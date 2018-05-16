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Стадион: Теле2 Арена Зрители: 23490
0:1
19' ГолРикс Сёрен
35' Желтая карточкаНильсен Лассе
1:1
36' ГолДжурджич Никола
45' Желтая карточкаФельман Давид
1:2
46' ГолСванберг Маттиас
53' Желтая карточкаАндерсен Йеппе
2:2
65' ГолДжурджич Никола
68' Вторая желтая карточкаНильсен Лассе
3:2
70' ГолДибба Па
84' Желтая карточкаEric Larsson
|
19'
0:1
35'
36'
1:1
45'
46'
1:2
53'
65'
2:2
68'
70'
3:2
84'
Состав команд
77
Матс
Солхеим
14
Дибба
Па
Хаммарбю 4-3-3
- Основной состав
- 1 Виланд Йохан Вратарь
- 2 Сандберг Симон Защитник
- 4 Bjoern Paulsen Защитник
- 5 Фельман Давид Защитник
- 77 Матс Солхеим Защитник
- 8 Андерсен Йеппе Полузащитник
- 22 Танкович Муамер Полузащитник
- 19 Мартинссон-Нгуали Серж Полузащитник
- 7 Имад Халили Нападающий
- 40 Джурджич Никола Нападающий
- 14 Дибба Па Нападающий
- Запасные игроки
- 13 Фенгер Мадс Защитник
- 28 Gershon Koffie Полузащитник
- 11 Смарасон Арнор Полузащитник
- 6 Хамад Илоан Нападающий
- 9 Свеннсен Сандер Нападающий
- 25 Davor Blazevic
- 23 Marcus Degerlund
- Главный тренер: Stefan Billborn
Мальмё 4-4-2
- Основной состав
- 29 Андерссон Фредрик Вратарь
- 2 Eric Larsson Защитник
- 24 Нильсен Лассе Защитник
- 31 Franz Brorsson II Защитник
- 3 Бинаку Эгзон Защитник
- 32 Сванберг Маттиас Полузащитник
- 6 Левицки Оскар Полузащитник
- 20 Инносент Бонке Полузащитник
- 5 Рикс Сёрен Полузащитник
- 9 Розенберг Маркус Нападающий
- 10 Страндберг Карлос Нападающий
- Запасные игроки
- 22 Ссеванкамбо Исак Защитник
- 11 Еремеефф Александер Нападающий
- 40 Hugo Andersson
- 39 Felix Konstandeliasz
- 34 Pavle Vagic
- 30 Mattias Nilsson
- 35 Samuel Adrian
- Главный тренер: Перссон Магнус
Предыдущие игры
Хаммарбю (последние 20 матчей: +13 =2 -5)
- 13.05.2018 Эребру 1:2 Хаммарбю А
- 05.05.2018 Хаммарбю 4:3 Сундсвалль А
- 29.04.2018 Юргорден 1:2 Хаммарбю А
- 22.04.2018 Хеккен 2:2 Хаммарбю А
- 19.04.2018 Хаммарбю 2:1 Норрчёпинг А
- 16.04.2018 Хаммарбю 4:0 Броммапойкарна А
- 10.04.2018 Гётеборг 1:2 Хаммарбю А
- 01.04.2018 Хаммарбю 3:1 Сириус А
- 25.03.2018 Хаммарбю 3:2 Норрчёпинг ТМК
- 18.03.2018 Хаммарбю 3:0 Мариехамн ТМК
- 04.03.2018 Эльфсборг 2:1 Хаммарбю К
- 25.02.2018 Хаммарбю 3:3 ГАИС К
- 18.02.2018 Васалунд 1:3 Хаммарбю К
- 10.02.2018 Фрей 4:1 Хаммарбю ТМК
- 06.02.2018 Стад де Ньон 1:2 Хаммарбю КА
- 03.02.2018 Хаммарбю 0:0 Шемрок Роверс КА
- 30.01.2018 Яблонец 2:1 Хаммарбю КА
- 13.01.2018 ХИК 3:4 Хаммарбю ТМК
- 05.11.2017 Хаммарбю 1:3 Хальмстад А
- 29.10.2017 Сундсвалль 1:4 Хаммарбю А
Мальмё (последние 20 матчей: +12 =3 -5)
- 13.05.2018 Треллеборг 1:0 Мальмё А
- 10.05.2018 Юргорден 3:0 Мальмё К
- 07.05.2018 Мальмё 1:2 Гётеборг А
- 03.05.2018 Мальмё 1:0 Юргорден А
- 29.04.2018 Кальмар 3:0 Мальмё А
- 23.04.2018 Мальмё 3:1 Броммапойкарна А
- 18.04.2018 Юргорден 3:0 Мальмё А
- 13.04.2018 Сундсвалль 2:2 Мальмё А
- 09.04.2018 Мальмё 1:1 АИК А
- 02.04.2018 Эльфсборг 1:2 Мальмё А
- 17.03.2018 Эстерсунд 0:1 Мальмё К
- 10.03.2018 Мальмё 1:0 Гётеборг К
- 04.03.2018 Мальмё 3:1 Броммапойкарна К
- 27.02.2018 Мальмё 2:2 Роскилле ТМК
- 25.02.2018 Гефле 0:3 Мальмё К
- 18.02.2018 Мальмё 1:0 Далкурд К
- 08.02.2018 Ди Си Юнайтед 1:2 Мальмё ТМК
- 03.02.2018 Нью-Инглэнд Революшн 0:1 Мальмё ТМК
- 26.01.2018 Мальмё 4:0 Флора ТМК
- 20.01.2018 Мальмё 1:0 Фремад Амагер ТМК
Последние игры между собой
Хаммарбю: победы: 3, ничьи: 1, поражения: 8
Мальмё: победы: 8, ничьи: 1, поражения: 3
- 17.09.2017 Мальмё 4:0 Хаммарбю Аллсвенскан
- 17.05.2017 Хаммарбю 1:1 Мальмё Аллсвенскан
- 06.11.2016 Мальмё 3:0 Хаммарбю Аллсвенскан
- 18.05.2016 Хаммарбю 2:3 Мальмё Аллсвенскан
- 25.10.2015 Хаммарбю 0:1 Мальмё Аллсвенскан
- 20.04.2015 Мальмё 3:1 Хаммарбю Аллсвенскан
- 15.03.2014 Мальмё 3:2 Хаммарбю Кубок Швеции
- 27.09.2009 Мальмё 3:1 Хаммарбю Аллсвенскан
- 17.05.2009 Хаммарбю 1:0 Мальмё Аллсвенскан
- 03.11.2008 Хаммарбю 3:6 Мальмё Аллсвенскан
- 14.07.2008 Мальмё 2:4 Хаммарбю Аллсвенскан
- 28.06.2008 Мальмё 2:3 Хаммарбю Шведский кубок
Хаммарбю
Мальмё
-
2 Офсайды 1
-
16 Нарушения правил 13
-
2 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 1
-
51 Владение мячом, % 49
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Хаммарбю
|9
|8
|1
|0
|24 - 12
|25
|2.
|АИК
|9
|5
|4
|0
|14 - 5
|19
|3.
|Норрчёпинг
|8
|5
|1
|2
|13 - 7
|16
|4.
|Кальмар
|8
|5
|1
|2
|10 - 6
|16
|5.
|Эребру
|8
|4
|3
|1
|14 - 9
|15
|6.
|Хеккен
|8
|4
|2
|2
|15 - 6
|14
|7.
|Сундсвалль
|7
|3
|3
|1
|13 - 9
|12
|8.
|Гётеборг
|8
|4
|0
|4
|10 - 11
|12
|9.
|Юргорден
|9
|3
|2
|4
|9 - 9
|11
|10.
|Мальмё
|10
|3
|2
|5
|12 - 17
|11
|11.
|Эстерсунд
|8
|2
|2
|4
|8 - 11
|8
|12.
|Треллеборг
|8
|2
|1
|5
|6 - 12
|7
|13.
|Броммапойкарна
|8
|2
|0
|6
|5 - 18
|6
|14.
|Эльфсборг
|8
|1
|2
|5
|6 - 13
|5
|15.
|Далкурд
|8
|1
|1
|6
|8 - 14
|4
|16.
|Сириус
|8
|1
|1
|6
|6 - 14
|4
Второй тайм
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
84'
Эрик Ларссон получил желтую карточку от судьи
81'
Хаммарбю делает замену. Джурджич Никола уходит с поля, а Хамад Илоан выходит на его замену.
77'
Мальме делает замену. Сванберг Маттиас уходит с поля, а Pavle Vagic выходит на его замену.
71'
Хаммарбю делает замену. Андерсен Йеппе уходит с поля, а Фенгер Мадс выходит на его замену.
70'
Г О О О О Л - Дибба Па бьет в цель!
68'
Нильсен Лассе получает вторую желтую карточку. Удаление.
65'
Г О О О О Л - Джурджич Никола бьет в цель!
60'
Мальме делает замену. Розенберг Маркус уходит с поля, а Еремеефф Александер выходит на его замену.
60'
Хаммарбю делает замену. Имад Халили уходит с поля, а Свеннсен Сандер выходит на его замену.
53'
Андерсен Йеппе получил желтую карточку от судьи
46'
Начался второй тайм!
46'
Г О О О О Л - Сванберг Маттиас бьет в цель!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
45'
Фельман Давид получил желтую карточку от судьи
36'
Г О О О О Л - Джурджич Никола бьет в цель!
35'
Нильсен Лассе получил желтую карточку от судьи
19'
Г О О О О Л - Рикс Сёрен бьет в цель!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Tele2 Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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