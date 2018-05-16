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Стадион: Зрители: 23490
Хаммарбю
3:2
Конец матча
Мальмё
0'
0:1
19' Гол
Рикс Сёрен
35' Желтая карточка
Нильсен Лассе
1:1
36' Гол
Джурджич Никола
45' Желтая карточка
Фельман Давид
1:2
46' Гол
Сванберг Маттиас
53' Желтая карточка
Андерсен Йеппе
2:2
65' Гол
Джурджич Никола
68' Вторая желтая карточка
Нильсен Лассе
3:2
70' Гол
Дибба Па
84' Желтая карточка
Eric Larsson
90'+5
Второй тайм
Свисток
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
Желтая карточка
84'
Эрик Ларссон получил желтую карточку от судьи
81'
Хаммарбю делает замену. Джурджич Никола уходит с поля, а Хамад Илоан выходит на его замену.
77'
Мальме делает замену. Сванберг Маттиас уходит с поля, а Pavle Vagic выходит на его замену.
71'
Хаммарбю делает замену. Андерсен Йеппе уходит с поля, а Фенгер Мадс выходит на его замену.
Описание гола
70'
Г О О О О Л - Дибба Па бьет в цель!

68'
Нильсен Лассе получает вторую желтую карточку. Удаление.
Описание гола
65'
Г О О О О Л - Джурджич Никола бьет в цель!
60'
Мальме делает замену. Розенберг Маркус уходит с поля, а Еремеефф Александер выходит на его замену.
60'
Хаммарбю делает замену. Имад Халили уходит с поля, а Свеннсен Сандер выходит на его замену.
Желтая карточка
53'
Андерсен Йеппе получил желтую карточку от судьи
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Описание гола
46'
Г О О О О Л - Сванберг Маттиас бьет в цель!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Желтая карточка
45'
Фельман Давид получил желтую карточку от судьи
Описание гола
36'
Г О О О О Л - Джурджич Никола бьет в цель!
Желтая карточка
35'
Нильсен Лассе получил желтую карточку от судьи
Описание гола
19'
Г О О О О Л - Рикс Сёрен бьет в цель!
Первый тайм начался
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Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
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Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Tele2 Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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