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- Чемпионат мира по хоккею 2018
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Стадион: БМО Филд
2:1
Конец матча
1:0
63' ГолJay Chapman
1:1
73' ГолCristian Higuita
84' Желтая карточкаДжонсон Уилл
2:1
87' ГолRyan Telfer
|
63'
1:0
64'
73'
1:1
84'
87'
2:1
Состав команд
96
Ауро
Альваро
23
Мавинга
Крис
14
Jay
Chapman
54
Ryan
Telfer
22
Сане
Людовик
16
Кьестан
Саша
29
Stefano
Торонто 4-1-4-1
- Основной состав
- 25 Боно Александер Вратарь
- 96 Ауро Альваро Защитник
- 9 Ван дер Виль Грегори Защитник
- 15 Завалета Эрик Защитник
- 23 Мавинга Крис Защитник
- 4 Брэдли Майкл Полузащитник
- 21 Осорио Джонатан Полузащитник
- 14 Jay Chapman Полузащитник
- 7 Васкес Виктор II Полузащитник
- 54 Ryan Telfer Полузащитник
- 22 Хэмилтон Джордан Нападающий
- Запасные игроки
- 1 Ирвин Клинт Вратарь
- 12 Эрнандес Джейсон Защитник
- 18 Дельгадо Марко Защитник
- 27 Liam Fraser Полузащитник
- 8 Акече Агер Полузащитник
- 87 Рикеттс Тосайн Нападающий
- 88 Mariano Mino
- Главный тренер: Вэнни Грег
Орландо Сити 4-2-3-1
- Основной состав
- 1 Joe Bendik Вратарь
- 4 Джонсон Уилл Защитник
- 22 Сане Людовик Защитник
- 3 Тарек Амро Защитник
- 13 Mohammed El Monir II Защитник
- 20 Росель Ориоль Полузащитник
- 7 Cristian Higuita Полузащитник
- 17 Chris Mueller Полузащитник
- 16 Кьестан Саша Полузащитник
- 9 Мерам Жустин Полузащитник
- 29 Stefano Нападающий
- Запасные игроки
- 36 Earl Edwards Jr. Вратарь
- 27 R. J. Allen Защитник
- 28 Шулер Крис Защитник
- 6 Richie Laryea Полузащитник
- 10 Josue Colman Полузащитник
- 5 Dillon Powers Полузащитник
- 8 Tony Rocha
- Главный тренер: Jason Kreis
Предыдущие игры
Торонто (последние 20 матчей: +7 =4 -9)
- 13.05.2018 Нью-Инглэнд Революшн 3:2 Торонто М
- 10.05.2018 Торонто 1:2 Сиэтл Саундерс М
- 05.05.2018 Торонто 3:0 Филадельфия Юнион М
- 28.04.2018 Торонто 2:2 Чикаго Файр М
- 26.04.2018 Гвадалахара 1:2 Торонто ЛЧК
- 21.04.2018 Хьюстон Динамо 5:1 Торонто М
- 18.04.2018 Торонто 1:2 Гвадалахара ЛЧК
- 14.04.2018 Колорадо Рэпидс 2:0 Торонто М
- 11.04.2018 Клуб Америка 1:1 Торонто ЛЧК
- 04.04.2018 Торонто 3:1 Клуб Америка ЛЧК
- 31.03.2018 Торонто 3:1 Реал Солт-Лейк М
- 17.03.2018 Монреаль Импакт 1:0 Торонто М
- 14.03.2018 Тигрес 3:2 Торонто ЛЧК
- 08.03.2018 Торонто 2:1 Тигрес ЛЧК
- 03.03.2018 Торонто 0:2 Коламбус Крю М
- 28.02.2018 Торонто 0:0 Колорадо Рэпидс ЛЧК
- 21.02.2018 Колорадо Рэпидс 0:2 Торонто ЛЧК
- 10.12.2017 Торонто 2:0 Сиэтл Саундерс М
- 30.11.2017 Торонто 1:0 Коламбус Крю М
- 22.11.2017 Коламбус Крю 0:0 Торонто М
Орландо Сити (последние 20 матчей: +8 =4 -8)
- 14.05.2018 Орландо Сити 1:2 Атланта Юнайтед М
- 07.05.2018 Орландо Сити 3:1 Реал Солт-Лейк М
- 29.04.2018 Колорадо Рэпидс 1:2 Орландо Сити М
- 22.04.2018 Орландо Сити 3:2 Сан-Хосе Эрткуэйкс М
- 14.04.2018 Филадельфия Юнион 0:2 Орландо Сити М
- 08.04.2018 Орландо Сити 3:2 Портленд Тимберс М
- 31.03.2018 Орландо Сити 4:3 Нью-Йорк Ред Буллз М
- 17.03.2018 Нью-Йорк Сити 2:0 Орландо Сити М
- 11.03.2018 Орландо Сити 1:2 Миннесота Юнайтед М
- 04.03.2018 Орландо Сити 1:1 Ди Си Юнайтед М
- 22.10.2017 Филадельфия Юнион 6:1 Орландо Сити М
- 16.10.2017 Орландо Сити 0:1 Коламбус Крю М
- 30.09.2017 Орландо Сити 0:0 Даллас М
- 28.09.2017 Орландо Сити 6:1 Нью-Инглэнд Революшн М
- 25.09.2017 Портленд Тимберс 3:0 Орландо Сити М
- 16.09.2017 Атланта Юнайтед 3:3 Орландо Сити М
- 10.09.2017 Ди Си Юнайтед 1:2 Орландо Сити М
- 03.09.2017 Нью-Инглэнд Революшн 4:0 Орландо Сити М
- 27.08.2017 Орландо Сити 1:2 Ванкувер Уайткэпс М
- 20.08.2017 Орландо Сити 1:1 Коламбус Крю М
Последние игры между собой
Торонто: победы: 6, ничьи: 1, поражения: 1
Орландо Сити: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 6
- 06.07.2017 Орландо Сити 1:3 Торонто МЛС
- 04.05.2017 Торонто 2:1 Орландо Сити МЛС
- 29.09.2016 Торонто 0:0 Орландо Сити МЛС
- 25.08.2016 Орландо Сити 1:2 Торонто МЛС
- 26.06.2016 Орландо Сити 3:2 Торонто МЛС
- 22.08.2015 Торонто 5:0 Орландо Сити МЛС
- 06.08.2015 Торонто 4:1 Орландо Сити МЛС
- 27.04.2015 Орландо Сити 0:2 Торонто МЛС
Восточная конференция
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Атланта Юнайтед
|11
|8
|1
|2
|25 - 13
|25
|2.
|Нью-Йорк Сити
|11
|6
|3
|2
|21 - 16
|21
|3.
|Коламбус Крю
|12
|6
|3
|3
|17 - 10
|21
|4.
|Орландо Сити
|11
|6
|1
|4
|21 - 18
|19
|5.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|9
|6
|0
|3
|23 - 11
|18
|6.
|Нью-Инглэнд Революшн
|10
|5
|2
|3
|18 - 14
|17
|7.
|Чикаго Файр
|10
|3
|2
|5
|13 - 17
|11
|8.
|Филадельфия Юнион
|10
|3
|2
|5
|8 - 14
|11
|9.
|Торонто
|10
|3
|1
|6
|14 - 19
|10
|10.
|Монреаль Импакт
|11
|3
|0
|8
|14 - 26
|9
|11.
|Ди Си Юнайтед
|8
|1
|2
|5
|10 - 16
|5
Западная конференция
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Спортинг Канзас-Сити
|11
|7
|2
|2
|23 - 12
|23
|2.
|Лос-Анджелес
|10
|6
|2
|2
|22 - 16
|20
|3.
|Даллас
|9
|4
|4
|1
|14 - 9
|16
|4.
|Ванкувер Уайткэпс
|12
|4
|3
|5
|14 - 22
|15
|5.
|Портленд Тимберс
|9
|4
|2
|3
|14 - 14
|14
|6.
|Реал Солт-Лейк
|10
|4
|1
|5
|13 - 21
|13
|7.
|Хьюстон Динамо
|9
|3
|3
|3
|20 - 15
|12
|8.
|Миннесота Юнайтед
|11
|4
|0
|7
|13 - 21
|12
|9.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|10
|3
|1
|6
|14 - 19
|10
|10.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|10
|2
|3
|5
|17 - 19
|9
|11.
|Колорадо Рэпидс
|9
|2
|2
|5
|11 - 13
|8
|12.
|Сиэтл Саундерс
|9
|2
|2
|5
|7 - 11
|8
Второй тайм
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
90'
Торонто делает замену. Осорио Джонатан уходит с поля, а Liam Fraser выходит на его замену.
89'
Орландо Сити делает замену. Росель Ориоль уходит с поля, а Dillon Powers выходит на его замену.
87'
Г О О О О Л - Ryan Telfer бьет в цель!
84'
Джонсон Уилл получил желтую карточку от судьи
83'
Орландо Сити делает замену. Chris Mueller уходит с поля, а Richie Laryea выходит на его замену.
64'
Орландо Сити делает замену. Stefano уходит с поля, а Josue Colman выходит на его замену.
64'
Торонто делает замену. Jay Chapman уходит с поля, а Дельгадо Марко выходит на его замену.
63'
Г О О О О Л - Jay Chapman бьет в цель!
60'
Торонто делает замену. Хэмилтон Джордан уходит с поля, а Рикеттс Тосайн выходит на его замену.
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на BMO Field. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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