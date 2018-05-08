Текстовая онлайн трансляция матча Марсель - Атлетико М

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Стадион: Гроупама Арена
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Марсель (последние 20 матчей: +10 =4 -6)
- 11.05.2018 Генгам 3:3 Марсель Л1
- 06.05.2018 Марсель 2:1 Ницца Л1
- 03.05.2018 Ред Булл Зальцбург 2:1 Марсель ЛЕ
- 29.04.2018 Анже 1:1 Марсель Л1
- 26.04.2018 Марсель 2:0 Ред Булл Зальцбург ЛЕ
- 21.04.2018 Марсель 5:1 Лилль Л1
- 15.04.2018 Труа 2:3 Марсель Л1
- 12.04.2018 Марсель 5:2 РБ Лейпциг ЛЕ
- 08.04.2018 Марсель 0:0 Монпелье Л1
- 05.04.2018 РБ Лейпциг 1:0 Марсель ЛЕ
- 31.03.2018 Дижон 1:3 Марсель Л1
- 18.03.2018 Марсель 2:3 Лион Л1
- 15.03.2018 Атлетик Б 1:2 Марсель ЛЕ
- 11.03.2018 Тулуза 1:2 Марсель Л1
- 08.03.2018 Марсель 3:1 Атлетик Б ЛЕ
- 04.03.2018 Марсель 1:1 Нант Л1
- 28.02.2018 ПСЖ 3:0 Марсель КФ
- 25.02.2018 ПСЖ 3:0 Марсель Л1
- 22.02.2018 Брага 1:0 Марсель ЛЕ
- 18.02.2018 Марсель 1:0 Бордо Л1
Атлетико М (последние 20 матчей: +12 =3 -5)
- 12.05.2018 Хетафе 0:1 Атлетико М П
- 06.05.2018 Атлетико М 0:2 Эспаньол П
- 03.05.2018 Атлетико М 1:0 Арсенал ЛЕ
- 29.04.2018 Алавес 0:1 Атлетико М П
- 26.04.2018 Арсенал 1:1 Атлетико М ЛЕ
- 22.04.2018 Атлетико М 0:0 Бетис П
- 19.04.2018 Реал Сосьедад 3:0 Атлетико М П
- 15.04.2018 Атлетико М 3:0 Леванте П
- 12.04.2018 Спортинг Л 1:0 Атлетико М ЛЕ
- 08.04.2018 Реал Мадрид 1:1 Атлетико М П
- 05.04.2018 Атлетико М 2:0 Спортинг Л ЛЕ
- 01.04.2018 Атлетико М 1:0 Депортиво П
- 18.03.2018 Вильярреал 2:1 Атлетико М П
- 15.03.2018 Локомотив Москва 1:5 Атлетико М ЛЕ
- 11.03.2018 Атлетико М 3:0 Сельта П
- 08.03.2018 Атлетико М 3:0 Локомотив Москва ЛЕ
- 04.03.2018 Барселона 1:0 Атлетико М П
- 28.02.2018 Атлетико М 4:0 Леганес П
- 25.02.2018 Севилья 2:5 Атлетико М П
- 22.02.2018 Атлетико М 1:0 Копенгаген ЛЕ
Последние игры между собой
1/16 финала
1/8 финала
1/4 финала
1/2 финала
Финал
0 Марсель
0 Атлетико М
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Текстовая онлайн трансляция матча Марсель - Атлетико МДо начала игры осталось 2 дня 18 часов 32 минуты, которая состоится 16.05.2018.
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Прогнозы на матч Марсель - Атлетико М
Марсель
15.5% (16)
Ничья:
11.7% (12)
Атлетико М
72.8% (75)
Вы не участвовали в прогнозе
1:2 Атлетико М:
43.7% (45)
0:1 Атлетико М:
13.6% (14)
2:1 Марсель:
12.6% (13)
0:2 Атлетико М:
7.8% (8)
1:1 Ничья:
7.8% (8)
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