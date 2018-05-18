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- Чемпионат мира по хоккею 2018
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Стадион: OmaSP Stadion
0:1
Конец матча
0:1
28' ГолФурухольм Тимо
60' Желтая карточкаМякитало Мика
73' Желтая карточкаVahid Hambo
77' Желтая карточкаХетемай Мехмет
87' Желтая карточкаХатакка Дани
|
28'
0:1
60'
73'
77'
87'
Состав команд
СИК
- Основной состав
- 1 Jesse Oest Вратарь
- 2 Меро Йоэл Защитник
- 11 Мастоу Джордан Полузащитник
- 26 Сараярви Йессе Полузащитник
- 58 Хетемай Мехмет Полузащитник
- 6 Баат Андерс Полузащитник
- 3 Валес Марк Полузащитник
- 25 Emile Paul Tendeng
- 7 Reuben Ayarna
- 5 Хатакка Дани
- 16 Joonas Sundman
- Запасные игроки
- 33 Аксалу Михкель Вратарь
- 29 О'Брайен Дэнни Защитник
- 8 Лаасконен Йоханнес Полузащитник
- 4 Дормэн Ричард Полузащитник
- 24 Arttu Aromaa
- 9 Vahid Hambo
- 14 Maximo Tolonen
- Главный тренер: Tommi Kautonen
Интер Турку
- Основной состав
- 12 Мойсандер Хенрик Вратарь
- 27 Пеннинкангас Теему Защитник
- 28 Мякитало Мика Защитник
- 17 Ояла Мика Полузащитник
- 25 Кунингас Микко Полузащитник
- 15 Фурухольм Тимо Нападающий
- 6 Kenny Mansally
- 7 Ari Nyman
- 9 Benjamin Kaellman
- 22 Arttu Hoskonen
- 11 Albion Ademi
- Запасные игроки
- 1 Копонен Ере Вратарь
- 33 Варманен Тату Защитник
- 24 Joona Jaervistoe
- 10 Lucas Garcia
- 3 Daniel Kamy
- 18 Lassi Viholainen
- Главный тренер: Fabrizio Piccareta
Предыдущие игры
СИК (последние 20 матчей: +7 =5 -8)
- 07.05.2018 Лахти 1:0 СИК В
- 03.05.2018 СИК 1:3 КуПС В
- 29.04.2018 Ильвес 1:1 СИК В
- 21.04.2018 СИК 2:0 Хонка В
- 18.04.2018 СИК 0:1 ХИК В
- 15.04.2018 ТПС 0:2 СИК В
- 07.04.2018 СИК 0:1 Кеми Кингс В
- 29.03.2018 СИК 1:2 Хонка К
- 02.03.2018 СИК 1:0 ВПС К
- 24.02.2018 Яро 1:1 СИК К
- 10.02.2018 СИК 4:0 ТПВ К
- 02.02.2018 КПВ 1:2 СИК К
- 21.01.2018 СИК 4:0 Кески-Уусимаа К
- 28.10.2017 СИК 5:0 Интер Турку В
- 20.10.2017 ХИФК 2:2 СИК В
- 15.10.2017 Кеми Кингс 3:3 СИК В
- 12.10.2017 СИК 0:2 ХИК В
- 01.10.2017 Мариехамн 2:1 СИК В
- 27.09.2017 СИК 0:0 Ильвес В
- 23.09.2017 СИК 0:1 ХИК К
Интер Турку (последние 20 матчей: +9 =4 -7)
- 12.05.2018 ХИК 0:1 Интер Турку К
- 07.05.2018 КуПС 5:1 Интер Турку В
- 03.05.2018 Интер Турку 0:1 Ильвес В
- 28.04.2018 Хонка 2:2 Интер Турку В
- 25.04.2018 Интер Турку 0:0 ХИК В
- 21.04.2018 Интер Турку 1:2 ТПС В
- 15.04.2018 Кеми Кингс 2:4 Интер Турку В
- 07.04.2018 ВПС 2:0 Интер Турку В
- 03.04.2018 Экенес ИФ 0:5 Интер Турку К
- 29.03.2018 Интер Турку 2:0 Ильвес К
- 10.03.2018 Хонка (мол.) 0:7 Интер Турку К
- 04.03.2018 Интер Турку 4:0 Клуби-04 К
- 18.02.2018 Мариехамн 2:4 Интер Турку К
- 09.02.2018 Интер Турку 0:0 ТПС К
- 27.01.2018 АИК 3:0 Интер Турку ТМК
- 19.01.2018 Интер Турку 3:0 Экенес ИФ К
- 28.10.2017 СИК 5:0 Интер Турку В
- 20.10.2017 Интер Турку 1:3 ХИК В
- 16.10.2017 Интер Турку 4:1 ХИФК В
- 12.10.2017 ВПС 2:2 Интер Турку В
Последние игры между собой
СИК: победы: 7, ничьи: 3, поражения: 3
Интер Турку: победы: 3, ничьи: 3, поражения: 7
- 28.10.2017 СИК 5:0 Интер Турку Вейккауслига
- 14.08.2017 Интер Турку 0:1 СИК Вейккауслига
- 03.06.2017 СИК 0:3 Интер Турку Вейккауслига
- 18.03.2017 СИК 3:2 Интер Турку Кубок
- 09.09.2016 СИК 1:0 Интер Турку Вейккауслига
- 28.06.2016 Интер Турку 1:3 СИК Вейккауслига
- 05.05.2016 СИК 1:0 Интер Турку Вейккауслига
- 18.10.2015 Интер Турку 0:2 СИК Вейккауслига
- 02.08.2015 СИК 0:1 Интер Турку Вейккауслига
- 12.04.2015 Интер Турку 1:1 СИК Вейккауслига
- 09.08.2014 Интер Турку 1:1 СИК Вейккауслига
- 03.08.2014 СИК 2:2 Интер Турку Вейккауслига
- 19.04.2014 Интер Турку 2:1 СИК Вейккауслига
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|РоПС
|10
|6
|2
|2
|12 - 3
|20
|2.
|ХИК
|9
|6
|1
|2
|12 - 7
|19
|3.
|КуПС
|10
|5
|2
|3
|19 - 12
|17
|4.
|Лахти
|8
|4
|3
|1
|9 - 6
|15
|5.
|ВПС
|9
|3
|4
|2
|11 - 8
|13
|6.
|Ильвес
|9
|3
|3
|3
|7 - 10
|12
|7.
|Хонка
|8
|2
|5
|1
|9 - 9
|11
|8.
|Мариехамн
|9
|3
|2
|4
|13 - 16
|11
|9.
|Интер Турку
|8
|2
|2
|4
|9 - 14
|8
|10.
|СИК
|8
|2
|1
|5
|6 - 8
|7
|11.
|ТПС
|8
|1
|2
|5
|8 - 13
|5
|12.
|Кеми Кингс
|8
|1
|1
|6
|10 - 19
|4
Второй тайм
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
87'
Хатакка Дани получил желтую карточку от судьи
84'
Интер Турку делает замену. Мякитало Мика уходит с поля, а Lassi Viholainen выходит на его замену.
77'
Хетемай Мехмет получил желтую карточку от судьи
73'
Vahid Hambo получил желтую карточку от судьи
70'
Интер Турку делает замену. Albion Ademi уходит с поля, а Lucas Lopez Garcia выходит на его замену.
67'
СИК делает замену. Сараярви Йессе уходит с поля, а Maximo Tolonen выходит на его замену.
60'
Мякитало Мика получил желтую карточку от судьи
56'
Интер Турку делает замену. Кенни Мансалли уходит с поля, а Tatu Varmanen выходит на его замену.
46'
Начался второй тайм!
46'
СИК делает замену. Баат Андерс уходит с поля, а Vahid Hambo выходит на его замену.
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
28'
Г О О О О Л - Фурухольм Тимо бьет в цель!
24'
СИК делает замену. Мастоу Джордан уходит с поля, а Лаасконен Йоханнес выходит на его замену.
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на OmaSP Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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