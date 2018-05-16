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Стадион: Зрители: 6770
Мольде
2:0
Конец матча
Стрёмсгодсет
0'
1:0
56' Гол
Габриэльсен Рубен
59' Желтая карточка
Мострем Маттиас
66' Желтая карточка
Педерсен Маркус
70' Желтая карточка
Габриэльсен Рубен
2:0
79' Гол
Хестад Эйрик
90'+6
Второй тайм
Свисток
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
83'
Стрёмсгодсет делает замену. Хаугер Хеннинг уходит с поля, а Саетра Ларс выходит на его замену.
82'
Стрёмсгодсет делает замену. Нгуэн Токмак уходит с поля, а Абделлауйе Мостафа выходит на его замену.
82'
Мольде делает замену. Stian Gregersen уходит с поля, а Реммер Кристофер выходит на его замену.
Описание гола
79'
Г О О О О Л - Хестад Эйрик бьет в цель!
74'
Мольде делает замену. Мострем Маттиас уходит с поля, а Брустад Фредрик выходит на его замену.

71'
Стрёмсгодсет делает замену. Токстад Кристоффер уходит с поля, а Стенгель Херман выходит на его замену.
Желтая карточка
70'
Габриэльсен Рубен получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
66'
Педерсен Маркус получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
59'
Мострем Маттиас получил желтую карточку от судьи
Описание гола
56'
Г О О О О Л - Габриэльсен Рубен бьет в цель!
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
17'
Мольде делает замену. Хёуген Кристоффер уходит с поля, а Странд Петтер выходит на его замену.
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Aker Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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