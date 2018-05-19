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Стадион:
Чанчунь Ятай
0:2
Конец матча
Бэйцзин Гоань
0'
0:1
16' Пенальти
Сориано Хонатан
59' Желтая карточка
Чао Хэ
0:2
70' Гол
Бакамбу Седрик
83' Желтая карточка
Бакамбу Седрик
90'+5
Второй тайм
95'
Бэйцзин Гоань заслуженно побеждает в отличном матче
Свисток
95'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
95'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 50% времени, а гости – 50%.
95'
Хорошую попытку сделал Вибе Лассе. Удар в створ, но вратарь начеку
95'
Игало Одион из команды Чанчунь Ятай делает пас партнеру.
95'
Удар от ворот произведет Чанчунь Ятай

95'
ШАНС! Ziming Wang нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
94'
Игрок клуба "Чанчунь Ятай" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
94'
Игало Одион нанес удар, но тот был заблокирован.
Фол, нарушение
93'
Судья сигнализирует, что Сичжэ Чжан из команды Бэйцзин Гоань поставил подножку. Пострадал Жанг Ксяофей
93'
Игрок из команды Чанчунь Ятай делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
93'
Ziming Wang выносит мяч и сбавляет давление на ворота
93'
Жанг Ксяофей навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
92'
Удар от ворот произведет Бэйцзин Гоань
91'
[4] - столько добавил арбитр времени.
91'
Игало Одион нанес удар, но тот был заблокирован.
91'
Игрок из команды Чанчунь Ятай делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
91'
Тактическая замена. Виера Хонатан уходит с поля и его заменяет Ziming Wang
90'
Тактическая замена. Сориано Хонатан уходит с поля и его заменяет Dun Ba
90'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 50% времени, а гости – 50%.
89'
Dadi Zhou из команды Чанчунь Ятай делает отличный пас в штрафную, но голкипер смог сыграть на перехвате.
89'
Long Tan из команды Чанчунь Ятай делает пас партнеру.
88'
Игало Одион из команды Чанчунь Ятай нанес удар головой, но мяч был заблокирован.
88'
Жанг Ксяофей из команды Чанчунь Ятай отправил кросс в штрафную...
87'
Хорошую попытку сделал Игало Одион. Удар в створ, но вратарь начеку
87'
Long Tan из команды Чанчунь Ятай отправил кросс в штрафную...
86'
Дабао Юй нанес удар, но вратарь был начеку даже после рикошета
86'
Тактическая замена. Бакамбу Седрик уходит с поля и его заменяет Дабао Юй
Фол, нарушение
85'
Tiancheng Tan из команды Чанчунь Ятай играет слишком грубо. Виера Хонатан оказался на газоне.
85'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 50% времени, а гости – 50%.
85'
Сичжэ Чжан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
84'
Жанг Ксяофей из команды Чанчунь Ятай отправил кросс в штрафную...
Угловой
84'
Жанг Ксяофей из команды Чанчунь Ятай разыграл угловой с правого угла.
84'
Taijan Jin предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
84'
Игрок клуба "Чанчунь Ятай" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Желтая карточка
83'
Бакамбу Седрик получает желтую карточку за неспортивное поведение
Фол, нарушение
82'
Jie Sun нарушает правила. Пяо Чэн пострадал
Фол, нарушение
81'
Судья сигнализирует, что Long Tan из команды Чанчунь Ятай поставил подножку. Пострадал Юй Ян
81'
Long Tan из команды Чанчунь Ятай делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
81'
Тактическая замена. Zhe Jiang уходит с поля и его заменяет Dadi Zhou
80'
Тактическая замена. Фан Ксяодонг уходит с поля и его заменяет Ziheng Cao
80'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 50% времени, а гости – 50%.
80'
Удар от ворот произведет Бэйцзин Гоань
80'
Вибе Лассе из команды Чанчунь Ятай не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот
80'
Вибе Лассе из команды Чанчунь Ятай сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
80'
Long Tan из команды Чанчунь Ятай отправил кросс в штрафную...
78'
После дальнего удара, который нанес Виера Хонатан мяч отбит вратарем
77'
Quanbo Guo взял и забрал мяч на выходе
77'
Жанг Ксяофей навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
77'
Судья сигнализирует, что Yu Zhang из команды Бэйцзин Гоань поставил подножку. Пострадал Игало Одион
77'
Удар от ворот произведет Чанчунь Ятай
76'
Сориано Хонатан нанес удар, но тот был заблокирован.
76'
Сориано Хонатан пробил головой, вратарь справился с ударом.
76'
Джианг Тао из команды Бэйцзин Гоань делает отличный кросс...
75'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 50% времени, а гости – 50%.
75'
Удар от ворот произведет Бэйцзин Гоань
74'
Игрок клуба "Чанчунь Ятай" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
73'
Удар от ворот произведет Бэйцзин Гоань
72'
Игрок клуба "Чанчунь Ятай" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
70'
Отличный командный гол!
70'
Сориано Хонатан сделал результативную передачу.
Описание гола
70'
Г О О О О Л - Бакамбу Седрик из команды Бэйцзин Гоань забил гол! Легко это для такого игрока, как Бакамбу Седрик
70'
Сориано Хонатан из команды Бэйцзин Гоань делает пас партнеру.
70'
Виера Хонатан из команды Бэйцзин Гоань сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
70'
Игроки ФК "Бэйцзин Гоань" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
70'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 50% времени, а гости – 50%.
69'
Удар от ворот произведет Бэйцзин Гоань
69'
Как он промахнулся? Игало Одион имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!
68'
Соперник делает почти голевой пас, но Quanbo Guo из команды Бэйцзин Гоань начеку и спасает ситуацию.
68'
Джианг Тао из команды Бэйцзин Гоань пасует в штрафную, но Fan Yi выходит и ловит мяч.
67'
Tiancheng Tan из команды Чанчунь Ятай отдал передачу, которая была заблокирована.
Фол, нарушение
66'
Zhongguo Chi коснулся мяча рукой.
Фол, нарушение
65'
Судья сигнализирует, что Zhongguo Chi из команды Бэйцзин Гоань поставил подножку. Пострадал Tiancheng Tan
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 50% времени, а гости – 50%.
64'
Quanbo Guo взял и забрал мяч на выходе
63'
Вибе Лассе из команды Чанчунь Ятай отправил кросс в штрафную...
63'
Хорошую попытку сделал Сориано Хонатан. Удар в створ, но вратарь начеку
63'
Сориано Хонатан из команды Бэйцзин Гоань идет с мячом вперед на обострение...
62'
Тактическая замена. Guang Li уходит с поля и его заменяет Tiancheng Tan
61'
Удар от ворот произведет Бэйцзин Гоань
61'
Фан Ксяодонг из команды Чанчунь Ятай не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот
61'
Long Tan из команды Чанчунь Ятай делает отличный кросс...
61'
Игало Одион из команды Чанчунь Ятай делает пас партнеру.
60'
Игрок клуба "Бэйцзин Гоань" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
60'
Jie Sun выносит мяч и сбавляет давление на ворота
60'
Виера Хонатан из команды Бэйцзин Гоань отправил кросс в штрафную...
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 50% времени, а гости – 50%.
Желтая карточка
59'
Чао Хэ получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
59'
Безумный фол. Чао Хэ грубо играет против соперника. Пострадал Пяо Чэн
59'
Long Tan выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
59'
Виера Хонатан из команды Бэйцзин Гоань подал угловой справа.
58'
Бакамбу Седрик мяч отрикошетил от ворот
57'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
Травма, повреждение
56'
Quanbo Guo на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
56'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
56'
Quanbo Guo взял и забрал мяч на выходе
56'
Игало Одион из команды Чанчунь Ятай идет с мячом вперед на обострение...
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 55% времени, а гости – 45%.
55'
Удар от ворот произведет Чанчунь Ятай
Офсайд
54'
Жанг Ксяофей из команды Чанчунь Ятай в офсайде
54'
Юй Ян выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
54'
Жанг Ксяофей из команды Чанчунь Ятай подал угловой справа.
53'
Zhe Jiang из команды Чанчунь Ятай делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
53'
Юй Ян выносит мяч и сбавляет давление на ворота
53'
Jie Sun нанес удар, но тот был заблокирован.
Угловой
53'
Жанг Ксяофей из команды Чанчунь Ятай подал угловой слева.
52'
Yu Zhang предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
52'
Фан Ксяодонг из команды Чанчунь Ятай делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
Фол, нарушение
51'
Guang Li коснулся мяча рукой.
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 50% времени, а гости – 50%.
Травма, повреждение
50'
Фан Ксяодонг возвращается на поле, всё в порядке.
Травма, повреждение
50'
Пяо Чэн возвращается на поле, всё в порядке.
Травма, повреждение
49'
Ох, нехорошо это выглядит. Фан Ксяодонг получил травму и медбригада забирает его с поля.
49'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
Травма, повреждение
49'
Ох, нехорошо это выглядит. Пяо Чэн получил травму и медбригада забирает его с поля.
Травма, повреждение
48'
Пяо Чэн на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
48'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
47'
Игало Одион не смог реализовтаь такой момент! Вратарь в этом эпизоде сыграл выше всяких похвал.
47'
Вибе Лассе из команды Чанчунь Ятай делает пас партнеру.
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
48'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 50% времени, а гости – 50%.
Офсайд
48'
Сориано Хонатан из команды Бэйцзин Гоань в офсайде
48'
Обе команды достойно сыграли в первом тайме
48'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Фол, нарушение
47'
Сориано Хонатан наказан за толчок Zhe Jiang
Фол, нарушение
47'
Безумный фол. Long Tan грубо играет против соперника. Пострадал Taijan Jin
46'
Удар от ворот произведет Чанчунь Ятай
Фол, нарушение
46'
Судья сигнализирует, что Игало Одион из команды Чанчунь Ятай поставил подножку. Пострадал Zhongguo Chi
46'
[2] - столько добавил арбитр времени.
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 50% времени, а гости – 50%.
Фол, нарушение
45'
Zhe Jiang наказан за толчок Пяо Чэн
45'
Long Tan из команды Чанчунь Ятай делает неудачный навес.
Фол, нарушение
44'
Бакамбу Седрик нарушил правила.
44'
Чао Хэ из команды Чанчунь Ятай направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
43'
Как он промахнулся? Сориано Хонатан имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!
Угловой
43'
Пяо Чэн из команды Бэйцзин Гоань подал угловой справа.
42'
Zhongguo Chi мяч отрикошетил от ворот
42'
Пяо Чэн нанес удар, но тот был заблокирован.
42'
Бакамбу Седрик из команды Бэйцзин Гоань делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
Фол, нарушение
41'
Судья сигнализирует, что Jie Sun из команды Чанчунь Ятай поставил подножку. Пострадал Сориано Хонатан
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 50% времени, а гости – 50%.
39'
Удар от ворот произведет Чанчунь Ятай
39'
Виера Хонатан не смог попасть в створ ударом издали
Травма, повреждение
39'
Taijan Jin возвращается на поле, всё в порядке.
38'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
Травма, повреждение
38'
Ох, нехорошо это выглядит. Taijan Jin получил травму и медбригада забирает его с поля.
Травма, повреждение
38'
Taijan Jin на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
38'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
Офсайд
38'
Zhe Jiang из команды Чанчунь Ятай в офсайде
38'
Guang Li нанес удар, но тот был заблокирован.
37'
Сориано Хонатан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
37'
Фан Ксяодонг навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
37'
Taijan Jin наказан за толчок Long Tan
37'
Игрок клуба "Чанчунь Ятай" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
36'
Удар от ворот произведет Бэйцзин Гоань
36'
Long Tan из команды Чанчунь Ятай не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 50% времени, а гости – 50%.
34'
Удар от ворот произведет Бэйцзин Гоань
34'
Игрок клуба "Чанчунь Ятай" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
34'
Сориано Хонатан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
34'
Фан Ксяодонг навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
33'
Судья сигнализирует, что Taijan Jin из команды Бэйцзин Гоань поставил подножку. Пострадал Игало Одион
33'
Игало Одион из команды Чанчунь Ятай делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
33'
Игало Одион из команды Чанчунь Ятай отдал передачу, которая была заблокирована.
33'
Fan Yi взял и забрал мяч на выходе
33'
Taijan Jin из команды Бэйцзин Гоань отправил кросс в штрафную...
31'
Жанг Ксяофей из команды Чанчунь Ятай отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
30'
Чао Хэ наказан за толчок Zhongguo Chi
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 50% времени, а гости – 50%.
29'
Удар от ворот произведет Бэйцзин Гоань
29'
ШАНС! Фан Ксяодонг нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
Фол, нарушение
26'
Судья сигнализирует, что Guang Li из команды Чанчунь Ятай поставил подножку. Пострадал Сориано Хонатан
Фол, нарушение
26'
Long Tan из команды Чанчунь Ятай опасно и грубо сыграл. Юй Ян пострадал.
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 50% времени, а гости – 50%.
25'
Удар от ворот произведет Чанчунь Ятай
25'
Сориано Хонатан нанес удар чуть мимо. Близко!
Фол, нарушение
24'
Сориано Хонатан из команды Бэйцзин Гоань опасно и грубо сыграл. Guang Li пострадал.
23'
Удар от ворот произведет Бэйцзин Гоань
23'
Шанс! Jie Sun из команды Чанчунь Ятай пробил головой, но мимо
23'
Жанг Ксяофей из команды Чанчунь Ятай отправил кросс в штрафную...
23'
Исмаилов Анзур из команды Чанчунь Ятай сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
23'
Жанг Ксяофей навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
22'
Судья сигнализирует, что Юй Ян из команды Бэйцзин Гоань поставил подножку. Пострадал Игало Одион
Фол, нарушение
22'
Игало Одион наказан за толчок Yu Zhang
22'
Жанг Ксяофей из команды Чанчунь Ятай отправил кросс в штрафную...
21'
Голкипер мог бы сыграть и получше
Угловой
21'
Фан Ксяодонг из команды Чанчунь Ятай подал угловой справа.
21'
Zhe Jiang мяч отрикошетил от ворот
21'
Юй Ян выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
21'
Фан Ксяодонг из команды Чанчунь Ятай подал угловой справа.
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 50% времени, а гости – 50%.
19'
Удар от ворот произведет Чанчунь Ятай
19'
Игрок клуба "Чанчунь Ятай" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
18'
Удар от ворот произведет Чанчунь Ятай
18'
Сориано Хонатан не смог попасть в створ ударом издали
18'
Игрок клуба "Чанчунь Ятай" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Описание гола
16'
Г О О О О Л - Сориано Хонатан из команды Бэйцзин Гоань забивает с точки!
16'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 50% времени, а гости – 50%.
14'
Матч остановлен
14'
Удар от ворот произведет Чанчунь Ятай
Фол, нарушение
13'
ПЕНАЛЬТИ - Исмаилов Анзур из команды Чанчунь Ятай привез своей команде пенальти, сделав подножку. Пострадал Бакамбу Седрик.
13'
Пяо Чэн из команды Бэйцзин Гоань сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
13'
Игрок клуба "Чанчунь Ятай" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
12'
Джианг Тао из команды Бэйцзин Гоань делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
Фол, нарушение
11'
Судья сигнализирует, что Taijan Jin из команды Бэйцзин Гоань поставил подножку. Пострадал Long Tan
Фол, нарушение
11'
Судья сигнализирует, что Long Tan из команды Чанчунь Ятай поставил подножку. Пострадал Taijan Jin
10'
Матч скучноват сейчас, так как ни одна из команд не способна оказать давление
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 50% времени, а гости – 50%.
Фол, нарушение
7'
Судья сигнализирует, что Zhongguo Chi из команды Бэйцзин Гоань поставил подножку. Пострадал Игало Одион
Фол, нарушение
6'
Безумный фол. Guang Li грубо играет против соперника. Пострадал Taijan Jin
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 35% времени, а гости – 65%.
Офсайд
4'
Сориано Хонатан из команды Бэйцзин Гоань в офсайде
4'
Джианг Тао из команды Бэйцзин Гоань отправил кросс в штрафную...
4'
Пяо Чэн из команды Бэйцзин Гоань отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
3'
Виера Хонатан наказан за толчок Long Tan
2'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
2'
Сегодня отличная погода для футбола.
1'
Игрок клуба "Бэйцзин Гоань" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Чанчунь Ятай". Встреча началась!
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Changchun Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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