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Стадион:
КуПС
2:1
Конец матча
Мариехамн
0'
0:1
17' Гол
Мякинен Томас
1:1
20' Гол
Rasmus Karjalainen
2:1
22' Гол
Rasmus Karjalainen
71' Желтая карточка
Niklas Maripuu
79' Желтая карточка
Кангасколкка Алексей
90' Желтая карточка
Койола Кристиан
90'+5
Второй тайм
Свисток
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
Желтая карточка
90'
Койола Кристиан получил желтую карточку от судьи
80'
КуПС делает замену. Пурье Атс уходит с поля, а Эль-Саид Абдалла выходит на его замену.
Желтая карточка
79'
Кангасколкка Алексей получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
71'
Никлас Марипуу получил желтую карточку от судьи
70'
Мариехамн делает замену. Мякинен Томас уходит с поля, а Назари Амин выходит на его замену.

60'
Мариехамн делает замену. Pontus Aasbrink уходит с поля, а Julio Cesar выходит на его замену.
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Описание гола
22'
Г О О О О Л - Rasmus Karjalainen бьет в цель!
Описание гола
20'
Г О О О О Л - Rasmus Karjalainen бьет в цель!
Описание гола
17'
Г О О О О Л - Мякинен Томас бьет в цель!
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Savon Sanomat Areena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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