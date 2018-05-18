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  5. Суперлига Дании
Стадион: Зрители: 5067
Ольборг
0:0
Конец матча
Нордшелланн
0'
27' Желтая карточка
Педерсен Мадс
74' Желтая карточка
Mathias Jensen II
85' Желтая карточка
Асанте Эрнест
90'+5
Второй тайм
95'
Ничья - справедливый итог этого скучного матча
Свисток
95'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
Угловой
93'
Куск Каспер из команды Ольборг подал угловой справа.
93'
Окоре Жорес нанес удар головой, но Рунарссон Рунар Алекс спокойно отбил мяч.
93'
Блобьерг Якоб выбил мяч подальше от ворот.
93'
Хансен Беньямин выносит мяч и сбавляет давление на ворота

92'
Нельссон Виктор предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
92'
Роллим Янн из команды Ольборг сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
Фол, нарушение
92'
Судья сигнализирует, что Рюгаард-Йенсен Миккел из команды Норшеланн поставил подножку. Пострадал Роллим Янн
Офсайд
91'
Jannik Pohl из команды Ольборг в офсайде
91'
[4] - столько добавил арбитр времени.
Фол, нарушение
90'
Судья сигнализирует, что Mads Aaquist из команды Норшеланн поставил подножку. Пострадал Окоре Жорес
90'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 53% времени, а гости – 47%.
Офсайд
90'
Mads Aaquist из команды Норшеланн в офсайде
90'
Альманн Якоб из команды Ольборг сыграл отлично и претендует на звание лучшего игрока матча
Фол, нарушение
89'
Судья сигнализирует, что Godsway Donyoh из команды Норшеланн поставил подножку. Пострадал Frederik Boersting
89'
Рунарссон Рунар Алекс не дал случится голу! Роллим Янн должен был забивать, но Рунарссон Рунар Алекс сделал отличный сейв
88'
Расмус Вюрц выносит мяч и сбавляет давление на ворота
88'
Асанте Эрнест из команды Норшеланн делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
86'
Удар от ворот произведет Норшеланн
86'
Отличный пас сделал Frederik Boersting из команды Ольборг. Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.
Фол, нарушение
86'
Судья сигнализирует, что Mads Aaquist из команды Норшеланн поставил подножку. Пострадал Окоре Жорес
Фол, нарушение
86'
Godsway Donyoh из команды Норшеланн опасно и грубо сыграл. Расмус Вюрц пострадал.
Желтая карточка
85'
Асанте Эрнест получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
85'
Асанте Эрнест наказан за толчок Альманн Якоб
85'
Удар от ворот произведет Ольборг
84'
Тактическая замена. Magnus Kofod Andersen уходит с поля и его заменяет Mads Aaquist
84'
ШАНС! Mads Pedersen нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
84'
Блобьерг Якоб выносит мяч и сбавляет давление на ворота
84'
Godsway Donyoh из команды Норшеланн делает пас партнеру.
84'
Обе команды не могут вскрыть оборону друг друга
83'
Окоре Жорес из команды Ольборг сделал скидку головой партнеру по команде, но тот не смог ничего сделать.
Угловой
82'
Роллим Янн из команды Ольборг подал угловой слева.
82'
Альманн Якоб из команды Ольборг делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
81'
Тактическая замена. Rasmus Thellufsen уходит с поля и его заменяет Рисгор Каспер
80'
Rasmus Thellufsen нанес удар, но тот был заблокирован.
80'
Роллим Янн из команды Ольборг сделал отличную передачу одноклубнику - это шанс...
80'
Игрок клуба "Ольборг" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
79'
Роллим Янн нанес удар, но тот был заблокирован.
79'
Игроки ФК "Ольборг" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
79'
Игрок клуба "Ольборг" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
79'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
Травма, повреждение
78'
Magnus Kofod Andersen на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
78'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
77'
Godsway Donyoh из команды Норшеланн делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
77'
Игроки ФК "Норшеланн" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
77'
Игрок клуба "Ольборг" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
77'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
76'
Andreas Skovgaard получил травму и заменен. Ulrik Yttergaard Jenssen выходит на поле.
Травма, повреждение
75'
Andreas Skovgaard на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
75'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
Фол, нарушение
75'
Jannik Pohl из команды Ольборг толкнул локтем оппонента. Это Хансен Беньямин заработал фол
75'
Нельссон Виктор выносит мяч и сбавляет давление на ворота
75'
Альманн Якоб выбил мяч подальше от ворот.
74'
Тактическая замена. Pavol Safranko уходит с поля и его заменяет Роллим Янн
Желтая карточка
74'
Mathias Jensen из команды Норшеланн предупрежден после нескольких фолов.
Фол, нарушение
74'
Mathias Jensen наказан за толчок Jannik Pohl
74'
Блобьерг Якоб выносит мяч и сбавляет давление на ворота
74'
Nicklas Strunck из команды Норшеланн делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
73'
Игрок клуба "Норшеланн" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
73'
Сегодняшная посещаемость составляет 5067 болельщиков
73'
Блобьерг Якоб выносит мяч и сбавляет давление на ворота
73'
Mads Pedersen из команды Норшеланн отправил кросс в штрафную...
73'
Andreas Skovgaard выносит мяч и сбавляет давление на ворота
73'
Альманн Якоб из команды Ольборг отправил кросс в штрафную...
73'
Рунарссон Рунар Алекс ошибается в защите.
72'
Frederik Boersting из команды Ольборг навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
72'
Матч прошел в медленном темпе, никто из соперников не владел инициативой
72'
Игрок клуба "Ольборг" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
71'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
71'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
Фол, нарушение
70'
Судья сигнализирует, что Mads Pedersen из команды Норшеланн поставил подножку. Пострадал Окоре Жорес
70'
Рюгаард-Йенсен Миккел из команды Норшеланн делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
70'
Игроки ФК "Норшеланн" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
70'
Игрок клуба "Ольборг" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
69'
Судья сигнализирует, что Pavol Safranko из команды Ольборг поставил подножку. Пострадал Нельссон Виктор
69'
Nicklas Strunck выбил мяч подальше от ворот.
68'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 55% времени, а гости – 45%.
Фол, нарушение
68'
Нельссон Виктор наказан за толчок Pavol Safranko
67'
Удар от ворот произведет Ольборг
67'
Magnus Christensen получил травму и заменен. Расмус Вюрц выходит на поле.
Травма, повреждение
67'
Magnus Christensen на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
66'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
66'
Рюгаард-Йенсен Миккел не смог попасть в створ ударом издали
66'
Рюгаард-Йенсен Миккел из команды Норшеланн идет с мячом вперед на обострение...
Фол, нарушение
65'
Судья сигнализирует, что Лесняк Филип из команды Ольборг поставил подножку. Пострадал Рюгаард-Йенсен Миккел
64'
Игрок клуба "Ольборг" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
64'
Нельссон Виктор выносит мяч и сбавляет давление на ворота
64'
Куск Каспер выбил мяч подальше от ворот.
64'
Окоре Жорес выносит мяч и сбавляет давление на ворота
64'
Mads Pedersen выбил мяч подальше от ворот.
63'
Rasmus Thellufsen из команды Ольборг идет с мячом вперед на обострение...
63'
Игроки ФК "Ольборг" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
62'
Удар от ворот произведет Ольборг
61'
Mathias Jensen не смог попасть в створ ударом издали
61'
Игроки ФК "Норшеланн" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
61'
Нельссон Виктор выносит мяч и сбавляет давление на ворота
61'
Блобьерг Якоб выбил мяч подальше от ворот.
61'
Обе команды не могут вскрыть оборону друг друга
60'
Хансен Беньямин выбил мяч подальше от ворот.
60'
Игрок клуба "Норшеланн" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
59'
Magnus Christensen выносит мяч и сбавляет давление на ворота
59'
Рюгаард-Йенсен Миккел из команды Норшеланн отдал передачу, которая была заблокирована.
59'
Игрок клуба "Норшеланн" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
59'
Блобьерг Якоб выносит мяч и сбавляет давление на ворота
59'
Nicklas Strunck из команды Норшеланн делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
Фол, нарушение
59'
Судья сигнализирует, что Pavol Safranko из команды Ольборг поставил подножку. Пострадал Andreas Skovgaard
58'
Удар от ворот произведет Ольборг
58'
Mathias Jensen выбил мяч подальше от ворот.
57'
Удар от ворот произведет Норшеланн
57'
Тактическая замена. Mikkel Damsgaard уходит с поля и его заменяет Рюгаард-Йенсен Миккел
57'
ШАНС! Jannik Pohl нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
57'
Frederik Boersting из команды Ольборг отправил кросс в штрафную...
Травма, повреждение
56'
Mikkel Damsgaard возвращается на поле, всё в порядке.
55'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
Травма, повреждение
55'
Ох, нехорошо это выглядит. Mikkel Damsgaard получил травму и медбригада забирает его с поля.
Травма, повреждение
55'
Mikkel Damsgaard на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
54'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
54'
Удар от ворот произведет Норшеланн
54'
Frederik Boersting из команды Ольборг делает неудачный навес.
54'
Mikkel Damsgaard выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
53'
Куск Каспер из команды Ольборг подал угловой слева.
53'
Какая игра! Обе команды сыграли качественно и остро.
53'
Rasmus Thellufsen из команды Ольборг делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
53'
Куск Каспер из команды Ольборг делает пас партнеру.
53'
Игроки ФК "Ольборг" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
53'
Mikkel Damsgaard из команды Норшеланн делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
53'
Игроки ФК "Норшеланн" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
52'
Frederik Boersting из команды Ольборг навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
52'
Игроки ФК "Ольборг" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
52'
Mathias Jensen из команды Норшеланн направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
50'
Игроки ФК "Ольборг" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
50'
Блобьерг Якоб выносит мяч и сбавляет давление на ворота
50'
Mikkel Damsgaard из команды Норшеланн отправил кросс в штрафную...
50'
Удар от ворот произведет Ольборг
49'
ШАНС! Асанте Эрнест нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
49'
Godsway Donyoh из команды Норшеланн делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
49'
Игрок клуба "Норшеланн" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
49'
Блобьерг Якоб выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
49'
Mathias Jensen из команды Норшеланн подал угловой слева.
49'
Блобьерг Якоб выносит мяч и сбавляет давление на ворота
48'
После штрафного удара,который нанес Mathias Jensen мяч отбивается вратарем и возвращается в игру
Фол, нарушение
47'
Судья сигнализирует, что Frederik Boersting из команды Ольборг поставил подножку. Пострадал Mads Pedersen
47'
Отличные скиллы показывает Mads Pedersen, обводя своих соперников
46'
Andreas Skovgaard выносит мяч и сбавляет давление на ворота
46'
Pavol Safranko из команды Ольборг делает пас партнеру.
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
46'
Обе команды достойно сыграли в первом тайме
46'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
45'
Nicklas Strunck из команды Норшеланн направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 56% времени, а гости – 44%.
Фол, нарушение
44'
Rasmus Thellufsen коснулся мяча рукой.
44'
Окоре Жорес выбил мяч подальше от ворот.
Офсайд
43'
Альманн Якоб из команды Ольборг в офсайде
43'
Magnus Kofod Andersen выносит мяч и сбавляет давление на ворота
43'
Альманн Якоб из команды Ольборг отправил кросс в штрафную...
42'
Ринне Якоб взял и забрал мяч на выходе
42'
Andreas Skovgaard выбил мяч подальше от ворот.
Фол, нарушение
42'
Блобьерг Якоб наказан за толчок Andreas Skovgaard
41'
Куск Каспер навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
41'
Судья сигнализирует, что Mathias Jensen из команды Норшеланн поставил подножку. Пострадал Альманн Якоб
Фол, нарушение
39'
Судья сигнализирует, что Асанте Эрнест из команды Норшеланн поставил подножку. Пострадал Блобьерг Якоб
37'
Удар от ворот произведет Норшеланн
37'
Игрок клуба "Ольборг" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
37'
О, нет. Из многообещающей позиции Frederik Boersting из команды Ольборг наносит удар, но очень мимо ворот. Упущен шанс.
36'
Игроки ФК "Ольборг" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
36'
Обе команды не могут вскрыть оборону друг друга
36'
Frederik Boersting выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
35'
Mathias Jensen из команды Норшеланн подал угловой справа.
35'
Плохо сыграл Блобьерг Якоб - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
35'
Ринне Якоб взял и забрал мяч на выходе
34'
Mathias Jensen выбил мяч подальше от ворот.
Фол, нарушение
34'
Andreas Skovgaard из команды Норшеланн играет слишком грубо. Jannik Pohl оказался на газоне.
Фол, нарушение
33'
Pavol Safranko из команды Ольборг играет слишком грубо. Хансен Беньямин оказался на газоне.
33'
Блобьерг Якоб выносит мяч и сбавляет давление на ворота
33'
Mads Pedersen из команды Норшеланн отправил кросс в штрафную...
32'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
32'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
31'
Ринне Якоб взял и забрал мяч на выходе
31'
Mathias Jensen выбил мяч подальше от ворот.
31'
Игрок клуба "Ольборг" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
30'
Andreas Skovgaard выносит мяч и сбавляет давление на ворота
30'
Альманн Якоб из команды Ольборг отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
30'
Судья сигнализирует, что Mathias Jensen из команды Норшеланн поставил подножку. Пострадал Frederik Boersting
Желтая карточка
27'
Mads Pedersen получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
27'
Судья сигнализирует, что Mads Pedersen из команды Норшеланн поставил подножку. Пострадал Frederik Boersting
27'
Рунарссон Рунар Алекс взял и забрал мяч на выходе
27'
Альманн Якоб из команды Ольборг отправил кросс в штрафную...
27'
Игрок клуба "Ольборг" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
26'
Хансен Беньямин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
26'
Куск Каспер из команды Ольборг подал угловой слева.
26'
Альманн Якоб из команды Ольборг делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
26'
Нельссон Виктор выносит мяч и сбавляет давление на ворота
26'
Frederik Boersting из команды Ольборг отправил кросс в штрафную...
26'
Игроки ФК "Ольборг" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
25'
Матч прошел в медленном темпе, никто из соперников не владел инициативой
Офсайд
24'
Godsway Donyoh из команды Норшеланн в офсайде
24'
Mathias Jensen из команды Норшеланн сделал отличную передачу одноклубнику - это шанс...
24'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 59% времени, а гости – 41%.
Офсайд
23'
Mads Pedersen из команды Норшеланн в офсайде
23'
Mathias Jensen из команды Норшеланн сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
21'
Pavol Safranko из команды Ольборг отдал передачу, которая была заблокирована.
21'
Игроки ФК "Ольборг" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
Офсайд
20'
Jannik Pohl из команды Ольборг в офсайде
20'
Rasmus Thellufsen выбил мяч подальше от ворот.
Фол, нарушение
20'
Судья сигнализирует, что Mathias Jensen из команды Норшеланн поставил подножку. Пострадал Куск Каспер
Офсайд
19'
Godsway Donyoh из команды Норшеланн в офсайде
19'
Mikkel Damsgaard из команды Норшеланн сделал отличную передачу одноклубнику - это шанс...
18'
Игрок клуба "Норшеланн" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
18'
Nicklas Strunck наказан за толчок Альманн Якоб
17'
Godsway Donyoh нанес удар, мяч был парирован, но Ринне Якоб не удержал его в руках.
17'
Игроки ФК "Норшеланн" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
17'
Mikkel Damsgaard выбил мяч подальше от ворот.
16'
Игрок клуба "Ольборг" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
16'
Игрок клуба "Ольборг" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
16'
Игрок клуба "Ольборг" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
15'
Magnus Christensen выносит мяч и сбавляет давление на ворота
15'
Mads Pedersen из команды Норшеланн делает навес прямо в штрафную.
14'
Игроки ФК "Норшеланн" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
14'
Обе команды не могут вскрыть оборону друг друга
13'
Удар от ворот произведет Норшеланн
13'
Отличные скиллы показывает Альманн Якоб, обводя своих соперников
13'
Игрок клуба "Ольборг" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
12'
Нельссон Виктор выносит мяч и сбавляет давление на ворота
12'
Pavol Safranko из команды Ольборг делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
12'
Игроки ФК "Ольборг" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
11'
Godsway Donyoh из команды Норшеланн делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
11'
Игроки ФК "Норшеланн" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
11'
Рунарссон Рунар Алекс взял и забрал мяч на выходе
11'
Куск Каспер из команды Ольборг отправил кросс в штрафную...
11'
Игроки ФК "Ольборг" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
10'
Блобьерг Якоб выносит мяч и сбавляет давление на ворота
10'
Mads Pedersen из команды Норшеланн отправил кросс в штрафную...
10'
Хансен Беньямин из команды Норшеланн не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот
Угловой
10'
Mathias Jensen из команды Норшеланн подал угловой справа.
10'
Rasmus Thellufsen ошибается в защите.
9'
Альманн Якоб нанес удар, но тот был заблокирован.
9'
Рунарссон Рунар Алекс выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
9'
Куск Каспер из команды Ольборг подал угловой слева.
8'
Jannik Pohl из команды Ольборг отдал передачу, которая была заблокирована.
8'
Игрок клуба "Ольборг" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
8'
Удар от ворот произведет Норшеланн
7'
Шанс! Jannik Pohl из команды Ольборг пробил головой, но мимо
7'
Альманн Якоб из команды Ольборг отправил кросс в штрафную...
7'
Rasmus Thellufsen из команды Ольборг делает пас партнеру.
7'
Отличные скиллы показывает Rasmus Thellufsen, обводя своих соперников
7'
Ринне Якоб взял и забрал мяч на выходе
7'
Хансен Беньямин выбил мяч подальше от ворот.
6'
Игрок клуба "Норшеланн" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
6'
Godsway Donyoh из команды Норшеланн делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
6'
Игроки ФК "Норшеланн" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
6'
Опасность! Mathias Jensen из команды Норшеланн отлично забросил мяч за спину защитникам и находит этим пасом одноклубника...
Фол, нарушение
6'
Jannik Pohl из команды Ольборг толкнул локтем оппонента. Это Рунарссон Рунар Алекс заработал фол
5'
Куск Каспер из команды Ольборг отправил кросс в штрафную...
5'
Хансен Беньямин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
5'
Куск Каспер из команды Ольборг подал угловой слева.
5'
Andreas Skovgaard предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
5'
Rasmus Thellufsen из команды Ольборг отправил кросс в штрафную...
4'
Frederik Boersting из команды Ольборг делает неудачный навес.
4'
Опасность! Куск Каспер из команды Ольборг отлично забросил мяч за спину защитникам и находит этим пасом одноклубника...
2'
Игрок клуба "Норшеланн" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
2'
Хансен Беньямин выбил мяч подальше от ворот.
1'
Rasmus Thellufsen из команды Ольборг сделал отличный пас в штрафную, но его одноклубники не смогли воспользоваться всем свободным пространством в ней
1'
Rasmus Thellufsen из команды Ольборг идет с мячом вперед на обострение...
1'
Игроки ФК "Ольборг" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Отличная солнечная погода сегодня. Самая что ни на есть футбольная! Ждём, что футболисты подарят нам праздник!
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Норшеланн". Встреча началась!
Первый тайм начался
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Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
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Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Aalborg Portland Park. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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