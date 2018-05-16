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Стадион: Зрители: 11124
Волеренга
1:0
Конец матча
Стабек
0'
1:0
14' Гол
Джонсон Сэм
67' Желтая карточка
Амин Нури
90' Желтая карточка
Натьон Йонатан
90'+5
Второй тайм
Свисток
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
Желтая карточка
90'
Натьон Йонатан получил желтую карточку от судьи
79'
Волеренга делает замену. Джонсон Сэм уходит с поля, а Хорн Майер выходит на его замену.
73'
Волеренга делает замену. Chidera Ejuke уходит с поля, а Грёдем Магнус выходит на его замену.
Желтая карточка
67'
Амин Нури получил желтую карточку от судьи
62'
Волеренга делает замену. Фридьонссон Самуэль уходит с поля, а Peter Michael выходит на его замену.

Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
41'
Стабек делает замену. Сетер Йон-Хоу уходит с поля, а Tobias Borchgrevink Boerkeeiet выходит на его замену.
Описание гола
14'
Г О О О О Л - Джонсон Сэм бьет в цель!
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Intility Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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