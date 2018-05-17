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  5. Аллсвенскан
Стадион: Зрители: 10104
Юргорден
2:0
Конец матча
Эребру
0'
26' Желтая карточка
Michael Omoh
32' Желтая карточка
Мрабти Керим
1:0
67' Гол
Кадевере Тино
72' Желтая карточка
Jacob Une Larsson
77' Желтая карточка
Arvid Brorsson
2:0
90' Гол
Мрабти Керим
90' Желтая карточка
Felix Beijmo
90'+4
Второй тайм
Желтая карточка
90'
Felix Beijmo получил желтую карточку от судьи
Свисток
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
Описание гола
90'
Г О О О О Л - Мрабти Керим бьет в цель!
84'
Эребру делает замену. Arvid Brorsson уходит с поля, а Alfred Ajdarevic выходит на его замену.
84'
Эребру делает замену. Ринг Себастьян уходит с поля, а Гранлунд Альбин выходит на его замену.
Желтая карточка
77'
Arvid Brorsson получил желтую карточку от судьи

Желтая карточка
72'
Jacob Une Larsson получил желтую карточку от судьи
71'
Эребру делает замену. Isaac Edegware уходит с поля, а Скольд Виктор выходит на его замену.
Описание гола
67'
Г О О О О Л - Кадевере Тино бьет в цель!
62'
Юргорден делает замену. Ольссон Йонас уходит с поля, а Гуннарссон Никлас выходит на его замену.
46'
Юргорден делает замену. Карлстрём Йеспер уходит с поля, а Уокер Кевин выходит на его замену.
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
41'
Юргорден делает замену. Мовсисян Юра уходит с поля, а Дзенис Кожица выходит на его замену.
Желтая карточка
32'
Мрабти Керим получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
26'
Michael Omoh получил желтую карточку от судьи
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Tele2 Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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