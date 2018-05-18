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Стадион: Гримста Зрители: 1363
2:1
Конец матча
21' Желтая карточкаХальберг Мелькер
1:0
21' ПенальтиMarkus Gustafsson
2:0
29' ГолFritiof Bjoerken
30' Желтая карточкаHiago II
61' Желтая карточкаAdam Hellborg
81' Желтая карточкаЭльм Виктор
2:1
90' ГолЭльм Виктор
90' Желтая карточкаNils Froeling
90' Желтая карточкаАрокойо Гбенга
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21'
21'
1:0
29'
2:0
30'
61'
81'
84'
90'
2:1
90'
90'
Состав команд
21
Maikel
17
Eric
Omondi
32
Хёгг
Лукас
23
Эльм
Виктор
12
Чима
Акас
91
Hiago
II
Броммапойкарна 4-1-2-1-2
- Основной состав
- 20 Петрич Никола Вратарь
- 24 Fritiof Bjoerken Защитник
- 4 Ludvig Oehman Защитник
- 3 David Ochieng II Защитник
- 23 Erik Figueroa Защитник
- 6 Gustav Sandberg-Magnusson Полузащитник
- 11 Tim Soederstroem Полузащитник
- 7 Markus Gustafsson Полузащитник
- 21 Maikel Полузащитник
- 18 Николич Марко Нападающий
- 17 Eric Omondi Нападающий
- Запасные игроки
- 1 Rasmus Emanuelsson Вратарь
- 5 Jacob Ortmark Полузащитник
- 8 Moustafa Zeidan Полузащитник
- 2 Christopher Brandeborn Нападающий
- 27 Adam Groundstroem
- 19 Джазе Моханад
- 26 Fredrik Hammar
- Главный тренер: Luis Pimenta
Кальмар 4-4-2
- Основной состав
- 32 Хёгг Лукас Вратарь
- 22 Хальберг Мелькер Защитник
- 23 Эльм Виктор Защитник
- 17 Арокойо Гбенга Защитник
- 12 Чима Акас Защитник
- 39 Isak Magnusson Полузащитник
- 29 Ромариньо Перейра Полузащитник
- 38 Adam Hellborg Полузащитник
- 91 Hiago II Полузащитник
- 27 Диуф Папе Алиун Нападающий
- 44 Зефёйк Генеро Нападающий
- Запасные игроки
- 1 Ole Soederberg Вратарь
- 4 Дюрестам Микаэль Защитник
- 5 Агардиус Виктор Защитник
- 2 Торбьорнссон Маркус Защитник
- 11 Нишон Дарланио Нападающий
- 33 Adrian Edquist
- 31 Nils Froeling
- Главный тренер: Nanne Bergstrand
Предыдущие игры
Броммапойкарна (последние 20 матчей: +9 =2 -9)
- 12.05.2018 Сундсвалль 3:0 Броммапойкарна А
- 06.05.2018 Броммапойкарна 1:0 Юргорден А
- 30.04.2018 Броммапойкарна 0:4 Эстерсунд А
- 23.04.2018 Мальмё 3:1 Броммапойкарна А
- 19.04.2018 Броммапойкарна 0:2 Эльфсборг А
- 16.04.2018 Хаммарбю 4:0 Броммапойкарна А
- 09.04.2018 Броммапойкарна 2:0 Хеккен А
- 02.04.2018 Норрчёпинг 2:1 Броммапойкарна А
- 24.03.2018 Броммапойкарна 0:1 Юргорден ТМК
- 16.03.2018 Гётеборг 3:0 Броммапойкарна ТМК
- 04.03.2018 Мальмё 3:1 Броммапойкарна К
- 25.02.2018 Броммапойкарна 2:0 Далкурд К
- 18.02.2018 Броммапойкарна 2:0 Гефле К
- 10.02.2018 Чукарички 1:2 Броммапойкарна ТМК
- 03.02.2018 Фрей 1:2 Броммапойкарна ТМК
- 27.01.2018 Броммапойкарна 1:1 Сириус ТМК
- 20.01.2018 Броммапойкарна 2:0 АФК Эскильстуна ТМК
- 04.11.2017 Броммапойкарна 4:1 Гефле С
- 30.10.2017 Эстер 0:0 Броммапойкарна С
- 24.10.2017 Броммапойкарна 1:0 Далкурд С
Кальмар (последние 20 матчей: +9 =4 -7)
- 14.05.2018 Кальмар 1:0 Сириус А
- 06.05.2018 Далкурд 1:2 Кальмар А
- 29.04.2018 Кальмар 3:0 Мальмё А
- 22.04.2018 Треллеборг 0:1 Кальмар А
- 18.04.2018 Кальмар 1:1 Эстерсунд А
- 15.04.2018 Норрчёпинг 3:1 Кальмар А
- 08.04.2018 Кальмар 1:0 Эльфсборг А
- 01.04.2018 Хеккен 1:0 Кальмар А
- 25.03.2018 Кальмар 3:2 Эстер ТМК
- 17.03.2018 Кальмар 1:1 Норрчёпинг ТМК
- 10.03.2018 Кальмар 1:0 Йёнчёпинг ТМК
- 03.03.2018 Эстерсунд 3:0 Кальмар К
- 25.02.2018 Кальмар 2:1 Треллеборг К
- 17.02.2018 Кальмар 0:0 Отвидаберг К
- 08.02.2018 Сарпсборг-08 1:0 Кальмар ТМК
- 05.02.2018 Кальмар 1:1 Локомотив Москва ТМК
- 05.11.2017 Кальмар 0:2 Юргорден А
- 29.10.2017 Хеккен 2:0 Кальмар А
- 23.10.2017 Йёнчёпинг 2:0 Кальмар А
- 16.10.2017 Кальмар 2:0 Хаммарбю А
Последние игры между собой
Броммапойкарна: победы: 0, ничьи: 2, поражения: 8
Кальмар: победы: 8, ничьи: 2, поражения: 0
- 03.08.2014 Кальмар 1:1 Броммапойкарна Аллсвенскан
- 30.03.2014 Броммапойкарна 1:2 Кальмар Аллсвенскан
- 27.07.2013 Кальмар 2:2 Броммапойкарна Аллсвенскан
- 06.07.2013 Броммапойкарна 0:1 Кальмар Аллсвенскан
- 13.09.2010 Кальмар 3:0 Броммапойкарна Аллсвенскан
- 10.05.2010 Броммапойкарна 2:3 Кальмар Аллсвенскан
- 25.07.2009 Броммапойкарна 1:2 Кальмар Аллсвенскан
- 18.07.2009 Кальмар 3:1 Броммапойкарна Аллсвенскан
- 18.05.2008 Кальмар 2:0 Броммапойкарна Шведский кубок
- 21.10.2007 Броммапойкарна 1:2 Кальмар Аллсвенскан
Броммапойкарна
Кальмар
-
0 Офсайды 2
-
9 Нарушения правил 15
-
0 Жёлтые карточки 6
-
0 Красные карточки 0
-
3 Замены 3
-
55 Владение мячом, % 45
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Хаммарбю
|9
|8
|1
|0
|24 - 12
|25
|2.
|АИК
|9
|5
|4
|0
|14 - 5
|19
|3.
|Норрчёпинг
|8
|5
|1
|2
|13 - 7
|16
|4.
|Кальмар
|9
|5
|1
|3
|11 - 8
|16
|5.
|Эребру
|9
|4
|3
|2
|14 - 11
|15
|6.
|Хеккен
|8
|4
|2
|2
|15 - 6
|14
|7.
|Юргорден
|10
|4
|2
|4
|11 - 9
|14
|8.
|Сундсвалль
|7
|3
|3
|1
|13 - 9
|12
|9.
|Гётеборг
|8
|4
|0
|4
|10 - 11
|12
|10.
|Мальмё
|10
|3
|2
|5
|12 - 17
|11
|11.
|Броммапойкарна
|9
|3
|0
|6
|7 - 19
|9
|12.
|Эстерсунд
|8
|2
|2
|4
|8 - 11
|8
|13.
|Треллеборг
|8
|2
|1
|5
|6 - 12
|7
|14.
|Эльфсборг
|8
|1
|2
|5
|6 - 13
|5
|15.
|Далкурд
|8
|1
|1
|6
|8 - 14
|4
|16.
|Сириус
|8
|1
|1
|6
|6 - 14
|4
Второй тайм
90'
Арокойо Гбенга получил желтую карточку от судьи
90'
Nils Froeling получил желтую карточку от судьи
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
90'
Г О О О О Л - Эльм Виктор бьет в цель!
88'
Броммапойкарна делает замену. Tim Soederstroem уходит с поля, а Moustafa Zeidan выходит на его замену.
84'
Броммапойкарна делает замену. Maikel уходит с поля, а Jacob Ortmark выходит на его замену.
81'
Эльм Виктор получил желтую карточку от судьи
74'
Броммапойкарна делает замену. Николич Марко уходит с поля, а Кристофер Брандеборн выходит на его замену.
71'
Кальмар делает замену. Зефёйк Генеро уходит с поля, а Нишон Дарланио выходит на его замену.
61'
Adam Hellborg получил желтую карточку от судьи
59'
Кальмар делает замену. Хальберг Мелькер уходит с поля, а Дюрестам Микаэль выходит на его замену.
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
30'
Hiago получил желтую карточку от судьи
29'
Г О О О О Л - Fritiof Bjoerken бьет в цель!
21'
Г О О О О Л - Маркус Густафссон из команды Броммапойкарна забивает с точки!
21'
Хальберг Мелькер получил желтую карточку от судьи
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Grimsta IP. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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