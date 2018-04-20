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Стадион: ААМИ Парк
2:0
Конец матча
40' Желтая карточкаВидошич Дарио
45' Желтая карточкаDaniel Arzani
54' Желтая карточкаJacob Pepper
1:0
59' ГолМаук Стефан
65' Желтая карточкаБотеак Эрик
89' Желтая карточкаШенквельд Барт
2:0
90' ГолNicholas Fitzgerald
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40'
45'
54'
59'
1:0
65'
89'
90'
2:0
Состав команд
Мельбурн Сити
- Основной состав
- 1 Бузанис Деян Вратарь
- 5 Шенквельд Барт Защитник
- 3 Scott Jamieson Защитник
- 6 Osama Malik Полузащитник
- 26 Брэттан Люк Полузащитник
- 8 Божанич Оливер Полузащитник
- 13 Маук Стефан Полузащитник
- 14 Daniel Arzani Полузащитник
- 10 Видошич Дарио Полузащитник
- 23 Форнароли Бруно Нападающий
- 37 Nathaniel Atkinson
- Запасные игроки
- 18 Галекович Эуджен Вратарь
- 2 Мускат Эммануэль Защитник
- 7 Nicholas Fitzgerald Полузащитник
- 27 Будзински Марчин Полузащитник
- 4 Harrison Delbridge
- Главный тренер: Michael Valkanis
Брисбен Роар
- Основной состав
- 21 Jamie Young Вратарь
- 19 Jack Hingert Защитник
- 77 Франьич Иван Защитник
- 8 Jacob Pepper Защитник
- 17 Маккей Мэтт Полузащитник
- 14 Бен-Халфаллах Фахид Полузащитник
- 22 Ботеак Эрик Полузащитник
- 7 Кристенсен Томас Полузащитник
- 9 Маккароне Массимо Нападающий
- 24 Connor O'Toole
- 33 Henrique VII
- Запасные игроки
- 5 Corey Brown Защитник
- 11 Corey Gameiro Полузащитник
- 16 Mitchell Oxborrow Полузащитник
- 25 Rahmat Akbari
- 31 Brendan White
- Главный тренер: John Aloisi
Предыдущие игры
Мельбурн Сити (последние 20 матчей: +9 =3 -8)
- 14.04.2018 Веллингтон Феникс 2:1 Мельбурн Сити ЭЛ
- 07.04.2018 Мельбурн Сити 1:0 Сентрал Кост Маринерз ЭЛ
- 01.04.2018 Ньюкасл Джетс 0:3 Мельбурн Сити ЭЛ
- 24.03.2018 Мельбурн Сити 3:0 Вестерн Сидней Уондерерс ЭЛ
- 16.03.2018 Аделаида Юнайтед 1:1 Мельбурн Сити ЭЛ
- 02.03.2018 Мельбурн Сити 1:2 Мельбурн Виктори ЭЛ
- 24.02.2018 Перт Глори 2:1 Мельбурн Сити ЭЛ
- 10.02.2018 Мельбурн Сити 0:4 Сидней ЭЛ
- 04.02.2018 Брисбен Роар 1:2 Мельбурн Сити ЭЛ
- 25.01.2018 Мельбурн Сити 2:2 Ньюкасл Джетс ЭЛ
- 21.01.2018 Мельбурн Сити 5:0 Аделаида Юнайтед ЭЛ
- 14.01.2018 Сентрал Кост Маринерз 2:2 Мельбурн Сити ЭЛ
- 09.01.2018 Перт Глори 0:2 Мельбурн Сити ЭЛ
- 06.01.2018 Мельбурн Сити 2:1 Веллингтон Феникс ЭЛ
- 01.01.2018 Вестерн Сидней Уондерерс 2:1 Мельбурн Сити ЭЛ
- 23.12.2017 Мельбурн Сити 0:1 Мельбурн Виктори ЭЛ
- 15.12.2017 Сидней 3:1 Мельбурн Сити ЭЛ
- 10.12.2017 Мельбурн Сити 1:0 Сентрал Кост Маринерз ЭЛ
- 02.12.2017 Ньюкасл Джетс 1:2 Мельбурн Сити ЭЛ
- 24.11.2017 Мельбурн Сити 1:3 Перт Глори ЭЛ
Брисбен Роар (последние 20 матчей: +9 =2 -9)
- 14.04.2018 Перт Глори 2:3 Брисбен Роар ЭЛ
- 07.04.2018 Вестерн Сидней Уондерерс 3:0 Брисбен Роар ЭЛ
- 31.03.2018 Брисбен Роар 1:0 Сентрал Кост Маринерз ЭЛ
- 25.03.2018 Веллингтон Феникс 2:2 Брисбен Роар ЭЛ
- 17.03.2018 Сидней 1:2 Брисбен Роар ЭЛ
- 03.03.2018 Брисбен Роар 1:0 Аделаида Юнайтед ЭЛ
- 24.02.2018 Брисбен Роар 0:1 Ньюкасл Джетс ЭЛ
- 09.02.2018 Мельбурн Виктори 1:2 Брисбен Роар ЭЛ
- 04.02.2018 Брисбен Роар 1:2 Мельбурн Сити ЭЛ
- 27.01.2018 Сентрал Кост Маринерз 1:2 Брисбен Роар ЭЛ
- 23.01.2018 Брисбен Роар 2:3 Серес ЛЧА(
- 18.01.2018 Брисбен Роар 3:2 Перт Глори ЭЛ
- 12.01.2018 Ньюкасл Джетс 1:0 Брисбен Роар ЭЛ
- 08.01.2018 Брисбен Роар 0:3 Сидней ЭЛ
- 05.01.2018 Брисбен Роар 0:2 Вестерн Сидней Уондерерс ЭЛ
- 30.12.2017 Аделаида Юнайтед 1:2 Брисбен Роар ЭЛ
- 21.12.2017 Брисбен Роар 1:2 Перт Глори ЭЛ
- 17.12.2017 Брисбен Роар 1:2 Мельбурн Виктори ЭЛ
- 09.12.2017 Брисбен Роар 0:0 Веллингтон Феникс ЭЛ
- 02.12.2017 Вестерн Сидней Уондерерс 0:2 Брисбен Роар ЭЛ
Последние игры между собой
Мельбурн Сити: победы: 9, ничьи: 5, поражения: 6
Брисбен Роар: победы: 6, ничьи: 5, поражения: 9
- 04.02.2018 Брисбен Роар 1:2 Мельбурн Сити Эй-Лига
- 17.11.2017 Брисбен Роар 3:1 Мельбурн Сити Эй-Лига
- 06.10.2017 Мельбурн Сити 2:0 Брисбен Роар Эй-Лига
- 11.02.2017 Мельбурн Сити 2:2 Брисбен Роар Эй-Лига
- 03.12.2016 Мельбурн Сити 1:1 Брисбен Роар Эй-Лига
- 04.11.2016 Брисбен Роар 1:0 Мельбурн Сити Эй-Лига
- 18.03.2016 Мельбурн Сити 3:1 Брисбен Роар Эй-Лига
- 27.12.2015 Брисбен Роар 3:1 Мельбурн Сити Эй-Лига
- 20.11.2015 Брисбен Роар 1:1 Мельбурн Сити Эй-Лига
- 28.03.2015 Мельбурн Сити 1:0 Брисбен Роар Эй-Лига
- 28.03.2015 Мельбурн Сити 1:0 Брисбен Роар Эй-Лига
- 08.11.2014 Брисбен Роар 1:3 Мельбурн Сити Эй-Лига
- 28.03.2014 Брисбен Роар 2:1 Мельбурн Сити Эй-Лига
- 23.02.2014 Мельбурн Сити 1:0 Брисбен Роар Эй-Лига
- 03.11.2013 Брисбен Роар 3:0 Мельбурн Сити Эй-Лига
- 24.03.2013 Брисбен Роар 2:0 Мельбурн Сити Эй-Лига
- 06.01.2013 Мельбурн Сити 3:2 Брисбен Роар Эй-Лига
- 09.11.2012 Мельбурн Сити 4:1 Брисбен Роар Эй-Лига
- 02.03.2012 Брисбен Роар 1:1 Мельбурн Сити Хёндай А-Лига
- 21.01.2012 Мельбурн Сити 1:1 Брисбен Роар Хёндай А-Лига
Второй тайм
90'
Брисбен Роар делает замену. Кристенсен Томас уходит с поля, а Mitchell Oxborrow выходит на его замену.
90'
Мельбурн Сити делает замену. Форнароли Бруно уходит с поля, а Мускат Эммануэль выходит на его замену.
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
90'
Г О О О О Л - Николас Фицджеральд бьет в цель!
89'
Шенквельд Барт получил желтую карточку от судьи
86'
Брисбен Роар делает замену. Connor O'Toole уходит с поля, а Corey Brown выходит на его замену.
77'
Мельбурн Сити делает замену. Daniel Arzani уходит с поля, а Николас Фицджеральд выходит на его замену.
73'
Брисбен Роар делает замену. Бен-Халфаллах Фахид уходит с поля, а Corey Gameiro выходит на его замену.
65'
Ботеак Эрик получил желтую карточку от судьи
59'
ГО-О-О-О-ОЛ! Команда "Мельбурн Сити" забила мяч!
54'
Джекоб Пеппер получил желтую карточку от судьи
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
40'
Видошич Дарио получил желтую карточку от судьи
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на AAMI Park. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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