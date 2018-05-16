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Стадион: Муниципальный, Ботошани
0:1
Конец матча
17' Красная карточкаThaer Fayed Bawab
0:1
19' ГолБатин Паул
23' Желтая карточкаМирон Джордже
45' Желтая карточкаRazvan Gradinaru
69' Желтая карточкаРодригес Джонатан
82' Желтая карточкаАким Влад
90' Желтая карточкаКапарко Алессандро
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19'
0:1
23'
45'
82'
Состав команд
Ботошани
- Основной состав
- 1 Кобря Альберто Вратарь
- 4 Мирон Джордже Защитник
- 5 Пламада Флорин Защитник
- 11 Аким Влад Полузащитник
- 7 Головфка Кэтэлин Полузащитник
- 83 Голубович Боян Нападающий
- 24 Родригес Джонатан Нападающий
- 28 Mihai Roman IV
- 30 Nicolae Musat
- 3 Andrei Andonie Burca
- 10 Olimpiu Morutan
- Запасные игроки
- 12 Eduard Pap Вратарь
- 20 Аксинте Флорин Защитник
- 18 Унгурушан Богдан Защитник
- 23 Andrei Dumitras Полузащитник
- 9 Аксенте Мирча Нападающий
- 26 Razvan Oaida
- 25 Sebastian Chitosca
- Главный тренер: Constantin Enache
Конкордия Кьяжна
- Основной состав
- 16 Капарко Алессандро Вратарь
- 73 Andrei Marc Защитник
- 20 Бэрбояну Штефан Защитник
- 3 Cristian Albu Защитник
- 5 Dan Bucsa Полузащитник
- 8 Razvan Gradinaru Полузащитник
- 18 Кристеску Мариан Полузащитник
- 6 Препелицэ Андрей Полузащитник
- 11 Thaer Fayed Bawab Полузащитник
- 29 Батин Паул Нападающий
- 14 Nicusor Fota
- Запасные игроки
- 1 Виткаускас Армантас Вратарь
- 28 Энза-Ямисси Манассе Защитник
- 19 Патаке Андрей Защитник
- 7 Бумба Клаудиу Полузащитник
- 30 Пена Мариус Нападающий
- 97 Ronaldo Deaconu
- 22 Nivaldo III
- Главный тренер: Ion Moldovan
Предыдущие игры
Ботошани (последние 20 матчей: +6 =5 -9)
- 12.05.2018 Динамо Бухарест 2:0 Ботошани Л1ГБ
- 09.05.2018 Ботошани 2:1 Университатя Крайова К
- 05.05.2018 Ювентус Бухарест 0:3 Ботошани Л1
- 29.04.2018 Газ Метан Mедиаш 2:1 Ботошани Л1
- 23.04.2018 Ботошани 2:2 Сепси Оск Л1
- 19.04.2018 Университатя Крайова 5:1 Ботошани К
- 16.04.2018 Поли Тимишоара 0:1 Ботошани Л1
- 07.04.2018 Ботошани 1:0 Волунтари Л1
- 03.04.2018 Ботошани 0:1 Динамо Бухарест Л1
- 30.03.2018 Конкордия Кьяжна 0:0 Ботошани Л1
- 13.03.2018 Ботошани 3:2 КСМ Студенцеск К
- 09.03.2018 Ботошани 0:0 Ювентус Бухарест Л1
- 24.02.2018 Ботошани 1:0 Газ Метан Mедиаш Л1
- 19.02.2018 Вииторул Констанца 2:1 Ботошани Л1
- 12.02.2018 КСМ Студенцеск 1:0 Ботошани Л1
- 04.02.2018 Ботошани 0:0 Ювентус Бухарест Л1
- 18.01.2018 Ботошани 2:2 Тосно ТМК
- 15.12.2017 Астра 2:1 Ботошани Л1
- 10.12.2017 Ботошани 0:3 Стяуа Л1
- 02.12.2017 Конкордия Кьяжна 3:0 Ботошани Л1
Конкордия Кьяжна (последние 20 матчей: +5 =5 -10)
- 13.05.2018 Конкордия Кьяжна 0:0 Газ Метан Mедиаш Л1ГБ
- 07.05.2018 Сепси Оск 0:2 Конкордия Кьяжна Л1
- 28.04.2018 Поли Тимишоара 1:0 Конкордия Кьяжна Л1
- 21.04.2018 Конкордия Кьяжна 0:1 Волунтари Л1
- 15.04.2018 Конкордия Кьяжна 2:1 Ювентус Бухарест Л1
- 07.04.2018 Динамо Бухарест 3:1 Конкордия Кьяжна Л1
- 30.03.2018 Конкордия Кьяжна 0:0 Ботошани Л1
- 17.03.2018 Газ Метан Mедиаш 2:1 Конкордия Кьяжна Л1
- 10.03.2018 Конкордия Кьяжна 1:1 Сепси Оск Л1
- 27.02.2018 Конкордия Кьяжна 3:1 Волунтари Л1
- 17.02.2018 Сепси Оск 1:1 Конкордия Кьяжна Л1
- 12.02.2018 Конкордия Кьяжна 3:4 Динамо Бухарест Л1
- 05.02.2018 ЧФР Клуж 2:0 Конкордия Кьяжна Л1
- 16.12.2017 Конкордия Кьяжна 1:1 Газ Метан Mедиаш Л1
- 09.12.2017 Вииторул Констанца 3:0 Конкордия Кьяжна Л1
- 02.12.2017 Конкордия Кьяжна 3:0 Ботошани Л1
- 24.11.2017 Ювентус Бухарест 0:5 Конкордия Кьяжна Л1
- 19.11.2017 Конкордия Кьяжна 1:2 Астра Л1
- 05.11.2017 Стяуа 2:1 Конкордия Кьяжна Л1
- 27.10.2017 КСМ Студенцеск 3:1 Конкордия Кьяжна Л1
Последние игры между собой
Ботошани: победы: 5, ничьи: 6, поражения: 4
Конкордия Кьяжна: победы: 4, ничьи: 6, поражения: 5
- 30.03.2018 Конкордия Кьяжна 0:0 Ботошани Лига 1
- 02.12.2017 Конкордия Кьяжна 3:0 Ботошани Лига 1
- 21.08.2017 Ботошани 2:1 Конкордия Кьяжна Лига 1
- 29.05.2017 Конкордия Кьяжна 2:1 Ботошани Лига 1. Группа Б
- 14.04.2017 Ботошани 1:1 Конкордия Кьяжна Лига 1. Группа Б
- 05.02.2017 Ботошани 1:1 Конкордия Кьяжна Первая лига
- 21.09.2016 Конкордия Кьяжна 0:2 Ботошани Первая лига
- 10.05.2016 Конкордия Кьяжна 1:1 Ботошани Лига 1. Группа Б
- 19.03.2016 Ботошани 0:3 Конкордия Кьяжна Лига 1. Группа Б
- 18.12.2015 Ботошани 5:1 Конкордия Кьяжна Первая лига
- 12.09.2015 Конкордия Кьяжна 0:0 Ботошани Первая лига
- 09.09.2015 Конкордия Кьяжна 3:0 Ботошани Кубок лиги
- 08.04.2015 Ботошани 3:0 Конкордия Кьяжна Первая лига
- 02.05.2009 Конкордия Кьяжна 1:2 Ботошани Второй дивизион
- 08.03.2008 Конкордия Кьяжна 1:1 Ботошани Второй дивизион
Второй тайм
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
90'
Капарко Алессандро получил желтую карточку от судьи
89'
Конкордия Кьяжна делает замену. Razvan Gradinaru уходит с поля, а Бумба Клаудиу выходит на его замену.
84'
Конкордия Кьяжна делает замену. Препелицэ Андрей уходит с поля, а Пена Мариус выходит на его замену.
82'
Аким Влад получил желтую карточку от судьи
77'
Ботошани делает замену. Jonathan Rodriguez уходит с поля, а Sebastian Chitosca выходит на его замену.
69'
Jonathan Rodriguez получил желтую карточку от судьи
66'
Ботошани делает замену. Головфка Кэтэлин уходит с поля, а Аксенте Мирча выходит на его замену.
53'
Конкордия Кьяжна делает замену. Батин Паул уходит с поля, а Nivaldo выходит на его замену.
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
45'
Razvan Gradinaru получил желтую карточку от судьи
43'
Ботошани делает замену. Мирон Джордже уходит с поля, а Унгурушан Богдан выходит на его замену.
23'
Мирон Джордже получил желтую карточку от судьи
19'
Г О О О О Л - Батин Паул бьет в цель!
17'
УДАЛЕНИЕ! - Thaer Fayed Bawab увидел перед собой красную карточку! Одноклубники протестуют!
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Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
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Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadionul Municipal, Botosani. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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