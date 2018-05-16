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- Чемпионат мира по хоккею 2018
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Стадион: Акер Зрители: 6770
2:0
Конец матча
1:0
56' ГолГабриэльсен Рубен
59' Желтая карточкаМострем Маттиас
66' Желтая карточкаПедерсен Маркус
70' Желтая карточкаГабриэльсен Рубен
2:0
79' ГолХестад Эйрик
|
56'
1:0
59'
66'
79'
2:0
Состав команд
16
Хуссейн
Эцаз
19
Хестад
Эйрик
Мольде 4-3-3
- Основной состав
- 1 Линде Андреас Вратарь
- 4 Габриэльсен Рубен Защитник
- 6 Stian Gregersen Защитник
- 5 Форрен Вегард Защитник
- 28 Хёуген Кристоффер Защитник
- 17 Эурснес Фредрик Полузащитник
- 8 Сарр Бабакар Полузащитник
- 16 Хуссейн Эцаз Полузащитник
- 9 Мострем Маттиас Нападающий
- 30 Erling Braut Haaland Нападающий
- 19 Хестад Эйрик Нападающий
- Запасные игроки
- 14 Странд Петтер Защитник
- 22 Реммер Кристофер Защитник
- 21 Tobias Hammer Svendsen Полузащитник
- 33 Брустад Фредрик Нападающий
- 27 Чима Даниэль Нападающий
- 20 Thomas Amang Нападающий
- 26 Mathias Eriksen II
- Главный тренер: Ole Gunnar Solskjaer
Стрёмсгодсет 4-2-3-1
- Основной состав
- 1 Бугге-Петтерсен Эспен Вратарь
- 26 Вильсвик Ларс-Кристофер Защитник
- 5 Jakob Glesnes Защитник
- 28 Хейбротен Мариус Защитник
- 3 Парр Джонатан Защитник
- 11 Токстад Кристоффер Полузащитник
- 6 Хаугер Хеннинг Полузащитник
- 93 Нгуэн Токмак Полузащитник
- 8 Жради Бассель Полузащитник
- 23 Eirik Ulland Andersen Полузащитник
- 10 Педерсен Маркус Нападающий
- Запасные игроки
- 20 Paal Vestly Heigre Вратарь
- 17 Christopher Lindquist Защитник
- 30 Абделлауйе Мостафа Полузащитник
- 7 Стенгель Херман Полузащитник
- 19 Франсишку Жуниор Полузащитник
- 90 Пеллегрино Амаль Нападающий
- 39 Саетра Ларс
- Главный тренер: Скуллеруд Тор-Оле
Предыдущие игры
Мольде (последние 20 матчей: +8 =5 -7)
- 13.05.2018 Мольде 1:2 Будё-Глимт Т
- 07.05.2018 Сарпсборг-08 2:2 Мольде Т
- 02.05.2018 Браттвог 1:0 Мольде К
- 29.04.2018 Мольде 0:1 Одд Т
- 22.04.2018 Волеренга 0:0 Мольде Т
- 18.04.2018 Трефф 1:6 Мольде К
- 15.04.2018 Мольде 2:1 Лиллестрём Т
- 08.04.2018 Русенборг 4:0 Мольде Т
- 02.04.2018 Мольде 2:1 Тромсё Т
- 23.03.2018 Мольде 1:1 Ранхейм ТМК
- 18.03.2018 Хёугесунн 0:1 Мольде Т
- 11.03.2018 Мольде 5:0 Саннефьёрд Т
- 03.03.2018 Мольде 1:0 Олесунн ТМК
- 25.02.2018 Мольде 4:1 Динамо-Брест ТМК
- 22.02.2018 Мольде 1:1 Волеренга ТМК
- 18.02.2018 Мольде 1:2 Краснодар ТМК
- 14.02.2018 Мольде 1:0 Кристиансунд ТМК
- 09.02.2018 Лиллестрём 2:1 Мольде ТМК
- 02.02.2018 Мольде 1:2 Будё-Глимт ТМК
- 26.11.2017 Мольде 2:2 Сарпсборг-08 Т
Стрёмсгодсет (последние 20 матчей: +9 =4 -7)
- 13.05.2018 Стрёмсгодсет 1:2 Сарпсборг-08 Т
- 09.05.2018 Берум 0:3 Стрёмсгодсет К
- 06.05.2018 Будё-Глимт 2:2 Стрёмсгодсет Т
- 02.05.2018 Валдрес 1:3 Стрёмсгодсет К
- 29.04.2018 Стрёмсгодсет 0:1 Русенборг Т
- 22.04.2018 Хёугесунн 1:0 Стрёмсгодсет Т
- 18.04.2018 Вестфоссен 1:4 Стрёмсгодсет К
- 15.04.2018 Стрёмсгодсет 3:0 Одд Т
- 11.04.2018 Тромсё 3:1 Стрёмсгодсет Т
- 07.04.2018 Волеренга 1:4 Стрёмсгодсет Т
- 02.04.2018 Стрёмсгодсет 1:1 Бранн Т
- 22.03.2018 Стрёмсгодсет 3:2 Нутодден ТМК
- 11.03.2018 Стрёмсгодсет 2:2 Стабек Т
- 03.03.2018 Стрёмсгодсет 5:0 Мьёндален ТМК
- 25.02.2018 Стрёмсгодсет 2:3 Сарпсборг-08 ТМК
- 15.02.2018 Стрёмсгодсет 6:0 Саннефьёрд ТМК
- 09.02.2018 Локомотив Москва 2:2 Стрёмсгодсет ТМК
- 06.02.2018 Краснодар 2:1 Стрёмсгодсет ТМК
- 26.01.2018 Стрёмсгодсет 2:1 Будё-Глимт ТМК
- 26.11.2017 Олесунн 4:3 Стрёмсгодсет Т
Последние игры между собой
Мольде: победы: 9, ничьи: 6, поражения: 5
Стрёмсгодсет: победы: 5, ничьи: 6, поражения: 9
- 16.07.2017 Мольде 0:0 Стрёмсгодсет Типпелиген
- 26.06.2017 Стрёмсгодсет 1:1 Мольде Типпелиген
- 27.08.2016 Стрёмсгодсет 0:2 Мольде Типпелиген
- 11.05.2016 Мольде 4:2 Стрёмсгодсет Типпелиген
- 23.09.2015 Стрёмсгодсет 1:0 Мольде Типпелиген
- 29.04.2015 Мольде 3:1 Стрёмсгодсет Типпелиген
- 02.11.2014 Стрёмсгодсет 2:0 Мольде Типпелиген
- 11.05.2014 Мольде 2:2 Стрёмсгодсет Типпелиген
- 25.08.2013 Стрёмсгодсет 5:2 Мольде Типпелиген
- 28.04.2013 Мольде 1:2 Стрёмсгодсет Типпелиген
- 21.10.2012 Стрёмсгодсет 1:1 Мольде Типпелиген
- 23.03.2012 Мольде 2:1 Стрёмсгодсет Типпелиген
- 30.10.2011 Мольде 2:2 Стрёмсгодсет Типпелиген
- 16.06.2011 Стрёмсгодсет 0:1 Мольде Типпелиген
- 13.09.2010 Стрёмсгодсет 1:3 Мольде Типпелиген
- 15.04.2010 Мольде 3:2 Стрёмсгодсет Типпелиген
- 13.09.2009 Мольде 2:1 Стрёмсгодсет Типпелиген
- 05.04.2009 Стрёмсгодсет 0:2 Мольде Типпелиген
- 27.07.2008 Стрёмсгодсет 4:0 Мольде Типпелиген
- 27.04.2008 Мольде 0:0 Стрёмсгодсет Типпелиген
Мольде
Стрёмсгодсет
-
0 Офсайды 0
-
18 Нарушения правил 14
-
2 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
51 Владение мячом, % 49
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бранн
|10
|8
|2
|0
|17 - 3
|26
|2.
|Русенборг
|10
|6
|3
|1
|16 - 5
|21
|3.
|Ранхейм
|10
|6
|2
|2
|20 - 15
|20
|4.
|Хёугесунн
|10
|5
|3
|2
|16 - 12
|18
|5.
|Волеренга
|10
|5
|3
|2
|16 - 13
|18
|6.
|Мольде
|10
|5
|2
|3
|15 - 11
|17
|7.
|Одд
|10
|5
|1
|4
|17 - 12
|16
|8.
|Сарпсборг-08
|10
|4
|4
|2
|17 - 11
|16
|9.
|Тромсё
|10
|4
|2
|4
|16 - 14
|14
|10.
|Лиллестрём
|10
|3
|1
|6
|11 - 17
|10
|11.
|Кристиансунд
|10
|2
|4
|4
|12 - 15
|10
|12.
|Стрёмсгодсет
|10
|2
|3
|5
|14 - 15
|9
|13.
|Будё-Глимт
|10
|2
|3
|5
|8 - 13
|9
|14.
|Стабек
|10
|1
|4
|5
|9 - 17
|7
|15.
|Саннефьёрд
|10
|1
|2
|7
|10 - 24
|5
|16.
|Старт
|10
|1
|1
|8
|7 - 24
|4
Второй тайм
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
83'
Стрёмсгодсет делает замену. Хаугер Хеннинг уходит с поля, а Саетра Ларс выходит на его замену.
82'
Стрёмсгодсет делает замену. Нгуэн Токмак уходит с поля, а Абделлауйе Мостафа выходит на его замену.
82'
Мольде делает замену. Stian Gregersen уходит с поля, а Реммер Кристофер выходит на его замену.
79'
Г О О О О Л - Хестад Эйрик бьет в цель!
74'
Мольде делает замену. Мострем Маттиас уходит с поля, а Брустад Фредрик выходит на его замену.
71'
Стрёмсгодсет делает замену. Токстад Кристоффер уходит с поля, а Стенгель Херман выходит на его замену.
70'
Габриэльсен Рубен получил желтую карточку от судьи
66'
Педерсен Маркус получил желтую карточку от судьи
59'
Мострем Маттиас получил желтую карточку от судьи
56'
Г О О О О Л - Габриэльсен Рубен бьет в цель!
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
17'
Мольде делает замену. Хёуген Кристоффер уходит с поля, а Странд Петтер выходит на его замену.
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Aker Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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