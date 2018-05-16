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Стадион: Зрители: 12914
Бранн
1:1
Конец матча
Хёугесунн
0'
32' Желтая карточка
Харальдсейд Кристоффер
50' Желтая карточка
Нильсен Сиверт
0:1
54' Гол
Гринхейм Кристиан
1:1
70' Гол
Бармен Кристоффер
84' Желтая карточка
Карадас Азар
90'+5
Второй тайм
Свисток
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
86'
Хёугесунн делает замену. Гринхейм Кристиан уходит с поля, а Bruno Leite выходит на его замену.
Желтая карточка
84'
Карадас Азар получил желтую карточку от судьи
84'
Бранн делает замену. Нильсен Сиверт уходит с поля, а Хельсруд-Юхансен Хенрик выходит на его замену.
82'
Бранн делает замену. Сколевик Стеффен уходит с поля, а Карадас Азар выходит на его замену.
77'
Бранн делает замену. Маренго Людсинио уходит с поля, а Вега Дейвер выходит на его замену.

Описание гола
70'
Г О О О О Л - Бармен Кристоффер бьет в цель!
65'
Хёугесунн делает замену. Стёлос Александер уходит с поля, а Карамоко Бенджамин выходит на его замену.
Описание гола
54'
Г О О О О Л - Гринхейм Кристиан бьет в цель!
Желтая карточка
50'
Нильсен Сиверт получил желтую карточку от судьи
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Желтая карточка
32'
Харальдсейд Кристоффер получил желтую карточку от судьи
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Brann Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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