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Стадион:
Ворскла
 
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Заря
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Текстовая онлайн трансляция матча Ворскла - Заря

До начала игры осталось 2 дня 13 часов 42 минуты, которая состоится 20.05.2018.
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:
Прогнозы на матч Ворскла - Заря
Ворскла
39.6% (36)
Ничья:
36.3% (33)
Заря
24.2% (22)

Вы не участвовали в прогнозе

Ничья:
29.7% (27)
Ворскла:
22% (20)
Заря:
15.4% (14)
Ворскла:
13.2% (12)
Заря:
4.4% (4)
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