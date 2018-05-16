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  5. Лига 1. Группа Б
Стадион:
Ботошани
0:1
Конец матча
Конкордия Кьяжна
0'
17' Красная карточка
Thaer Fayed Bawab
0:1
19' Гол
Батин Паул
23' Желтая карточка
Мирон Джордже
45' Желтая карточка
Razvan Gradinaru
69' Желтая карточка
Родригес Джонатан
82' Желтая карточка
Аким Влад
90' Желтая карточка
Капарко Алессандро
90'+4
Второй тайм
Свисток
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
Желтая карточка
90'
Капарко Алессандро получил желтую карточку от судьи
89'
Конкордия Кьяжна делает замену. Razvan Gradinaru уходит с поля, а Бумба Клаудиу выходит на его замену.
84'
Конкордия Кьяжна делает замену. Препелицэ Андрей уходит с поля, а Пена Мариус выходит на его замену.
Желтая карточка
82'
Аким Влад получил желтую карточку от судьи
77'
Ботошани делает замену. Jonathan Rodriguez уходит с поля, а Sebastian Chitosca выходит на его замену.

Желтая карточка
69'
Jonathan Rodriguez получил желтую карточку от судьи
66'
Ботошани делает замену. Головфка Кэтэлин уходит с поля, а Аксенте Мирча выходит на его замену.
53'
Конкордия Кьяжна делает замену. Батин Паул уходит с поля, а Nivaldo выходит на его замену.
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Желтая карточка
45'
Razvan Gradinaru получил желтую карточку от судьи
43'
Ботошани делает замену. Мирон Джордже уходит с поля, а Унгурушан Богдан выходит на его замену.
Желтая карточка
23'
Мирон Джордже получил желтую карточку от судьи
Описание гола
19'
Г О О О О Л - Батин Паул бьет в цель!
17'
УДАЛЕНИЕ! - Thaer Fayed Bawab увидел перед собой красную карточку! Одноклубники протестуют!
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
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Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadionul Municipal, Botosani. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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