  1. Главная
  2. Футбол
  3. Текстовые трансляции
  4. Франция
  5. Кубок Франции
  6. Финал
Стадион:
Ле-Эрбье
 
Позже
ПСЖ
announcement
-

Текстовая онлайн трансляция матча Ле-Эрбье - ПСЖ

До начала игры осталось 2 дня 20 часов 19 минут, которая состоится 08.05.2018.
Новости матча
Сделайте свой прогноз
Сделайте прогноз...

...или угадайте счет

:
Прогнозы на матч Ле-Эрбье - ПСЖ
Ле-Эрбье
2.9% (3)
Ничья:
3.9% (4)
ПСЖ
93.1% (95)

Вы не участвовали в прогнозе

ПСЖ:
20.6% (21)
ПСЖ:
14.7% (15)
ПСЖ:
13.7% (14)
ПСЖ:
11.8% (12)
ПСЖ:
9.8% (10)
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
Загрузка...







Топ лиги
Новости футбола





Аутентификация
— Или Забыли пароль? Регистрация