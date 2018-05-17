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Стадион: Теле2 Арена Зрители: 10104
26' Желтая карточкаMichael Omoh
32' Желтая карточкаМрабти Керим
1:0
67' ГолКадевере Тино
72' Желтая карточкаJacob Une Larsson
77' Желтая карточкаArvid Brorsson
2:0
90' ГолМрабти Керим
90' Желтая карточкаFelix Beijmo
|
26'
32'
67'
1:0
77'
90'
2:0
90'
Состав команд
30
Tommi
Vaiho
22
Felix
Beijmo
10
Мрабти
Керим
19
Мовсисян
Юра
20
Filip
Rogic
10
Бесара
Нахир
29
Michael
Omoh
Юргорден 4-4-2
- Основной состав
- 30 Tommi Vaiho Вратарь
- 22 Felix Beijmo Защитник
- 3 Marcus Danielsson Защитник
- 13 Ольссон Йонас Защитник
- 4 Jacob Une Larsson Защитник
- 11 Ринг Джонатан Полузащитник
- 6 Карлстрём Йеспер Полузащитник
- 23 Ульвестад Фредрик Полузащитник
- 10 Мрабти Керим Полузащитник
- 19 Мовсисян Юра Нападающий
- 24 Кадевере Тино Нападающий
- Запасные игроки
- 5 Гуннарссон Никлас Защитник
- 8 Уокер Кевин Полузащитник
- 7 Dzenis Kozica Нападающий
- 21 Кристофферсен Юлиан Нападающий
- 18 Edward Chilufya
- 35 Oscar Jonsson
- 20 Aliou Badji
- Главный тренер: Oezcan Melkemichel
Эребру 3-4-3
- Основной состав
- 1 Янссон Оскар Вратарь
- 15 Martin Lorentzon II Защитник
- 14 Michael Almebaeck Защитник
- 4 Arvid Brorsson Защитник
- 2 Бьёрнквист Даниэль Полузащитник
- 25 Герзич Нордин Полузащитник
- 20 Filip Rogic Полузащитник
- 19 Ринг Себастьян Полузащитник
- 10 Бесара Нахир Нападающий
- 18 Isaac Edegware Нападающий
- 29 Michael Omoh Нападающий
- Запасные игроки
- 22 Гранлунд Альбин Защитник
- 9 Скольд Виктор Нападающий
- 30 Mathias Karlsson
- 11 Alfred Ajdarevic
- 48 Adam Bark
- 45 Rodin Deprem
- 21 Simon Amin
- Главный тренер: Axel Kjaell
Предыдущие игры
Юргорден (последние 20 матчей: +13 =3 -4)
- 13.05.2018 Юргорден 1:0 Далкурд А
- 10.05.2018 Юргорден 3:0 Мальмё К
- 06.05.2018 Броммапойкарна 1:0 Юргорден А
- 03.05.2018 Мальмё 1:0 Юргорден А
- 29.04.2018 Юргорден 1:2 Хаммарбю А
- 23.04.2018 Эльфсборг 2:2 Юргорден А
- 18.04.2018 Юргорден 3:0 Мальмё А
- 15.04.2018 АИК 2:0 Юргорден А
- 08.04.2018 Юргорден 1:1 Треллеборг А
- 01.04.2018 Эстерсунд 0:1 Юргорден А
- 24.03.2018 Броммапойкарна 0:1 Юргорден ТМК
- 18.03.2018 АИК 0:2 Юргорден К
- 12.03.2018 Юргорден 1:0 Хеккен К
- 03.03.2018 Юргорден 1:0 Йёнчёпинг К
- 24.02.2018 Фрей 0:1 Юргорден К
- 19.02.2018 Юргорден 6:0 Дегерфорс К
- 10.02.2018 Юргорден 3:1 Будё-Глимт ТМК
- 09.02.2018 Юргорден 1:1 Ассириска ТМК
- 03.02.2018 Юргорден 2:1 ХИК ТМК
- 02.02.2018 Юргорден 3:1 Сюрианска ТМК
Эребру (последние 20 матчей: +8 =7 -5)
- 13.05.2018 Эребру 1:2 Хаммарбю А
- 07.05.2018 Сириус 2:4 Эребру А
- 30.04.2018 Эребру 3:2 Далкурд А
- 21.04.2018 Эстерсунд 0:2 Эребру А
- 18.04.2018 Эребру 1:1 АИК А
- 13.04.2018 Треллеборг 1:2 Эребру А
- 07.04.2018 Эребру 1:1 Норрчёпинг А
- 02.04.2018 Сундсвалль 0:0 Эребру А
- 24.03.2018 Эребру 0:0 АФК Эскильстуна ТМК
- 13.03.2018 АИК 2:0 Эребру К
- 03.03.2018 Норрчёпинг 2:2 Эребру К
- 24.02.2018 Эребру 1:1 Хельсинборг К
- 18.02.2018 Твоокер 0:3 Эребру К
- 11.02.2018 Эребру 1:0 Дегерфорс ТМК
- 05.02.2018 Эребру 0:1 Сеул ТМК
- 01.02.2018 Эребру 0:0 Дюделанж ТМК
- 24.01.2018 Эребру 0:1 Риннинге ТМК
- 23.01.2018 Эребру 4:1 Карлшлунд ТМК
- 19.01.2018 Эребру 6:2 Линчёпинг Сити ТМК
- 05.11.2017 Эребру 1:2 АИК А
Последние игры между собой
Юргорден: победы: 14, ничьи: 0, поражения: 6
Эребру: победы: 6, ничьи: 0, поражения: 14
- 16.09.2017 Юргорден 4:1 Эребру Аллсвенскан
- 27.06.2017 Эребру 1:2 Юргорден Товарищеские матчи. Клубы
- 07.05.2017 Эребру 0:4 Юргорден Аллсвенскан
- 02.10.2016 Юргорден 3:2 Эребру Аллсвенскан
- 03.04.2016 Эребру 0:2 Юргорден Аллсвенскан
- 23.01.2016 Эребру 4:2 Юргорден Товарищеские матчи. Клубы
- 27.07.2015 Эребру 0:1 Юргорден Аллсвенскан
- 04.07.2015 Юргорден 2:0 Эребру Аллсвенскан
- 20.10.2014 Юргорден 0:3 Эребру Аллсвенскан
- 30.05.2014 Эребру 0:1 Юргорден Аллсвенскан
- 31.08.2012 Эребру 2:3 Юргорден Аллсвенскан
- 28.06.2012 Юргорден 2:1 Эребру Международные матчи (клубы)
- 03.05.2012 Юргорден 2:1 Эребру Аллсвенскан
- 14.08.2011 Юргорден 0:2 Эребру Аллсвенскан
- 23.06.2011 Эребру 1:2 Юргорден Аллсвенскан
- 12.09.2010 Юргорден 2:1 Эребру Аллсвенскан
- 09.05.2010 Эребру 1:0 Юргорден Аллсвенскан
- 17.08.2009 Эребру 2:0 Юргорден Аллсвенскан
- 06.04.2009 Юргорден 1:0 Эребру Аллсвенскан
- 28.02.2009 Эребру 2:1 Юргорден Товарищеские матчи. Сборные
Юргорден
Эребру
-
4 Офсайды 1
-
13 Нарушения правил 11
-
3 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
3 Замены 3
-
44 Владение мячом, % 56
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Хаммарбю
|9
|8
|1
|0
|24 - 12
|25
|2.
|АИК
|9
|5
|4
|0
|14 - 5
|19
|3.
|Норрчёпинг
|8
|5
|1
|2
|13 - 7
|16
|4.
|Кальмар
|8
|5
|1
|2
|10 - 6
|16
|5.
|Эребру
|9
|4
|3
|2
|14 - 11
|15
|6.
|Хеккен
|8
|4
|2
|2
|15 - 6
|14
|7.
|Юргорден
|10
|4
|2
|4
|11 - 9
|14
|8.
|Сундсвалль
|7
|3
|3
|1
|13 - 9
|12
|9.
|Гётеборг
|8
|4
|0
|4
|10 - 11
|12
|10.
|Мальмё
|10
|3
|2
|5
|12 - 17
|11
|11.
|Эстерсунд
|8
|2
|2
|4
|8 - 11
|8
|12.
|Треллеборг
|8
|2
|1
|5
|6 - 12
|7
|13.
|Броммапойкарна
|8
|2
|0
|6
|5 - 18
|6
|14.
|Эльфсборг
|8
|1
|2
|5
|6 - 13
|5
|15.
|Далкурд
|8
|1
|1
|6
|8 - 14
|4
|16.
|Сириус
|8
|1
|1
|6
|6 - 14
|4
Второй тайм
90'
Felix Beijmo получил желтую карточку от судьи
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
90'
Г О О О О Л - Мрабти Керим бьет в цель!
84'
Эребру делает замену. Arvid Brorsson уходит с поля, а Alfred Ajdarevic выходит на его замену.
84'
Эребру делает замену. Ринг Себастьян уходит с поля, а Гранлунд Альбин выходит на его замену.
77'
Arvid Brorsson получил желтую карточку от судьи
72'
Jacob Une Larsson получил желтую карточку от судьи
71'
Эребру делает замену. Isaac Edegware уходит с поля, а Скольд Виктор выходит на его замену.
67'
Г О О О О Л - Кадевере Тино бьет в цель!
62'
Юргорден делает замену. Ольссон Йонас уходит с поля, а Гуннарссон Никлас выходит на его замену.
46'
Юргорден делает замену. Карлстрём Йеспер уходит с поля, а Уокер Кевин выходит на его замену.
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
41'
Юргорден делает замену. Мовсисян Юра уходит с поля, а Дзенис Кожица выходит на его замену.
32'
Мрабти Керим получил желтую карточку от судьи
26'
Michael Omoh получил желтую карточку от судьи
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Tele2 Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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