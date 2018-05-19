Стадион: Юесиушан
0:0
Второй тайм: 49'
25' Желтая карточкаЧжи Сяо
29' Желтая карточкаZhao Ke
0:0
41' Не забитый пенальтиЗахави Эран
Второй тайм
48'
Гуанчжоу Фули совершает вбрасывание на своей половине поля
48'
Удар от ворот произведет Гуанчжоу Фули
47'
Судья сигнализирует, что Gong Zhang из команды Гуанчжоу Фули поставил подножку. Пострадал Fei Wang
47'
Zhizhao Chen нанес удар, но тот был заблокирован.
47'
Junior Urso из команды Гуанчжоу Фули делает передачу одноклубнику.
47'
46'
Тактическая замена. Junliang Ma уходит с поля и его заменяет Gong Zhang
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
48'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
48'
Удар от ворот произведет Гуанчжоу Фули
47'
Fei Wang из команды Хэнань Цзянье делает неудачный навес.
47'
Отличные скиллы показывает Fei Wang, обводя своих соперников
46'
46'
45'
[2] - столько добавил арбитр времени.
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 62% времени, а гости – 38%.
45'
Опасность предотвращена - Джианг Джихон из команды Гуанчжоу Фули вступил в отбор удачно
45'
Отличный футбол, играя в пас друг с другом, показывают Zhao Ke и Са Орланду из команды Хэнань Цзянье.
43'
Ваш Те Рикарду выносит мяч и сбавляет давление на ворота
43'
43'
Захави Эран хороший удар нанес, но мяч был переведен на угловой
43'
Cheng Long выносит мяч и сбавляет давление на ворота
42'
42'
Захави Эран нанес удар, но тот был заблокирован.
42'
Кала Хуан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
41'
41'
Fei Wang выносит мяч и сбавляет давление на ворота
41'
ОН ПРОМАХНУЛСЯ! - Захави Эран взялся за удар, но Ву Ян заблокировал его!
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 63% времени, а гости – 37%.
40'
ПЕНАЛЬТИ - Hao Chen из команды Хэнань Цзянье привез своей команде пенальти, сделав подножку. Пострадал Лю Лин.
40'
Лю Лин из команды Гуанчжоу Фули идет с мячом вперед на обострение...
37'
Ченг Юелей взял и забрал мяч на выходе
37'
Jinbao Zhong из команды Хэнань Цзянье сделал отличный пас в штрафную, но его одноклубники не смогли воспользоваться всем свободным пространством в ней
37'
Zhao Ke из команды Хэнань Цзянье отправил кросс в штрафную...
37'
Йи Тенг наказан за толчок Са Орланду
36'
Обе команды не могут вскрыть оборону друг друга
36'
Лю Лин из команды Гуанчжоу Фули делает неудачный навес.
36'
35'
Ваш Те Рикарду наказан за толчок Junliang Ma
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 64% времени, а гости – 36%.
34'
Хэнань Цзянье совершает вбрасывание на своей половине поля
34'
Игрок клуба "Гуанчжоу Фули" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
33'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
33'
Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
33'
Са Орланду наказан за толчок Miao Tang
32'
32'
Игрок клуба "Гуанчжоу Фули" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
32'
Ваш Те Рикарду выносит мяч и сбавляет давление на ворота
31'
Zhizhao Chen навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
31'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
31'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 63% времени, а гости – 37%.
29'
Zhao Ke на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
29'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
29'
Zhao Ke сыграл слишком грубо, судья потянулся в кармашек за "горчичником".
29'
Zhao Ke из команды Хэнань Цзянье опасно и грубо сыграл. Miao Tang пострадал.
28'
Удар от ворот произведет Гуанчжоу Фули
28'
Как он промахнулся? Са Орланду имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!
28'
Jinbao Zhong из команды Хэнань Цзянье сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
26'
Ву Ян взял и забрал мяч на выходе
26'
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 58% времени, а гости – 42%.
25'
Чжи Сяо сыграл слишком грубо, судья потянулся в кармашек за "горчичником".
24'
Гуанчжоу Фули совершает вбрасывание на своей половине поля
23'
Ву Ян взял и забрал мяч на выходе
23'
22'
Лю Лин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
22'
Ваш Те Рикарду из команды Хэнань Цзянье сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
22'
22'
Джианг Джихон наказан за толчок Са Орланду
21'
Игрок клуба "Гуанчжоу Фули" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
21'
Zhizhao Chen из команды Гуанчжоу Фули разыграл угловой с правого угла.
21'
Цао Гу предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
20'
Чжи Сяо из команды Гуанчжоу Фули отправил кросс в штрафную...
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 61% времени, а гости – 39%.
19'
Гуанчжоу Фули совершает вбрасывание на своей половине поля
19'
18'
Чжи Сяо из команды Гуанчжоу Фули в офсайде
18'
Miao Tang из команды Гуанчжоу Фули сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
18'
17'
Cheng Long выносит мяч и сбавляет давление на ворота
17'
Отличные скиллы показывает Захави Эран, обводя своих соперников
17'
Игрок клуба "Гуанчжоу Фули" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
17'
Са Орланду наказан за толчок Джианг Джихон
16'
Junliang Ma коснулся мяча рукой.
16'
Игрок клуба "Гуанчжоу Фули" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
16'
Jinbao Zhong выносит мяч и сбавляет давление на ворота
16'
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 62% времени, а гости – 38%.
15'
Штрафной исполнил Junior Urso, после его удара Ву Ян сделал классный сейв. Угловой
15'
Кала Хуан наказан за толчок Junliang Ma
12'
12'
Tixiang Li выносит мяч и сбавляет давление на ворота
12'
Ченг Юелей из команды Гуанчжоу Фули сделал отличный сейв!
12'
Са Орланду нанес удар, мяч был парирован, но Ченг Юелей не удержал его в руках.
12'
Са Орланду из команды Хэнань Цзянье идет с мячом вперед на обострение...
11'
Гуанчжоу Фули совершает вбрасывание на своей половине поля
11'
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 49% времени, а гости – 51%.
10'
10'
Junior Urso наносит удар головой чуть выше перекладины. Почти гол!
10'
10'
Junior Urso из команды Гуанчжоу Фули отдал передачу, которая была заблокирована.
10'
Junior Urso из команды Гуанчжоу Фули идет с мячом вперед на обострение...
9'
Игрок клуба "Гуанчжоу Фули" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
9'
Са Орланду из команды Хэнань Цзянье сделал скидку головой партнеру по команде, но голкипер сыграл.
9'
8'
Junliang Ma из команды Гуанчжоу Фули играет слишком грубо. Кала Хуан оказался на газоне.
7'
6'
6'
Hao Chen нанес удар, но тот был заблокирован.
6'
Невезучий Са Орланду! Он нанес удар ножницами и попал в перекладину. Классный гол был бы.
6'
Cheng Long из команды Хэнань Цзянье делает передачу одноклубнику.
6'
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 58% времени, а гости – 42%.
5'
Судья сигнализирует, что Junior Urso из команды Гуанчжоу Фули поставил подножку. Пострадал Jinbao Zhong
4'
Хэнань Цзянье совершает вбрасывание на своей половине поля
3'
Игрок клуба "Гуанчжоу Фули" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
2'
Junliang Ma нанес удар, но тот был заблокирован.
2'
Чжи Сяо из команды Гуанчжоу Фули делает навес прямо в штрафную.
1'
Игрок клуба "Гуанчжоу Фули" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Добро пожаловать на сегодняшнюю игру
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Хэнань Цзянье". Встреча началась!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Yuexiushan Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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