12 - 15
|10
|12.
|Стрёмсгодсет
|10
|2
|3
|5
|14 - 15
|9
|13.
|Будё-Глимт
|10
|2
|3
|5
|8 - 13
|9
|14.
|Стабек
|10
|1
|4
|5
|9 - 17
|7
|15.
|Саннефьёрд
|10
|1
|2
|7
|10 - 24
|5
|16.
|Старт
|10
|1
|1
|8
|7 - 24
|4
Второй тайм
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
90'
Натьон Йонатан получил желтую карточку от судьи
79'
Волеренга делает замену. Джонсон Сэм уходит с поля, а Хорн Майер выходит на его замену.
73'
Волеренга делает замену. Chidera Ejuke уходит с поля, а Грёдем Магнус выходит на его замену.
67'
Амин Нури получил желтую карточку от судьи
62'
Волеренга делает замену. Фридьонссон Самуэль уходит с поля, а Peter Michael выходит на его замену.
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
41'
Стабек делает замену. Сетер Йон-Хоу уходит с поля, а Tobias Borchgrevink Boerkeeiet выходит на его замену.
14'
Г О О О О Л - Джонсон Сэм бьет в цель!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Intility Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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