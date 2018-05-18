- Текстовые трансляции
- Чемпионат мира по хоккею 2018
- Матчи
- Команды
- Игроки
- Новости хоккея
- Турнирные таблицы
- Конкурс прогнозов
Стадион: Савон Саномат Ареена
0:1
17' ГолМякинен Томас
1:1
20' ГолRasmus Karjalainen
2:1
22' ГолRasmus Karjalainen
71' Желтая карточкаNiklas Maripuu
79' Желтая карточкаКангасколкка Алексей
90' Желтая карточкаКойола Кристиан
|
17'
0:1
20'
1:1
22'
2:1
71'
90'
Состав команд
КуПС
- Основной состав
- 16 Mika Toeyraes Вратарь
- 20 Саксман Вилле Защитник
- 22 Тойвомяки Ханри Защитник
- 10 Пурье Атс Нападающий
- 3 Hamed Coulibaly
- 25 Urho Nissila
- 6 Saku Savolainen
- 13 Luis Murillo
- 7 Rasmus Karjalainen
- 11 Ilmari Niskanen
- 8 Petteri Pennanen
- Запасные игроки
- 1 Виртанен Отсо Вратарь
- 2 Реджепи Лум Защитник
- 30 Эль-Саид Абдалла Полузащитник
- 9 Матулявичюс Дейвидас Полузащитник
- 29 Mikko Pitkaenen
- 23 Joni Maekelae
- 24 Jere Hiltunen
- Главный тренер: Jani Honkavaara
Мариехамн
- Основной состав
- 1 Нордквист Марк Вратарь
- 23 Dylan Murnane Защитник
- 5 Татомирович Иван Защитник
- 3 Койола Кристиан Защитник
- 18 Мякинен Томас Полузащитник
- 15 Эхалие Амос Полузащитник
- 8 Pontus Aasbrink Полузащитник
- 26 Маттссон Йоэль Полузащитник
- 33 Кангасколкка Алексей Нападающий
- 9 Simon Silverholt Нападающий
- 7 Niklas Maripuu
- Запасные игроки
- 11 Сезар Жулио Вратарь
- 16 Aapo Maeenpaeae Защитник
- 22 Назари Амин Полузащитник
- 19 Joel Karlstroem
- 6 Petter Hemming
- 27 Anton Lepola
- Главный тренер: Peter Lundberg
Предыдущие игры
КуПС (последние 20 матчей: +12 =3 -5)
- 13.05.2018 РоПС 2:0 КуПС В
- 07.05.2018 КуПС 5:1 Интер Турку В
- 03.05.2018 СИК 1:3 КуПС В
- 29.04.2018 КуПС 1:1 Лахти В
- 25.04.2018 Мариехамн 1:4 КуПС В
- 21.04.2018 ХИК 1:2 КуПС В
- 18.04.2018 КуПС 0:1 РоПС В
- 15.04.2018 Ильвес 2:1 КуПС В
- 08.04.2018 КуПС 1:1 Хонка В
- 29.03.2018 ХИК 2:0 КуПС К
- 10.03.2018 КуПС 2:0 РоПС К
- 17.02.2018 Оулу 2:6 КуПС К
- 02.02.2018 КуПС 6:1 Каяани К
- 28.01.2018 Кеми Кингс 1:3 КуПС К
- 19.01.2018 КуПС 5:2 МуСа К
- 28.10.2017 Кеми Кингс 1:3 КуПС В
- 20.10.2017 КуПС 2:1 Ювяскюля В
- 15.10.2017 Ильвес 1:0 КуПС В
- 12.10.2017 КуПС 1:1 РоПС В
- 29.09.2017 Интер Турку 1:2 КуПС В
Мариехамн (последние 20 матчей: +8 =3 -9)
- 13.05.2018 Мариехамн 2:0 Ильвес В
- 07.05.2018 Хонка 1:1 Мариехамн В
- 03.05.2018 Мариехамн 3:2 ТПС В
- 29.04.2018 Кеми Кингс 2:3 Мариехамн В
- 25.04.2018 Мариехамн 1:4 КуПС В
- 22.04.2018 Мариехамн 2:2 ВПС В
- 14.04.2018 Мариехамн 0:1 ХИК В
- 08.04.2018 РоПС 2:0 Мариехамн В
- 18.03.2018 Хаммарбю 3:0 Мариехамн ТМК
- 02.03.2018 Экенес ИФ 1:0 Мариехамн К
- 18.02.2018 Мариехамн 2:4 Интер Турку К
- 02.02.2018 ТПС 1:1 Мариехамн К
- 28.01.2018 Мариехамн 4:2 Клуби-04 К
- 21.01.2018 Мариехамн 4:0 Хонка (мол.) К
- 28.10.2017 Мариехамн 0:1 Ильвес В
- 20.10.2017 РоПС 0:3 Мариехамн В
- 16.10.2017 Ювяскюля 1:0 Мариехамн В
- 12.10.2017 Лахти 0:1 Мариехамн В
- 01.10.2017 Мариехамн 2:1 СИК В
- 27.09.2017 ХИК 1:0 Мариехамн В
Последние игры между собой
КуПС: победы: 10, ничьи: 3, поражения: 7
Мариехамн: победы: 7, ничьи: 3, поражения: 10
- 25.04.2018 Мариехамн 1:4 КуПС Вейккауслига
- 20.08.2017 КуПС 2:1 Мариехамн Вейккауслига
- 14.08.2017 Мариехамн 2:1 КуПС Вейккауслига
- 04.06.2017 КуПС 1:2 Мариехамн Вейккауслига
- 09.09.2016 КуПС 2:1 Мариехамн Вейккауслига
- 10.08.2016 КуПС 1:0 Мариехамн Вейккауслига
- 25.05.2016 Мариехамн 0:3 КуПС Вейккауслига
- 19.08.2015 КуПС 0:0 Мариехамн Вейккауслига
- 17.06.2015 Мариехамн 2:3 КуПС Вейккауслига
- 03.05.2015 Мариехамн 1:1 КуПС Вейккауслига
- 28.09.2014 Мариехамн 3:1 КуПС Вейккауслига
- 23.06.2014 КуПС 1:3 Мариехамн Вейккауслига
- 08.06.2014 КуПС 4:0 Мариехамн Вейккауслига
- 25.08.2013 КуПС 3:2 Мариехамн Вейккауслига
- 19.06.2013 Мариехамн 4:2 КуПС Вейккауслига
- 28.04.2013 КуПС 0:1 Мариехамн Вейккауслига
- 02.09.2012 Мариехамн 2:0 КуПС Вейккауслига
- 25.06.2012 Мариехамн 0:2 КуПС Вейккауслига
- 09.05.2012 КуПС 3:0 Мариехамн Кубок Суоми
- 19.04.2012 Мариехамн 1:1 КуПС Вейккауслига
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|РоПС
|10
|6
|2
|2
|12 - 3
|20
|2.
|ХИК
|9
|6
|1
|2
|12 - 7
|19
|3.
|КуПС
|10
|5
|2
|3
|19 - 12
|17
|4.
|Лахти
|8
|4
|3
|1
|9 - 6
|15
|5.
|ВПС
|9
|3
|4
|2
|11 - 8
|13
|6.
|Ильвес
|9
|3
|3
|3
|7 - 10
|12
|7.
|Хонка
|8
|2
|5
|1
|9 - 9
|11
|8.
|Мариехамн
|9
|3
|2
|4
|13 - 16
|11
|9.
|Интер Турку
|8
|2
|2
|4
|9 - 14
|8
|10.
|СИК
|8
|2
|1
|5
|6 - 8
|7
|11.
|ТПС
|8
|1
|2
|5
|8 - 13
|5
|12.
|Кеми Кингс
|8
|1
|1
|6
|10 - 19
|4
Второй тайм
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
90'
Койола Кристиан получил желтую карточку от судьи
80'
КуПС делает замену. Пурье Атс уходит с поля, а Эль-Саид Абдалла выходит на его замену.
79'
Кангасколкка Алексей получил желтую карточку от судьи
71'
Никлас Марипуу получил желтую карточку от судьи
70'
Мариехамн делает замену. Мякинен Томас уходит с поля, а Назари Амин выходит на его замену.
60'
Мариехамн делает замену. Pontus Aasbrink уходит с поля, а Julio Cesar выходит на его замену.
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
22'
Г О О О О Л - Rasmus Karjalainen бьет в цель!
20'
Г О О О О Л - Rasmus Karjalainen бьет в цель!
17'
Г О О О О Л - Мякинен Томас бьет в цель!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Savon Sanomat Areena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Загрузка...
Только зарегистрированные пользователи могут добавлять комментарии.
Вход | Регистрация