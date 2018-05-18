Стадион: Tianjin Olympic Sports Centre
1:2
Конец матча
1:0
59' ПенальтиАчеампонг Франк
1:1
79' ГолХао Юньминь
83' Желтая карточкаLin Dai
87' Желтая карточкаJiarun Gao
89' Желтая карточкаОби Микель Джон
1:2
90' ГолXinghan Wu
Второй тайм
95'
Обе команды могли выиграть сегодня, но Шаньдун Лунэн вырывает победу
95'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
95'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 61% времени, а гости – 39%.
95'
Как он промахнулся? Пелле Грациано имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!
95'
Сон Лон выбил мяч подальше от ворот.
94'
94'
94'
Дай Лин предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
94'
Haoyu Mao из команды Тяньцзинь Тэда сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
93'
Пелле Грациано из команды Шаньдун Лунэн делает пас партнеру.
93'
Жил Карлос из команды Шаньдун Лунэн делает передачу одноклубнику.
93'
Пелле Грациано сделал результативную передачу.
93'
ГО-О-О-О-ОЛ! Xinghan Wu из клуба "Шаньдун Лунэн" отправил мяч головой в ворота.
92'
Судья сигнализирует, что Haoyu Mao из команды Тяньцзинь Тэда поставил подножку. Пострадал Цуй Пэн
91'
91'
[3] - столько добавил арбитр времени.
90'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 61% времени, а гости – 39%.
90'
Тактическая замена. Хуэй Жиакан уходит с поля и его заменяет Haoyu Mao
89'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 61% времени, а гости – 39%.
89'
Рефери не любит споров - именно за это Оби Микель Джон сейчас получил желтую
89'
Безумный фол. Цуй Пэн грубо играет против соперника. Пострадал Хуэй Жиакан
88'
88'
Хао Юньминь решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно
87'
Jiarun Gao получил желтую карточку от судьи
87'
Безумный фол. Jiarun Gao грубо играет против соперника. Пострадал Хао Юньминь
86'
Хуэй Жиакан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
86'
Тарделли Диего из команды Шаньдун Лунэн подал угловой справа.
86'
85'
Muzepper Mirahmetjan отлично пробил со штрафного, но вратарь справился с ударом.
85'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 61% времени, а гости – 39%.
85'
Хао Юньминь наказан за толчок Yuanyi Li
85'
Дай Лин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
85'
85'
84'
Yuanyi Li из команды Тяньцзинь Тэда нанес удар, мяч после которого попал в перекладину, после того, как вратарь отбил мяч.
84'
Muzepper Mirahmetjan навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
83'
Тактическая замена. Жао Хонглуе уходит с поля и его заменяет Jiarun Gao
83'
Дай Лин получил желтую карточку от судьи
83'
Безумный фол. Дай Лин грубо играет против соперника. Пострадал Ачеампонг Франк
83'
83'
Junshuai Liu из команды Шаньдун Лунэн отправил кросс в штрафную...
82'
Удар от ворот произведет Шаньдун Лунэн
82'
Muzepper Mirahmetjan не смог попасть в створ ударом издали
81'
Оби Микель Джон нанес удар, но тот был заблокирован.
80'
Тактическая замена. Fan Yang уходит с поля и его заменяет Yuanyi Li
79'
Сон Лон сделал результативную передачу.
79'
Г О О О О Л - Хао Юньминь из команды Шаньдун Лунэн переиграл вратаря дальним ударом!
79'
Цуй Пэн из команды Шаньдун Лунэн разыграл угловой с левого угла.
79'
Бастианс Феликс предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
79'
78'
Ачеампонг Франк коснулся мяча рукой.
78'
Хао Юньминь из команды Шаньдун Лунэн делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
77'
Fan Yang из команды Тяньцзинь Тэда играет слишком грубо. Xinghan Wu оказался на газоне.
77'
Судья сигнализирует, что Xinghan Wu из команды Шаньдун Лунэн поставил подножку. Пострадал Hao Guo
76'
Жанг Чи наказан за толчок Хуэй Жиакан
76'
Жао Хонглуе выносит мяч и сбавляет давление на ворота
76'
Сон Лон из команды Шаньдун Лунэн отправил кросс в штрафную...
76'
75'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 61% времени, а гости – 39%.
74'
73'
Сон Лон нарушает правила. Оби Микель Джон пострадал
72'
Судья сигнализирует, что Чао Янг из команды Тяньцзинь Тэда поставил подножку. Пострадал Тарделли Диего
71'
Тактическая замена. Jingdao Jin уходит с поля и его заменяет Junshuai Liu
71'
Hao Guo мощно бил по воротам, вратарю пришлось потрудиться, чтобы справиться с этим ударом.
71'
Жанг Чи выносит мяч и сбавляет давление на ворота
71'
71'
71'
Хуэй Жиакан из команды Тяньцзинь Тэда делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
70'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 63% времени, а гости – 37%.
69'
Жао Хонглуе из команды Тяньцзинь Тэда в офсайде
69'
Дай Лин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
69'
68'
Вратарь парирует удар, который нанес Хуэй Жиакан, и мяч снова в игре
68'
Оби Микель Джон из команды Тяньцзинь Тэда сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
68'
67'
66'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 61% времени, а гости – 39%.
65'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
65'
Muzepper Mirahmetjan пробил со штрафного прямо в стенку
64'
Судья сигнализирует, что Жил Карлос из команды Шаньдун Лунэн поставил подножку. Пострадал Ачеампонг Франк
63'
Судья сигнализирует, что Пелле Грациано из команды Шаньдун Лунэн поставил подножку. Пострадал Чао Янг
62'
Жанг Чи из команды Шаньдун Лунэн в офсайде
60'
Тактическая замена. Junsheng Yao уходит с поля и его заменяет Xinghan Wu
60'
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 63% времени, а гости – 37%.
59'
Г О О О О Л - Ачеампонг Франк из команды Тяньцзинь Тэда забивает с точки!
58'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
58'
Матч остановлен
57'
ПЕНАЛЬТИ - Дай Лин из команды Шаньдун Лунэн привез своей команде пенальти, сделав подножку. Пострадал Ачеампонг Франк.
57'
Оби Микель Джон разрезает оборону соперника отличным пасом
56'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
55'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
55'
Оби Микель Джон из команды Тяньцзинь Тэда толкнул локтем оппонента. Это Цуй Пэн заработал фол
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 62% времени, а гости – 38%.
55'
55'
Бастианс Феликс выносит мяч и сбавляет давление на ворота
55'
Жанг Чи из команды Шаньдун Лунэн отправил кросс в штрафную...
54'
Оби Микель Джон из команды Тяньцзинь Тэда опасно и грубо сыграл. Цуй Пэн пострадал.
53'
53'
Сон Лон из команды Шаньдун Лунэн делает неудачный навес.
52'
51'
Хуэй Жиакан из команды Тяньцзинь Тэда сделал отличную передачу одноклубнику - это шанс...
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 64% времени, а гости – 36%.
48'
47'
Оби Микель Джон из команды Тяньцзинь Тэда опасно и грубо сыграл. Цуй Пэн пострадал.
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
48'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
47'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 64% времени, а гости – 36%.
47'
Hao Guo нанес удар, но тот был заблокирован.
47'
46'
Хуэй Жиакан из команды Тяньцзинь Тэда делает пас партнеру.
46'
Ачеампонг Франк из команды Тяньцзинь Тэда делает пас партнеру.
46'
[1] - столько добавил арбитр времени.
46'
45'
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 62% времени, а гости – 38%.
45'
43'
Ачеампонг Франк нанес удар, но тот был заблокирован.
43'
Хуэй Жиакан из команды Тяньцзинь Тэда делает пас партнеру.
43'
Судья сигнализирует, что Жанг Чи из команды Шаньдун Лунэн поставил подножку. Пострадал Хуэй Жиакан
42'
42'
42'
Хуэй Жиакан из команды Тяньцзинь Тэда разыграл угловой с левого угла.
41'
Жанг Чи предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 61% времени, а гости – 39%.
40'
40'
Юфенг Бай выносит мяч и сбавляет давление на ворота
40'
Хао Юньминь навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
39'
Судья сигнализирует, что Жао Хонглуе из команды Тяньцзинь Тэда поставил подножку. Пострадал Жанг Чи
39'
38'
Junsheng Yao из команды Шаньдун Лунэн делает неудачный навес.
38'
Пелле Грациано из команды Шаньдун Лунэн сделал скидку головой партнеру по команде, но тот не смог ничего сделать.
38'
Junsheng Yao из команды Шаньдун Лунэн подал угловой слева.
37'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 63% времени, а гости – 37%.
37'
Fan Yang предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
36'
Оби Микель Джон из команды Тяньцзинь Тэда отправил кросс в штрафную...
36'
Пелле Грациано выносит мяч и сбавляет давление на ворота
36'
36'
Ачеампонг Франк из команды Тяньцзинь Тэда делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
34'
34'
34'
Дай Лин предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
34'
Отличные скиллы показывает Ачеампонг Франк, обводя своих соперников
33'
Судья сигнализирует, что Жао Хонглуе из команды Тяньцзинь Тэда поставил подножку. Пострадал Yang Liu
32'
31'
Тарделли Диего из команды Шаньдун Лунэн в офсайде
31'
Пелле Грациано из команды Шаньдун Лунэн сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 64% времени, а гости – 36%.
30'
29'
Игроки ФК "Тяньцзинь Тэда" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
28'
28'
Junsheng Yao из команды Шаньдун Лунэн подал угловой слева.
27'
Тарделли Диего мяч отрикошетил от ворот
27'
Ачеампонг Франк из команды Тяньцзинь Тэда толкнул локтем оппонента. Это Дай Лин заработал фол
26'
26'
Отличные скиллы показывает Yang Liu, обводя своих соперников
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 74% времени, а гости – 26%.
25'
Судья сигнализирует, что Сон Лон из команды Шаньдун Лунэн поставил подножку. Пострадал Ачеампонг Франк
24'
Muzepper Mirahmetjan нанес удар, но тот был заблокирован.
24'
24'
О, нет. Из многообещающей позиции Оби Микель Джон из команды Тяньцзинь Тэда наносит удар, но очень мимо ворот. Упущен шанс.
24'
Хуэй Жиакан из команды Тяньцзинь Тэда делает отличный кросс...
24'
24'
Хуэй Жиакан нанес удар издали, но голкипер отбил его обратно в поле!
22'
22'
22'
Muzepper Mirahmetjan из команды Тяньцзинь Тэда делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
21'
Пелле Грациано выносит мяч и сбавляет давление на ворота
21'
21'
Ачеампонг Франк из команды Тяньцзинь Тэда делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
20'
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 71% времени, а гости – 29%.
18'
Хуэй Жиакан из команды Тяньцзинь Тэда в офсайде
17'
Хорошую попытку сделал Muzepper Mirahmetjan. Удар в створ, но вратарь начеку
17'
Ачеампонг Франк из команды Тяньцзинь Тэда делает пас партнеру.
17'
Хуэй Жиакан из команды Тяньцзинь Тэда разыграл угловой с левого угла.
17'
Жао Хонглуе мяч отрикошетил от ворот
16'
Ачеампонг Франк из команды Тяньцзинь Тэда сделал отличную передачу одноклубнику - это шанс...
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 68% времени, а гости – 32%.
15'
Jingdao Jin из команды Шаньдун Лунэн отправил кросс в штрафную...
13'
12'
11'
Обе команды не могут вскрыть оборону друг друга
11'
Судья сигнализирует, что Hao Guo из команды Тяньцзинь Тэда поставил подножку. Пострадал Yang Liu
10'
10'
Оби Микель Джон из команды Тяньцзинь Тэда делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 74% времени, а гости – 26%.
9'
8'
7'
Безумный фол. Жанг Чи грубо играет против соперника. Пострадал Ачеампонг Франк
5'
5'
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 76% времени, а гости – 24%.
5'
Muzepper Mirahmetjan из команды Тяньцзинь Тэда делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
3'
Тарделли Диего из команды Шаньдун Лунэн толкнул локтем оппонента. Это Fan Yang заработал фол
3'
Судья сигнализирует, что Fan Yang из команды Тяньцзинь Тэда поставил подножку. Пострадал Тарделли Диего
3'
Жил Карлос выносит мяч и сбавляет давление на ворота
3'
Бастианс Феликс выносит мяч и сбавляет давление на ворота
2'
Хуэй Жиакан из команды Тяньцзинь Тэда отправил кросс в штрафную...
1'
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Сегодня отличная погода для футбола.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Шаньдун Лунэн". Встреча началась!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Tianjin Olympic Sports Centre. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Загрузка...
Топ лиги
Новости футбола
Только зарегистрированные пользователи могут добавлять комментарии.
Вход | Регистрация