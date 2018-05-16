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  4. Норвегия
  5. Первый дивизион
Стадион:
Викинг
5:2
Конец матча
Саннес Ульф
0'
1:0
5' Гол
Торстейнбё Фредерик
2:0
13' Гол
Рюэрсон Юлиан
14' Желтая карточка
Хейккиля Тапио
3:0
15' Пенальти
Хёйланд Томми
21' Желтая карточка
Трипич Златко
4:0
31' Гол
Хёйланд Томми
32' Желтая карточка
Axel Kryger
4:1
54' Гол
Дансо Эриксон
4:2
66' Гол
Дансо Эриксон
5:2
72' Гол
Хёйланд Томми
90'+4
Второй тайм
Свисток
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
78'
Викинг делает замену. Kristian Thorstvedt уходит с поля, а Эрнеманн Стеффен выходит на его замену.
Описание гола
72'
Г О О О О Л - Хёйланд Томми бьет в цель!
71'
Викинг делает замену. Трипич Златко уходит с поля, а Даниэльсен Андре выходит на его замену.
Описание гола
66'
Г О О О О Л - Дансо Эриксон бьет в цель!
60'
Викинг делает замену. Накким Маркус уходит с поля, а Tord Johnsen Salte выходит на его замену.

Описание гола
54'
Г О О О О Л - Дансо Эриксон бьет в цель!
46'
Саннес Ульф делает замену. Axel Kryger уходит с поля, а Vegard Oestraat Erlien выходит на его замену.
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
46'
Саннес Ульф делает замену. Daniel Edvardsen уходит с поля, а Йохансен Реми выходит на его замену.
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Желтая карточка
32'
Axel Kryger получил желтую карточку от судьи
Описание гола
31'
Г О О О О Л - Хёйланд Томми бьет в цель!
Желтая карточка
21'
Трипич Златко получил желтую карточку от судьи
Описание гола
15'
Г О О О О Л - Хёйланд Томми из команды Викинг забивает с точки!
Желтая карточка
14'
Хейккиля Тапио получил желтую карточку от судьи
Описание гола
13'
Г О О О О Л - Рюэрсон Юлиан бьет в цель!
Описание гола
5'
Г О О О О Л - Торстейнбё Фредерик бьет в цель!
Первый тайм начался
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Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
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Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Viking Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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