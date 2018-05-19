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Стадион:
Хэбей Форчун
1:1
Второй тайм: 53'
Чуньцинь Лифан
0'
1:0
10' Гол
Чендун Чжан
1:1
13' Гол
Hao Luo
33' Желтая карточка
Nicolas Aguirre II
53'
Второй тайм
52'
Удар от ворот произведет Хэбэй Илиньшаньчжуан
52'
Шанс! Nicolas Aguirre из команды Чуньцинь Лифан пробил головой, но мимо
51'
Фернандиньо Луис III навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
51'
Судья сигнализирует, что Чендун Чжан из команды Хэбэй Илиньшаньчжуан поставил подножку. Пострадал Фернандиньо Луис III
50'
Игрок клуба "Чуньцинь Лифан" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 54% времени, а гости – 46%.
50'
Игрок клуба "Чуньцинь Лифан" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
49'
Лавесси Эсекиэль отлично пробил со штрафного, но вратарь справился с ударом.
Фол, нарушение
48'
Судья сигнализирует, что Nicolas Aguirre из команды Чуньцинь Лифан поставил подножку. Пострадал Эрнанес Лима
48'
Суй Вейе взял и забрал мяч на выходе
47'
Жервиньо Куасси из команды Хэбэй Илиньшаньчжуан отправил кросс в штрафную...
47'
Игрок клуба "Хэбэй Илиньшаньчжуан" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
46'
Янг Ченг взял и забрал мяч на выходе
46'
Nicolas Aguirre из команды Чуньцинь Лифан отправил кросс в штрафную...
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
46'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
46'
[1] - столько добавил арбитр времени.
46'
Отличные скиллы показывает Эрнанес Лима, обводя своих соперников
45'
Янг Ченг взял и забрал мяч на выходе
Угловой
45'
Динь Цзе из команды Чуньцинь Лифан отправил кросс в штрафную...
45'
Игрок клуба "Чуньцинь Лифан" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 48% времени, а гости – 52%.
45'
После дальнего удара, который нанес Tianyuan Xu мяч отбит вратарем
44'
Джиазе Танг выносит мяч и сбавляет давление на ворота
44'
Лавесси Эсекиэль из команды Хэбэй Илиньшаньчжуан отправил кросс в штрафную...
44'
Янг Ченг взял и забрал мяч на выходе
44'
Плохо сыграл Хан Жэнь - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
44'
Лю Ю из команды Чуньцинь Лифан отправил кросс в штрафную...
43'
Игрок клуба "Чуньцинь Лифан" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
42'
Удар от ворот произведет Чуньцинь Лифан
42'
Эрнанес Лима не смог попасть в створ ударом издали
Угловой
42'
Лавесси Эсекиэль из команды Хэбэй Илиньшаньчжуан разыграл угловой с левого угла.
42'
Гао Чжуньи мяч отрикошетил от ворот
Угловой
41'
Лавесси Эсекиэль из команды Хэбэй Илиньшаньчжуан подал угловой слева.
41'
Лавесси Эсекиэль мяч отрикошетил от ворот
Фол, нарушение
40'
Судья сигнализирует, что Цуй Юнчжэ из команды Чуньцинь Лифан поставил подножку. Пострадал Эрнанес Лима
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 51% времени, а гости – 49%.
39'
Игрок клуба "Хэбэй Илиньшаньчжуан" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
39'
Удар от ворот произведет Хэбэй Илиньшаньчжуан
38'
Игрок клуба "Чуньцинь Лифан" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Офсайд
38'
Жервиньо Куасси из команды Хэбэй Илиньшаньчжуан в офсайде
37'
Лавесси Эсекиэль из команды Хэбэй Илиньшаньчжуан сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
37'
Удар от ворот произведет Чуньцинь Лифан
36'
Чжипэн Цзян из команды Хэбэй Илиньшаньчжуан делает неудачный навес.
36'
Игрок клуба "Хэбэй Илиньшаньчжуан" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
36'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 52% времени, а гости – 48%.
35'
Матч остановлен
Офсайд
34'
Жервиньо Куасси из команды Хэбэй Илиньшаньчжуан в офсайде
34'
Эрнанес Лима из команды Хэбэй Илиньшаньчжуан сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
Желтая карточка
33'
Nicolas Aguirre получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
33'
Nicolas Aguirre из команды Чуньцинь Лифан опасно и грубо сыграл. Луо Сенвен пострадал.
32'
Суй Вейе взял и забрал мяч на выходе
32'
Луо Сенвен из команды Хэбэй Илиньшаньчжуан отправил кросс в штрафную...
32'
Лавесси Эсекиэль из команды Хэбэй Илиньшаньчжуан делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
31'
Удар от ворот произведет Хэбэй Илиньшаньчжуан
30'
Шанс! Кардек Алан из команды Чуньцинь Лифан пробил головой, но мимо
30'
Лю Ю из команды Чуньцинь Лифан отправил кросс в штрафную...
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 46% времени, а гости – 54%.
30'
Yuhao Zhao выносит мяч и сбавляет давление на ворота
30'
Nicolas Aguirre из команды Чуньцинь Лифан отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
28'
Хан Жэнь из команды Хэбэй Илиньшаньчжуан опасно и грубо сыграл. Синьли Пэн пострадал.
28'
Hao Luo выносит мяч и сбавляет давление на ворота
28'
Tianyuan Xu из команды Хэбэй Илиньшаньчжуан делает передачу одноклубнику.
28'
Чжипэн Цзян из команды Хэбэй Илиньшаньчжуан отправил кросс в штрафную...
Угловой
28'
Лавесси Эсекиэль из команды Хэбэй Илиньшаньчжуан разыграл угловой с левого угла.
28'
Hao Luo предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
28'
Эрнанес Лима из команды Хэбэй Илиньшаньчжуан делает пас партнеру.
27'
Hao Luo выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
27'
Лавесси Эсекиэль из команды Хэбэй Илиньшаньчжуан подал угловой слева.
27'
Tianyuan Xu мяч отрикошетил от ворот
Фол, нарушение
26'
Лавесси Эсекиэль из команды Хэбэй Илиньшаньчжуан играет слишком грубо. Динь Цзе оказался на газоне.
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 50% времени, а гости – 50%.
Фол, нарушение
24'
Судья свистит. Синьли Пэн атаковал сзади соперника. Это Луо Сенвен заработал своей команде штрафной
23'
Цуй Юнчжэ из команды Чуньцинь Лифан хорошо прочитал игру и перехватил мяч у соперника.
23'
Отличные скиллы показывает Чжипэн Цзян, обводя своих соперников
22'
Джиазе Танг выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
22'
Лавесси Эсекиэль из команды Хэбэй Илиньшаньчжуан подал угловой справа.
22'
Лавесси Эсекиэль мяч отрикошетил от ворот
22'
Жервиньо Куасси из команды Хэбэй Илиньшаньчжуан делает пас партнеру.
21'
Жервиньо Куасси из команды Хэбэй Илиньшаньчжуан идет с мячом вперед на обострение...
21'
Гао Чжуньи выносит мяч и сбавляет давление на ворота
21'
Фернандиньо Луис III из команды Чуньцинь Лифан отправил кросс в штрафную...
21'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
21'
Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
20'
Фернандиньо Луис III из команды Чуньцинь Лифан делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
20'
Игроки ФК "Чуньцинь Лифан" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 52% времени, а гости – 48%.
19'
Игрок клуба "Чуньцинь Лифан" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
19'
Hao Luo выносит мяч и сбавляет давление на ворота
19'
Tianyuan Xu из команды Хэбэй Илиньшаньчжуан отправил кросс в штрафную...
18'
Игрок клуба "Хэбэй Илиньшаньчжуан" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
18'
Чендун Чжан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
18'
Фернандиньо Луис III из команды Чуньцинь Лифан подал угловой слева.
17'
Nicolas Aguirre из команды Чуньцинь Лифан навешивает в штрафную с рикошетом.
Угловой
17'
Цуй Юнчжэ из команды Чуньцинь Лифан разыграл угловой с правого угла.
17'
Цуй Юнчжэ из команды Чуньцинь Лифан отдал передачу, которая была заблокирована.
17'
Фернандиньо Луис III разрезает оборону соперника отличным пасом
17'
Фернандиньо Луис III из команды Чуньцинь Лифан идет с мячом вперед на обострение...
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 55% времени, а гости – 45%.
15'
Удар от ворот произведет Хэбэй Илиньшаньчжуан
Описание гола
13'
Г О О О О О О Л - Hao Luo из команды Чуньцинь Лифан головой вбивает мяч в сетку.
12'
Плохо сыграл Янг Ченг - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
12'
Фернандиньо Луис III навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
12'
Судья сигнализирует, что Yuhao Zhao из команды Хэбэй Илиньшаньчжуан поставил подножку. Пострадал Кардек Алан
11'
Удар от ворот произведет Хэбэй Илиньшаньчжуан
11'
ШАНС! Фернандиньо Луис III нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
11'
Янг Ченг взял и забрал мяч на выходе
11'
Кардек Алан из команды Чуньцинь Лифан навешивает в штрафную с рикошетом.
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 57% времени, а гости – 43%.
10'
Лавесси Эсекиэль сделал результативную передачу.
Описание гола
10'
ГО-О-О-О-ОЛ! Чендун Чжан из клуба "Хэбэй Илиньшаньчжуан" отправил мяч головой в ворота.
Угловой
10'
Лавесси Эсекиэль из команды Хэбэй Илиньшаньчжуан подал угловой справа.
9'
Суй Вейе отбил мяч на угловой после удара Лавесси Эсекиэль из штрафной площади.
Угловой
9'
Лавесси Эсекиэль из команды Хэбэй Илиньшаньчжуан разыграл угловой с левого угла.
9'
Tianyuan Xu из команды Хэбэй Илиньшаньчжуан делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
Офсайд
7'
Жервиньо Куасси из команды Хэбэй Илиньшаньчжуан в офсайде
7'
Лавесси Эсекиэль из команды Хэбэй Илиньшаньчжуан сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
7'
Игрок клуба "Хэбэй Илиньшаньчжуан" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
6'
Игрок клуба "Хэбэй Илиньшаньчжуан" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Офсайд
6'
Цзин Фэн из команды Чуньцинь Лифан в офсайде
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 53% времени, а гости – 47%.
Фол, нарушение
5'
Судья сигнализирует, что Джиазе Танг из команды Чуньцинь Лифан поставил подножку. Пострадал Yuhao Zhao
4'
Игроки ФК "Хэбэй Илиньшаньчжуан" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
4'
Гао Чжуньи выносит мяч и сбавляет давление на ворота
4'
Nicolas Aguirre из команды Чуньцинь Лифан отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
4'
Судья свистит. Гао Чжуньи атаковал сзади соперника. Это Кардек Алан заработал своей команде штрафной
3'
Синьли Пэн нанес удар, но тот был заблокирован.
2'
Игрок клуба "Хэбэй Илиньшаньчжуан" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
1'
Судья сигнализирует, что Лавесси Эсекиэль из команды Хэбэй Илиньшаньчжуан поставил подножку. Пострадал Лю Ю
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Идет дождь, трудные условия для игроков.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Хэбэй Илиньшаньчжуан". Встреча началась!
Первый тайм начался
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Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
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Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Langfang Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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