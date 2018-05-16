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  5. Первый дивизион
Стадион: Зрители: 1916
Согндаль
1:4
Конец матча
Осане
0'
0:1
4' Гол
Jonas Hestetun
1:1
28' Гол
Мандич Станиша
1:2
43' Гол
Dennis Agyare Antwi
53' Желтая карточка
Боргер Томас
1:3
72' Гол
Хусеклепп Эрик
1:4
79' Гол
Dennis Agyare Antwi
90'+5
Второй тайм
Свисток
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
86'
Асан делает замену. Dennis Agyare Antwi уходит с поля, а Andreas Fantoft выходит на его замену.
80'
Асан делает замену. Sondre Bjoershol уходит с поля, а Nikolai Harris выходит на его замену.
Описание гола
79'
Г О О О О Л - Dennis Agyare Antwi бьет в цель!
73'
Согндаль делает замену. Мандич Станиша уходит с поля, а Хеуген Сигурд выходит на его замену.
Описание гола
72'
Г О О О О Л - Хусеклепп Эрик бьет в цель!

65'
Асан делает замену. Haakon Lorentzen уходит с поля, а Солли Александр выходит на его замену.
65'
Согндаль делает замену. Латифу Аким уходит с поля, а Ульрик Фло выходит на его замену.
Желтая карточка
53'
Боргер Томас получил желтую карточку от судьи
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
46'
Согндаль делает замену. Joachim Soltvedt уходит с поля, а Lars Christian Kjemhus выходит на его замену.
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Описание гола
43'
Г О О О О Л - Dennis Agyare Antwi бьет в цель!
Описание гола
28'
Г О О О О Л - Мандич Станиша бьет в цель!
Описание гола
4'
Г О О О О Л - Jonas Hestetun бьет в цель!
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
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Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Fosshaugane Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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