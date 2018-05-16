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- Чемпионат мира по хоккею 2018
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Стадион: Бранн Зрители: 12914
32' Желтая карточкаХаральдсейд Кристоффер
50' Желтая карточкаНильсен Сиверт
0:1
54' ГолГринхейм Кристиан
1:1
70' ГолБармен Кристоффер
84' Желтая карточкаКарадас Азар
|
50'
54'
0:1
70'
1:1
84'
Состав команд
Бранн 4-3-3
- Основной состав
- 1 Радлингер Самуэль Вратарь
- 25 Браатен Даниэль Защитник
- 3 Вормгор Вито Защитник
- 15 Акоста Бисмарк Защитник
- 17 Соренсен Гилли Защитник
- 8 Хауген Фредрик Полузащитник
- 23 Нильсен Сиверт Полузащитник
- 29 Бармен Кристоффер Полузащитник
- 22 Кумсан Джилберт Нападающий
- 11 Сколевик Стеффен Нападающий
- 14 Маренго Людсинио Нападающий
- Запасные игроки
- 12 Markus Pettersen Вратарь
- 18 Карадас Азар Защитник
- 10 Ордагич Амер Полузащитник
- 27 Хельсруд-Юхансен Хенрик Нападающий
- 19 Вега Дейвер Нападающий
- 37 Jonas Fredriksen
- 5 Гроннер Йонас
- Главный тренер: Lars Arne Nilsen
Хёугесунн 4-4-1-1
- Основной состав
- 1 Бротвейт Пер Вратарь
- 19 Харальдсейд Кристоффер Защитник
- 4 Кнудсен Фредрик Защитник
- 18 Скьерве Вегард Защитник
- 22 Стёлос Александер Защитник
- 77 Babajide David Полузащитник
- 8 Тронстад Сондре Полузащитник
- 6 Воге-Нильсен Йоаким Полузащитник
- 14 Torbjoern Kallevaag Полузащитник
- 7 Гринхейм Кристиан Полузащитник
- 9 Гюткьяер Фредерик Нападающий
- Запасные игроки
- 12 Сандвик Хельге Вратарь
- 3 Карамоко Бенджамин Защитник
- 55 Ковачевич Александар Полузащитник
- 35 Икеди Энтони
- 33 Kristoffer Velde
- 16 Лейте Бруно
- 20 Ibrahima Kone
- Главный тренер: Eirik Horneland
Предыдущие игры
Бранн (последние 20 матчей: +16 =3 -1)
- 12.05.2018 Старт 0:1 Бранн Т
- 09.05.2018 Фюллингсдален 0:1 Бранн К
- 06.05.2018 Бранн 3:0 Тромсё Т
- 02.05.2018 Сутра 0:4 Бранн К
- 29.04.2018 Саннефьёрд 0:1 Бранн Т
- 25.04.2018 Ранхейм 0:2 Бранн Т
- 21.04.2018 Бранн 3:0 Стабек Т
- 18.04.2018 Сандвикен 1:6 Бранн К
- 15.04.2018 Сарпсборг-08 1:2 Бранн Т
- 08.04.2018 Бранн 1:0 Кристиансунд Т
- 02.04.2018 Стрёмсгодсет 1:1 Бранн Т
- 23.03.2018 Бранн 1:1 Саннес Ульф ТМК
- 18.03.2018 Бранн 2:0 Будё-Глимт Т
- 03.03.2018 Согндаль 0:1 Бранн ТМК
- 24.02.2018 Осане 0:2 Бранн ТМК
- 16.02.2018 Сарпсборг-08 2:3 Бранн ТМК
- 13.02.2018 Бранн 1:0 Пушкаш-Академия ТМК
- 08.02.2018 Бранн 3:2 Викинг ТМК
- 29.01.2018 Эльфсборг 2:0 Бранн ТМК
- 26.11.2017 Бранн 2:2 Тромсё Т
Хёугесунн (последние 20 матчей: +9 =5 -6)
- 13.05.2018 Хёугесунн 3:2 Кристиансунд Т
- 09.05.2018 Нест-Сотра 1:2 Хёугесунн К
- 06.05.2018 Волеренга 2:2 Хёугесунн Т
- 02.05.2018 Лисеклостер 1:2 Хёугесунн К
- 29.04.2018 Старт 0:1 Хёугесунн Т
- 22.04.2018 Хёугесунн 1:0 Стрёмсгодсет Т
- 18.04.2018 Скйолд 0:3 Хёугесунн К
- 15.04.2018 Ранхейм 4:2 Хёугесунн Т
- 08.04.2018 Хёугесунн 1:1 Сарпсборг-08 Т
- 02.04.2018 Будё-Глимт 0:3 Хёугесунн Т
- 18.03.2018 Хёугесунн 0:1 Мольде Т
- 11.03.2018 Одд 1:2 Хёугесунн Т
- 04.03.2018 Хёугесунн 2:2 Осане ТМК
- 01.03.2018 Хёугесунн 1:2 Вард Хёугесунн ТМК
- 25.02.2018 Хёугесунн 1:0 Кристиансунд ТМК
- 16.02.2018 Хёугесунн 1:2 Викинг ТМК
- 09.02.2018 Хёугесунн 0:0 Одд ТМК
- 03.02.2018 Старт 2:1 Хёугесунн ТМК
- 20.01.2018 Хёугесунн 1:1 Динамо Киев ТМК
- 26.11.2017 Хёугесунн 2:3 Кристиансунд Т
Последние игры между собой
Бранн: победы: 7, ничьи: 5, поражения: 6
Хёугесунн: победы: 6, ничьи: 5, поражения: 7
- 28.10.2017 Хёугесунн 2:3 Бранн Типпелиген
- 31.08.2017 Бранн 3:2 Хёугесунн Товарищеские матчи. Клубы
- 17.04.2017 Бранн 3:1 Хёугесунн Типпелиген
- 16.03.2017 Бранн 1:1 Хёугесунн Товарищеские матчи. Клубы
- 27.08.2016 Хёугесунн 3:2 Бранн Типпелиген
- 29.05.2016 Бранн 1:0 Хёугесунн Типпелиген
- 28.02.2016 Хёугесунн 1:1 Бранн Товарищеские матчи. Клубы
- 09.11.2014 Хёугесунн 2:3 Бранн Типпелиген
- 30.04.2014 Бранн 1:3 Хёугесунн Типпелиген
- 04.10.2013 Бранн 0:1 Хёугесунн Типпелиген
- 23.06.2013 Хёугесунн 2:1 Бранн Типпелиген
- 11.08.2012 Бранн 3:2 Хёугесунн Типпелиген
- 21.04.2012 Хёугесунн 2:1 Бранн Типпелиген
- 15.01.2012 Хёугесунн 2:1 Бранн Товарищеские матчи. Сборные
- 16.09.2011 Бранн 1:0 Хёугесунн Типпелиген
- 15.04.2011 Хёугесунн 3:3 Бранн Типпелиген
- 10.07.2010 Хёугесунн 1:1 Бранн Типпелиген
- 13.03.2010 Бранн 0:0 Хёугесунн Типпелиген
Бранн
Хёугесунн
-
2 Офсайды 2
-
18 Нарушения правил 13
-
2 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
65 Владение мячом, % 35
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бранн
|10
|8
|2
|0
|17 - 3
|26
|2.
|Русенборг
|10
|6
|3
|1
|16 - 5
|21
|3.
|Ранхейм
|10
|6
|2
|2
|20 - 15
|20
|4.
|Хёугесунн
|10
|5
|3
|2
|16 - 12
|18
|5.
|Волеренга
|10
|5
|3
|2
|16 - 13
|18
|6.
|Мольде
|10
|5
|2
|3
|15 - 11
|17
|7.
|Одд
|10
|5
|1
|4
|17 - 12
|16
|8.
|Сарпсборг-08
|10
|4
|4
|2
|17 - 11
|16
|9.
|Тромсё
|10
|4
|2
|4
|16 - 14
|14
|10.
|Лиллестрём
|10
|3
|1
|6
|11 - 17
|10
|11.
|Кристиансунд
|10
|2
|4
|4
|12 - 15
|10
|12.
|Стрёмсгодсет
|10
|2
|3
|5
|14 - 15
|9
|13.
|Будё-Глимт
|10
|2
|3
|5
|8 - 13
|9
|14.
|Стабек
|10
|1
|4
|5
|9 - 17
|7
|15.
|Саннефьёрд
|10
|1
|2
|7
|10 - 24
|5
|16.
|Старт
|10
|1
|1
|8
|7 - 24
|4
Второй тайм
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
86'
Хёугесунн делает замену. Гринхейм Кристиан уходит с поля, а Bruno Leite выходит на его замену.
84'
Карадас Азар получил желтую карточку от судьи
84'
Бранн делает замену. Нильсен Сиверт уходит с поля, а Хельсруд-Юхансен Хенрик выходит на его замену.
82'
Бранн делает замену. Сколевик Стеффен уходит с поля, а Карадас Азар выходит на его замену.
77'
Бранн делает замену. Маренго Людсинио уходит с поля, а Вега Дейвер выходит на его замену.
70'
Г О О О О Л - Бармен Кристоффер бьет в цель!
65'
Хёугесунн делает замену. Стёлос Александер уходит с поля, а Карамоко Бенджамин выходит на его замену.
54'
Г О О О О Л - Гринхейм Кристиан бьет в цель!
50'
Нильсен Сиверт получил желтую карточку от судьи
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
32'
Харальдсейд Кристоффер получил желтую карточку от судьи
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Brann Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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