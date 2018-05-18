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  4. Дания
  5. Суперлига Дании
Стадион: Зрители: 17167
Копенгаген
0:2
Конец матча
Митьюлланд
0'
0:1
15' Гол
Frank Onyeka
50' Желтая карточка
Онуачу Пол
0:2
66' Гол
Викхейм Густав
86' Желтая карточка
Джанус Драчманн
88' Желтая карточка
Поульсен Якоб
90' Желтая карточка
Спарв Тим
90'+9
Второй тайм
Свисток
99'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
99'
Сков Роберт решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно
Фол, нарушение
98'
Судья сигнализирует, что Корчмар Жолт из команды Митьюлланд поставил подножку. Пострадал Фишер Виктор
98'
Bubacarr Sanneh выносит мяч и сбавляет давление на ворота
98'
Сантандер Федерико нанес удар, но тот был заблокирован.
98'
Игрок клуба "Копенгаген" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.

98'
Мунксгор Александер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
98'
Фальк Расмус из команды Копенгаген отправил кросс в штрафную...
98'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 70% времени, а гости – 30%.
97'
Викхейм Густав пробует нанести удар издали, но Ольсен Робин держит все под контролем
95'
Бенгтссон Пьер из команды Копенгаген делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
94'
Сантандер Федерико нанес удар головой, но Хансен Йеспер спокойно отбил мяч.
94'
Бенгтссон Пьер из команды Копенгаген отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
93'
Судья сигнализирует, что Джанус Драчманн из команды Митьюлланд поставил подножку. Пострадал Сков Роберт
93'
Удар от ворот произведет Митьюлланд
93'
Фальк Расмус не смог попасть в створ ударом издали
Желтая карточка
92'
Спарв Тим получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
92'
Судья свистит. Спарв Тим атаковал сзади соперника. Это Фальк Расмус заработал своей команде штрафной
Травма, повреждение
91'
Копенгаген остается без одного игрока, потому что Вавро Денис уходит с поля, а тренер не располагает больше с запасными игроками.
91'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
Травма, повреждение
91'
Ох, нехорошо это выглядит. Вавро Денис получил травму и медбригада забирает его с поля.
91'
[8] - столько добавил арбитр времени.
90'
Хансен Йеспер из команды Митьюлланд сыграл отлично и претендует на звание лучшего игрока матча
Травма, повреждение
89'
Вавро Денис на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
89'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
89'
Хансен Йеспер взял и забрал мяч на выходе
89'
Опасность предотвращена - Мунксгор Александер из команды Митьюлланд вступил в отбор удачно
88'
Фишер Виктор навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Желтая карточка
88'
Поульсен Якоб получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
88'
Назначен штрафной. Пострадал Фальк Расмус, его свалил Поульсен Якоб.
88'
Святченко Эрик выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
88'
Фишер Виктор из команды Копенгаген подал угловой слева.
87'
Bubacarr Sanneh предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
87'
Бенгтссон Пьер из команды Копенгаген делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
Желтая карточка
86'
Судья подбегает и показывает Джанус Драчманн из команды Митьюлланд отложенную желтую карточку за фол.
86'
Хенде Марк-Даль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
86'
Анкерсен Петер нанес удар, мяч был парирован, но Хансен Йеспер не удержал его в руках.
Фол, нарушение
86'
Судья сигнализирует, что Джанус Драчманн из команды Митьюлланд поставил подножку. Пострадал Фишер Виктор
85'
Святченко Эрик выносит мяч и сбавляет давление на ворота
85'
Игрок клуба "Копенгаген" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
84'
Тактическая замена. Frank Onyeka уходит с поля и его заменяет Краев Божидар
83'
Удар от ворот произведет Копенгаген
83'
Игрок клуба "Митьюлланд" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
83'
Сегодняшная посещаемость составляет 17167 болельщиков
Офсайд
83'
Сотириу Пиерос из команды Копенгаген в офсайде
82'
Сков Роберт из команды Копенгаген направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
82'
Игрок клуба "Копенгаген" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
82'
Анкерсен Петер из команды Копенгаген делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
82'
Бенгтссон Пьер из команды Копенгаген отправил кросс в штрафную...
81'
Игрок клуба "Копенгаген" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
81'
Святченко Эрик из команды Митьюлланд хорошо прочитал игру и перехватил мяч у соперника.
81'
Отличные скиллы показывает Сков Роберт, обводя своих соперников
81'
Хенде Марк-Даль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
81'
Бенгтссон Пьер из команды Копенгаген отправил кросс в штрафную...
81'
Анкерсен Петер из команды Копенгаген отправил кросс в штрафную...
81'
Опасность предотвращена - Святченко Эрик из команды Митьюлланд вступил в отбор удачно
Фол, нарушение
80'
Судья сигнализирует, что Поульсен Якоб из команды Митьюлланд поставил подножку. Пострадал Анкерсен Петер
79'
Игрок клуба "Митьюлланд" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
79'
Митьюлланд делает оборонительную замену. Онуачу Пол уходит, а на его место вступает Джанус Драчманн, игрок более защитного плана.
79'
Тактическая замена. Онуачу Пол уходит с поля и его заменяет Джанус Драчманн
Фол, нарушение
79'
Фишер Виктор из команды Копенгаген играет слишком грубо. Поульсен Якоб оказался на газоне.
Травма, повреждение
78'
Корчмар Жолт возвращается на поле, всё в порядке.
78'
Удар от ворот произведет Митьюлланд
78'
Шанс! Сантандер Федерико из команды Копенгаген пробил головой, но мимо
78'
Бенгтссон Пьер из команды Копенгаген отправил кросс в штрафную...
78'
Bubacarr Sanneh выносит мяч и сбавляет давление на ворота
78'
Бенгтссон Пьер из команды Копенгаген делает навес прямо в штрафную.
77'
Анкерсен Петер из команды Копенгаген отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
77'
Викхейм Густав наказан за толчок Анкерсен Петер
Травма, повреждение
77'
Сотириу Пиерос возвращается на поле, всё в порядке.
77'
Матч возобновится спорным мячом
77'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
Травма, повреждение
76'
Ох, нехорошо это выглядит. Корчмар Жолт получил травму и медбригада забирает его с поля.
Травма, повреждение
75'
Ох, нехорошо это выглядит. Сотириу Пиерос получил травму и медбригада забирает его с поля.
Травма, повреждение
74'
Корчмар Жолт на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
Травма, повреждение
74'
Сотириу Пиерос на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
74'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
73'
Спарв Тим выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
73'
Фишер Виктор из команды Копенгаген подал угловой справа.
73'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
73'
Тактическая замена. Бойлесен Николай уходит с поля и его заменяет Бенгтссон Пьер
72'
Хансен Киан получил травму и заменен. Корчмар Жолт выходит на поле.
Травма, повреждение
72'
Хансен Киан на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
71'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
71'
Анкерсен Петер из команды Копенгаген отдал передачу, которая была заблокирована.
71'
Сков Роберт из команды Копенгаген делает пас партнеру.
70'
Сков Роберт нанес удар, но тот был заблокирован.
70'
Хансен Киан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
70'
Анкерсен Петер из команды Копенгаген отправил кросс в штрафную...
Офсайд
68'
Онуачу Пол из команды Митьюлланд в офсайде
68'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 71% времени, а гости – 29%.
68'
Команда Митьюлланд забила мяч, хотя лучше играли соперники
66'
Хансен Киан сделал результативную передачу.
Описание гола
66'
Г О О О О Л - Викхейм Густав изменил счет на табло!
66'
Хансен Киан выбил мяч подальше от ворот.
66'
Хенде Марк-Даль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
66'
Бойлесен Николай из команды Копенгаген отправил кросс в штрафную...
66'
Хансен Киан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
66'
Фишер Виктор навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
66'
Судья сигнализирует, что Спарв Тим из команды Митьюлланд поставил подножку. Пострадал Фальк Расмус
65'
Игрок клуба "Копенгаген" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
64'
Удар от ворот произведет Митьюлланд
Угловой
64'
Фишер Виктор из команды Копенгаген подал угловой слева.
63'
Удар от ворот произведет Митьюлланд
62'
Тактическая замена. Грегуш Ян уходит с поля и его заменяет Сантандер Федерико
62'
Тактическая замена. Квист Вильям уходит с поля и его заменяет Фальк Расмус
62'
Сков Роберт не смог попасть в створ ударом издали
61'
Бойлесен Николай выносит мяч и сбавляет давление на ворота
61'
Bubacarr Sanneh выбил мяч подальше от ворот.
60'
Хенде Марк-Даль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
60'
Отличные скиллы показывает Сков Роберт, обводя своих соперников
60'
Игрок клуба "Копенгаген" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
60'
Удар от ворот произведет Копенгаген
59'
Онуачу Пол не смог попасть в створ ударом издали
59'
Игроки ФК "Митьюлланд" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
58'
Frank Onyeka из команды Митьюлланд делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
57'
Игрок клуба "Копенгаген" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
57'
Удар от ворот произведет Митьюлланд
57'
Сотириу Пиерос из команды Копенгаген наносит удар головой очень сильно мимо ворот.
57'
Фишер Виктор из команды Копенгаген отправил кросс в штрафную...
56'
Вавро Денис нанес удар, но тот был заблокирован.
56'
Фишер Виктор навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
56'
Хенде Марк-Даль наказан за толчок Анкерсен Петер
56'
Грегуш Ян выносит мяч и сбавляет давление на ворота
55'
Викхейм Густав из команды Митьюлланд плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
55'
Онуачу Пол из команды Митьюлланд делает пас партнеру.
55'
Игрок клуба "Митьюлланд" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
55'
Игрок клуба "Копенгаген" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
54'
Анкерсен Петер из команды Копенгаген делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
54'
Игрок клуба "Копенгаген" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
54'
Хансен Киан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
54'
Фишер Виктор из команды Копенгаген подал угловой справа.
54'
Хороший удар издали нанес Сков Роберт, но отличный сейв сделал Хансен Йеспер. Угловой.
53'
Ольсен Робин взял и забрал мяч на выходе
53'
Хенде Марк-Даль из команды Митьюлланд отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
52'
Bubacarr Sanneh наказан за толчок Сков Роберт
52'
Сков Роберт выносит мяч и сбавляет давление на ворота
52'
Поульсен Якоб навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
51'
Судья сигнализирует, что Квист Вильям из команды Копенгаген поставил подножку. Пострадал Онуачу Пол
51'
Игрок клуба "Митьюлланд" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Желтая карточка
50'
Онуачу Пол получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
50'
Онуачу Пол из команды Митьюлланд толкнул локтем оппонента. Это Бойлесен Николай заработал фол
49'
Анкерсен Петер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
49'
Игроки ФК "Митьюлланд" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
49'
Онуачу Пол выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
49'
Фишер Виктор из команды Копенгаген подал угловой справа.
48'
Спарв Тим предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
48'
Сков Роберт из команды Копенгаген делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
48'
Так близко к голу! Святченко Эрик имел отличный шанс забить, но его удар головой отбил Ольсен Робин!
Угловой
47'
Поульсен Якоб из команды Митьюлланд подал угловой справа.
47'
Бойлесен Николай предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
47'
Поульсен Якоб из команды Митьюлланд отправил кросс в штрафную...
47'
Онуачу Пол из команды Митьюлланд делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
47'
Хенде Марк-Даль из команды Митьюлланд делает передачу одноклубнику.
47'
Хансен Киан навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
46'
Судья сигнализирует, что Томсен Николай из команды Копенгаген поставил подножку. Пострадал Мунксгор Александер
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
49'
Команда Копенгаген играла лучше в этом тайме.
49'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
48'
Игрок клуба "Копенгаген" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
48'
Бойлесен Николай из команды Копенгаген делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
48'
Хансен Йеспер взял и забрал мяч на выходе
48'
Квист Вильям из команды Копенгаген отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
47'
Святченко Эрик из команды Митьюлланд толкнул локтем оппонента. Это Сотириу Пиерос заработал фол
47'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 67% времени, а гости – 33%.
46'
Ольсен Робин взял и забрал мяч на выходе
46'
Поульсен Якоб навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
46'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
46'
[3] - столько добавил арбитр времени.
46'
Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
Фол, нарушение
46'
Анкерсен Петер коснулся мяча рукой.
45'
Анкерсен Петер из команды Копенгаген делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
45'
О, нет. Из многообещающей позиции Frank Onyeka из команды Митьюлланд наносит удар, но очень мимо ворот. Упущен шанс.
45'
Йоханссон Эрик выносит мяч и сбавляет давление на ворота
44'
Мунксгор Александер из команды Митьюлланд отправил кросс в штрафную...
44'
Игрок клуба "Копенгаген" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
44'
Святченко Эрик выносит мяч и сбавляет давление на ворота
44'
Квист Вильям выбил мяч подальше от ворот.
43'
Анкерсен Петер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Офсайд
43'
Фишер Виктор из команды Копенгаген в офсайде
43'
Йоханссон Эрик из команды Копенгаген отправил кросс в штрафную...
42'
Удар от ворот произведет Копенгаген
41'
Поульсен Якоб из команды Митьюлланд пробил со штрафного, но очень мимо цели.
Фол, нарушение
41'
Судья сигнализирует, что Вавро Денис из команды Копенгаген поставил подножку. Пострадал Frank Onyeka
41'
Bubacarr Sanneh выносит мяч и сбавляет давление на ворота
41'
Томсен Николай из команды Копенгаген забрасывает мяч в штрафную.
39'
Удар от ворот произведет Митьюлланд
39'
Анкерсен Петер не смог попасть в створ ударом издали
38'
Какая игра! Обе команды сыграли качественно и остро.
38'
Ольсен Робин взял и забрал мяч на выходе
37'
Хенде Марк-Даль из команды Митьюлланд сделал скидку головой партнеру по команде, но тот не смог ничего сделать.
36'
Bubacarr Sanneh выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
36'
Фишер Виктор из команды Копенгаген подал угловой слева.
36'
Хансен Йеспер из команды Митьюлланд сделал отличный сейв!
36'
Йоханссон Эрик оказался в свободной зоне и нанес удар головой, но Хансен Йеспер перевел мяч на угловой.
Угловой
36'
Фишер Виктор из команды Копенгаген подал угловой слева.
35'
Хансен Киан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
35'
Плохо сыграл Хансен Йеспер - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
35'
Бойлесен Николай из команды Копенгаген отправил кросс в штрафную...
35'
Хозеяева перешли к активному прессингу соперника. Выльется ли это в гол? Посмотрим.
35'
Игрок клуба "Копенгаген" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
35'
Bubacarr Sanneh выносит мяч и сбавляет давление на ворота
35'
Бойлесен Николай из команды Копенгаген делает навес прямо в штрафную.
Фол, нарушение
35'
Святченко Эрик из команды Митьюлланд играет слишком грубо. Сков Роберт оказался на газоне.
34'
Фишер Виктор нанес удар, но тот был заблокирован.
34'
Квист Вильям нанес удар, но тот был заблокирован.
34'
Святченко Эрик выносит мяч и сбавляет давление на ворота
34'
Фишер Виктор из команды Копенгаген отправил кросс в штрафную...
32'
Удар от ворот произведет Митьюлланд
32'
Опасность предотвращена - Святченко Эрик из команды Митьюлланд вступил в отбор удачно
32'
Сков Роберт из команды Копенгаген идет с мячом вперед на обострение...
Фол, нарушение
32'
Судья сигнализирует, что Анкерсен Петер из команды Копенгаген поставил подножку. Пострадал Онуачу Пол
32'
Опасность предотвращена - Святченко Эрик из команды Митьюлланд вступил в отбор удачно
32'
Анкерсен Петер из команды Копенгаген сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
31'
Хансен Йеспер из команды Митьюлланд сделал отличный сейв!
31'
Почти гол! Сотириу Пиерос пробил головой по воротам, но Хансен Йеспер спас!
31'
Анкерсен Петер из команды Копенгаген отправил кросс в штрафную...
31'
Бойлесен Николай имел отличный шанс забить, но голкипер спас!
31'
Плохо сыграл Святченко Эрик - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
30'
Анкерсен Петер из команды Копенгаген отправил кросс в штрафную...
30'
Игрок клуба "Копенгаген" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
30'
Bubacarr Sanneh выносит мяч и сбавляет давление на ворота
30'
Фишер Виктор из команды Копенгаген делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
30'
Анкерсен Петер из команды Копенгаген отправил кросс в штрафную...
29'
Удар от ворот произведет Митьюлланд
29'
Отличный пас сделал Бойлесен Николай из команды Копенгаген. Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.
28'
Удар от ворот произведет Митьюлланд
28'
Грегуш Ян нанес удар чуть мимо. Близко!
28'
Плохо сыграл Святченко Эрик - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
28'
Бойлесен Николай из команды Копенгаген отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
27'
Судья сигнализирует, что Святченко Эрик из команды Митьюлланд поставил подножку. Пострадал Сков Роберт
27'
Сков Роберт имел все шансы забить, но Хансен Йеспер сделал отличный сейв!
27'
Йоханссон Эрик из команды Копенгаген делает пас партнеру.
27'
Поульсен Якоб из команды Митьюлланд забрасывает мяч в штрафную.
27'
Игрок клуба "Копенгаген" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
26'
Спарв Тим выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
26'
Фишер Виктор из команды Копенгаген подал угловой слева.
26'
Bubacarr Sanneh предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
26'
Анкерсен Петер из команды Копенгаген отправил кросс в штрафную...
26'
Хансен Киан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
26'
Томсен Николай из команды Копенгаген плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
26'
Фишер Виктор из команды Копенгаген делает пас партнеру.
26'
Ольсен Робин взял и забрал мяч на выходе
25'
Поульсен Якоб выбил мяч подальше от ворот.
Фол, нарушение
25'
Фишер Виктор из команды Копенгаген играет слишком грубо. Хансен Киан оказался на газоне.
24'
Игрок клуба "Копенгаген" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Травма, повреждение
23'
Бойлесен Николай возвращается на поле, всё в порядке.
22'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
Травма, повреждение
22'
Ох, нехорошо это выглядит. Бойлесен Николай получил травму и медбригада забирает его с поля.
21'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 70% времени, а гости – 30%.
Травма, повреждение
21'
Бойлесен Николай на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
21'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
20'
Хенде Марк-Даль из команды Митьюлланд отправил кросс в штрафную...
18'
Хенде Марк-Даль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
18'
Фишер Виктор из команды Копенгаген делает навес прямо в штрафную.
18'
Фишер Виктор нанес удар, но тот был заблокирован.
18'
Святченко Эрик выносит мяч и сбавляет давление на ворота
18'
Фишер Виктор навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
17'
Мунксгор Александер из команды Митьюлланд играет слишком грубо. Томсен Николай оказался на газоне.
16'
Команда Митьюлланд забила мяч, хотя лучше играли соперники
15'
Онуачу Пол из команды Митьюлланд делает пас партнеру.
15'
Викхейм Густав из команды Митьюлланд делает пас партнеру.
Описание гола
15'
ГОЛ! Легко закончил атаку Frank Onyeka из команды Митьюлланд, забив в пустые ворота!
15'
Плохо сыграл Йоханссон Эрик - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
14'
Игроки ФК "Митьюлланд" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
14'
Удар от ворот произведет Митьюлланд
14'
Анкерсен Петер из команды Копенгаген делает неудачный навес.
14'
Анкерсен Петер из команды Копенгаген идет с мячом вперед на обострение...
14'
Вавро Денис выносит мяч и сбавляет давление на ворота
14'
Frank Onyeka из команды Митьюлланд делает навес прямо в штрафную.
13'
Хенде Марк-Даль из команды Митьюлланд сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
13'
Bubacarr Sanneh выносит мяч и сбавляет давление на ворота
13'
Ольсен Робин выбил мяч подальше от ворот.
13'
Хансен Киан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
12'
Удар от ворот произведет Копенгаген
12'
Опасность предотвращена - Вавро Денис из команды Копенгаген вступил в отбор удачно
12'
Онуачу Пол из команды Митьюлланд идет с мячом вперед на обострение...
11'
Поульсен Якоб из команды Митьюлланд делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
11'
Игрок клуба "Копенгаген" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
11'
Святченко Эрик выносит мяч и сбавляет давление на ворота
11'
Сков Роберт из команды Копенгаген забрасывает мяч в штрафную.
10'
Сков Роберт пробил со штрафного прямо в стенку
Фол, нарушение
10'
Судья сигнализирует, что Спарв Тим из команды Митьюлланд поставил подножку. Пострадал Анкерсен Петер
9'
Анкерсен Петер из команды Копенгаген идет с мячом вперед на обострение...
9'
Игрок клуба "Копенгаген" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
9'
Плохо сыграл Хансен Йеспер - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
9'
Frank Onyeka из команды Митьюлланд сделал скидку головой партнеру по команде, но голкипер сыграл.
9'
Святченко Эрик выбил мяч подальше от ворот.
8'
Святченко Эрик выносит мяч и сбавляет давление на ворота
8'
Квист Вильям выбил мяч подальше от ворот.
8'
Ольсен Робин взял и забрал мяч на выходе
8'
Вавро Денис выносит мяч и сбавляет давление на ворота
8'
Святченко Эрик выбил мяч подальше от ворот.
7'
Игрок клуба "Митьюлланд" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
7'
Bubacarr Sanneh выносит мяч и сбавляет давление на ворота
6'
Томсен Николай из команды Копенгаген делает неудачный навес.
4'
Удар от ворот произведет Копенгаген
4'
Отличный пас сделал Поульсен Якоб из команды Митьюлланд. Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.
Фол, нарушение
4'
Судья свистит. Викхейм Густав атаковал сзади соперника. Это Анкерсен Петер заработал своей команде штрафной
3'
Удар от ворот произведет Митьюлланд
Фол, нарушение
2'
Онуачу Пол из команды Митьюлланд играет слишком грубо. Квист Вильям оказался на газоне.
2'
Хансен Киан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
2'
Бойлесен Николай из команды Копенгаген отправил кросс в штрафную...
1'
Удар от ворот произведет Копенгаген
1'
Bubacarr Sanneh из команды Митьюлланд сделал скидку головой партнеру по команде, но тот не смог ничего сделать.
1'
Хансен Киан выбил мяч подальше от ворот.
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Отличная солнечная погода сегодня. Самая что ни на есть футбольная! Ждём, что футболисты подарят нам праздник!
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Митьюлланд". Встреча началась!
Первый тайм начался
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Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
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Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Telia Parken. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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