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Стадион:
Тяньцзинь Тэда
1:2
Конец матча
Шаньдун Лунэн
0'
1:0
59' Пенальти
Ачеампонг Франк
1:1
79' Гол
Хао Юньминь
83' Желтая карточка
Lin Dai
87' Желтая карточка
Jiarun Gao
89' Желтая карточка
Оби Микель Джон
1:2
90' Гол
Xinghan Wu
90'+5
Второй тайм
95'
Обе команды могли выиграть сегодня, но Шаньдун Лунэн вырывает победу
Свисток
95'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
95'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 61% времени, а гости – 39%.
95'
Как он промахнулся? Пелле Грациано имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!
95'
Сон Лон выбил мяч подальше от ворот.
94'
Далэй Ван взял и забрал мяч на выходе

Угловой
94'
Muzepper Mirahmetjan из команды Тяньцзинь Тэда подал угловой слева.
94'
Дай Лин предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
94'
Haoyu Mao из команды Тяньцзинь Тэда сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
93'
Пелле Грациано из команды Шаньдун Лунэн делает пас партнеру.
93'
Жил Карлос из команды Шаньдун Лунэн делает передачу одноклубнику.
93'
Пелле Грациано сделал результативную передачу.
Описание гола
93'
ГО-О-О-О-ОЛ! Xinghan Wu из клуба "Шаньдун Лунэн" отправил мяч головой в ворота.
Фол, нарушение
92'
Судья сигнализирует, что Haoyu Mao из команды Тяньцзинь Тэда поставил подножку. Пострадал Цуй Пэн
91'
Игрок клуба "Тяньцзинь Тэда" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
91'
[3] - столько добавил арбитр времени.
90'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 61% времени, а гости – 39%.
90'
Тактическая замена. Хуэй Жиакан уходит с поля и его заменяет Haoyu Mao
89'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 61% времени, а гости – 39%.
Желтая карточка
89'
Рефери не любит споров - именно за это Оби Микель Джон сейчас получил желтую
Фол, нарушение
89'
Безумный фол. Цуй Пэн грубо играет против соперника. Пострадал Хуэй Жиакан
88'
Удар от ворот произведет Тяньцзинь Тэда
88'
Хао Юньминь решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно
Желтая карточка
87'
Jiarun Gao получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
87'
Безумный фол. Jiarun Gao грубо играет против соперника. Пострадал Хао Юньминь
86'
Хуэй Жиакан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
86'
Тарделли Диего из команды Шаньдун Лунэн подал угловой справа.
86'
Игрок клуба "Шаньдун Лунэн" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
85'
Muzepper Mirahmetjan отлично пробил со штрафного, но вратарь справился с ударом.
85'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 61% времени, а гости – 39%.
Фол, нарушение
85'
Хао Юньминь наказан за толчок Yuanyi Li
85'
Дай Лин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
85'
Muzepper Mirahmetjan из команды Тяньцзинь Тэда отправил кросс в штрафную...
Угловой
85'
Muzepper Mirahmetjan из команды Тяньцзинь Тэда разыграл угловой с левого угла.
84'
Yuanyi Li из команды Тяньцзинь Тэда нанес удар, мяч после которого попал в перекладину, после того, как вратарь отбил мяч.
84'
Muzepper Mirahmetjan навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
83'
Тактическая замена. Жао Хонглуе уходит с поля и его заменяет Jiarun Gao
Желтая карточка
83'
Дай Лин получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
83'
Безумный фол. Дай Лин грубо играет против соперника. Пострадал Ачеампонг Франк
83'
Jia Du взял и забрал мяч на выходе
83'
Junshuai Liu из команды Шаньдун Лунэн отправил кросс в штрафную...
82'
Удар от ворот произведет Шаньдун Лунэн
82'
Muzepper Mirahmetjan не смог попасть в створ ударом издали
81'
Оби Микель Джон нанес удар, но тот был заблокирован.
80'
Тактическая замена. Fan Yang уходит с поля и его заменяет Yuanyi Li
79'
Сон Лон сделал результативную передачу.
Описание гола
79'
Г О О О О Л - Хао Юньминь из команды Шаньдун Лунэн переиграл вратаря дальним ударом!
Угловой
79'
Цуй Пэн из команды Шаньдун Лунэн разыграл угловой с левого угла.
79'
Бастианс Феликс предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
79'
Жао Хонглуе из команды Тяньцзинь Тэда отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
78'
Ачеампонг Франк коснулся мяча рукой.
78'
Хао Юньминь из команды Шаньдун Лунэн делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
Фол, нарушение
77'
Fan Yang из команды Тяньцзинь Тэда играет слишком грубо. Xinghan Wu оказался на газоне.
Фол, нарушение
77'
Судья сигнализирует, что Xinghan Wu из команды Шаньдун Лунэн поставил подножку. Пострадал Hao Guo
Фол, нарушение
76'
Жанг Чи наказан за толчок Хуэй Жиакан
76'
Жао Хонглуе выносит мяч и сбавляет давление на ворота
76'
Сон Лон из команды Шаньдун Лунэн отправил кросс в штрафную...
Офсайд
76'
Ачеампонг Франк из команды Тяньцзинь Тэда в офсайде
75'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 61% времени, а гости – 39%.
74'
Удар от ворот произведет Тяньцзинь Тэда
Фол, нарушение
73'
Сон Лон нарушает правила. Оби Микель Джон пострадал
Фол, нарушение
72'
Судья сигнализирует, что Чао Янг из команды Тяньцзинь Тэда поставил подножку. Пострадал Тарделли Диего
71'
Тактическая замена. Jingdao Jin уходит с поля и его заменяет Junshuai Liu
71'
Hao Guo мощно бил по воротам, вратарю пришлось потрудиться, чтобы справиться с этим ударом.
71'
Жанг Чи выносит мяч и сбавляет давление на ворота
71'
Muzepper Mirahmetjan из команды Тяньцзинь Тэда отправил кросс в штрафную...
Угловой
71'
Muzepper Mirahmetjan из команды Тяньцзинь Тэда разыграл угловой с левого угла.
71'
Хуэй Жиакан из команды Тяньцзинь Тэда делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
70'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 63% времени, а гости – 37%.
Офсайд
69'
Жао Хонглуе из команды Тяньцзинь Тэда в офсайде
69'
Дай Лин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
69'
Muzepper Mirahmetjan из команды Тяньцзинь Тэда подал угловой слева.
68'
Вратарь парирует удар, который нанес Хуэй Жиакан, и мяч снова в игре
68'
Оби Микель Джон из команды Тяньцзинь Тэда сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
Угловой
68'
Muzepper Mirahmetjan из команды Тяньцзинь Тэда разыграл угловой с левого угла.
67'
Жао Хонглуе из команды Тяньцзинь Тэда отправил кросс в штрафную...
66'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 61% времени, а гости – 39%.
65'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
65'
Muzepper Mirahmetjan пробил со штрафного прямо в стенку
Фол, нарушение
64'
Судья сигнализирует, что Жил Карлос из команды Шаньдун Лунэн поставил подножку. Пострадал Ачеампонг Франк
Фол, нарушение
63'
Судья сигнализирует, что Пелле Грациано из команды Шаньдун Лунэн поставил подножку. Пострадал Чао Янг
Офсайд
62'
Жанг Чи из команды Шаньдун Лунэн в офсайде
60'
Тактическая замена. Junsheng Yao уходит с поля и его заменяет Xinghan Wu
60'
Удар от ворот произведет Тяньцзинь Тэда
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 63% времени, а гости – 37%.
Описание гола
59'
Г О О О О Л - Ачеампонг Франк из команды Тяньцзинь Тэда забивает с точки!
58'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
58'
Матч остановлен
Фол, нарушение
57'
ПЕНАЛЬТИ - Дай Лин из команды Шаньдун Лунэн привез своей команде пенальти, сделав подножку. Пострадал Ачеампонг Франк.
57'
Оби Микель Джон разрезает оборону соперника отличным пасом
56'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
55'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
Фол, нарушение
55'
Оби Микель Джон из команды Тяньцзинь Тэда толкнул локтем оппонента. Это Цуй Пэн заработал фол
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 62% времени, а гости – 38%.
55'
Игрок клуба "Шаньдун Лунэн" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
55'
Бастианс Феликс выносит мяч и сбавляет давление на ворота
55'
Жанг Чи из команды Шаньдун Лунэн отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
54'
Оби Микель Джон из команды Тяньцзинь Тэда опасно и грубо сыграл. Цуй Пэн пострадал.
53'
Удар от ворот произведет Тяньцзинь Тэда
53'
Сон Лон из команды Шаньдун Лунэн делает неудачный навес.
52'
Игрок клуба "Тяньцзинь Тэда" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
51'
Хуэй Жиакан из команды Тяньцзинь Тэда сделал отличную передачу одноклубнику - это шанс...
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 64% времени, а гости – 36%.
Офсайд
48'
Ачеампонг Франк из команды Тяньцзинь Тэда в офсайде
Фол, нарушение
47'
Оби Микель Джон из команды Тяньцзинь Тэда опасно и грубо сыграл. Цуй Пэн пострадал.
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
48'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
47'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 64% времени, а гости – 36%.
47'
Hao Guo нанес удар, но тот был заблокирован.
Угловой
47'
Muzepper Mirahmetjan из команды Тяньцзинь Тэда подал угловой слева.
46'
Хуэй Жиакан из команды Тяньцзинь Тэда делает пас партнеру.
46'
Ачеампонг Франк из команды Тяньцзинь Тэда делает пас партнеру.
46'
[1] - столько добавил арбитр времени.
46'
Игрок клуба "Тяньцзинь Тэда" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Офсайд
45'
Ачеампонг Франк из команды Тяньцзинь Тэда в офсайде
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 62% времени, а гости – 38%.
45'
Игрок клуба "Тяньцзинь Тэда" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
43'
Ачеампонг Франк нанес удар, но тот был заблокирован.
43'
Хуэй Жиакан из команды Тяньцзинь Тэда делает пас партнеру.
Фол, нарушение
43'
Судья сигнализирует, что Жанг Чи из команды Шаньдун Лунэн поставил подножку. Пострадал Хуэй Жиакан
42'
Далэй Ван взял и забрал мяч на выходе
42'
Muzepper Mirahmetjan из команды Тяньцзинь Тэда отправил кросс в штрафную...
Угловой
42'
Хуэй Жиакан из команды Тяньцзинь Тэда разыграл угловой с левого угла.
41'
Жанг Чи предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 61% времени, а гости – 39%.
40'
Игрок клуба "Тяньцзинь Тэда" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
40'
Юфенг Бай выносит мяч и сбавляет давление на ворота
40'
Хао Юньминь навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
39'
Судья сигнализирует, что Жао Хонглуе из команды Тяньцзинь Тэда поставил подножку. Пострадал Жанг Чи
39'
Jia Du взял и забрал мяч на выходе
38'
Junsheng Yao из команды Шаньдун Лунэн делает неудачный навес.
38'
Пелле Грациано из команды Шаньдун Лунэн сделал скидку головой партнеру по команде, но тот не смог ничего сделать.
Угловой
38'
Junsheng Yao из команды Шаньдун Лунэн подал угловой слева.
38'
Тактическая замена. Yang Liu уходит с поля и его заменяет Цуй Пэн
37'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 63% времени, а гости – 37%.
37'
Fan Yang предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
36'
Оби Микель Джон из команды Тяньцзинь Тэда отправил кросс в штрафную...
36'
Пелле Грациано выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
36'
Хуэй Жиакан из команды Тяньцзинь Тэда подал угловой слева.
36'
Ачеампонг Франк из команды Тяньцзинь Тэда делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
34'
Далэй Ван взял и забрал мяч на выходе
Угловой
34'
Хуэй Жиакан из команды Тяньцзинь Тэда подал угловой слева.
34'
Дай Лин предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
34'
Отличные скиллы показывает Ачеампонг Франк, обводя своих соперников
Фол, нарушение
33'
Судья сигнализирует, что Жао Хонглуе из команды Тяньцзинь Тэда поставил подножку. Пострадал Yang Liu
32'
Удар от ворот произведет Тяньцзинь Тэда
Офсайд
31'
Тарделли Диего из команды Шаньдун Лунэн в офсайде
31'
Пелле Грациано из команды Шаньдун Лунэн сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 64% времени, а гости – 36%.
30'
Игрок клуба "Шаньдун Лунэн" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
29'
Игроки ФК "Тяньцзинь Тэда" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
28'
Удар от ворот произведет Тяньцзинь Тэда
Угловой
28'
Junsheng Yao из команды Шаньдун Лунэн подал угловой слева.
27'
Тарделли Диего мяч отрикошетил от ворот
Фол, нарушение
27'
Ачеампонг Франк из команды Тяньцзинь Тэда толкнул локтем оппонента. Это Дай Лин заработал фол
26'
Jia Du взял и забрал мяч на выходе
26'
Отличные скиллы показывает Yang Liu, обводя своих соперников
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 74% времени, а гости – 26%.
Фол, нарушение
25'
Судья сигнализирует, что Сон Лон из команды Шаньдун Лунэн поставил подножку. Пострадал Ачеампонг Франк
24'
Muzepper Mirahmetjan нанес удар, но тот был заблокирован.
24'
Игрок клуба "Тяньцзинь Тэда" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
24'
О, нет. Из многообещающей позиции Оби Микель Джон из команды Тяньцзинь Тэда наносит удар, но очень мимо ворот. Упущен шанс.
24'
Хуэй Жиакан из команды Тяньцзинь Тэда делает отличный кросс...
24'
Далэй Ван взял и забрал мяч на выходе
24'
Хуэй Жиакан нанес удар издали, но голкипер отбил его обратно в поле!
22'
Игрок клуба "Тяньцзинь Тэда" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
22'
Игрок клуба "Тяньцзинь Тэда" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
22'
Muzepper Mirahmetjan из команды Тяньцзинь Тэда делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
21'
Пелле Грациано выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
21'
Хуэй Жиакан из команды Тяньцзинь Тэда подал угловой слева.
21'
Ачеампонг Франк из команды Тяньцзинь Тэда делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
Офсайд
20'
Ачеампонг Франк из команды Тяньцзинь Тэда в офсайде
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 71% времени, а гости – 29%.
Офсайд
18'
Хуэй Жиакан из команды Тяньцзинь Тэда в офсайде
17'
Хорошую попытку сделал Muzepper Mirahmetjan. Удар в створ, но вратарь начеку
17'
Ачеампонг Франк из команды Тяньцзинь Тэда делает пас партнеру.
Угловой
17'
Хуэй Жиакан из команды Тяньцзинь Тэда разыграл угловой с левого угла.
17'
Жао Хонглуе мяч отрикошетил от ворот
16'
Ачеампонг Франк из команды Тяньцзинь Тэда сделал отличную передачу одноклубнику - это шанс...
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 68% времени, а гости – 32%.
15'
Jingdao Jin из команды Шаньдун Лунэн отправил кросс в штрафную...
13'
Далэй Ван взял и забрал мяч на выходе
12'
Жао Хонглуе из команды Тяньцзинь Тэда отправил кросс в штрафную...
11'
Обе команды не могут вскрыть оборону друг друга
Фол, нарушение
11'
Судья сигнализирует, что Hao Guo из команды Тяньцзинь Тэда поставил подножку. Пострадал Yang Liu
10'
Игрок клуба "Тяньцзинь Тэда" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
10'
Оби Микель Джон из команды Тяньцзинь Тэда делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 74% времени, а гости – 26%.
Офсайд
9'
Ачеампонг Франк из команды Тяньцзинь Тэда в офсайде
8'
Игрок клуба "Тяньцзинь Тэда" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
7'
Безумный фол. Жанг Чи грубо играет против соперника. Пострадал Ачеампонг Франк
5'
Далэй Ван взял и забрал мяч на выходе
Угловой
5'
Хуэй Жиакан из команды Тяньцзинь Тэда подал угловой слева.
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 76% времени, а гости – 24%.
5'
Muzepper Mirahmetjan из команды Тяньцзинь Тэда делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
Фол, нарушение
3'
Тарделли Диего из команды Шаньдун Лунэн толкнул локтем оппонента. Это Fan Yang заработал фол
Фол, нарушение
3'
Судья сигнализирует, что Fan Yang из команды Тяньцзинь Тэда поставил подножку. Пострадал Тарделли Диего
3'
Жил Карлос выносит мяч и сбавляет давление на ворота
3'
Бастианс Феликс выносит мяч и сбавляет давление на ворота
2'
Хуэй Жиакан из команды Тяньцзинь Тэда отправил кросс в штрафную...
1'
Игрок клуба "Тяньцзинь Тэда" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Сегодня отличная погода для футбола.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Шаньдун Лунэн". Встреча началась!
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Tianjin Olympic Sports Centre. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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