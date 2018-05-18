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- Чемпионат мира по хоккею 2018
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Стадион: Веритас
0:1
42' ГолВаленчич Филип
50' Желтая карточкаОбилор Файтх
59' Желтая карточкаЯгуби Моштаг
70' Желтая карточкаOskari Jakonen
74' Желтая карточкаАннан Энтони
76' Желтая карточкаOnni Valakari
90' Желтая карточкаВаленчич Филип
|
42'
0:1
50'
59'
70'
74'
76'
88'
90'
Состав команд
ТПС
- Основной состав
- 1 Jon Viscosi Вратарь
- 11 Эритало Мика Нападающий
- 19 Oskari Jakonen
- 22 Niklas Blomqvist
- 23 Joakim Latonen
- 17 Onni Valakari
- 15 Miro Tenho
- 6 Jonni Peraeaho
- 7 Sami Raehmoenen
- 3 Juri Kinnunen
- 4 Rasmus Holma
- Запасные игроки
- 30 Муюнен Мийкка Вратарь
- 25 Ben McKendry Полузащитник
- 32 Милович Драго Нападающий
- 18 Ахде Элиас Нападающий
- 10 Виртанен Яни Тапани Нападающий
- 2 Niklas Friberg
- 20 Riku Sjoeroos
- Главный тренер: Mika Laurikainen
ХИК
- Основной состав
- 88 Рудаков Максим Вратарь
- 15 Яласто Вилле Защитник
- 32 Обилор Файтх Защитник
- 8 Рафинья Защитник
- 5 О`Шоунесси Даниэль Защитник
- 77 Менса Эванс Полузащитник
- 22 Аннан Энтони Полузащитник
- 14 Дальстрем Себастьян Полузащитник
- 10 Ягуби Моштаг Полузащитник
- 7 Joao Klauss
- 27 Валенчич Филип
- Запасные игроки
- 1 Ууситало Маркус Вратарь
- 6 Пиринен Юха Защитник
- 4 Патронен Ханну Защитник
- 74 Amr Gamal Нападающий
- 25 Valtteri Vesiaho
- 36 Eetu Vertainen
- Главный тренер: Лехкосуо Мика
Предыдущие игры
ТПС (последние 20 матчей: +8 =8 -4)
- 13.05.2018 Кеми Кингс 2:2 ТПС В
- 07.05.2018 ТПС 0:1 ВПС В
- 03.05.2018 Мариехамн 3:2 ТПС В
- 28.04.2018 ТПС 0:0 РоПС В
- 21.04.2018 Интер Турку 1:2 ТПС В
- 15.04.2018 ТПС 0:2 СИК В
- 08.04.2018 Лахти 3:2 ТПС В
- 10.03.2018 ТПС 0:0 Экенес ИФ К
- 03.03.2018 Хонка (мол.) 0:1 ТПС К
- 09.02.2018 Интер Турку 0:0 ТПС К
- 02.02.2018 ТПС 1:1 Мариехамн К
- 20.01.2018 ТПС 1:1 Клуби-04 К
- 21.10.2017 Хонка 1:1 ТПС И
- 14.10.2017 ТПС 3:1 Гнистан И
- 30.09.2017 ОПС 1:2 ТПС И
- 22.09.2017 ТПС 3:0 Яро И
- 14.09.2017 Хака 0:2 ТПС И
- 10.09.2017 ГрИФК 1:3 ТПС И
- 01.09.2017 ТПС 2:0 Оулу И
- 26.08.2017 КПВ 2:2 ТПС И
ХИК (последние 20 матчей: +12 =1 -7)
- 12.05.2018 ХИК 0:1 Интер Турку К
- 07.05.2018 Кеми Кингс 1:2 ХИК В
- 03.05.2018 ХИК 1:2 Лахти В
- 29.04.2018 ВПС 1:2 ХИК В
- 25.04.2018 Интер Турку 0:0 ХИК В
- 21.04.2018 ХИК 1:2 КуПС В
- 18.04.2018 СИК 0:1 ХИК В
- 14.04.2018 Мариехамн 0:1 ХИК В
- 08.04.2018 ХИК 3:1 Ильвес В
- 02.04.2018 ХИК 2:1 Хонка К
- 29.03.2018 ХИК 2:0 КуПС К
- 18.03.2018 ХИК 4:1 ВПС К
- 10.03.2018 Хонка 2:1 ХИК К
- 24.02.2018 ХИК 1:0 ХИФК К
- 17.02.2018 ХИК 5:1 КТП К
- 03.02.2018 Юргорден 2:1 ХИК ТМК
- 26.01.2018 Гнистан 0:8 ХИК К
- 20.01.2018 ХИК 4:1 Пепо Лаппеэнранта К
- 13.01.2018 ХИК 3:4 Хаммарбю ТМК
- 28.10.2017 ХИК 2:3 РоПС В
Последние игры между собой
ТПС: победы: 6, ничьи: 3, поражения: 11
ХИК: победы: 11, ничьи: 3, поражения: 6
- 28.09.2014 ТПС 1:4 ХИК Вейккауслига
- 23.06.2014 ХИК 5:0 ТПС Вейккауслига
- 26.04.2014 ХИК 0:1 ТПС Вейккауслига
- 26.09.2013 ТПС 0:3 ХИК Вейккауслига
- 22.09.2013 ХИК 3:1 ТПС Вейккауслига
- 17.05.2013 ХИК 0:2 ТПС Вейккауслига
- 02.09.2012 ТПС 1:2 ХИК Вейккауслига
- 25.06.2012 ТПС 0:0 ХИК Вейккауслига
- 19.04.2012 ТПС 3:1 ХИК Вейккауслига
- 08.09.2011 ТПС 2:1 ХИК Вейккауслига
- 22.06.2011 ХИК 6:0 ТПС Вейккауслига
- 06.05.2011 ТПС 2:0 ХИК Вейккауслига
- 25.01.2011 ТПС 1:3 ХИК Кубок лиги
- 18.10.2010 ХИК 2:0 ТПС Вейккауслига
- 25.09.2010 ХИК 0:2 ТПС Кубок
- 04.07.2010 ТПС 0:1 ХИК Вейккауслига
- 05.03.2010 ТПС 1:2 ХИК Кубок лиги
- 19.07.2009 ТПС 1:1 ХИК Вейккауслига
- 23.04.2009 ХИК 2:2 ТПС Вейккауслига
- 05.10.2008 ХИК 1:0 ТПС Вейккауслига
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|РоПС
|10
|6
|2
|2
|12 - 3
|20
|2.
|ХИК
|9
|6
|1
|2
|12 - 7
|19
|3.
|КуПС
|10
|5
|2
|3
|19 - 12
|17
|4.
|Лахти
|8
|4
|3
|1
|9 - 6
|15
|5.
|ВПС
|9
|3
|4
|2
|11 - 8
|13
|6.
|Ильвес
|9
|3
|3
|3
|7 - 10
|12
|7.
|Хонка
|8
|2
|5
|1
|9 - 9
|11
|8.
|Мариехамн
|9
|3
|2
|4
|13 - 16
|11
|9.
|Интер Турку
|8
|2
|2
|4
|9 - 14
|8
|10.
|СИК
|8
|2
|1
|5
|6 - 8
|7
|11.
|ТПС
|8
|1
|2
|5
|8 - 13
|5
|12.
|Кеми Кингс
|8
|1
|1
|6
|10 - 19
|4
Второй тайм
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
83'
ТПС делает замену. Onni Valakari уходит с поля, а Виртанен Яни Тапани выходит на его замену.
76'
Onni Valakari получил желтую карточку от судьи
75'
ХИК делает замену. Ягуби Моштаг уходит с поля, а Eetu Vertainen выходит на его замену.
74'
Аннан Энтони получил желтую карточку от судьи
70'
ТПС делает замену. Oskari Jakonen уходит с поля, а Ахде Элиас выходит на его замену.
70'
Oskari Jakonen получил желтую карточку от судьи
63'
ТПС делает замену. Niklas Blomqvist уходит с поля, а Ben McKendry выходит на его замену.
59'
Ягуби Моштаг получил желтую карточку от судьи
50'
Обилор Файтх получил желтую карточку от судьи
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
42'
Г О О О О Л - Валенчич Филип бьет в цель!
15'
ХИК делает замену. Яласто Вилле уходит с поля, а Пиринен Юха выходит на его замену.
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Veritas Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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