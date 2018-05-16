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Стадион: Гьемселунд Зрители: 1576
2:1
Конец матча
3' Желтая карточкаKristian Loenstad Onsrud
7' Желтая карточкаМоэн Петер
1:0
27' Гол в свои воротаLars Brotangen
31' Желтая карточкаЛюндал Мартин
40' Желтая карточкаOle Erik Midtskogen
2:0
77' ГолMarlinho
2:1
81' ГолМоэн Петер
88' Желтая карточкаRuben Alegre Guerro
|
7'
27'
1:0
31'
77'
2:0
81'
2:1
Состав команд
18
Iman
Mafi
11
Эбю
Олав
20
Even
Bydal
15
Marlinho
Конгсвингер 4-1-2-1-2
- Основной состав
- 27 Tobias Trautner Вратарь
- 2 Fredrik Mani Paalerud Защитник
- 3 Скагестад Эдвард Защитник
- 19 Люндал Мартин Защитник
- 18 Iman Mafi Защитник
- 23 Fredrik Sjoelstad Полузащитник
- 11 Эбю Олав Полузащитник
- 20 Even Bydal Полузащитник
- 15 Marlinho Полузащитник
- 7 Niklas Fernando Nygaard Castro Нападающий
- 26 Ибрагим Шуайбу Нападающий
- Запасные игроки
- 14 Markus Skjellum Nyambwogi Защитник
- 5 Christian Roeer Защитник
- 12 Martin Tangen Vinjor Полузащитник
- 13 Markus Aanesland Полузащитник
- 17 Кольстад Йёрген Полузащитник
- 22 Ludvig Langrekken Нападающий
- 25 Simon Thomas I
- Главный тренер: Hans Erik Eriksen
Хам-Кам 4-4-2
- Основной состав
- 12 Яросиньски Лукаш Вратарь
- 27 Peder Neersveen Защитник
- 3 Омарссон Орри Защитник
- 5 Lars Brotangen Защитник
- 13 Ruben Alegre Guerro Защитник
- 22 Kristian Loenstad Onsrud Полузащитник
- 8 Markus Solbakken Полузащитник
- 7 Моэн Петер Полузащитник
- 17 Simen Bolkan Nordli Полузащитник
- 11 Ole Erik Midtskogen Нападающий
- 99 Abubakar Ibrahim Aliyu Нападающий
- Запасные игроки
- 1 Marco Joergensen Вратарь
- 10 Truls Jevne Hagen Защитник
- 4 Jacob Egeris Защитник
- 9 Ivar Solli Roenning Нападающий
- 20 Будусон Джонни Нападающий
- 2 Morten Renaa Olsen
- Главный тренер: Ole Kevin Knappen
Предыдущие игры
Конгсвингер (последние 20 матчей: +7 =1 -12)
- 13.05.2018 Конгсвингер 0:1 Мьёндален ПД
- 09.05.2018 Улленсакер/Киса 3:2 Конгсвингер К
- 06.05.2018 Тромсдален 3:3 Конгсвингер ПД
- 01.05.2018 Конгсвингер 4:2 Рёуфосс К
- 28.04.2018 Конгсвингер 1:3 Олесунн ПД
- 22.04.2018 Согндаль 4:1 Конгсвингер ПД
- 18.04.2018 Оппсал 0:4 Конгсвингер К
- 15.04.2018 Конгсвингер 2:0 Ерв ПД
- 08.04.2018 Флурё 1:0 Конгсвингер ПД
- 02.04.2018 Конгсвингер 0:2 Викинг ПД
- 26.03.2018 Сарпсборг-08 3:1 Конгсвингер ТМК
- 06.02.2018 Волеренга 4:0 Конгсвингер ТМК
- 19.01.2018 Стабек 7:1 Конгсвингер ТМК
- 05.11.2017 Конгсвингер 0:1 Тромсдален ПД
- 29.10.2017 Саннес Ульф 0:3 Конгсвингер ПД
- 22.10.2017 Конгсвингер 3:2 Мьёндален ПД
- 15.10.2017 Эльверум 1:2 Конгсвингер ПД
- 01.10.2017 Арендал 3:0 Конгсвингер ПД
- 24.09.2017 Конгсвингер 3:2 Фредрикстад ПД
- 17.09.2017 Левангер 2:1 Конгсвингер ПД
Хам-Кам (последние 20 матчей: +13 =4 -3)
- 13.05.2018 Хам-Кам 1:1 Нест-Сотра ПД
- 10.05.2018 Хам-Кам 1:0 Сарпсборг-08 К
- 05.05.2018 Хам-Кам 3:2 Стрёммен ПД
- 02.05.2018 Хам-Кам 4:0 Хёнефосс К
- 29.04.2018 Левангер 4:3 Хам-Кам ПД
- 24.04.2018 Хам-Кам 0:0 Саннес Ульф ПД
- 18.04.2018 Тюнсет 0:3 Хам-Кам К
- 15.04.2018 Осане 1:1 Хам-Кам ПД
- 08.04.2018 Хам-Кам 1:3 Нутодден ПД
- 02.04.2018 Улленсакер/Киса 1:1 Хам-Кам ПД
- 21.10.2017 Волеренга-2 0:3 Хам-Кам ВД
- 14.10.2017 Хам-Кам 4:2 Нюбергсунд ВД
- 08.10.2017 Альта 0:1 Хам-Кам ВД
- 30.09.2017 Хам-Кам 2:0 Берум ВД
- 23.09.2017 Фолло 0:2 Хам-Кам ВД
- 16.09.2017 Хам-Кам 2:1 Скейд ВД
- 10.09.2017 Рёуфосс 2:0 Хам-Кам ВД
- 02.09.2017 КФУМ 1:3 Хам-Кам ВД
- 26.08.2017 Хам-Кам 2:1 Хьельсос ВД
- 19.08.2017 Гроруд 0:7 Хам-Кам ВД
Последние игры между собой
Конгсвингер: победы: 4, ничьи: 1, поражения: 2
Хам-Кам: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 4
- 11.10.2015 Конгсвингер 3:0 Хам-Кам Второй дивизион
- 28.06.2015 Хам-Кам 3:4 Конгсвингер Второй дивизион
- 17.08.2013 Конгсвингер 3:0 Хам-Кам Первый дивизион
- 30.06.2013 Хам-Кам 1:1 Конгсвингер Первый дивизион
- 30.05.2013 Конгсвингер 0:1 Хам-Кам Кубок НМ
- 05.08.2012 Хам-Кам 0:5 Конгсвингер Первый дивизион
- 28.04.2012 Конгсвингер 0:3 Хам-Кам Первый дивизион
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Олесунн
|8
|6
|2
|0
|20 - 7
|20
|2.
|Викинг
|8
|6
|1
|1
|21 - 9
|19
|3.
|Улленсакер/Киса
|8
|4
|3
|1
|16 - 9
|15
|4.
|Саннес Ульф
|8
|4
|3
|1
|14 - 10
|15
|5.
|Осане
|8
|3
|2
|3
|14 - 15
|11
|6.
|Ерв
|7
|2
|4
|1
|6 - 6
|10
|7.
|Нутодден
|8
|3
|1
|4
|13 - 13
|10
|8.
|Нест-Сотра
|8
|3
|1
|4
|13 - 14
|10
|9.
|Согндаль
|8
|2
|4
|2
|10 - 10
|10
|10.
|Мьёндален
|8
|2
|4
|2
|5 - 5
|10
|11.
|Левангер
|8
|2
|2
|4
|9 - 15
|8
|12.
|Стрёммен
|8
|2
|1
|5
|15 - 14
|7
|13.
|Конгсвингер
|8
|2
|1
|5
|9 - 15
|7
|14.
|Хам-Кам
|8
|1
|4
|3
|11 - 14
|7
|15.
|Тромсдален
|7
|1
|3
|3
|8 - 14
|6
|16.
|Флурё
|8
|1
|2
|5
|5 - 19
|5
Второй тайм
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
88'
Ruben Alegre Guerro получил желтую карточку от судьи
88'
Конгсвингер делает замену. Marlinho уходит с поля, а Christian Roeer выходит на его замену.
81'
Г О О О О Л - Моэн Петер бьет в цель!
77'
Г О О О О Л - Marlinho бьет в цель!
76'
Хам-Кам делает замену. Kristian Loenstad Onsrud уходит с поля, а Ivar Solli Roenning выходит на его замену.
67'
Конгсвингер делает замену. Fredrik Sjoelstad уходит с поля, а Кольстад Йёрген выходит на его замену.
67'
Хам-Кам делает замену. Peder Neersveen уходит с поля, а Трульс Йерве Хаген выходит на его замену.
64'
Хам-Кам делает замену. Simen Bolkan Nordli уходит с поля, а Будусон Джонни выходит на его замену.
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
40'
Ole Erik Midtskogen получил желтую карточку от судьи
31'
Люндал Мартин получил желтую карточку от судьи
27'
Г О О О О Л - Lars Brotangen уже закрыл голову руками от печали. Он забил в свои ворота!
7'
Моэн Петер получил желтую карточку от судьи
3'
Kristian Loenstad Onsrud получил желтую карточку от судьи
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Gjemselund Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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