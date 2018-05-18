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Стадион:
ТПС
0:1
Конец матча
ХИК
0'
0:1
42' Гол
Валенчич Филип
50' Желтая карточка
Обилор Файтх
59' Желтая карточка
Ягуби Моштаг
70' Желтая карточка
Oskari Jakonen
74' Желтая карточка
Аннан Энтони
76' Желтая карточка
Onni Valakari
90' Желтая карточка
Валенчич Филип
90'+4
Второй тайм
Свисток
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
88'
ХИК делает замену. Joao Klauss уходит с поля, а Amr Gamal выходит на его замену.
83'
ТПС делает замену. Onni Valakari уходит с поля, а Виртанен Яни Тапани выходит на его замену.
Желтая карточка
76'
Onni Valakari получил желтую карточку от судьи
75'
ХИК делает замену. Ягуби Моштаг уходит с поля, а Eetu Vertainen выходит на его замену.
Желтая карточка
74'
Аннан Энтони получил желтую карточку от судьи

70'
ТПС делает замену. Oskari Jakonen уходит с поля, а Ахде Элиас выходит на его замену.
Желтая карточка
70'
Oskari Jakonen получил желтую карточку от судьи
63'
ТПС делает замену. Niklas Blomqvist уходит с поля, а Ben McKendry выходит на его замену.
Желтая карточка
59'
Ягуби Моштаг получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
50'
Обилор Файтх получил желтую карточку от судьи
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Описание гола
42'
Г О О О О Л - Валенчич Филип бьет в цель!
15'
ХИК делает замену. Яласто Вилле уходит с поля, а Пиринен Юха выходит на его замену.
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Veritas Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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