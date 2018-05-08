Текстовая онлайн трансляция матча Ворскла - Заря

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Стадион: Ворскла им. Алексея Бутовского
Предыдущие игры
Ворскла (последние 20 матчей: +8 =4 -8)
- 13.05.2018 Мариуполь 1:1 Ворскла ПЛ
- 05.05.2018 Верес 0:0 Ворскла ПЛ
- 29.04.2018 Ворскла 0:1 Динамо Киев ПЛ
- 21.04.2018 Шахтёр Дн 4:2 Ворскла ПЛ
- 15.04.2018 Заря 0:3 Ворскла ПЛ
- 07.04.2018 Ворскла 1:0 Мариуполь ПЛ
- 31.03.2018 Ворскла 0:0 Верес ПЛ
- 18.03.2018 Динамо Киев 4:0 Ворскла ПЛ
- 09.03.2018 Ворскла 0:3 Шахтёр Дн ПЛ
- 03.03.2018 Ворскла 2:1 Черноморец Од ПЛ
- 25.02.2018 Заря 3:0 Ворскла ПЛ
- 17.02.2018 Ворскла 1:0 Верес ПЛ
- 09.12.2017 Олимпик Дн 1:4 Ворскла ПЛ
- 03.12.2017 Ворскла 3:1 Александрия ПЛ
- 29.11.2017 Ворскла 1:2 Мариуполь К
- 25.11.2017 Мариуполь 0:1 Ворскла ПЛ
- 19.11.2017 Ворскла 1:1 Сталь Каменское ПЛ
- 05.11.2017 Динамо Киев 2:1 Ворскла ПЛ
- 29.10.2017 Звезда Кропивницкий 1:0 Ворскла ПЛ
- 25.10.2017 Ворскла 2:0 Олимпик Дн К
Заря (последние 20 матчей: +7 =4 -9)
- 13.05.2018 Заря 0:1 Динамо Киев ПЛ
- 05.05.2018 Шахтёр Дн 2:1 Заря ПЛ
- 29.04.2018 Заря 1:0 Верес ПЛ
- 22.04.2018 Заря 3:1 Мариуполь ПЛ
- 15.04.2018 Заря 0:3 Ворскла ПЛ
- 07.04.2018 Динамо Киев 4:0 Заря ПЛ
- 01.04.2018 Заря 0:3 Шахтёр Дн ПЛ
- 18.03.2018 Верес 0:1 Заря ПЛ
- 11.03.2018 Мариуполь 0:0 Заря ПЛ
- 04.03.2018 Динамо Киев 3:2 Заря ПЛ
- 25.02.2018 Заря 3:0 Ворскла ПЛ
- 18.02.2018 Карпаты 0:2 Заря ПЛ
- 10.12.2017 Заря 2:1 Шахтёр Дн ПЛ
- 07.12.2017 Заря 0:2 Атлетик Б ЛЕ
- 02.12.2017 Черноморец Од 1:1 Заря ПЛ
- 26.11.2017 Заря 1:0 Звезда Кропивницкий ПЛ
- 23.11.2017 Эстерсунд 2:0 Заря ЛЕ
- 18.11.2017 Заря 1:1 Верес ПЛ
- 05.11.2017 Олимпик Дн 3:3 Заря ПЛ
- 02.11.2017 Герта 2:0 Заря ЛЕ
Последние игры между собой
Ворскла: победы: 7, ничьи: 8, поражения: 5
Заря: победы: 5, ничьи: 8, поражения: 7
- 15.04.2018 Заря 0:3 Ворскла Премьер-лига
- 25.02.2018 Заря 3:0 Ворскла Премьер-лига
- 24.09.2017 Ворскла 1:1 Заря Премьер-лига
- 05.03.2017 Ворскла 1:2 Заря Премьер-лига
- 24.09.2016 Заря 2:1 Ворскла Премьер-лига
- 07.05.2016 Заря 1:2 Ворскла Премьер-лига
- 05.12.2015 Ворскла 0:2 Заря Премьер-лига
- 29.05.2015 Заря 1:1 Ворскла Премьер-лига
- 23.11.2014 Ворскла 2:0 Заря Премьер-лига
- 16.03.2014 Ворскла 1:1 Заря Премьер-лига
- 18.08.2013 Заря 1:2 Ворскла Премьер-лига
- 29.03.2013 Ворскла 0:0 Заря Премьер-лига
- 24.08.2012 Заря 1:1 Ворскла Премьер-лига
- 22.04.2012 Ворскла 2:2 Заря Премьер-лига
- 14.10.2011 Заря 0:0 Ворскла Премьер-лига
- 01.05.2011 Ворскла 1:0 Заря Премьер-лига
- 02.10.2010 Заря 1:1 Ворскла Премьер-лига
- 24.04.2010 Заря 2:1 Ворскла Премьер-лига
- 31.10.2009 Ворскла 2:0 Заря Премьер-лига
- 29.11.2008 Заря 0:2 Ворскла Премьер-лига
Чемпионская группа
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Шахтёр Дн
|Заявка
|31
|24
|3
|4
|70 - 22
|75
|2.
|Динамо Киев
|Заявка
|31
|21
|7
|3
|62 - 24
|70
|3.
|Ворскла
|Заявка
|31
|13
|7
|11
|35 - 35
|46
|4.
|Заря
|Заявка
|31
|11
|10
|10
|44 - 42
|43
|5.
|Мариуполь
|Заявка
|31
|10
|8
|13
|37 - 40
|38
|6.
|Верес
|Заявка
|31
|7
|13
|11
|27 - 29
|34
Борьба за выживание
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Александрия
|Заявка
|31
|9
|15
|7
|30 - 27
|42
|2.
|Олимпик Дн
|Заявка
|31
|9
|9
|13
|29 - 36
|36
|3.
|Звезда Кропивницкий
|Заявка
|31
|7
|10
|14
|22 - 39
|31
|4.
|Сталь Каменское
|Заявка
|31
|6
|8
|17
|23 - 41
|26
|5.
|Черноморец Од
|Заявка
|31
|5
|11
|15
|25 - 49
|26
|6.
|Карпаты
|Заявка
|31
|7
|13
|11
|25 - 45
|25
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Текстовая онлайн трансляция матча Ворскла - ЗаряДо начала игры осталось 2 дня 13 часов 42 минуты, которая состоится 20.05.2018.
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Прогнозы на матч Ворскла - Заря
Ворскла
39.6% (36)
Ничья:
36.3% (33)
Заря
24.2% (22)
Вы не участвовали в прогнозе
1:1 Ничья:
29.7% (27)
1:0 Ворскла:
22% (20)
1:2 Заря:
15.4% (14)
2:1 Ворскла:
13.2% (12)
0:1 Заря:
4.4% (4)
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