- Текстовые трансляции
- Чемпионат мира по хоккею 2018
- Матчи
- Команды
- Игроки
- Новости хоккея
- Турнирные таблицы
- Конкурс прогнозов
Стадион: Викинг
5:2
Конец матча
1:0
5' ГолТорстейнбё Фредерик
2:0
13' ГолРюэрсон Юлиан
14' Желтая карточкаХейккиля Тапио
3:0
15' ПенальтиХёйланд Томми
21' Желтая карточкаТрипич Златко
4:0
31' ГолХёйланд Томми
32' Желтая карточкаAxel Kryger
4:1
54' ГолДансо Эриксон
4:2
66' ГолДансо Эриксон
5:2
72' ГолХёйланд Томми
|
5'
1:0
13'
2:0
14'
15'
3:0
21'
31'
4:0
32'
54'
4:1
66'
4:2
72'
5:2
Состав команд
Викинг 4-3-3
- Основной состав
- 1 Эустбё Ивен Вратарь
- 22 Кронберг Клаес Защитник
- 6 Leo Oestigard Защитник
- 5 Накким Маркус Защитник
- 3 Viljar Vevatne Защитник
- 28 Kristian Thorstvedt Полузащитник
- 18 Рюэрсон Юлиан Полузащитник
- 9 Торстейнбё Фредерик Полузащитник
- 11 Трипич Златко Нападающий
- 10 Хёйланд Томми Нападающий
- 7 Бютюки Зюмер Нападающий
- Запасные игроки
- 15 Amund Wichne Вратарь
- 2 Rasmus Martinsen Защитник
- 4 Tord Johnsen Salte Защитник
- 30 Stian Rokaas Michalsen Полузащитник
- 17 Эрнеманн Стеффен Полузащитник
- 14 Даниэльсен Андре Нападающий
- 8 Aniekpeno Udoh Нападающий
- Главный тренер: Бярне Бернтсен
Саннес Ульф 4-2-3-1
- Основной состав
- 77 Ориджи Арнольд Вратарь
- 5 Daniel Edvardsen Защитник
- 14 Akinsola Akinyemi Защитник
- 16 Хейккиля Тапио Защитник
- 3 Йонссон Видар Защитник
- 4 Axel Kryger Полузащитник
- 21 Herman Kleppa Полузащитник
- 30 Kent Haavard Eriksen Полузащитник
- 6 Ворторен Нилс Полузащитник
- 11 Дансо Эриксон Полузащитник
- 9 Угвуаду Оньекачи Нападающий
- Запасные игроки
- 12 Deniss Korneiciks Вратарь
- 22 Богданович Ясмин Защитник
- 20 Andreas Dybevik Полузащитник
- 8 Йохансен Реми Полузащитник
- 27 Vegard Aasen Полузащитник
- 15 Vegard Oestraat Erlien
- Главный тренер: Bengt Saeternes
Предыдущие игры
Викинг (последние 20 матчей: +10 =1 -9)
- 13.05.2018 Левангер 0:0 Викинг ПД
- 06.05.2018 Викинг 3:1 Нутодден ПД
- 02.05.2018 Брюне 1:0 Викинг К
- 29.04.2018 Улленсакер/Киса 4:5 Викинг ПД
- 22.04.2018 Викинг 4:0 Осане ПД
- 18.04.2018 Мадла 0:2 Викинг К
- 15.04.2018 Тромсдален 0:2 Викинг ПД
- 10.04.2018 Викинг 0:2 Мьёндален ПД
- 02.04.2018 Конгсвингер 0:2 Викинг ПД
- 24.03.2018 Старт 3:1 Викинг ТМК
- 16.02.2018 Хёугесунн 1:2 Викинг ТМК
- 08.02.2018 Бранн 3:2 Викинг ТМК
- 26.11.2017 Викинг 2:0 Стабек Т
- 19.11.2017 Русенборг 2:0 Викинг Т
- 05.11.2017 Викинг 2:1 Сарпсборг-08 Т
- 29.10.2017 Тромсё 3:0 Викинг Т
- 22.10.2017 Викинг 1:7 Волеренга Т
- 15.10.2017 Кристиансунд 0:2 Викинг Т
- 01.10.2017 Викинг 0:1 Стрёмсгодсет Т
- 23.09.2017 Хёугесунн 2:1 Викинг Т
Саннес Ульф (последние 20 матчей: +9 =6 -5)
- 13.05.2018 Саннес Ульф 4:0 Флурё ПД
- 09.05.2018 Брюне 1:0 Саннес Ульф К
- 06.05.2018 Согндаль 2:2 Саннес Ульф ПД
- 02.05.2018 Саннес Ульф 1:0 Видар К
- 29.04.2018 Саннес Ульф 0:0 Ерв ПД
- 24.04.2018 Хам-Кам 0:0 Саннес Ульф ПД
- 18.04.2018 Сула 2:3 Саннес Ульф К
- 15.04.2018 Саннес Ульф 1:0 Левангер ПД
- 08.04.2018 Нест-Сотра 2:3 Саннес Ульф ПД
- 02.04.2018 Саннес Ульф 2:1 Стрёммен ПД
- 23.03.2018 Бранн 1:1 Саннес Ульф ТМК
- 12.11.2017 Ранхейм 1:0 Саннес Ульф ТПМ
- 05.11.2017 Фредрикстад 3:0 Саннес Ульф ПД
- 29.10.2017 Саннес Ульф 0:3 Конгсвингер ПД
- 22.10.2017 Эльверум 0:1 Саннес Ульф ПД
- 15.10.2017 Саннес Ульф 2:2 Арендал ПД
- 01.10.2017 Ранхейм 0:1 Саннес Ульф ПД
- 24.09.2017 Саннес Ульф 2:0 Стрёммен ПД
- 17.09.2017 Ерв 2:0 Саннес Ульф ПД
- 10.09.2017 Саннес Ульф 2:2 Левангер ПД
Последние игры между собой
Викинг: победы: 4, ничьи: 4, поражения: 2
Саннес Ульф: победы: 2, ничьи: 4, поражения: 4
- 18.03.2017 Викинг 3:3 Саннес Ульф Товарищеские матчи. Клубы
- 28.03.2016 Саннес Ульф 1:0 Викинг Товарищеские матчи. Клубы
- 14.03.2015 Викинг 1:0 Саннес Ульф Товарищеские матчи. Клубы
- 22.08.2014 Саннес Ульф 2:2 Викинг Типпелиген
- 16.05.2014 Викинг 2:2 Саннес Ульф Типпелиген
- 05.10.2013 Викинг 1:1 Саннес Ульф Типпелиген
- 21.05.2013 Саннес Ульф 0:1 Викинг Типпелиген
- 10.02.2013 Викинг 0:5 Саннес Ульф Товарищеские матчи. Сборные
- 29.07.2012 Викинг 5:0 Саннес Ульф Типпелиген
- 25.05.2011 Викинг 2:0 Саннес Ульф Кубок НМ
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Олесунн
|8
|6
|2
|0
|20 - 7
|20
|2.
|Викинг
|8
|6
|1
|1
|21 - 9
|19
|3.
|Улленсакер/Киса
|8
|4
|3
|1
|16 - 9
|15
|4.
|Саннес Ульф
|8
|4
|3
|1
|14 - 10
|15
|5.
|Осане
|8
|3
|2
|3
|14 - 15
|11
|6.
|Ерв
|7
|2
|4
|1
|6 - 6
|10
|7.
|Нутодден
|8
|3
|1
|4
|13 - 13
|10
|8.
|Нест-Сотра
|8
|3
|1
|4
|13 - 14
|10
|9.
|Согндаль
|8
|2
|4
|2
|10 - 10
|10
|10.
|Мьёндален
|8
|2
|4
|2
|5 - 5
|10
|11.
|Левангер
|8
|2
|2
|4
|9 - 15
|8
|12.
|Стрёммен
|8
|2
|1
|5
|15 - 14
|7
|13.
|Конгсвингер
|8
|2
|1
|5
|9 - 15
|7
|14.
|Хам-Кам
|8
|1
|4
|3
|11 - 14
|7
|15.
|Тромсдален
|7
|1
|3
|3
|8 - 14
|6
|16.
|Флурё
|8
|1
|2
|5
|5 - 19
|5
Второй тайм
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
78'
Викинг делает замену. Kristian Thorstvedt уходит с поля, а Эрнеманн Стеффен выходит на его замену.
72'
Г О О О О Л - Хёйланд Томми бьет в цель!
71'
Викинг делает замену. Трипич Златко уходит с поля, а Даниэльсен Андре выходит на его замену.
66'
Г О О О О Л - Дансо Эриксон бьет в цель!
60'
Викинг делает замену. Накким Маркус уходит с поля, а Tord Johnsen Salte выходит на его замену.
54'
Г О О О О Л - Дансо Эриксон бьет в цель!
46'
Саннес Ульф делает замену. Axel Kryger уходит с поля, а Vegard Oestraat Erlien выходит на его замену.
46'
Начался второй тайм!
46'
Саннес Ульф делает замену. Daniel Edvardsen уходит с поля, а Йохансен Реми выходит на его замену.
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
32'
Axel Kryger получил желтую карточку от судьи
31'
Г О О О О Л - Хёйланд Томми бьет в цель!
21'
Трипич Златко получил желтую карточку от судьи
15'
Г О О О О Л - Хёйланд Томми из команды Викинг забивает с точки!
14'
Хейккиля Тапио получил желтую карточку от судьи
13'
Г О О О О Л - Рюэрсон Юлиан бьет в цель!
5'
Г О О О О Л - Торстейнбё Фредерик бьет в цель!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Viking Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Загрузка...
Только зарегистрированные пользователи могут добавлять комментарии.
Вход | Регистрация