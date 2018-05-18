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Стадион:
Лахти
0:0
Конец матча
РоПС
0' 90'+3
Второй тайм
Свисток
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
89'
РоПС делает замену. Ивановски Филип уходит с поля, а Jens Geffrard выходит на его замену.
89'
Лахти делает замену. Santeri Hostikka уходит с поля, а Irfan Sadik выходит на его замену.
74'
РоПС делает замену. Окконен Анти уходит с поля, а Rasmus Degerman выходит на его замену.
67'
Лахти делает замену. Kalle Taimi уходит с поля, а Осипов Павел выходит на его замену.
67'
Лахти делает замену. Stenio уходит с поля, а Хертси Лооренц выходит на его замену.

58'
РоПС делает замену. Хейккиля Аапо уходит с поля, а Lassi Jarvenpaa выходит на его замену.
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Lahden Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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