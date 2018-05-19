Стадион: Changchun Stadium
0:2
Конец матча
0:1
16' ПенальтиСориано Хонатан
59' Желтая карточкаЧао Хэ
0:2
70' ГолБакамбу Седрик
83' Желтая карточкаБакамбу Седрик
Второй тайм
95'
Бэйцзин Гоань заслуженно побеждает в отличном матче
95'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
95'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 50% времени, а гости – 50%.
95'
Хорошую попытку сделал Вибе Лассе. Удар в створ, но вратарь начеку
95'
Игало Одион из команды Чанчунь Ятай делает пас партнеру.
95'
95'
ШАНС! Ziming Wang нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
94'
94'
Игало Одион нанес удар, но тот был заблокирован.
93'
Судья сигнализирует, что Сичжэ Чжан из команды Бэйцзин Гоань поставил подножку. Пострадал Жанг Ксяофей
93'
Игрок из команды Чанчунь Ятай делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
93'
Ziming Wang выносит мяч и сбавляет давление на ворота
93'
92'
91'
[4] - столько добавил арбитр времени.
91'
Игало Одион нанес удар, но тот был заблокирован.
91'
Игрок из команды Чанчунь Ятай делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
91'
Тактическая замена. Виера Хонатан уходит с поля и его заменяет Ziming Wang
90'
Тактическая замена. Сориано Хонатан уходит с поля и его заменяет Dun Ba
90'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 50% времени, а гости – 50%.
89'
Dadi Zhou из команды Чанчунь Ятай делает отличный пас в штрафную, но голкипер смог сыграть на перехвате.
89'
Long Tan из команды Чанчунь Ятай делает пас партнеру.
88'
Игало Одион из команды Чанчунь Ятай нанес удар головой, но мяч был заблокирован.
88'
87'
Хорошую попытку сделал Игало Одион. Удар в створ, но вратарь начеку
87'
Long Tan из команды Чанчунь Ятай отправил кросс в штрафную...
86'
Дабао Юй нанес удар, но вратарь был начеку даже после рикошета
86'
Тактическая замена. Бакамбу Седрик уходит с поля и его заменяет Дабао Юй
85'
Tiancheng Tan из команды Чанчунь Ятай играет слишком грубо. Виера Хонатан оказался на газоне.
85'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 50% времени, а гости – 50%.
85'
Сичжэ Чжан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
84'
84'
Жанг Ксяофей из команды Чанчунь Ятай разыграл угловой с правого угла.
84'
Taijan Jin предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
84'
83'
Бакамбу Седрик получает желтую карточку за неспортивное поведение
81'
Судья сигнализирует, что Long Tan из команды Чанчунь Ятай поставил подножку. Пострадал Юй Ян
81'
Long Tan из команды Чанчунь Ятай делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
80'
Тактическая замена. Фан Ксяодонг уходит с поля и его заменяет Ziheng Cao
80'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 50% времени, а гости – 50%.
80'
80'
Вибе Лассе из команды Чанчунь Ятай не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот
80'
Вибе Лассе из команды Чанчунь Ятай сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
80'
Long Tan из команды Чанчунь Ятай отправил кросс в штрафную...
78'
После дальнего удара, который нанес Виера Хонатан мяч отбит вратарем
77'
Quanbo Guo взял и забрал мяч на выходе
77'
77'
Судья сигнализирует, что Yu Zhang из команды Бэйцзин Гоань поставил подножку. Пострадал Игало Одион
77'
76'
Сориано Хонатан нанес удар, но тот был заблокирован.
76'
Сориано Хонатан пробил головой, вратарь справился с ударом.
76'
Джианг Тао из команды Бэйцзин Гоань делает отличный кросс...
75'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 50% времени, а гости – 50%.
75'
74'
73'
72'
70'
Отличный командный гол!
70'
Сориано Хонатан сделал результативную передачу.
70'
Г О О О О Л - Бакамбу Седрик из команды Бэйцзин Гоань забил гол! Легко это для такого игрока, как Бакамбу Седрик
70'
Сориано Хонатан из команды Бэйцзин Гоань делает пас партнеру.
70'
Виера Хонатан из команды Бэйцзин Гоань сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
70'
Игроки ФК "Бэйцзин Гоань" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
70'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 50% времени, а гости – 50%.
69'
69'
Как он промахнулся? Игало Одион имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!
68'
Соперник делает почти голевой пас, но Quanbo Guo из команды Бэйцзин Гоань начеку и спасает ситуацию.
68'
Джианг Тао из команды Бэйцзин Гоань пасует в штрафную, но Fan Yi выходит и ловит мяч.
67'
Tiancheng Tan из команды Чанчунь Ятай отдал передачу, которая была заблокирована.
66'
Zhongguo Chi коснулся мяча рукой.
65'
Судья сигнализирует, что Zhongguo Chi из команды Бэйцзин Гоань поставил подножку. Пострадал Tiancheng Tan
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 50% времени, а гости – 50%.
64'
Quanbo Guo взял и забрал мяч на выходе
63'
Вибе Лассе из команды Чанчунь Ятай отправил кросс в штрафную...
63'
Хорошую попытку сделал Сориано Хонатан. Удар в створ, но вратарь начеку
63'
Сориано Хонатан из команды Бэйцзин Гоань идет с мячом вперед на обострение...
62'
Тактическая замена. Guang Li уходит с поля и его заменяет Tiancheng Tan
61'
61'
Фан Ксяодонг из команды Чанчунь Ятай не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот
61'
Long Tan из команды Чанчунь Ятай делает отличный кросс...
61'
Игало Одион из команды Чанчунь Ятай делает пас партнеру.
60'
Игрок клуба "Бэйцзин Гоань" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
60'
Jie Sun выносит мяч и сбавляет давление на ворота
60'
Виера Хонатан из команды Бэйцзин Гоань отправил кросс в штрафную...
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 50% времени, а гости – 50%.
59'
Чао Хэ получил желтую карточку от судьи
59'
Long Tan выносит мяч и сбавляет давление на ворота
59'
Виера Хонатан из команды Бэйцзин Гоань подал угловой справа.
58'
Бакамбу Седрик мяч отрикошетил от ворот
57'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
56'
Quanbo Guo на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
56'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
56'
Quanbo Guo взял и забрал мяч на выходе
56'
Игало Одион из команды Чанчунь Ятай идет с мячом вперед на обострение...
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 55% времени, а гости – 45%.
55'
54'
Жанг Ксяофей из команды Чанчунь Ятай в офсайде
54'
54'
Жанг Ксяофей из команды Чанчунь Ятай подал угловой справа.
53'
Zhe Jiang из команды Чанчунь Ятай делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
53'
53'
Jie Sun нанес удар, но тот был заблокирован.
53'
Жанг Ксяофей из команды Чанчунь Ятай подал угловой слева.
52'
Yu Zhang предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
52'
Фан Ксяодонг из команды Чанчунь Ятай делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
51'
Guang Li коснулся мяча рукой.
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 50% времени, а гости – 50%.
50'
Фан Ксяодонг возвращается на поле, всё в порядке.
50'
Пяо Чэн возвращается на поле, всё в порядке.
49'
Ох, нехорошо это выглядит. Фан Ксяодонг получил травму и медбригада забирает его с поля.
49'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
49'
Ох, нехорошо это выглядит. Пяо Чэн получил травму и медбригада забирает его с поля.
48'
Пяо Чэн на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
48'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
47'
Игало Одион не смог реализовтаь такой момент! Вратарь в этом эпизоде сыграл выше всяких похвал.
47'
Вибе Лассе из команды Чанчунь Ятай делает пас партнеру.
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
48'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 50% времени, а гости – 50%.
48'
Сориано Хонатан из команды Бэйцзин Гоань в офсайде
48'
Обе команды достойно сыграли в первом тайме
48'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
47'
Сориано Хонатан наказан за толчок Zhe Jiang
47'
Безумный фол. Long Tan грубо играет против соперника. Пострадал Taijan Jin
46'
46'
Судья сигнализирует, что Игало Одион из команды Чанчунь Ятай поставил подножку. Пострадал Zhongguo Chi
46'
[2] - столько добавил арбитр времени.
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 50% времени, а гости – 50%.
45'
Long Tan из команды Чанчунь Ятай делает неудачный навес.
44'
Бакамбу Седрик нарушил правила.
44'
Чао Хэ из команды Чанчунь Ятай направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
43'
Как он промахнулся? Сориано Хонатан имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!
43'
Пяо Чэн из команды Бэйцзин Гоань подал угловой справа.
42'
Zhongguo Chi мяч отрикошетил от ворот
42'
Пяо Чэн нанес удар, но тот был заблокирован.
42'
Бакамбу Седрик из команды Бэйцзин Гоань делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
41'
Судья сигнализирует, что Jie Sun из команды Чанчунь Ятай поставил подножку. Пострадал Сориано Хонатан
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 50% времени, а гости – 50%.
39'
39'
Виера Хонатан не смог попасть в створ ударом издали
39'
Taijan Jin возвращается на поле, всё в порядке.
38'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
38'
Ох, нехорошо это выглядит. Taijan Jin получил травму и медбригада забирает его с поля.
38'
Taijan Jin на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
38'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
38'
Zhe Jiang из команды Чанчунь Ятай в офсайде
38'
Guang Li нанес удар, но тот был заблокирован.
37'
Сориано Хонатан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
37'
Фан Ксяодонг навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
37'
Taijan Jin наказан за толчок Long Tan
37'
36'
36'
Long Tan из команды Чанчунь Ятай не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 50% времени, а гости – 50%.
34'
34'
34'
Сориано Хонатан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
34'
Фан Ксяодонг навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
33'
Судья сигнализирует, что Taijan Jin из команды Бэйцзин Гоань поставил подножку. Пострадал Игало Одион
33'
Игало Одион из команды Чанчунь Ятай делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
33'
Игало Одион из команды Чанчунь Ятай отдал передачу, которая была заблокирована.
33'
Fan Yi взял и забрал мяч на выходе
33'
Taijan Jin из команды Бэйцзин Гоань отправил кросс в штрафную...
31'
30'
Чао Хэ наказан за толчок Zhongguo Chi
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 50% времени, а гости – 50%.
29'
29'
ШАНС! Фан Ксяодонг нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
26'
Судья сигнализирует, что Guang Li из команды Чанчунь Ятай поставил подножку. Пострадал Сориано Хонатан
26'
Long Tan из команды Чанчунь Ятай опасно и грубо сыграл. Юй Ян пострадал.
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 50% времени, а гости – 50%.
25'
25'
Сориано Хонатан нанес удар чуть мимо. Близко!
24'
Сориано Хонатан из команды Бэйцзин Гоань опасно и грубо сыграл. Guang Li пострадал.
23'
23'
Шанс! Jie Sun из команды Чанчунь Ятай пробил головой, но мимо
23'
23'
Исмаилов Анзур из команды Чанчунь Ятай сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
23'
22'
Судья сигнализирует, что Юй Ян из команды Бэйцзин Гоань поставил подножку. Пострадал Игало Одион
22'
Игало Одион наказан за толчок Yu Zhang
22'
21'
Голкипер мог бы сыграть и получше
21'
Фан Ксяодонг из команды Чанчунь Ятай подал угловой справа.
21'
Zhe Jiang мяч отрикошетил от ворот
21'
21'
Фан Ксяодонг из команды Чанчунь Ятай подал угловой справа.
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 50% времени, а гости – 50%.
19'
19'
18'
18'
Сориано Хонатан не смог попасть в створ ударом издали
18'
16'
Г О О О О Л - Сориано Хонатан из команды Бэйцзин Гоань забивает с точки!
16'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 50% времени, а гости – 50%.
14'
Матч остановлен
14'
13'
ПЕНАЛЬТИ - Исмаилов Анзур из команды Чанчунь Ятай привез своей команде пенальти, сделав подножку. Пострадал Бакамбу Седрик.
13'
Пяо Чэн из команды Бэйцзин Гоань сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
13'
12'
Джианг Тао из команды Бэйцзин Гоань делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
11'
Судья сигнализирует, что Taijan Jin из команды Бэйцзин Гоань поставил подножку. Пострадал Long Tan
11'
Судья сигнализирует, что Long Tan из команды Чанчунь Ятай поставил подножку. Пострадал Taijan Jin
10'
Матч скучноват сейчас, так как ни одна из команд не способна оказать давление
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 50% времени, а гости – 50%.
7'
Судья сигнализирует, что Zhongguo Chi из команды Бэйцзин Гоань поставил подножку. Пострадал Игало Одион
6'
Безумный фол. Guang Li грубо играет против соперника. Пострадал Taijan Jin
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 35% времени, а гости – 65%.
4'
Сориано Хонатан из команды Бэйцзин Гоань в офсайде
4'
Джианг Тао из команды Бэйцзин Гоань отправил кросс в штрафную...
4'
Пяо Чэн из команды Бэйцзин Гоань отправил кросс в штрафную...
3'
Виера Хонатан наказан за толчок Long Tan
2'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
2'
Сегодня отличная погода для футбола.
1'
Игрок клуба "Бэйцзин Гоань" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Чанчунь Ятай". Встреча началась!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
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Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Changchun Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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