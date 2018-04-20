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Стадион:
Мельбурн Сити
2:0
Конец матча
Брисбен Роар
0'
40' Желтая карточка
Видошич Дарио
45' Желтая карточка
Daniel Arzani
54' Желтая карточка
Jacob Pepper
1:0
59' Гол
Маук Стефан
65' Желтая карточка
Ботеак Эрик
89' Желтая карточка
Шенквельд Барт
2:0
90' Гол
Nicholas Fitzgerald
90'+5
Второй тайм
90'
Брисбен Роар делает замену. Кристенсен Томас уходит с поля, а Mitchell Oxborrow выходит на его замену.
90'
Мельбурн Сити делает замену. Форнароли Бруно уходит с поля, а Мускат Эммануэль выходит на его замену.
Свисток
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
Описание гола
90'
Г О О О О Л - Николас Фицджеральд бьет в цель!
Желтая карточка
89'
Шенквельд Барт получил желтую карточку от судьи
86'
Брисбен Роар делает замену. Connor O'Toole уходит с поля, а Corey Brown выходит на его замену.

77'
Мельбурн Сити делает замену. Daniel Arzani уходит с поля, а Николас Фицджеральд выходит на его замену.
73'
Брисбен Роар делает замену. Бен-Халфаллах Фахид уходит с поля, а Corey Gameiro выходит на его замену.
Желтая карточка
65'
Ботеак Эрик получил желтую карточку от судьи
Описание гола
59'
ГО-О-О-О-ОЛ! Команда "Мельбурн Сити" забила мяч!
Желтая карточка
54'
Джекоб Пеппер получил желтую карточку от судьи
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Желтая карточка
40'
Видошич Дарио получил желтую карточку от судьи
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на AAMI Park. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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