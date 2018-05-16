- Текстовые трансляции
- Чемпионат мира по хоккею 2018
- Матчи
- Команды
- Игроки
- Новости хоккея
- Турнирные таблицы
- Конкурс прогнозов
Стадион: Аспмира Стадион Зрители: 4731
0:1
Конец матча
37' Желтая карточкаТейлор Роберт
0:1
43' ГолЭспейор Рунар
69' Желтая карточкаБакенга Мушага
83' Желтая карточкаUlrik Saltnes
83' Желтая карточкаПедерсен Мортен-Гамст
90' Желтая карточкаОпсет Кристиан
|
37'
43'
0:1
69'
83'
90'
Состав команд
17
Исидоро
Хосе
10
Хурадо
Хосе
20
Amor
Layoni
Будё-Глимт 4-3-3
- Основной состав
- 12 Попович Зоран Вратарь
- 17 Исидоро Хосе Защитник
- 4 Martin Bjoernbak Защитник
- 2 Marius Lode Защитник
- 3 Юнассен Эмиль Защитник
- 14 Ulrik Saltnes Полузащитник
- 10 Хурадо Хосе Полузащитник
- 19 Philip Zinckernagel Полузащитник
- 20 Amor Layoni Нападающий
- 22 Опсет Кристиан Нападающий
- 7 Драге Томас Нападающий
- Запасные игроки
- 25 Рикардо II Вратарь
- 6 Vegard Leikvoll Moberg Полузащитник
- 27 Patrick Berg Полузащитник
- 21 Geir Andre Herrem Нападающий
- 30 Trond Olsen II
- 5 Thomas Jacobsen I
- 26 Haakon Evjen
- Главный тренер: Kjetil Knutsen
Тромсё 3-5-2
- Основной состав
- 1 Gudmund Taksdal Kongshavn Вратарь
- 5 Magnar Oedegaard Защитник
- 26 Jostein Gundersen Защитник
- 3 Антонсен Кент-Аре Защитник
- 11 Тейлор Роберт Полузащитник
- 6 Christian Landu Landu Полузащитник
- 7 Педерсен Мортен-Гамст Полузащитник
- 17 Бернтсен Даниэль Полузащитник
- 25 Lasse Nilsen Полузащитник
- 30 Эспейор Рунар Нападающий
- 42 Бакенга Мушага Нападающий
- Запасные игроки
- 2 Хогли Том Защитник
- 23 Gjermund Aasen Полузащитник
- 14 Hans Nordbye Полузащитник
- 8 Кьяергор Оливер Полузащитник
- 9 Вук Слободан Нападающий
- 18 Mour Samb
- 12 Filip Loncaric
- Главный тренер: Simo Valakari
Предыдущие игры
Будё-Глимт (последние 20 матчей: +11 =3 -6)
- 13.05.2018 Мольде 1:2 Будё-Глимт Т
- 09.05.2018 Мьёльнер 1:2 Будё-Глимт К
- 06.05.2018 Будё-Глимт 2:2 Стрёмсгодсет Т
- 02.05.2018 Харстад 2:5 Будё-Глимт К
- 29.04.2018 Сарпсборг-08 0:0 Будё-Глимт Т
- 22.04.2018 Кристиансунд 1:1 Будё-Глимт Т
- 19.04.2018 Мельбу 1:4 Будё-Глимт К
- 16.04.2018 Будё-Глимт 0:1 Русенборг Т
- 08.04.2018 Одд 1:0 Будё-Глимт Т
- 02.04.2018 Будё-Глимт 0:3 Хёугесунн Т
- 23.03.2018 Будё-Глимт 3:0 Олесунн ТМК
- 18.03.2018 Бранн 2:0 Будё-Глимт Т
- 11.03.2018 Будё-Глимт 3:1 Лиллестрём Т
- 04.03.2018 Будё-Глимт 4:1 Тромсё ТМК
- 25.02.2018 Старт 0:1 Будё-Глимт ТМК
- 21.02.2018 Будё-Глимт 2:1 Саннефьёрд ТМК
- 10.02.2018 Юргорден 3:1 Будё-Глимт ТМК
- 02.02.2018 Мольде 1:2 Будё-Глимт ТМК
- 26.01.2018 Стрёмсгодсет 2:1 Будё-Глимт ТМК
- 19.01.2018 Будё-Глимт 3:0 Мьёльнер ТМК
Тромсё (последние 20 матчей: +10 =4 -6)
- 13.05.2018 Тромсё 1:2 Лиллестрём Т
- 09.05.2018 Альта 0:1 Тромсё К
- 06.05.2018 Бранн 3:0 Тромсё Т
- 02.05.2018 Сенья 0:1 Тромсё К
- 29.04.2018 Тромсё 0:0 Кристиансунд Т
- 22.04.2018 Тромсё 4:1 Саннефьёрд Т
- 18.04.2018 Шервёй 1:3 Тромсё К
- 15.04.2018 Стабек 1:1 Тромсё Т
- 11.04.2018 Тромсё 3:1 Стрёмсгодсет Т
- 08.04.2018 Тромсё 4:0 Ранхейм Т
- 02.04.2018 Мольде 2:1 Тромсё Т
- 11.03.2018 Старт 4:1 Тромсё Т
- 04.03.2018 Будё-Глимт 4:1 Тромсё ТМК
- 18.02.2018 Тромсё 2:2 Ростов ТМК
- 15.02.2018 Волеренга 0:3 Тромсё ТМК
- 09.02.2018 Тромсё 4:0 Тромсдален ТМК
- 01.02.2018 Тромсё 1:0 Рубин ТМК
- 26.01.2018 Санкт-Пёльтен 1:0 Тромсё ТМК
- 26.11.2017 Бранн 2:2 Тромсё Т
- 19.11.2017 Тромсё 2:0 Хёугесунн Т
Последние игры между собой
Будё-Глимт: победы: 5, ничьи: 1, поражения: 6
Тромсё: победы: 6, ничьи: 1, поражения: 5
- 04.03.2018 Будё-Глимт 4:1 Тромсё Товарищеские матчи. Клубы
- 26.03.2017 Тромсё 3:3 Будё-Глимт Товарищеские матчи. Клубы
- 31.07.2016 Будё-Глимт 0:3 Тромсё Типпелиген
- 16.05.2016 Тромсё 1:2 Будё-Глимт Типпелиген
- 05.02.2016 Будё-Глимт 0:1 Тромсё Товарищеские матчи. Клубы
- 01.11.2015 Тромсё 3:1 Будё-Глимт Типпелиген
- 16.05.2015 Будё-Глимт 1:0 Тромсё Типпелиген
- 29.03.2015 Тромсё 2:0 Будё-Глимт Товарищеские матчи. Клубы
- 29.03.2015 Тромсё 2:0 Будё-Глимт Товарищеские матчи. Сборные
- 05.06.2014 Тромсё 1:2 Будё-Глимт Кубок НМ
- 17.02.2014 Тромсё 0:3 Будё-Глимт Товарищеские матчи. Сборные
- 19.08.2012 Тромсё 1:0 Будё-Глимт Кубок НМ
Будё-Глимт
Тромсё
-
1 Офсайды 3
-
12 Нарушения правил 12
-
2 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
62 Владение мячом, % 38
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бранн
|10
|8
|2
|0
|17 - 3
|26
|2.
|Русенборг
|10
|6
|3
|1
|16 - 5
|21
|3.
|Ранхейм
|10
|6
|2
|2
|20 - 15
|20
|4.
|Хёугесунн
|10
|5
|3
|2
|16 - 12
|18
|5.
|Волеренга
|10
|5
|3
|2
|16 - 13
|18
|6.
|Мольде
|10
|5
|2
|3
|15 - 11
|17
|7.
|Одд
|10
|5
|1
|4
|17 - 12
|16
|8.
|Сарпсборг-08
|10
|4
|4
|2
|17 - 11
|16
|9.
|Тромсё
|10
|4
|2
|4
|16 - 14
|14
|10.
|Лиллестрём
|10
|3
|1
|6
|11 - 17
|10
|11.
|Кристиансунд
|10
|2
|4
|4
|12 - 15
|10
|12.
|Стрёмсгодсет
|10
|2
|3
|5
|14 - 15
|9
|13.
|Будё-Глимт
|10
|2
|3
|5
|8 - 13
|9
|14.
|Стабек
|10
|1
|4
|5
|9 - 17
|7
|15.
|Саннефьёрд
|10
|1
|2
|7
|10 - 24
|5
|16.
|Старт
|10
|1
|1
|8
|7 - 24
|4
Второй тайм
90'
Опсет Кристиан получил желтую карточку от судьи
90'
Тромсё делает замену. Бернтсен Даниэль уходит с поля, а Вук Слободан выходит на его замену.
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
90'
Буде-Глимт делает замену. Юнассен Эмиль уходит с поля, а Гейр Андре Херрем выходит на его замену.
83'
Педерсен Мортен-Гамст получил желтую карточку от судьи
83'
Ulrik Saltnes получил желтую карточку от судьи
80'
Тромсё делает замену. Бакенга Мушага уходит с поля, а Mour Samb выходит на его замену.
73'
Буде-Глимт делает замену. Amor Layouni уходит с поля, а Тронд Ольсен выходит на его замену.
69'
Бакенга Мушага получил желтую карточку от судьи
66'
Буде-Глимт делает замену. Драге Томас уходит с поля, а Haakon Evjen выходит на его замену.
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
43'
Г О О О О Л - Эспейор Рунар бьет в цель!
37'
Тейлор Роберт получил желтую карточку от судьи
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Aspmyra Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Загрузка...
Только зарегистрированные пользователи могут добавлять комментарии.
Вход | Регистрация