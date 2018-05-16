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Стадион: Зрители: 4731
Будё-Глимт
0:1
Конец матча
Тромсё
0'
37' Желтая карточка
Тейлор Роберт
0:1
43' Гол
Эспейор Рунар
69' Желтая карточка
Бакенга Мушага
83' Желтая карточка
Ulrik Saltnes
83' Желтая карточка
Педерсен Мортен-Гамст
90' Желтая карточка
Опсет Кристиан
90'+9
Второй тайм
Желтая карточка
90'
Опсет Кристиан получил желтую карточку от судьи
90'
Тромсё делает замену. Бернтсен Даниэль уходит с поля, а Вук Слободан выходит на его замену.
Свисток
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
90'
Буде-Глимт делает замену. Юнассен Эмиль уходит с поля, а Гейр Андре Херрем выходит на его замену.
Желтая карточка
83'
Педерсен Мортен-Гамст получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
83'
Ulrik Saltnes получил желтую карточку от судьи

80'
Тромсё делает замену. Бакенга Мушага уходит с поля, а Mour Samb выходит на его замену.
73'
Буде-Глимт делает замену. Amor Layouni уходит с поля, а Тронд Ольсен выходит на его замену.
Желтая карточка
69'
Бакенга Мушага получил желтую карточку от судьи
66'
Буде-Глимт делает замену. Драге Томас уходит с поля, а Haakon Evjen выходит на его замену.
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Описание гола
43'
Г О О О О Л - Эспейор Рунар бьет в цель!
Желтая карточка
37'
Тейлор Роберт получил желтую карточку от судьи
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Aspmyra Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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