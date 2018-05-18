Стадион: Aalborg Portland Park Зрители: 5067
0:0
Конец матча
27' Желтая карточкаПедерсен Мадс
74' Желтая карточкаMathias Jensen II
85' Желтая карточкаАсанте Эрнест
Второй тайм
95'
Ничья - справедливый итог этого скучного матча
95'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
93'
Куск Каспер из команды Ольборг подал угловой справа.
93'
Окоре Жорес нанес удар головой, но Рунарссон Рунар Алекс спокойно отбил мяч.
93'
Блобьерг Якоб выбил мяч подальше от ворот.
93'
92'
Нельссон Виктор предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
92'
Роллим Янн из команды Ольборг сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
92'
Судья сигнализирует, что Рюгаард-Йенсен Миккел из команды Норшеланн поставил подножку. Пострадал Роллим Янн
91'
Jannik Pohl из команды Ольборг в офсайде
91'
[4] - столько добавил арбитр времени.
90'
Судья сигнализирует, что Mads Aaquist из команды Норшеланн поставил подножку. Пострадал Окоре Жорес
90'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 53% времени, а гости – 47%.
90'
Mads Aaquist из команды Норшеланн в офсайде
90'
Альманн Якоб из команды Ольборг сыграл отлично и претендует на звание лучшего игрока матча
89'
Судья сигнализирует, что Godsway Donyoh из команды Норшеланн поставил подножку. Пострадал Frederik Boersting
89'
Рунарссон Рунар Алекс не дал случится голу! Роллим Янн должен был забивать, но Рунарссон Рунар Алекс сделал отличный сейв
88'
Расмус Вюрц выносит мяч и сбавляет давление на ворота
88'
Асанте Эрнест из команды Норшеланн делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
86'
Удар от ворот произведет Норшеланн
86'
Отличный пас сделал Frederik Boersting из команды Ольборг. Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.
86'
Судья сигнализирует, что Mads Aaquist из команды Норшеланн поставил подножку. Пострадал Окоре Жорес
86'
Godsway Donyoh из команды Норшеланн опасно и грубо сыграл. Расмус Вюрц пострадал.
85'
Асанте Эрнест получил желтую карточку от судьи
85'
Асанте Эрнест наказан за толчок Альманн Якоб
85'
84'
Тактическая замена. Magnus Kofod Andersen уходит с поля и его заменяет Mads Aaquist
84'
ШАНС! Mads Pedersen нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
84'
84'
Godsway Donyoh из команды Норшеланн делает пас партнеру.
84'
Обе команды не могут вскрыть оборону друг друга
83'
Окоре Жорес из команды Ольборг сделал скидку головой партнеру по команде, но тот не смог ничего сделать.
82'
Роллим Янн из команды Ольборг подал угловой слева.
82'
Альманн Якоб из команды Ольборг делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
81'
Тактическая замена. Rasmus Thellufsen уходит с поля и его заменяет Рисгор Каспер
80'
Rasmus Thellufsen нанес удар, но тот был заблокирован.
80'
Роллим Янн из команды Ольборг сделал отличную передачу одноклубнику - это шанс...
80'
79'
Роллим Янн нанес удар, но тот был заблокирован.
79'
79'
79'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
78'
Magnus Kofod Andersen на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
78'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
77'
Godsway Donyoh из команды Норшеланн делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
77'
Игроки ФК "Норшеланн" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
77'
77'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
76'
Andreas Skovgaard получил травму и заменен. Ulrik Yttergaard Jenssen выходит на поле.
75'
Andreas Skovgaard на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
75'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
75'
Jannik Pohl из команды Ольборг толкнул локтем оппонента. Это Хансен Беньямин заработал фол
75'
75'
Альманн Якоб выбил мяч подальше от ворот.
74'
Тактическая замена. Pavol Safranko уходит с поля и его заменяет Роллим Янн
74'
Mathias Jensen из команды Норшеланн предупрежден после нескольких фолов.
74'
Mathias Jensen наказан за толчок Jannik Pohl
74'
74'
Nicklas Strunck из команды Норшеланн делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
73'
Игрок клуба "Норшеланн" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
73'
Сегодняшная посещаемость составляет 5067 болельщиков
73'
73'
Mads Pedersen из команды Норшеланн отправил кросс в штрафную...
73'
73'
73'
Рунарссон Рунар Алекс ошибается в защите.
72'
Frederik Boersting из команды Ольборг навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
72'
Матч прошел в медленном темпе, никто из соперников не владел инициативой
72'
71'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
71'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
70'
Судья сигнализирует, что Mads Pedersen из команды Норшеланн поставил подножку. Пострадал Окоре Жорес
70'
Рюгаард-Йенсен Миккел из команды Норшеланн делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
70'
Игроки ФК "Норшеланн" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
70'
69'
Судья сигнализирует, что Pavol Safranko из команды Ольборг поставил подножку. Пострадал Нельссон Виктор
69'
Nicklas Strunck выбил мяч подальше от ворот.
68'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 55% времени, а гости – 45%.
68'
Нельссон Виктор наказан за толчок Pavol Safranko
67'
67'
Magnus Christensen получил травму и заменен. Расмус Вюрц выходит на поле.
67'
Magnus Christensen на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
66'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
66'
Рюгаард-Йенсен Миккел не смог попасть в створ ударом издали
66'
Рюгаард-Йенсен Миккел из команды Норшеланн идет с мячом вперед на обострение...
65'
Судья сигнализирует, что Лесняк Филип из команды Ольборг поставил подножку. Пострадал Рюгаард-Йенсен Миккел
64'
64'
64'
Куск Каспер выбил мяч подальше от ворот.
64'
Окоре Жорес выносит мяч и сбавляет давление на ворота
64'
Mads Pedersen выбил мяч подальше от ворот.
63'
Rasmus Thellufsen из команды Ольборг идет с мячом вперед на обострение...
63'
62'
61'
Mathias Jensen не смог попасть в створ ударом издали
61'
Игроки ФК "Норшеланн" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
61'
61'
Блобьерг Якоб выбил мяч подальше от ворот.
61'
Обе команды не могут вскрыть оборону друг друга
60'
60'
Игрок клуба "Норшеланн" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
59'
Magnus Christensen выносит мяч и сбавляет давление на ворота
59'
Рюгаард-Йенсен Миккел из команды Норшеланн отдал передачу, которая была заблокирована.
59'
Игрок клуба "Норшеланн" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
59'
59'
Nicklas Strunck из команды Норшеланн делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
59'
Судья сигнализирует, что Pavol Safranko из команды Ольборг поставил подножку. Пострадал Andreas Skovgaard
58'
58'
57'
Удар от ворот произведет Норшеланн
57'
Тактическая замена. Mikkel Damsgaard уходит с поля и его заменяет Рюгаард-Йенсен Миккел
57'
ШАНС! Jannik Pohl нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
57'
Frederik Boersting из команды Ольборг отправил кросс в штрафную...
56'
Mikkel Damsgaard возвращается на поле, всё в порядке.
55'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
55'
Ох, нехорошо это выглядит. Mikkel Damsgaard получил травму и медбригада забирает его с поля.
55'
Mikkel Damsgaard на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
54'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
54'
Удар от ворот произведет Норшеланн
54'
Frederik Boersting из команды Ольборг делает неудачный навес.
54'
Mikkel Damsgaard выносит мяч и сбавляет давление на ворота
53'
53'
Какая игра! Обе команды сыграли качественно и остро.
53'
Rasmus Thellufsen из команды Ольборг делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
53'
Куск Каспер из команды Ольборг делает пас партнеру.
53'
53'
Mikkel Damsgaard из команды Норшеланн делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
53'
Игроки ФК "Норшеланн" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
52'
Frederik Boersting из команды Ольборг навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
52'
52'
Mathias Jensen из команды Норшеланн направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
50'
50'
50'
Mikkel Damsgaard из команды Норшеланн отправил кросс в штрафную...
50'
49'
ШАНС! Асанте Эрнест нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
49'
Godsway Donyoh из команды Норшеланн делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
49'
Игрок клуба "Норшеланн" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
49'
49'
Mathias Jensen из команды Норшеланн подал угловой слева.
49'
48'
После штрафного удара,который нанес Mathias Jensen мяч отбивается вратарем и возвращается в игру
47'
Судья сигнализирует, что Frederik Boersting из команды Ольборг поставил подножку. Пострадал Mads Pedersen
47'
Отличные скиллы показывает Mads Pedersen, обводя своих соперников
46'
46'
Pavol Safranko из команды Ольборг делает пас партнеру.
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
46'
Обе команды достойно сыграли в первом тайме
46'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
45'
Nicklas Strunck из команды Норшеланн направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 56% времени, а гости – 44%.
44'
Rasmus Thellufsen коснулся мяча рукой.
44'
Окоре Жорес выбил мяч подальше от ворот.
43'
Альманн Якоб из команды Ольборг в офсайде
43'
Magnus Kofod Andersen выносит мяч и сбавляет давление на ворота
43'
42'
42'
Andreas Skovgaard выбил мяч подальше от ворот.
42'
Блобьерг Якоб наказан за толчок Andreas Skovgaard
41'
Куск Каспер навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
41'
Судья сигнализирует, что Mathias Jensen из команды Норшеланн поставил подножку. Пострадал Альманн Якоб
39'
Судья сигнализирует, что Асанте Эрнест из команды Норшеланн поставил подножку. Пострадал Блобьерг Якоб
37'
Удар от ворот произведет Норшеланн
37'
37'
О, нет. Из многообещающей позиции Frederik Boersting из команды Ольборг наносит удар, но очень мимо ворот. Упущен шанс.
36'
36'
Обе команды не могут вскрыть оборону друг друга
36'
Frederik Boersting выносит мяч и сбавляет давление на ворота
35'
Mathias Jensen из команды Норшеланн подал угловой справа.
35'
Плохо сыграл Блобьерг Якоб - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
35'
34'
34'
Andreas Skovgaard из команды Норшеланн играет слишком грубо. Jannik Pohl оказался на газоне.
33'
Pavol Safranko из команды Ольборг играет слишком грубо. Хансен Беньямин оказался на газоне.
33'
33'
Mads Pedersen из команды Норшеланн отправил кросс в штрафную...
32'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
32'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
31'
31'
31'
30'
30'
30'
Судья сигнализирует, что Mathias Jensen из команды Норшеланн поставил подножку. Пострадал Frederik Boersting
27'
Mads Pedersen получил желтую карточку от судьи
27'
Судья сигнализирует, что Mads Pedersen из команды Норшеланн поставил подножку. Пострадал Frederik Boersting
27'
Рунарссон Рунар Алекс взял и забрал мяч на выходе
27'
27'
26'
26'
26'
Альманн Якоб из команды Ольборг делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
26'
26'
Frederik Boersting из команды Ольборг отправил кросс в штрафную...
26'
25'
Матч прошел в медленном темпе, никто из соперников не владел инициативой
24'
Godsway Donyoh из команды Норшеланн в офсайде
24'
Mathias Jensen из команды Норшеланн сделал отличную передачу одноклубнику - это шанс...
24'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 59% времени, а гости – 41%.
23'
Mads Pedersen из команды Норшеланн в офсайде
23'
Mathias Jensen из команды Норшеланн сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
21'
Pavol Safranko из команды Ольборг отдал передачу, которая была заблокирована.
21'
20'
Jannik Pohl из команды Ольборг в офсайде
20'
Rasmus Thellufsen выбил мяч подальше от ворот.
20'
Судья сигнализирует, что Mathias Jensen из команды Норшеланн поставил подножку. Пострадал Куск Каспер
19'
Godsway Donyoh из команды Норшеланн в офсайде
19'
Mikkel Damsgaard из команды Норшеланн сделал отличную передачу одноклубнику - это шанс...
18'
Игрок клуба "Норшеланн" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
18'
Nicklas Strunck наказан за толчок Альманн Якоб
17'
Godsway Donyoh нанес удар, мяч был парирован, но Ринне Якоб не удержал его в руках.
17'
Игроки ФК "Норшеланн" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
17'
Mikkel Damsgaard выбил мяч подальше от ворот.
15'
Magnus Christensen выносит мяч и сбавляет давление на ворота
15'
Mads Pedersen из команды Норшеланн делает навес прямо в штрафную.
14'
Игроки ФК "Норшеланн" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
14'
Обе команды не могут вскрыть оборону друг друга
13'
Удар от ворот произведет Норшеланн
13'
Отличные скиллы показывает Альманн Якоб, обводя своих соперников
13'
12'
12'
Pavol Safranko из команды Ольборг делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
12'
11'
Godsway Donyoh из команды Норшеланн делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
11'
Игроки ФК "Норшеланн" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
11'
Рунарссон Рунар Алекс взял и забрал мяч на выходе
11'
Куск Каспер из команды Ольборг отправил кросс в штрафную...
11'
10'
10'
Mads Pedersen из команды Норшеланн отправил кросс в штрафную...
10'
Хансен Беньямин из команды Норшеланн не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот
10'
Mathias Jensen из команды Норшеланн подал угловой справа.
10'
Rasmus Thellufsen ошибается в защите.
9'
Альманн Якоб нанес удар, но тот был заблокирован.
9'
Рунарссон Рунар Алекс выносит мяч и сбавляет давление на ворота
9'
8'
Jannik Pohl из команды Ольборг отдал передачу, которая была заблокирована.
8'
8'
Удар от ворот произведет Норшеланн
7'
Шанс! Jannik Pohl из команды Ольборг пробил головой, но мимо
7'
7'
Rasmus Thellufsen из команды Ольборг делает пас партнеру.
7'
Отличные скиллы показывает Rasmus Thellufsen, обводя своих соперников
7'
7'
6'
Игрок клуба "Норшеланн" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
6'
Godsway Donyoh из команды Норшеланн делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
6'
Игроки ФК "Норшеланн" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
6'
Опасность! Mathias Jensen из команды Норшеланн отлично забросил мяч за спину защитникам и находит этим пасом одноклубника...
6'
Jannik Pohl из команды Ольборг толкнул локтем оппонента. Это Рунарссон Рунар Алекс заработал фол
5'
Куск Каспер из команды Ольборг отправил кросс в штрафную...
5'
5'
5'
Andreas Skovgaard предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
5'
Rasmus Thellufsen из команды Ольборг отправил кросс в штрафную...
4'
Frederik Boersting из команды Ольборг делает неудачный навес.
4'
Опасность! Куск Каспер из команды Ольборг отлично забросил мяч за спину защитникам и находит этим пасом одноклубника...
2'
Игрок клуба "Норшеланн" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
2'
1'
Rasmus Thellufsen из команды Ольборг сделал отличный пас в штрафную, но его одноклубники не смогли воспользоваться всем свободным пространством в ней
1'
Rasmus Thellufsen из команды Ольборг идет с мячом вперед на обострение...
1'
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Отличная солнечная погода сегодня. Самая что ни на есть футбольная! Ждём, что футболисты подарят нам праздник!
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Норшеланн". Встреча началась!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Aalborg Portland Park. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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