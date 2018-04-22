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Стадион: ААМИ Парк
2:1
Конец матча
24' Желтая карточкаBenjamin Garuccio
41' Желтая карточкаУильямс Рис
51' Желтая карточкаВалери Карл
0:1
57' ГолNikola Mileusnic
1:1
63' ГолДжордж Лерой
65' Желтая карточкаДиавара Баба
67' Желтая карточкаБроксхэм Ли
77' Желтая карточкаБериша Бесарт
82' Желтая карточкаVince Lia
2:1
89' ГолБериша Бесарт
|
41'
51'
57'
0:1
63'
1:1
65'
67'
77'
82'
89'
2:1
Состав команд
Мельбурн Виктори
- Основной состав
- 20 Лоуренс Том II Вратарь
- 14 Thomas Deng Защитник
- 17 Доначи Джеймс Защитник
- 4 Уильямс Рис Защитник
- 6 Броксхэм Ли Полузащитник
- 24 Антонис Терри Полузащитник
- 9 Барбарусес Костас Полузащитник
- 41 Джордж Лерой Полузащитник
- 10 Троизи Джеймс Полузащитник
- 21 Валери Карл Полузащитник
- 8 Бериша Бесарт Нападающий
- Запасные игроки
- 1 Matt Acton Вратарь
- 22 Нигро Стефан Защитник
- 31 Christian Theoharous
- 18 Matias Sanchez I
- 7 Kenjok Athiu
- Главный тренер: Kevin Muscat
Аделаида Юнайтед
- Основной состав
- 20 Paul Izzo Вратарь
- 19 Benjamin Garuccio Защитник
- 22 Гюлюм Эрсан Защитник
- 2 Michael Marrone Защитник
- 23 Jordan Elsey Защитник
- 11 Абсалонсен Йохан Полузащитник
- 37 Адлунг Даниэль Полузащитник
- 16 Nathan Konstandopoulos Полузащитник
- 8 Sanchez Cortes Isaias Полузащитник
- 9 Диавара Баба Нападающий
- 17 Nikola Mileusnic Нападающий
- Запасные игроки
- 1 Daniel Margush Вратарь
- 5 Taylor Regan Защитник
- 7 Ryan Kitto Нападающий
- 14 Блэквуд Джордж Нападающий
- 6 Vince Lia
- Главный тренер: Guillermo Amor
Предыдущие игры
Мельбурн Виктори (последние 20 матчей: +9 =3 -8)
- 18.04.2018 Мельбурн Виктори 2:1 Шанхай СИПГ ЛЧА
- 13.04.2018 Сидней 1:0 Мельбурн Виктори ЭЛ
- 08.04.2018 Мельбурн Виктори 2:1 Веллингтон Феникс ЭЛ
- 04.04.2018 Ульсан 6:2 Мельбурн Виктори ЛЧА
- 31.03.2018 Мельбурн Виктори 3:1 Вестерн Сидней Уондерерс ЭЛ
- 25.03.2018 Перт Глори 1:0 Мельбурн Виктори ЭЛ
- 18.03.2018 Мельбурн Виктори 5:2 Сентрал Кост Маринерз ЭЛ
- 13.03.2018 Мельбурн Виктори 1:0 Кавасаки Фронтале ЛЧА
- 07.03.2018 Кавасаки Фронтале 2:2 Мельбурн Виктори ЛЧА
- 02.03.2018 Мельбурн Сити 1:2 Мельбурн Виктори ЭЛ
- 24.02.2018 Мельбурн Виктори 3:0 Аделаида Юнайтед ЭЛ
- 20.02.2018 Шанхай СИПГ 4:1 Мельбурн Виктори ЛЧА
- 13.02.2018 Мельбурн Виктори 3:3 Ульсан ЛЧА
- 09.02.2018 Мельбурн Виктори 1:2 Брисбен Роар ЭЛ
- 03.02.2018 Ньюкасл Джетс 2:0 Мельбурн Виктори ЭЛ
- 26.01.2018 Мельбурн Виктори 1:3 Сидней ЭЛ
- 19.01.2018 Вестерн Сидней Уондерерс 0:3 Мельбурн Виктори ЭЛ
- 13.01.2018 Мельбурн Виктори 3:2 Перт Глори ЭЛ
- 10.01.2018 Веллингтон Феникс 2:1 Мельбурн Виктори ЭЛ
- 06.01.2018 Мельбурн Виктори 1:1 Сентрал Кост Маринерз ЭЛ
Аделаида Юнайтед (последние 20 матчей: +9 =4 -7)
- 15.04.2018 Вестерн Сидней Уондерерс 2:3 Аделаида Юнайтед ЭЛ
- 08.04.2018 Сидней 3:0 Аделаида Юнайтед ЭЛ
- 30.03.2018 Аделаида Юнайтед 3:1 Веллингтон Феникс ЭЛ
- 23.03.2018 Аделаида Юнайтед 5:2 Ньюкасл Джетс ЭЛ
- 16.03.2018 Аделаида Юнайтед 1:1 Мельбурн Сити ЭЛ
- 03.03.2018 Брисбен Роар 1:0 Аделаида Юнайтед ЭЛ
- 24.02.2018 Мельбурн Виктори 3:0 Аделаида Юнайтед ЭЛ
- 17.02.2018 Аделаида Юнайтед 2:2 Сентрал Кост Маринерз ЭЛ
- 03.02.2018 Аделаида Юнайтед 2:1 Перт Глори ЭЛ
- 27.01.2018 Веллингтон Феникс 0:1 Аделаида Юнайтед ЭЛ
- 21.01.2018 Мельбурн Сити 5:0 Аделаида Юнайтед ЭЛ
- 14.01.2018 Аделаида Юнайтед 0:0 Сидней ЭЛ
- 10.01.2018 Вестерн Сидней Уондерерс 1:1 Аделаида Юнайтед ЭЛ
- 05.01.2018 Перт Глори 0:3 Аделаида Юнайтед ЭЛ
- 30.12.2017 Аделаида Юнайтед 1:2 Брисбен Роар ЭЛ
- 26.12.2017 Аделаида Юнайтед 1:0 Сентрал Кост Маринерз ЭЛ
- 16.12.2017 Ньюкасл Джетс 2:1 Аделаида Юнайтед ЭЛ
- 08.12.2017 Мельбурн Виктори 1:2 Аделаида Юнайтед ЭЛ
- 01.12.2017 Аделаида Юнайтед 0:1 Сидней ЭЛ
- 26.11.2017 Аделаида Юнайтед 2:0 Вестерн Сидней Уондерерс ЭЛ
Последние игры между собой
Мельбурн Виктори: победы: 10, ничьи: 5, поражения: 5
Аделаида Юнайтед: победы: 5, ничьи: 5, поражения: 10
- 24.02.2018 Мельбурн Виктори 3:0 Аделаида Юнайтед Эй-Лига
- 08.12.2017 Мельбурн Виктори 1:2 Аделаида Юнайтед Эй-Лига
- 20.10.2017 Аделаида Юнайтед 2:2 Мельбурн Виктори Эй-Лига
- 23.08.2017 Аделаида Юнайтед 3:0 Мельбурн Виктори Кубок ФФА
- 25.02.2017 Мельбурн Виктори 2:1 Аделаида Юнайтед Эй-Лига
- 07.01.2017 Аделаида Юнайтед 0:2 Мельбурн Виктори Эй-Лига
- 22.10.2016 Аделаида Юнайтед 1:2 Мельбурн Виктори Эй-Лига
- 19.02.2016 Мельбурн Виктори 0:1 Аделаида Юнайтед Эй-Лига
- 28.11.2015 Мельбурн Виктори 2:1 Аделаида Юнайтед Эй-Лига
- 09.10.2015 Аделаида Юнайтед 0:0 Мельбурн Виктори Эй-Лига
- 22.09.2015 Мельбурн Виктори 3:1 Аделаида Юнайтед Кубок ФФА
- 21.03.2015 Аделаида Юнайтед 2:2 Мельбурн Виктори Эй-Лига
- 28.11.2014 Мельбурн Виктори 3:2 Аделаида Юнайтед Эй-Лига
- 17.10.2014 Аделаида Юнайтед 1:1 Мельбурн Виктори Эй-Лига
- 22.02.2014 Мельбурн Виктори 4:3 Аделаида Юнайтед Эй-Лига
- 23.11.2013 Мельбурн Виктори 3:0 Аделаида Юнайтед Эй-Лига
- 18.10.2013 Аделаида Юнайтед 2:2 Мельбурн Виктори Эй-Лига
- 08.02.2013 Аделаида Юнайтед 1:0 Мельбурн Виктори Эй-Лига
- 07.12.2012 Аделаида Юнайтед 4:2 Мельбурн Виктори Эй-Лига
- 19.10.2012 Мельбурн Виктори 2:1 Аделаида Юнайтед Эй-Лига
Второй тайм
90'
Мельбурн Виктори делает замену. Троизи Джеймс уходит с поля, а Матиас Санчес выходит на его замену.
90'
Мельбурн Виктори делает замену. Джордж Лерой уходит с поля, а Christian Theoharous выходит на его замену.
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
90'
Мельбурн Виктори делает замену. Бериша Бесарт уходит с поля, а Kenjok Athiu выходит на его замену.
89'
Г О О О О Л - Бериша Бесарт бьет в цель!
87'
Аделаида Юнайтед делает замену. Диавара Баба уходит с поля, а Блэквуд Джордж выходит на его замену.
82'
Винс Лия получил желтую карточку от судьи
81'
Аделаида Юнайтед делает замену. Nathan Konstandopoulos уходит с поля, а Винс Лия выходит на его замену.
77'
Бериша Бесарт получил желтую карточку от судьи
72'
Аделаида Юнайтед делает замену. Nikola Mileusnic уходит с поля, а Ryan Kitto выходит на его замену.
67'
Броксхэм Ли получил желтую карточку от судьи
65'
Диавара Баба получил желтую карточку от судьи
63'
Г О О О О Л - Джордж Лерой бьет в цель!
57'
Г О О О О Л - Nikola Mileusnic бьет в цель!
51'
Валери Карл получил желтую карточку от судьи
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
41'
Уильямс Рис получил желтую карточку от судьи
24'
Benjamin Garuccio получил желтую карточку от судьи
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на AAMI Park. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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