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Черноморец Од
 
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Звезда Кропивницкий
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Текстовая онлайн трансляция матча Черноморец Од - Звезда Кропивницкий

До начала игры осталось 2 дня 11 часов 35 минут, которая состоится 19.05.2018.
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Прогнозы на матч Черноморец Од - Звезда Кропивницкий
Черноморец Од
64.6% (64)
Ничья:
25.3% (25)
Звезда Кропивницкий
10.1% (10)

Вы не участвовали в прогнозе

Черноморец Од:
35.4% (35)
Черноморец Од:
24.2% (24)
Ничья:
18.2% (18)
Звезда Кропивницкий:
6.1% (6)
Ничья:
4% (4)
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