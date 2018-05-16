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  5. Первый дивизион
Стадион: Зрители: 1576
Конгсвингер
2:1
Конец матча
Хам-Кам
0'
3' Желтая карточка
Kristian Loenstad Onsrud
7' Желтая карточка
Моэн Петер
1:0
27' Гол в свои ворота
Lars Brotangen
31' Желтая карточка
Люндал Мартин
40' Желтая карточка
Ole Erik Midtskogen
2:0
77' Гол
Marlinho
2:1
81' Гол
Моэн Петер
88' Желтая карточка
Ruben Alegre Guerro
90'+6
Второй тайм
Свисток
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
Желтая карточка
88'
Ruben Alegre Guerro получил желтую карточку от судьи
88'
Конгсвингер делает замену. Marlinho уходит с поля, а Christian Roeer выходит на его замену.
Описание гола
81'
Г О О О О Л - Моэн Петер бьет в цель!
Описание гола
77'
Г О О О О Л - Marlinho бьет в цель!
76'
Хам-Кам делает замену. Kristian Loenstad Onsrud уходит с поля, а Ivar Solli Roenning выходит на его замену.

67'
Конгсвингер делает замену. Fredrik Sjoelstad уходит с поля, а Кольстад Йёрген выходит на его замену.
67'
Хам-Кам делает замену. Peder Neersveen уходит с поля, а Трульс Йерве Хаген выходит на его замену.
64'
Хам-Кам делает замену. Simen Bolkan Nordli уходит с поля, а Будусон Джонни выходит на его замену.
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Желтая карточка
40'
Ole Erik Midtskogen получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
31'
Люндал Мартин получил желтую карточку от судьи
Описание гола
27'
Г О О О О Л - Lars Brotangen уже закрыл голову руками от печали. Он забил в свои ворота!
Желтая карточка
7'
Моэн Петер получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
3'
Kristian Loenstad Onsrud получил желтую карточку от судьи
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Gjemselund Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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