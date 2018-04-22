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Стадион:
Мельбурн Виктори
2:1
Конец матча
Аделаида Юнайтед
0'
24' Желтая карточка
Benjamin Garuccio
41' Желтая карточка
Уильямс Рис
51' Желтая карточка
Валери Карл
0:1
57' Гол
Nikola Mileusnic
1:1
63' Гол
Джордж Лерой
65' Желтая карточка
Диавара Баба
67' Желтая карточка
Броксхэм Ли
77' Желтая карточка
Бериша Бесарт
82' Желтая карточка
Vince Lia
2:1
89' Гол
Бериша Бесарт
90'+6
Второй тайм
90'
Мельбурн Виктори делает замену. Троизи Джеймс уходит с поля, а Матиас Санчес выходит на его замену.
90'
Мельбурн Виктори делает замену. Джордж Лерой уходит с поля, а Christian Theoharous выходит на его замену.
Свисток
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
90'
Мельбурн Виктори делает замену. Бериша Бесарт уходит с поля, а Kenjok Athiu выходит на его замену.
Описание гола
89'
Г О О О О Л - Бериша Бесарт бьет в цель!
87'
Аделаида Юнайтед делает замену. Диавара Баба уходит с поля, а Блэквуд Джордж выходит на его замену.

Желтая карточка
82'
Винс Лия получил желтую карточку от судьи
81'
Аделаида Юнайтед делает замену. Nathan Konstandopoulos уходит с поля, а Винс Лия выходит на его замену.
Желтая карточка
77'
Бериша Бесарт получил желтую карточку от судьи
72'
Аделаида Юнайтед делает замену. Nikola Mileusnic уходит с поля, а Ryan Kitto выходит на его замену.
Желтая карточка
67'
Броксхэм Ли получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
65'
Диавара Баба получил желтую карточку от судьи
Описание гола
63'
Г О О О О Л - Джордж Лерой бьет в цель!
Описание гола
57'
Г О О О О Л - Nikola Mileusnic бьет в цель!
Желтая карточка
51'
Валери Карл получил желтую карточку от судьи
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Желтая карточка
41'
Уильямс Рис получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
24'
Benjamin Garuccio получил желтую карточку от судьи
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на AAMI Park. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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