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- Чемпионат мира по хоккею 2018
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Стадион: Лахден
Состав команд
Лахти
- Основной состав
- 78 Васютин Александр Вратарь
- 5 Вяткин Артём Защитник
- 3 Хаухиа Микко Защитник
- 15 Хассан Сисей Полузащитник
- 80 Дмитриев Артём Полузащитник
- 19 Паананен Алекси Полузащитник
- 9 Стениу Сантуш Полузащитник
- 14 Аниер Хенри Нападающий
- 6 Igor Jovanovic
- 23 Kalle Taimi
- 16 Santeri Hostikka
- Запасные игроки
- 1 Шишковски Дамьян Вратарь
- 73 Осипов Павел Полузащитник
- 22 Хертси Лооренц Полузащитник
- 8 Гела Чевдет Полузащитник
- 28 Oskari Kekkonen
- 24 Paavo Voutilainen
- 20 Irfan Sadik
- Главный тренер: Toni Korkeakunnas
РоПС
- Основной состав
- 25 Регеро Антонио Вратарь
- 15 Вяйсянен Лео Защитник
- 47 Хямяляйнен Юусо Защитник
- 3 Тайво Тайе Защитник
- 14 Муйнонен Эту Полузащитник
- 10 Лингман Лукас Полузащитник
- 4 Окконен Анти Полузащитник
- 24 Лаппалайнен Ласси Нападающий
- 21 Хейккиля Аапо Нападающий
- 9 Ивановски Филип Нападающий
- 6 Juho Hyvaerinen
- Запасные игроки
- 22 Rasmus Degerman
- 18 Veka Pyyny
- 13 Lassi Jarvenpaa
- 5 Jens Geffrard
- 12 Jarkko Ojaniemi
- Главный тренер: Toni Koskela
Предыдущие игры
Лахти (последние 20 матчей: +9 =5 -6)
- 07.05.2018 Лахти 1:0 СИК В
- 03.05.2018 ХИК 1:2 Лахти В
- 29.04.2018 КуПС 1:1 Лахти В
- 25.04.2018 РоПС 2:0 Лахти В
- 21.04.2018 Лахти 2:0 Ильвес В
- 15.04.2018 Хонка 0:0 Лахти В
- 08.04.2018 Лахти 3:2 ТПС В
- 18.03.2018 Хака 3:1 Лахти К
- 24.02.2018 Лахти 2:1 ГрИФК К
- 17.02.2018 Ильвес 2:2 Лахти К
- 10.02.2018 Лахти 4:2 Ювяскюля К
- 03.02.2018 Виикингит 2:2 Лахти К
- 27.01.2018 Лахти 2:1 Хака К
- 28.10.2017 Лахти 2:1 ХИФК В
- 20.10.2017 ВПС 2:1 Лахти В
- 16.10.2017 ХИК 3:0 Лахти В
- 12.10.2017 Лахти 0:1 Мариехамн В
- 30.09.2017 Ильвес 2:1 Лахти В
- 24.09.2017 Лахти 1:1 РоПС В
- 18.09.2017 Интер Турку 1:6 Лахти В
РоПС (последние 20 матчей: +11 =4 -5)
- 13.05.2018 РоПС 2:0 КуПС В
- 07.05.2018 Ильвес 1:0 РоПС В
- 03.05.2018 РоПС 1:2 Хонка В
- 28.04.2018 ТПС 0:0 РоПС В
- 25.04.2018 РоПС 2:0 Лахти В
- 22.04.2018 РоПС 3:0 Кеми Кингс В
- 18.04.2018 КуПС 0:1 РоПС В
- 14.04.2018 ВПС 0:1 РоПС В
- 08.04.2018 РоПС 2:0 Мариехамн В
- 10.03.2018 КуПС 2:0 РоПС К
- 17.02.2018 РоПС 4:2 Каяани К
- 09.02.2018 РоПС 1:1 Оулу К
- 02.02.2018 РоПС 1:2 Кеми Кингс К
- 27.01.2018 МуСа 0:6 РоПС К
- 28.10.2017 ХИК 2:3 РоПС В
- 20.10.2017 РоПС 0:3 Мариехамн В
- 15.10.2017 РоПС 3:0 ВПС В
- 12.10.2017 КуПС 1:1 РоПС В
- 30.09.2017 РоПС 2:0 Ювяскюля В
- 24.09.2017 Лахти 1:1 РоПС В
Последние игры между собой
Лахти: победы: 7, ничьи: 5, поражения: 8
РоПС: победы: 8, ничьи: 5, поражения: 7
- 25.04.2018 РоПС 2:0 Лахти Вейккауслига
- 24.09.2017 Лахти 1:1 РоПС Вейккауслига
- 16.07.2017 Лахти 1:1 РоПС Вейккауслига
- 12.05.2017 РоПС 1:0 Лахти Вейккауслига
- 27.08.2016 РоПС 3:0 Лахти Вейккауслига
- 17.07.2016 Лахти 1:2 РоПС Вейккауслига
- 05.05.2016 РоПС 0:0 Лахти Вейккауслига
- 25.10.2015 Лахти 1:4 РоПС Вейккауслига
- 09.08.2015 РоПС 1:2 Лахти Вейккауслига
- 17.05.2015 Лахти 1:2 РоПС Вейккауслига
- 13.08.2014 Лахти 3:4 РоПС Вейккауслига
- 27.07.2014 РоПС 0:1 Лахти Вейккауслига
- 17.05.2014 Лахти 1:0 РоПС Вейккауслига
- 21.08.2013 Лахти 2:3 РоПС Вейккауслига
- 16.06.2013 Лахти 0:0 РоПС Вейккауслига
- 21.04.2013 РоПС 1:1 Лахти Вейккауслига
- 26.07.2009 РоПС 0:1 Лахти Вейккауслига
- 29.04.2009 Лахти 4:1 РоПС Вейккауслига
- 10.03.2009 Лахти 2:0 РоПС Кубок лиги
- 25.09.2008 Лахти 3:0 РоПС Вейккауслига
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|РоПС
|10
|6
|2
|2
|12 - 3
|20
|2.
|ХИК
|9
|6
|1
|2
|12 - 7
|19
|3.
|КуПС
|10
|5
|2
|3
|19 - 12
|17
|4.
|Лахти
|8
|4
|3
|1
|9 - 6
|15
|5.
|ВПС
|9
|3
|4
|2
|11 - 8
|13
|6.
|Ильвес
|9
|3
|3
|3
|7 - 10
|12
|7.
|Хонка
|8
|2
|5
|1
|9 - 9
|11
|8.
|Мариехамн
|9
|3
|2
|4
|13 - 16
|11
|9.
|Интер Турку
|8
|2
|2
|4
|9 - 14
|8
|10.
|СИК
|8
|2
|1
|5
|6 - 8
|7
|11.
|ТПС
|8
|1
|2
|5
|8 - 13
|5
|12.
|Кеми Кингс
|8
|1
|1
|6
|10 - 19
|4
Второй тайм
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
89'
РоПС делает замену. Ивановски Филип уходит с поля, а Jens Geffrard выходит на его замену.
89'
Лахти делает замену. Santeri Hostikka уходит с поля, а Irfan Sadik выходит на его замену.
74'
РоПС делает замену. Окконен Анти уходит с поля, а Rasmus Degerman выходит на его замену.
67'
Лахти делает замену. Kalle Taimi уходит с поля, а Осипов Павел выходит на его замену.
67'
Лахти делает замену. Stenio уходит с поля, а Хертси Лооренц выходит на его замену.
58'
РоПС делает замену. Хейккиля Аапо уходит с поля, а Lassi Jarvenpaa выходит на его замену.
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Lahden Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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