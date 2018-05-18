Стадион: Телья Паркен Зрители: 17167
0:2
Конец матча
0:1
15' ГолFrank Onyeka
50' Желтая карточкаОнуачу Пол
0:2
66' ГолВикхейм Густав
86' Желтая карточкаДжанус Драчманн
88' Желтая карточкаПоульсен Якоб
90' Желтая карточкаСпарв Тим
Второй тайм
99'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
99'
Сков Роберт решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно
98'
Судья сигнализирует, что Корчмар Жолт из команды Митьюлланд поставил подножку. Пострадал Фишер Виктор
98'
98'
Сантандер Федерико нанес удар, но тот был заблокирован.
98'
98'
Мунксгор Александер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
98'
Фальк Расмус из команды Копенгаген отправил кросс в штрафную...
98'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 70% времени, а гости – 30%.
97'
Викхейм Густав пробует нанести удар издали, но Ольсен Робин держит все под контролем
95'
Бенгтссон Пьер из команды Копенгаген делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
94'
Сантандер Федерико нанес удар головой, но Хансен Йеспер спокойно отбил мяч.
94'
93'
Судья сигнализирует, что Джанус Драчманн из команды Митьюлланд поставил подножку. Пострадал Сков Роберт
93'
93'
Фальк Расмус не смог попасть в створ ударом издали
92'
Спарв Тим получил желтую карточку от судьи
92'
Судья свистит. Спарв Тим атаковал сзади соперника. Это Фальк Расмус заработал своей команде штрафной
91'
Копенгаген остается без одного игрока, потому что Вавро Денис уходит с поля, а тренер не располагает больше с запасными игроками.
91'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
91'
Ох, нехорошо это выглядит. Вавро Денис получил травму и медбригада забирает его с поля.
91'
[8] - столько добавил арбитр времени.
90'
Хансен Йеспер из команды Митьюлланд сыграл отлично и претендует на звание лучшего игрока матча
89'
Вавро Денис на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
89'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
89'
Хансен Йеспер взял и забрал мяч на выходе
89'
Опасность предотвращена - Мунксгор Александер из команды Митьюлланд вступил в отбор удачно
88'
88'
Поульсен Якоб получил желтую карточку от судьи
88'
Назначен штрафной. Пострадал Фальк Расмус, его свалил Поульсен Якоб.
88'
88'
87'
Bubacarr Sanneh предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
87'
Бенгтссон Пьер из команды Копенгаген делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
86'
Судья подбегает и показывает Джанус Драчманн из команды Митьюлланд отложенную желтую карточку за фол.
86'
86'
Анкерсен Петер нанес удар, мяч был парирован, но Хансен Йеспер не удержал его в руках.
86'
Судья сигнализирует, что Джанус Драчманн из команды Митьюлланд поставил подножку. Пострадал Фишер Виктор
85'
85'
84'
Тактическая замена. Frank Onyeka уходит с поля и его заменяет Краев Божидар
83'
83'
83'
Сегодняшная посещаемость составляет 17167 болельщиков
83'
Сотириу Пиерос из команды Копенгаген в офсайде
82'
Сков Роберт из команды Копенгаген направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
82'
82'
Анкерсен Петер из команды Копенгаген делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
82'
81'
81'
Святченко Эрик из команды Митьюлланд хорошо прочитал игру и перехватил мяч у соперника.
81'
Отличные скиллы показывает Сков Роберт, обводя своих соперников
81'
81'
81'
81'
80'
Судья сигнализирует, что Поульсен Якоб из команды Митьюлланд поставил подножку. Пострадал Анкерсен Петер
79'
79'
Митьюлланд делает оборонительную замену. Онуачу Пол уходит, а на его место вступает Джанус Драчманн, игрок более защитного плана.
79'
Тактическая замена. Онуачу Пол уходит с поля и его заменяет Джанус Драчманн
79'
Фишер Виктор из команды Копенгаген играет слишком грубо. Поульсен Якоб оказался на газоне.
78'
Корчмар Жолт возвращается на поле, всё в порядке.
78'
78'
Шанс! Сантандер Федерико из команды Копенгаген пробил головой, но мимо
78'
78'
78'
Бенгтссон Пьер из команды Копенгаген делает навес прямо в штрафную.
77'
77'
Викхейм Густав наказан за толчок Анкерсен Петер
77'
Сотириу Пиерос возвращается на поле, всё в порядке.
77'
Матч возобновится спорным мячом
77'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
76'
Ох, нехорошо это выглядит. Корчмар Жолт получил травму и медбригада забирает его с поля.
75'
Ох, нехорошо это выглядит. Сотириу Пиерос получил травму и медбригада забирает его с поля.
74'
Корчмар Жолт на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
74'
Сотириу Пиерос на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
74'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
73'
Спарв Тим выносит мяч и сбавляет давление на ворота
73'
73'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
73'
Тактическая замена. Бойлесен Николай уходит с поля и его заменяет Бенгтссон Пьер
72'
Хансен Киан получил травму и заменен. Корчмар Жолт выходит на поле.
72'
Хансен Киан на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
71'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
71'
Анкерсен Петер из команды Копенгаген отдал передачу, которая была заблокирована.
71'
Сков Роберт из команды Копенгаген делает пас партнеру.
70'
Сков Роберт нанес удар, но тот был заблокирован.
70'
70'
68'
Онуачу Пол из команды Митьюлланд в офсайде
68'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 71% времени, а гости – 29%.
68'
Команда Митьюлланд забила мяч, хотя лучше играли соперники
66'
Хансен Киан сделал результативную передачу.
66'
Г О О О О Л - Викхейм Густав изменил счет на табло!
66'
Хансен Киан выбил мяч подальше от ворот.
66'
66'
66'
66'
66'
Судья сигнализирует, что Спарв Тим из команды Митьюлланд поставил подножку. Пострадал Фальк Расмус
65'
64'
64'
63'
62'
Тактическая замена. Грегуш Ян уходит с поля и его заменяет Сантандер Федерико
62'
Тактическая замена. Квист Вильям уходит с поля и его заменяет Фальк Расмус
62'
Сков Роберт не смог попасть в створ ударом издали
61'
Бойлесен Николай выносит мяч и сбавляет давление на ворота
61'
Bubacarr Sanneh выбил мяч подальше от ворот.
60'
60'
Отличные скиллы показывает Сков Роберт, обводя своих соперников
60'
60'
59'
Онуачу Пол не смог попасть в створ ударом издали
59'
58'
Frank Onyeka из команды Митьюлланд делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
57'
57'
57'
Сотириу Пиерос из команды Копенгаген наносит удар головой очень сильно мимо ворот.
57'
Фишер Виктор из команды Копенгаген отправил кросс в штрафную...
56'
Вавро Денис нанес удар, но тот был заблокирован.
56'
56'
Хенде Марк-Даль наказан за толчок Анкерсен Петер
56'
Грегуш Ян выносит мяч и сбавляет давление на ворота
55'
Викхейм Густав из команды Митьюлланд плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
55'
Онуачу Пол из команды Митьюлланд делает пас партнеру.
55'
55'
54'
Анкерсен Петер из команды Копенгаген делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
54'
54'
54'
54'
Хороший удар издали нанес Сков Роберт, но отличный сейв сделал Хансен Йеспер. Угловой.
53'
53'
Хенде Марк-Даль из команды Митьюлланд отправил кросс в штрафную...
52'
Bubacarr Sanneh наказан за толчок Сков Роберт
52'
Сков Роберт выносит мяч и сбавляет давление на ворота
52'
Поульсен Якоб навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
51'
Судья сигнализирует, что Квист Вильям из команды Копенгаген поставил подножку. Пострадал Онуачу Пол
51'
50'
Онуачу Пол получил желтую карточку от судьи
50'
Онуачу Пол из команды Митьюлланд толкнул локтем оппонента. Это Бойлесен Николай заработал фол
49'
Анкерсен Петер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
49'
49'
Онуачу Пол выносит мяч и сбавляет давление на ворота
49'
48'
Спарв Тим предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
48'
Сков Роберт из команды Копенгаген делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
48'
Так близко к голу! Святченко Эрик имел отличный шанс забить, но его удар головой отбил Ольсен Робин!
47'
Поульсен Якоб из команды Митьюлланд подал угловой справа.
47'
Бойлесен Николай предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
47'
Поульсен Якоб из команды Митьюлланд отправил кросс в штрафную...
47'
Онуачу Пол из команды Митьюлланд делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
47'
Хенде Марк-Даль из команды Митьюлланд делает передачу одноклубнику.
47'
Хансен Киан навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
46'
Судья сигнализирует, что Томсен Николай из команды Копенгаген поставил подножку. Пострадал Мунксгор Александер
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
49'
Команда Копенгаген играла лучше в этом тайме.
49'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
48'
48'
Бойлесен Николай из команды Копенгаген делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
48'
Хансен Йеспер взял и забрал мяч на выходе
48'
Квист Вильям из команды Копенгаген отправил кросс в штрафную...
47'
Святченко Эрик из команды Митьюлланд толкнул локтем оппонента. Это Сотириу Пиерос заработал фол
47'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 67% времени, а гости – 33%.
46'
46'
Поульсен Якоб навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
46'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
46'
[3] - столько добавил арбитр времени.
46'
Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
46'
Анкерсен Петер коснулся мяча рукой.
45'
Анкерсен Петер из команды Копенгаген делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
45'
О, нет. Из многообещающей позиции Frank Onyeka из команды Митьюлланд наносит удар, но очень мимо ворот. Упущен шанс.
45'
Йоханссон Эрик выносит мяч и сбавляет давление на ворота
44'
Мунксгор Александер из команды Митьюлланд отправил кросс в штрафную...
44'
44'
44'
Квист Вильям выбил мяч подальше от ворот.
43'
Анкерсен Петер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
43'
Фишер Виктор из команды Копенгаген в офсайде
43'
Йоханссон Эрик из команды Копенгаген отправил кросс в штрафную...
42'
41'
Поульсен Якоб из команды Митьюлланд пробил со штрафного, но очень мимо цели.
41'
Судья сигнализирует, что Вавро Денис из команды Копенгаген поставил подножку. Пострадал Frank Onyeka
41'
41'
Томсен Николай из команды Копенгаген забрасывает мяч в штрафную.
39'
39'
Анкерсен Петер не смог попасть в створ ударом издали
38'
Какая игра! Обе команды сыграли качественно и остро.
38'
37'
Хенде Марк-Даль из команды Митьюлланд сделал скидку головой партнеру по команде, но тот не смог ничего сделать.
36'
36'
36'
Хансен Йеспер из команды Митьюлланд сделал отличный сейв!
36'
Йоханссон Эрик оказался в свободной зоне и нанес удар головой, но Хансен Йеспер перевел мяч на угловой.
36'
35'
35'
Плохо сыграл Хансен Йеспер - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
35'
35'
Хозеяева перешли к активному прессингу соперника. Выльется ли это в гол? Посмотрим.
35'
35'
35'
Бойлесен Николай из команды Копенгаген делает навес прямо в штрафную.
35'
Святченко Эрик из команды Митьюлланд играет слишком грубо. Сков Роберт оказался на газоне.
34'
Фишер Виктор нанес удар, но тот был заблокирован.
34'
Квист Вильям нанес удар, но тот был заблокирован.
34'
34'
Фишер Виктор из команды Копенгаген отправил кросс в штрафную...
32'
32'
32'
Сков Роберт из команды Копенгаген идет с мячом вперед на обострение...
32'
Судья сигнализирует, что Анкерсен Петер из команды Копенгаген поставил подножку. Пострадал Онуачу Пол
32'
32'
Анкерсен Петер из команды Копенгаген сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
31'
Хансен Йеспер из команды Митьюлланд сделал отличный сейв!
31'
Почти гол! Сотириу Пиерос пробил головой по воротам, но Хансен Йеспер спас!
31'
31'
Бойлесен Николай имел отличный шанс забить, но голкипер спас!
31'
Плохо сыграл Святченко Эрик - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
30'
30'
30'
30'
Фишер Виктор из команды Копенгаген делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
30'
29'
29'
Отличный пас сделал Бойлесен Николай из команды Копенгаген. Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.
28'
28'
Грегуш Ян нанес удар чуть мимо. Близко!
28'
Плохо сыграл Святченко Эрик - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
28'
27'
Судья сигнализирует, что Святченко Эрик из команды Митьюлланд поставил подножку. Пострадал Сков Роберт
27'
Сков Роберт имел все шансы забить, но Хансен Йеспер сделал отличный сейв!
27'
Йоханссон Эрик из команды Копенгаген делает пас партнеру.
27'
Поульсен Якоб из команды Митьюлланд забрасывает мяч в штрафную.
27'
26'
Спарв Тим выносит мяч и сбавляет давление на ворота
26'
26'
Bubacarr Sanneh предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
26'
26'
26'
Томсен Николай из команды Копенгаген плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
26'
Фишер Виктор из команды Копенгаген делает пас партнеру.
26'
25'
Поульсен Якоб выбил мяч подальше от ворот.
25'
Фишер Виктор из команды Копенгаген играет слишком грубо. Хансен Киан оказался на газоне.
24'
23'
Бойлесен Николай возвращается на поле, всё в порядке.
22'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
22'
Ох, нехорошо это выглядит. Бойлесен Николай получил травму и медбригада забирает его с поля.
21'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 70% времени, а гости – 30%.
21'
Бойлесен Николай на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
21'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
20'
Мунксгор Александер наказан за толчок Бойлесен Николай
20'
Хенде Марк-Даль из команды Митьюлланд отправил кросс в штрафную...
18'
18'
Фишер Виктор из команды Копенгаген делает навес прямо в штрафную.
18'
Фишер Виктор нанес удар, но тот был заблокирован.
18'
18'
17'
Мунксгор Александер из команды Митьюлланд играет слишком грубо. Томсен Николай оказался на газоне.
16'
Команда Митьюлланд забила мяч, хотя лучше играли соперники
15'
Онуачу Пол из команды Митьюлланд делает пас партнеру.
15'
Викхейм Густав из команды Митьюлланд делает пас партнеру.
15'
ГОЛ! Легко закончил атаку Frank Onyeka из команды Митьюлланд, забив в пустые ворота!
15'
Плохо сыграл Йоханссон Эрик - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
14'
14'
14'
Анкерсен Петер из команды Копенгаген делает неудачный навес.
14'
Анкерсен Петер из команды Копенгаген идет с мячом вперед на обострение...
14'
Вавро Денис выносит мяч и сбавляет давление на ворота
14'
Frank Onyeka из команды Митьюлланд делает навес прямо в штрафную.
13'
Хенде Марк-Даль из команды Митьюлланд сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
13'
13'
Ольсен Робин выбил мяч подальше от ворот.
13'
12'
12'
Опасность предотвращена - Вавро Денис из команды Копенгаген вступил в отбор удачно
12'
Онуачу Пол из команды Митьюлланд идет с мячом вперед на обострение...
11'
Поульсен Якоб из команды Митьюлланд делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
11'
11'
11'
Сков Роберт из команды Копенгаген забрасывает мяч в штрафную.
10'
Сков Роберт пробил со штрафного прямо в стенку
10'
Судья сигнализирует, что Спарв Тим из команды Митьюлланд поставил подножку. Пострадал Анкерсен Петер
9'
Анкерсен Петер из команды Копенгаген идет с мячом вперед на обострение...
9'
9'
Плохо сыграл Хансен Йеспер - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
9'
Frank Onyeka из команды Митьюлланд сделал скидку головой партнеру по команде, но голкипер сыграл.
9'
Святченко Эрик выбил мяч подальше от ворот.
8'
8'
Квист Вильям выбил мяч подальше от ворот.
8'
8'
Вавро Денис выносит мяч и сбавляет давление на ворота
8'
Святченко Эрик выбил мяч подальше от ворот.
7'
7'
6'
Томсен Николай из команды Копенгаген делает неудачный навес.
4'
4'
Отличный пас сделал Поульсен Якоб из команды Митьюлланд. Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.
4'
Судья свистит. Викхейм Густав атаковал сзади соперника. Это Анкерсен Петер заработал своей команде штрафной
3'
2'
Онуачу Пол из команды Митьюлланд играет слишком грубо. Квист Вильям оказался на газоне.
2'
2'
1'
1'
Bubacarr Sanneh из команды Митьюлланд сделал скидку головой партнеру по команде, но тот не смог ничего сделать.
1'
Хансен Киан выбил мяч подальше от ворот.
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Отличная солнечная погода сегодня. Самая что ни на есть футбольная! Ждём, что футболисты подарят нам праздник!
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Митьюлланд". Встреча началась!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Telia Parken. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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