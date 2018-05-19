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Стадион:
Торонто
2:1
Конец матча
Орландо Сити
0'
1:0
63' Гол
Jay Chapman
1:1
73' Гол
Cristian Higuita
84' Желтая карточка
Джонсон Уилл
2:1
87' Гол
Ryan Telfer
90'+4
Второй тайм
Свисток
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
90'
Торонто делает замену. Осорио Джонатан уходит с поля, а Liam Fraser выходит на его замену.
89'
Орландо Сити делает замену. Росель Ориоль уходит с поля, а Dillon Powers выходит на его замену.
Описание гола
87'
Г О О О О Л - Ryan Telfer бьет в цель!
Желтая карточка
84'
Джонсон Уилл получил желтую карточку от судьи
83'
Орландо Сити делает замену. Chris Mueller уходит с поля, а Richie Laryea выходит на его замену.

64'
Орландо Сити делает замену. Stefano уходит с поля, а Josue Colman выходит на его замену.
64'
Торонто делает замену. Jay Chapman уходит с поля, а Дельгадо Марко выходит на его замену.
Описание гола
63'
Г О О О О Л - Jay Chapman бьет в цель!
60'
Торонто делает замену. Хэмилтон Джордан уходит с поля, а Рикеттс Тосайн выходит на его замену.
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на BMO Field. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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