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  5. Аллсвенскан
Стадион: Зрители: 1363
Броммапойкарна
2:1
Конец матча
Кальмар
0'
21' Желтая карточка
Хальберг Мелькер
1:0
21' Пенальти
Markus Gustafsson
2:0
29' Гол
Fritiof Bjoerken
30' Желтая карточка
Hiago II
61' Желтая карточка
Adam Hellborg
81' Желтая карточка
Эльм Виктор
2:1
90' Гол
Эльм Виктор
90' Желтая карточка
Nils Froeling
90' Желтая карточка
Арокойо Гбенга
90'+5
Второй тайм
Желтая карточка
90'
Арокойо Гбенга получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
90'
Nils Froeling получил желтую карточку от судьи
Свисток
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
Описание гола
90'
Г О О О О Л - Эльм Виктор бьет в цель!
88'
Броммапойкарна делает замену. Tim Soederstroem уходит с поля, а Moustafa Zeidan выходит на его замену.
84'
Броммапойкарна делает замену. Maikel уходит с поля, а Jacob Ortmark выходит на его замену.

Желтая карточка
81'
Эльм Виктор получил желтую карточку от судьи
74'
Броммапойкарна делает замену. Николич Марко уходит с поля, а Кристофер Брандеборн выходит на его замену.
71'
Кальмар делает замену. Зефёйк Генеро уходит с поля, а Нишон Дарланио выходит на его замену.
71'
Кальмар делает замену. Hiago уходит с поля, а Nils Froeling выходит на его замену.
Желтая карточка
61'
Adam Hellborg получил желтую карточку от судьи
59'
Кальмар делает замену. Хальберг Мелькер уходит с поля, а Дюрестам Микаэль выходит на его замену.
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Желтая карточка
30'
Hiago получил желтую карточку от судьи
Описание гола
29'
Г О О О О Л - Fritiof Bjoerken бьет в цель!
Описание гола
21'
Г О О О О Л - Маркус Густафссон из команды Броммапойкарна забивает с точки!
Желтая карточка
21'
Хальберг Мелькер получил желтую карточку от судьи
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
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Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Grimsta IP. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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