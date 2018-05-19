Стадион: Langfang Stadium
1:1
Второй тайм: 53'
1:0
10' ГолЧендун Чжан
1:1
13' ГолHao Luo
33' Желтая карточкаNicolas Aguirre II
Второй тайм
52'
Удар от ворот произведет Хэбэй Илиньшаньчжуан
52'
Шанс! Nicolas Aguirre из команды Чуньцинь Лифан пробил головой, но мимо
51'
Фернандиньо Луис III навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
51'
Судья сигнализирует, что Чендун Чжан из команды Хэбэй Илиньшаньчжуан поставил подножку. Пострадал Фернандиньо Луис III
50'
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 54% времени, а гости – 46%.
50'
49'
Лавесси Эсекиэль отлично пробил со штрафного, но вратарь справился с ударом.
48'
Судья сигнализирует, что Nicolas Aguirre из команды Чуньцинь Лифан поставил подножку. Пострадал Эрнанес Лима
48'
Суй Вейе взял и забрал мяч на выходе
47'
Жервиньо Куасси из команды Хэбэй Илиньшаньчжуан отправил кросс в штрафную...
47'
Игрок клуба "Хэбэй Илиньшаньчжуан" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
46'
46'
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
46'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
46'
[1] - столько добавил арбитр времени.
46'
Отличные скиллы показывает Эрнанес Лима, обводя своих соперников
45'
45'
Динь Цзе из команды Чуньцинь Лифан отправил кросс в штрафную...
45'
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 48% времени, а гости – 52%.
45'
После дальнего удара, который нанес Tianyuan Xu мяч отбит вратарем
44'
Джиазе Танг выносит мяч и сбавляет давление на ворота
44'
Лавесси Эсекиэль из команды Хэбэй Илиньшаньчжуан отправил кросс в штрафную...
44'
44'
Плохо сыграл Хан Жэнь - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
44'
Лю Ю из команды Чуньцинь Лифан отправил кросс в штрафную...
43'
42'
Удар от ворот произведет Чуньцинь Лифан
42'
Эрнанес Лима не смог попасть в створ ударом издали
42'
42'
Гао Чжуньи мяч отрикошетил от ворот
41'
Лавесси Эсекиэль из команды Хэбэй Илиньшаньчжуан подал угловой слева.
41'
Лавесси Эсекиэль мяч отрикошетил от ворот
40'
Судья сигнализирует, что Цуй Юнчжэ из команды Чуньцинь Лифан поставил подножку. Пострадал Эрнанес Лима
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 51% времени, а гости – 49%.
39'
Игрок клуба "Хэбэй Илиньшаньчжуан" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
39'
Удар от ворот произведет Хэбэй Илиньшаньчжуан
38'
38'
37'
Лавесси Эсекиэль из команды Хэбэй Илиньшаньчжуан сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
37'
Удар от ворот произведет Чуньцинь Лифан
36'
Чжипэн Цзян из команды Хэбэй Илиньшаньчжуан делает неудачный навес.
36'
Игрок клуба "Хэбэй Илиньшаньчжуан" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
36'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 52% времени, а гости – 48%.
35'
Матч остановлен
34'
34'
Эрнанес Лима из команды Хэбэй Илиньшаньчжуан сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
33'
Nicolas Aguirre получил желтую карточку от судьи
33'
Nicolas Aguirre из команды Чуньцинь Лифан опасно и грубо сыграл. Луо Сенвен пострадал.
32'
Суй Вейе взял и забрал мяч на выходе
32'
Луо Сенвен из команды Хэбэй Илиньшаньчжуан отправил кросс в штрафную...
32'
Лавесси Эсекиэль из команды Хэбэй Илиньшаньчжуан делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
31'
Удар от ворот произведет Хэбэй Илиньшаньчжуан
30'
Шанс! Кардек Алан из команды Чуньцинь Лифан пробил головой, но мимо
30'
Лю Ю из команды Чуньцинь Лифан отправил кросс в штрафную...
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 46% времени, а гости – 54%.
30'
Yuhao Zhao выносит мяч и сбавляет давление на ворота
30'
28'
Хан Жэнь из команды Хэбэй Илиньшаньчжуан опасно и грубо сыграл. Синьли Пэн пострадал.
28'
Hao Luo выносит мяч и сбавляет давление на ворота
28'
Tianyuan Xu из команды Хэбэй Илиньшаньчжуан делает передачу одноклубнику.
28'
Чжипэн Цзян из команды Хэбэй Илиньшаньчжуан отправил кросс в штрафную...
28'
28'
Hao Luo предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
28'
Эрнанес Лима из команды Хэбэй Илиньшаньчжуан делает пас партнеру.
27'
Hao Luo выносит мяч и сбавляет давление на ворота
27'
Лавесси Эсекиэль из команды Хэбэй Илиньшаньчжуан подал угловой слева.
27'
Tianyuan Xu мяч отрикошетил от ворот
26'
Лавесси Эсекиэль из команды Хэбэй Илиньшаньчжуан играет слишком грубо. Динь Цзе оказался на газоне.
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 50% времени, а гости – 50%.
24'
Судья свистит. Синьли Пэн атаковал сзади соперника. Это Луо Сенвен заработал своей команде штрафной
23'
Цуй Юнчжэ из команды Чуньцинь Лифан хорошо прочитал игру и перехватил мяч у соперника.
23'
Отличные скиллы показывает Чжипэн Цзян, обводя своих соперников
22'
Джиазе Танг выносит мяч и сбавляет давление на ворота
22'
Лавесси Эсекиэль из команды Хэбэй Илиньшаньчжуан подал угловой справа.
22'
Лавесси Эсекиэль мяч отрикошетил от ворот
22'
Жервиньо Куасси из команды Хэбэй Илиньшаньчжуан делает пас партнеру.
21'
Жервиньо Куасси из команды Хэбэй Илиньшаньчжуан идет с мячом вперед на обострение...
21'
Гао Чжуньи выносит мяч и сбавляет давление на ворота
21'
Фернандиньо Луис III из команды Чуньцинь Лифан отправил кросс в штрафную...
21'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
21'
Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
20'
Фернандиньо Луис III из команды Чуньцинь Лифан делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
20'
Игроки ФК "Чуньцинь Лифан" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 52% времени, а гости – 48%.
19'
19'
Hao Luo выносит мяч и сбавляет давление на ворота
19'
Tianyuan Xu из команды Хэбэй Илиньшаньчжуан отправил кросс в штрафную...
18'
Игрок клуба "Хэбэй Илиньшаньчжуан" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
18'
Чендун Чжан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
18'
Фернандиньо Луис III из команды Чуньцинь Лифан подал угловой слева.
17'
Nicolas Aguirre из команды Чуньцинь Лифан навешивает в штрафную с рикошетом.
17'
Цуй Юнчжэ из команды Чуньцинь Лифан разыграл угловой с правого угла.
17'
Цуй Юнчжэ из команды Чуньцинь Лифан отдал передачу, которая была заблокирована.
17'
Фернандиньо Луис III разрезает оборону соперника отличным пасом
17'
Фернандиньо Луис III из команды Чуньцинь Лифан идет с мячом вперед на обострение...
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 55% времени, а гости – 45%.
15'
Удар от ворот произведет Хэбэй Илиньшаньчжуан
13'
Г О О О О О О Л - Hao Luo из команды Чуньцинь Лифан головой вбивает мяч в сетку.
12'
Плохо сыграл Янг Ченг - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
12'
Фернандиньо Луис III навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
12'
Судья сигнализирует, что Yuhao Zhao из команды Хэбэй Илиньшаньчжуан поставил подножку. Пострадал Кардек Алан
11'
Удар от ворот произведет Хэбэй Илиньшаньчжуан
11'
ШАНС! Фернандиньо Луис III нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
11'
11'
Кардек Алан из команды Чуньцинь Лифан навешивает в штрафную с рикошетом.
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 57% времени, а гости – 43%.
10'
Лавесси Эсекиэль сделал результативную передачу.
10'
ГО-О-О-О-ОЛ! Чендун Чжан из клуба "Хэбэй Илиньшаньчжуан" отправил мяч головой в ворота.
10'
Лавесси Эсекиэль из команды Хэбэй Илиньшаньчжуан подал угловой справа.
9'
Суй Вейе отбил мяч на угловой после удара Лавесси Эсекиэль из штрафной площади.
9'
9'
Tianyuan Xu из команды Хэбэй Илиньшаньчжуан делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
7'
7'
Лавесси Эсекиэль из команды Хэбэй Илиньшаньчжуан сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
7'
Игрок клуба "Хэбэй Илиньшаньчжуан" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
6'
Игрок клуба "Хэбэй Илиньшаньчжуан" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
6'
Цзин Фэн из команды Чуньцинь Лифан в офсайде
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 53% времени, а гости – 47%.
5'
Судья сигнализирует, что Джиазе Танг из команды Чуньцинь Лифан поставил подножку. Пострадал Yuhao Zhao
4'
Игроки ФК "Хэбэй Илиньшаньчжуан" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
4'
Гао Чжуньи выносит мяч и сбавляет давление на ворота
4'
4'
Судья свистит. Гао Чжуньи атаковал сзади соперника. Это Кардек Алан заработал своей команде штрафной
3'
Синьли Пэн нанес удар, но тот был заблокирован.
2'
Игрок клуба "Хэбэй Илиньшаньчжуан" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
1'
Судья сигнализирует, что Лавесси Эсекиэль из команды Хэбэй Илиньшаньчжуан поставил подножку. Пострадал Лю Ю
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Идет дождь, трудные условия для игроков.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Хэбэй Илиньшаньчжуан". Встреча началась!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
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Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Langfang Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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