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Стадион: Фоссхауган Кампус Зрители: 1916
0:1
4' ГолJonas Hestetun
1:1
28' ГолМандич Станиша
1:2
43' ГолDennis Agyare Antwi
53' Желтая карточкаБоргер Томас
1:3
72' ГолХусеклепп Эрик
1:4
79' ГолDennis Agyare Antwi
|
4'
0:1
28'
1:1
43'
1:2
53'
72'
1:3
79'
1:4
Состав команд
14
Риндарёй
Уле
28
Johan
Hove
Согндаль 4-3-2-1
- Основной состав
- 1 Дингеланд Матиас Вратарь
- 2 Латифу Аким Защитник
- 3 Стейринг Пер-Магнус Защитник
- 16 Reiss Greenidge Защитник
- 14 Риндарёй Уле Защитник
- 7 Eirik Schulze Полузащитник
- 28 Johan Hove Полузащитник
- 8 Eirik Birkelund Полузащитник
- 10 Мандич Станиша Полузащитник
- 30 Joachim Soltvedt Полузащитник
- 31 Ulrik Fredriksen Нападающий
- Запасные игроки
- 12 Kjetil Haug Вратарь
- 29 Tomas Totland Защитник
- 22 Lars Christian Kjemhus Полузащитник
- 24 Sixten Jensen Полузащитник
- 9 Ульрик Фло Нападающий
- 18 Хеуген Сигурд Нападающий
- 17 Dide Fofana
- Главный тренер: Eirik Bakke
Осане 3-4-1-2
- Основной состав
- 12 Боргер Томас Вратарь
- 2 Martin Ueland Защитник
- 27 Magnus Nybakken Bruun-Hansen Защитник
- 8 Jonas Hestetun Защитник
- 11 Joachim Hammersland Полузащитник
- 30 Michael Ogungbaro Полузащитник
- 7 Tomas Kristoffersen Полузащитник
- 4 Sondre Bjoershol Полузащитник
- 18 Хусеклепп Эрик Полузащитник
- 33 Dennis Agyare Antwi Нападающий
- 21 Haakon Lorentzen Нападающий
- Запасные игроки
- 25 Солли Александр Защитник
- 23 Биркеланн Вильяр Полузащитник
- 17 Nikolai Harris Полузащитник
- 9 August Jegerstedt Selnes
- 99 Andreas Soereide
- 20 Stian Nygaard I
- 6 Andreas Fantoft
- Главный тренер: Монс Ивар Мджелде
Предыдущие игры
Согндаль (последние 20 матчей: +5 =7 -8)
- 13.05.2018 Улленсакер/Киса 2:0 Согндаль ПД
- 06.05.2018 Согндаль 2:2 Саннес Ульф ПД
- 02.05.2018 Фюллингсдален 2:1 Согндаль К
- 29.04.2018 Нутодден 0:2 Согндаль ПД
- 22.04.2018 Согндаль 4:1 Конгсвингер ПД
- 18.04.2018 Ойстесе 1:4 Согндаль К
- 14.04.2018 Мьёндален 0:0 Согндаль ПД
- 08.04.2018 Согндаль 1:1 Тромсдален ПД
- 03.04.2018 Олесунн 0:0 Согндаль ПД
- 03.03.2018 Согндаль 0:1 Бранн ТМК
- 27.01.2018 Согндаль 1:4 Лиллестрём ТМК
- 02.12.2017 Ранхейм 1:0 Согндаль ТПМ
- 29.11.2017 Согндаль 1:0 Ранхейм ТПМ
- 26.11.2017 Согндаль 5:2 Волеренга Т
- 19.11.2017 Стабек 1:1 Согндаль Т
- 05.11.2017 Согндаль 0:2 Тромсё Т
- 29.10.2017 Стрёмсгодсет 4:1 Согндаль Т
- 22.10.2017 Согндаль 3:3 Сарпсборг-08 Т
- 15.10.2017 Лиллестрём 1:0 Согндаль Т
- 01.10.2017 Согндаль 2:2 Мольде Т
Осане (последние 20 матчей: +5 =7 -8)
- 13.05.2018 Осане 2:3 Олесунн ПД
- 06.05.2018 Ерв 1:1 Осане ПД
- 02.05.2018 Нест-Сотра 3:3 Осане К
- 29.04.2018 Осане 3:1 Флурё ПД
- 22.04.2018 Викинг 4:0 Осане ПД
- 18.04.2018 Ус 1:6 Осане К
- 15.04.2018 Осане 1:1 Хам-Кам ПД
- 08.04.2018 Стрёммен 3:0 Осане ПД
- 02.04.2018 Осане 3:1 Нест-Сотра ПД
- 04.03.2018 Хёугесунн 2:2 Осане ТМК
- 24.02.2018 Осане 0:2 Бранн ТМК
- 05.11.2017 Осане 3:2 Старт ПД
- 29.10.2017 Будё-Глимт 6:0 Осане ПД
- 22.10.2017 Осане 2:2 Тромсдален ПД
- 15.10.2017 Флурё 1:1 Осане ПД
- 01.10.2017 Осане 1:0 Эльверум ПД
- 24.09.2017 Мьёндален 3:0 Осане ПД
- 17.09.2017 Стрёммен 2:2 Осане ПД
- 10.09.2017 Осане 1:1 Ерв ПД
- 03.09.2017 Фредрикстад 2:1 Осане ПД
Последние игры между собой
Согндаль: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 1
Осане: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 2
- 19.02.2017 Согндаль 0:2 Осане Товарищеские матчи. Клубы
- 04.10.2015 Осане 1:1 Согндаль Первый дивизион
- 10.05.2015 Согндаль 3:0 Осане Первый дивизион
- 07.05.2014 Осане 0:2 Согндаль Кубок НМ
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Олесунн
|8
|6
|2
|0
|20 - 7
|20
|2.
|Викинг
|8
|6
|1
|1
|21 - 9
|19
|3.
|Улленсакер/Киса
|8
|4
|3
|1
|16 - 9
|15
|4.
|Саннес Ульф
|8
|4
|3
|1
|14 - 10
|15
|5.
|Осане
|8
|3
|2
|3
|14 - 15
|11
|6.
|Ерв
|7
|2
|4
|1
|6 - 6
|10
|7.
|Нутодден
|8
|3
|1
|4
|13 - 13
|10
|8.
|Нест-Сотра
|8
|3
|1
|4
|13 - 14
|10
|9.
|Согндаль
|8
|2
|4
|2
|10 - 10
|10
|10.
|Мьёндален
|8
|2
|4
|2
|5 - 5
|10
|11.
|Левангер
|8
|2
|2
|4
|9 - 15
|8
|12.
|Стрёммен
|8
|2
|1
|5
|15 - 14
|7
|13.
|Конгсвингер
|8
|2
|1
|5
|9 - 15
|7
|14.
|Хам-Кам
|8
|1
|4
|3
|11 - 14
|7
|15.
|Тромсдален
|7
|1
|3
|3
|8 - 14
|6
|16.
|Флурё
|8
|1
|2
|5
|5 - 19
|5
Второй тайм
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
86'
Асан делает замену. Dennis Agyare Antwi уходит с поля, а Andreas Fantoft выходит на его замену.
80'
Асан делает замену. Sondre Bjoershol уходит с поля, а Nikolai Harris выходит на его замену.
79'
Г О О О О Л - Dennis Agyare Antwi бьет в цель!
73'
Согндаль делает замену. Мандич Станиша уходит с поля, а Хеуген Сигурд выходит на его замену.
72'
Г О О О О Л - Хусеклепп Эрик бьет в цель!
65'
Асан делает замену. Haakon Lorentzen уходит с поля, а Солли Александр выходит на его замену.
65'
Согндаль делает замену. Латифу Аким уходит с поля, а Ульрик Фло выходит на его замену.
53'
Боргер Томас получил желтую карточку от судьи
46'
Начался второй тайм!
46'
Согндаль делает замену. Joachim Soltvedt уходит с поля, а Lars Christian Kjemhus выходит на его замену.
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
43'
Г О О О О Л - Dennis Agyare Antwi бьет в цель!
28'
Г О О О О Л - Мандич Станиша бьет в цель!
4'
Г О О О О Л - Jonas Hestetun бьет в цель!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Fosshaugane Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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