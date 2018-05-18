  1. Главная
  2. Футбол
  3. Текстовые трансляции
  4. Финляндия
  5. Вейккауслига
Стадион:
СИК
0:1
Конец матча
Интер Турку
0'
0:1
28' Гол
Фурухольм Тимо
60' Желтая карточка
Мякитало Мика
73' Желтая карточка
Vahid Hambo
77' Желтая карточка
Хетемай Мехмет
87' Желтая карточка
Хатакка Дани
90'+6
Второй тайм
Свисток
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
Желтая карточка
87'
Хатакка Дани получил желтую карточку от судьи
84'
Интер Турку делает замену. Мякитало Мика уходит с поля, а Lassi Viholainen выходит на его замену.
Желтая карточка
77'
Хетемай Мехмет получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
73'
Vahid Hambo получил желтую карточку от судьи
70'
Интер Турку делает замену. Albion Ademi уходит с поля, а Lucas Lopez Garcia выходит на его замену.

67'
СИК делает замену. Сараярви Йессе уходит с поля, а Maximo Tolonen выходит на его замену.
Желтая карточка
60'
Мякитало Мика получил желтую карточку от судьи
56'
Интер Турку делает замену. Кенни Мансалли уходит с поля, а Tatu Varmanen выходит на его замену.
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
46'
СИК делает замену. Баат Андерс уходит с поля, а Vahid Hambo выходит на его замену.
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Описание гола
28'
Г О О О О Л - Фурухольм Тимо бьет в цель!
24'
СИК делает замену. Мастоу Джордан уходит с поля, а Лаасконен Йоханнес выходит на его замену.
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на OmaSP Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Загрузка...







Топ лиги
Новости футбола





Аутентификация
— Или Забыли пароль? Регистрация