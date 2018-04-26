Текстовая онлайн трансляция матча Ле-Эрбье - ПСЖ

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Стадион: Стад де Франс
Предыдущие игры
Ле-Эрбье (последние 20 матчей: +11 =6 -3)
- 04.05.2018 Ле-Эрбье 3:2 Лаваль Н
- 27.04.2018 Гренобль 1:0 Ле-Эрбье Н
- 17.04.2018 Ле-Эрбье 2:0 Шамбли КФ
- 12.04.2018 Авранш 1:1 Ле-Эрбье Н
- 06.04.2018 Ле-Эрбье 3:2 Консолат Н
- 30.03.2018 Шоле 1:1 Ле-Эрбье Н
- 23.03.2018 Ле-Эрбье 0:1 По Н
- 16.03.2018 Ред Стар 1:2 Ле-Эрбье Н
- 09.03.2018 Ле-Эрбье 0:0 Кретей Н
- 02.03.2018 Дюнкерк 1:2 Ле-Эрбье Н
- 27.02.2018 Ле-Эрбье 0:0 Ланс КФ
- 23.02.2018 Ле-Эрбье 0:0 Булонь Н
- 16.02.2018 Родез 0:0 Ле-Эрбье Н
- 09.02.2018 Ле-Эрбье 2:1 Энтант Н
- 06.02.2018 Осер 0:3 Ле-Эрбье КФ
- 02.02.2018 Конкарно 2:2 Ле-Эрбье Н
- 24.01.2018 Сен-Ло Манш 1:2 Ле-Эрбье КФ
- 19.01.2018 Лион-Дюшер 1:2 Ле-Эрбье Н
- 12.01.2018 Ле-Эрбье 1:3 Шамбли Н
- 06.01.2018 Ангулем 1:2 Ле-Эрбье КФ
ПСЖ (последние 20 матчей: +15 =3 -2)
- 04.05.2018 Амьен 2:2 ПСЖ Л1
- 29.04.2018 ПСЖ 2:2 Генгам Л1
- 22.04.2018 Бордо 0:1 ПСЖ Л1
- 18.04.2018 Кан 1:3 ПСЖ КФ
- 15.04.2018 ПСЖ 7:1 Монако Л1
- 06.04.2018 Сент-Этьен 1:1 ПСЖ Л1
- 31.03.2018 ПСЖ 3:0 Монако КЛ
- 18.03.2018 Ницца 1:2 ПСЖ Л1
- 14.03.2018 ПСЖ 2:1 Анже Л1
- 10.03.2018 ПСЖ 5:0 Метц Л1
- 06.03.2018 ПСЖ 1:2 Реал Мадрид ЛЧ
- 03.03.2018 Труа 0:2 ПСЖ Л1
- 28.02.2018 ПСЖ 3:0 Марсель КФ
- 25.02.2018 ПСЖ 3:0 Марсель Л1
- 17.02.2018 ПСЖ 5:2 Страсбург Л1
- 14.02.2018 Реал Мадрид 3:1 ПСЖ ЛЧ
- 10.02.2018 Тулуза 0:1 ПСЖ Л1
- 06.02.2018 Сошо 1:4 ПСЖ КФ
- 03.02.2018 Лилль 0:3 ПСЖ Л1
- 30.01.2018 Ренн 2:3 ПСЖ КЛ
1/8 финала
1/4 финала
Финал
0 Ле-Эрбье
0 ПСЖ
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Текстовая онлайн трансляция матча Ле-Эрбье - ПСЖДо начала игры осталось 2 дня 20 часов 19 минут, которая состоится 08.05.2018.
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Прогнозы на матч Ле-Эрбье - ПСЖ
Ле-Эрбье
2.9% (3)
Ничья:
3.9% (4)
ПСЖ
93.1% (95)
Вы не участвовали в прогнозе
0:2 ПСЖ:
20.6% (21)
0:4 ПСЖ:
14.7% (15)
0:3 ПСЖ:
13.7% (14)
1:2 ПСЖ:
11.8% (12)
0:5 ПСЖ:
9.8% (10)
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