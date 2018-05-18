Стадион: Casa Arena Horsens
0:1
40' ГолРёкер Бенедикт
0:2
42' ГолВильчек Камиль
Второй тайм
47'
Рёкер Бенедикт выносит мяч и сбавляет давление на ворота
47'
47'
47'
Юнг Антони ошибается в защите.
46'
Игрок клуба "Хорсенс" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
46'
Marcus Bobjerg не дал случится голу! Мукхтар Хани должен был забивать, но Marcus Bobjerg сделал отличный сейв
46'
Александр Людвиг ошибается в защите.
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
48'
Команда Брённбю играла лучше в этом тайме.
48'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
47'
Пукки Теэму нанес удар, мяч был парирован, но Marcus Bobjerg не удержал его в руках.
47'
Игрок клуба "Брённбю" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
47'
Мукхтар Хани из команды Брённбю делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
47'
Петер Нюманн из команды Хорсенс играет слишком грубо. Юнг Антони оказался на газоне.
46'
Мукхтар Хани из команды Брённбю делает пас партнеру.
46'
Мукхтар Хани из команды Брённбю идет с мячом вперед на обострение...
46'
Игроки ФК "Брённбю" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
46'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 39% времени, а гости – 61%.
46'
[2] - столько добавил арбитр времени.
46'
46'
Мукхтар Хани из команды Брённбю сделал отличный пас в штрафную, но его одноклубники не смогли воспользоваться всем свободным пространством в ней
45'
Реннов Фредерик взял и забрал мяч на выходе
45'
Rune Frantsen выбил мяч подальше от ворот.
44'
Реннов Фредерик взял и забрал мяч на выходе
44'
43'
Матиас Нильсен из команды Хорсенс подал угловой справа.
43'
Rune Frantsen из команды Хорсенс делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
42'
Г О О О О Л - Вильчек Камиль забивает!
42'
Пукки Теэму из команды Брённбю отдал передачу, которая была заблокирована.
42'
Мукхтар Хани выбил мяч подальше от ворот.
41'
Отличный гол забил Рёкер Бенедикт
40'
Пукки Теэму сделал результативную передачу.
40'
Г О О О О Л - Рёкер Бенедикт из команды Брённбю переиграл вратаря дальним ударом!
40'
Пукки Теэму из команды Брённбю сделал отличную передачу одноклубнику - это шанс...
40'
Mikkel Qvist выносит мяч и сбавляет давление на ворота
40'
40'
40'
Юнг Антони из команды Брённбю не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот
40'
Мукхтар Хани из команды Брённбю подал угловой слева.
39'
39'
Тибблинг Симон из команды Брённбю отправил кросс в штрафную...
39'
39'
Мукхтар Хани из команды Брённбю подал угловой слева.
39'
Юнг Антони из команды Брённбю делает передачу одноклубнику.
38'
Mikkel Qvist выносит мяч и сбавляет давление на ворота
38'
38'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
38'
Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
38'
Marcus Bobjerg предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
38'
Тибблинг Симон из команды Брённбю отправил кросс в штрафную...
37'
Судья сигнализирует, что Андерсен Мадс из команды Хорсенс поставил подножку. Пострадал Пукки Теэму
37'
Йонас Торсен из команды Хорсенс в офсайде
37'
Удар от ворот произведет Брённбю
36'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
36'
ШАНС! Ayo Simon Okosun нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
35'
35'
Андерсен Мадс из команды Хорсенс делает передачу одноклубнику.
35'
34'
Петер Нюманн выносит мяч и сбавляет давление на ворота
34'
Ларссон Юхан из команды Брённбю отправил кросс в штрафную...
34'
34'
Нергор Кристиан из команды Брённбю сделал отличный пас в штрафную, но его одноклубники не смогли воспользоваться всем свободным пространством в ней
33'
Bjarke Jacobsen нанес удар, но тот был заблокирован.
33'
Юнг Антони выносит мяч и сбавляет давление на ворота
33'
Ханссон Халлюр из команды Хорсенс отправил кросс в штрафную...
32'
Пукки Теэму пробует нанести удар издали, но Marcus Bobjerg держит все под контролем
31'
31'
Ларссон Юхан из команды Брённбю навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
31'
Мукхтар Хани из команды Брённбю разыграл угловой с правого угла.
31'
Ларссон Юхан из команды Брённбю делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
31'
31'
Йонас Торсен из команды Хорсенс отправил кросс в штрафную...
30'
Матиас Нильсен навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
30'
Судья сигнализирует, что Мукхтар Хани из команды Брённбю поставил подножку. Пострадал Матиас Нильсен
29'
Удар от ворот произведет Брённбю
29'
29'
29'
Йонас Торсен из команды Хорсенс отправил кросс в штрафную...
29'
Игрок клуба "Хорсенс" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
28'
Удар от ворот произведет Брённбю
28'
28'
Мукхтар Хани из команды Брённбю делает пас партнеру.
28'
Игра в одни ворота сейчас. Брённбю доминирует и владеет мячом
28'
Игрок клуба "Брённбю" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
27'
Игрок клуба "Брённбю" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
27'
Mikkel Qvist выносит мяч и сбавляет давление на ворота
27'
Ларссон Юхан из команды Брённбю делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
27'
26'
Юнг Антони нанес удар, но тот был заблокирован.
26'
Мукхтар Хани из команды Брённбю подал угловой справа.
26'
Андерсен Мадс предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
26'
Пукки Теэму из команды Брённбю делает передачу одноклубнику.
25'
Удар от ворот произведет Брённбю
25'
Bjarke Jacobsen не смог попасть в створ ударом издали
25'
Андерсен Мадс из команды Хорсенс сделал скидку головой партнеру по команде, но тот не смог ничего сделать.
25'
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 39% времени, а гости – 61%.
24'
24'
Юнг Антони не смог попасть в створ ударом издали
24'
Фискер Каспер из команды Брённбю разыграл угловой с правого угла.
23'
Рёкер Бенедикт нанес удар, но тот был заблокирован.
23'
Мукхтар Хани нанес удар, но тот был заблокирован.
23'
Тибблинг Симон из команды Брённбю разыграл угловой с левого угла.
23'
Юнг Антони из команды Брённбю делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
22'
22'
Вильчек Камиль из команды Брённбю отправил кросс в штрафную...
22'
Игрок клуба "Брённбю" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
22'
22'
Рёкер Бенедикт выбил мяч подальше от ворот.
21'
Ханссон Халлюр из команды Хорсенс опасно и грубо сыграл. Ларссон Юхан пострадал.
21'
21'
20'
20'
Тибблинг Симон из команды Брённбю идет с мячом вперед на обострение...
19'
Удар от ворот произведет Брённбю
19'
19'
19'
Удар от ворот произведет Брённбю
19'
Ayo Simon Okosun из команды Хорсенс сделал скидку головой партнеру по команде, но тот не смог ничего сделать.
18'
17'
17'
Вильчек Камиль из команды Брённбю не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот
17'
Какая игра! Обе команды сыграли качественно и остро.
16'
Удар от ворот произведет Брённбю
16'
16'
Пукки Теэму нанес удар, мяч был парирован, но Marcus Bobjerg не удержал его в руках.
16'
Опасность! Нергор Кристиан из команды Брённбю отлично забросил мяч за спину защитникам и находит этим пасом одноклубника...
15'
Удар от ворот произведет Брённбю
15'
Mikkel Qvist не смог попасть в створ ударом издали
15'
Реннов Фредерик из команды Брённбю сделал отличный сейв!
15'
Mikkel Qvist нанес удар, мяч был парирован, но Реннов Фредерик не удержал его в руках.
14'
14'
Матиас Нильсен из команды Хорсенс подал угловой слева.
14'
Реннов Фредерик из команды Брённбю сделал отличный сейв!
14'
Реннов Фредерик не дал случится голу! Rune Frantsen должен был забивать, но Реннов Фредерик сделал отличный сейв
13'
Игроки ФК "Хорсенс" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
13'
13'
Юнг Антони из команды Брённбю забрасывает мяч в штрафную.
13'
13'
Тибблинг Симон из команды Брённбю разыграл угловой с правого угла.
13'
Тибблинг Симон из команды Брённбю находит одноклубника четким пасом пяткой.
12'
12'
Юнг Антони из команды Брённбю делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
11'
Ларссон Юхан из команды Брённбю навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
11'
Какая игра! Обе команды сыграли качественно и остро.
10'
10'
10'
Фискер Каспер из команды Брённбю отправил кросс в штрафную...
10'
Мукхтар Хани из команды Брённбю разыграл угловой с левого угла.
10'
Петер Нюманн предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
10'
Вильчек Камиль из команды Брённбю делает передачу одноклубнику.
10'
9'
Тибблинг Симон из команды Брённбю делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
9'
Рёкер Бенедикт выносит мяч и сбавляет давление на ворота
9'
Rune Frantsen из команды Хорсенс отправил кросс в штрафную...
9'
Rune Frantsen из команды Хорсенс идет с мячом вперед на обострение...
9'
Удар от ворот произведет Брённбю
8'
Ханссон Халлюр не смог попасть в створ ударом издали
8'
Игроки ФК "Хорсенс" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
8'
7'
Пукки Теэму из команды Брённбю сделал скидку головой партнеру по команде, но тот не смог ничего сделать.
7'
Мукхтар Хани из команды Брённбю отправил кросс в штрафную...
7'
7'
7'
Андерсен Мадс предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
6'
Судья сигнализирует, что Mikkel Qvist из команды Хорсенс поставил подножку. Пострадал Тибблинг Симон
5'
5'
5'
5'
4'
Вильчек Камиль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
4'
Матиас Нильсен навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
3'
Судья сигнализирует, что Мукхтар Хани из команды Брённбю поставил подножку. Пострадал Матиас Нильсен
3'
Мукхтар Хани пробует нанести удар издали, но Marcus Bobjerg держит все под контролем
3'
3'
Ларссон Юхан выбил мяч подальше от ворот.
2'
2'
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Над стадионом сейчас сгущаются тучи.
1'
Сегодня отличная погода для футбола.
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Casa Arena Horsens. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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