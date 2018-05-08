Текстовая онлайн трансляция матча Черноморец Од - Звезда Кропивницкий

- Текстовые трансляции
- Чемпионат мира по хоккею 2018
- Матчи
- Команды
- Игроки
- Новости хоккея
- Турнирные таблицы
- Конкурс прогнозов
Стадион: Черноморец
Предыдущие игры
Черноморец Од (последние 20 матчей: +3 =8 -9)
- 12.05.2018 Олимпик Дн 1:0 Черноморец Од ПЛ
- 05.05.2018 Черноморец Од 1:1 Карпаты ПЛ
- 28.04.2018 Сталь Каменское 1:2 Черноморец Од ПЛ
- 21.04.2018 Черноморец Од 1:3 Александрия ПЛ
- 15.04.2018 Звезда Кропивницкий 2:1 Черноморец Од ПЛ
- 07.04.2018 Черноморец Од 3:1 Олимпик Дн ПЛ
- 31.03.2018 Карпаты 3:1 Черноморец Од ПЛ
- 17.03.2018 Черноморец Од 0:1 Сталь Каменское ПЛ
- 10.03.2018 Александрия 0:0 Черноморец Од ПЛ
- 03.03.2018 Ворскла 2:1 Черноморец Од ПЛ
- 24.02.2018 Черноморец Од 0:0 Карпаты ПЛ
- 16.02.2018 Шахтёр Дн 5:0 Черноморец Од ПЛ
- 09.12.2017 Черноморец Од 3:3 Звезда Кропивницкий ПЛ
- 02.12.2017 Черноморец Од 1:1 Заря ПЛ
- 26.11.2017 Верес 3:1 Черноморец Од ПЛ
- 19.11.2017 Черноморец Од 2:1 Олимпик Дн ПЛ
- 04.11.2017 Александрия 0:0 Черноморец Од ПЛ
- 30.10.2017 Черноморец Од 0:0 Мариуполь ПЛ
- 25.10.2017 Днепр-1 0:0 Черноморец Од К
- 22.10.2017 Сталь Каменское 1:1 Черноморец Од ПЛ
Звезда Кропивницкий (последние 20 матчей: +5 =7 -8)
- 12.05.2018 Звезда Кропивницкий 1:1 Карпаты ПЛ
- 06.05.2018 Александрия 1:0 Звезда Кропивницкий ПЛ
- 28.04.2018 Звезда Кропивницкий 2:0 Олимпик Дн ПЛ
- 21.04.2018 Сталь Каменское 1:1 Звезда Кропивницкий ПЛ
- 15.04.2018 Звезда Кропивницкий 2:1 Черноморец Од ПЛ
- 09.04.2018 Карпаты 2:1 Звезда Кропивницкий ПЛ
- 31.03.2018 Звезда Кропивницкий 0:0 Александрия ПЛ
- 17.03.2018 Олимпик Дн 0:1 Звезда Кропивницкий ПЛ
- 10.03.2018 Звезда Кропивницкий 1:2 Сталь Каменское ПЛ
- 06.03.2018 Звезда Кропивницкий 0:0 Александрия ПЛ
- 25.02.2018 Шахтёр Дн 5:0 Звезда Кропивницкий ПЛ
- 18.02.2018 Звезда Кропивницкий 0:3 Мариуполь ПЛ
- 09.12.2017 Черноморец Од 3:3 Звезда Кропивницкий ПЛ
- 03.12.2017 Звезда Кропивницкий 1:0 Сталь Каменское ПЛ
- 26.11.2017 Заря 1:0 Звезда Кропивницкий ПЛ
- 18.11.2017 Звезда Кропивницкий 0:2 Динамо Киев ПЛ
- 04.11.2017 Верес 0:0 Звезда Кропивницкий ПЛ
- 29.10.2017 Звезда Кропивницкий 1:0 Ворскла ПЛ
- 21.10.2017 Олимпик Дн 1:0 Звезда Кропивницкий ПЛ
- 15.10.2017 Звезда Кропивницкий 0:0 Карпаты ПЛ
Последние игры между собой
Черноморец Од: победы: 3, ничьи: 1, поражения: 1
Звезда Кропивницкий: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 3
- 15.04.2018 Звезда Кропивницкий 2:1 Черноморец Од Премьер-лига
- 09.12.2017 Черноморец Од 3:3 Звезда Кропивницкий Премьер-лига
- 10.09.2017 Звезда Кропивницкий 0:1 Черноморец Од Премьер-лига
- 26.11.2016 Черноморец Од 2:1 Звезда Кропивницкий Премьер-лига
- 21.08.2016 Звезда Кропивницкий 0:1 Черноморец Од Премьер-лига
Чемпионская группа
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Шахтёр Дн
|Заявка
|31
|24
|3
|4
|70 - 22
|75
|2.
|Динамо Киев
|Заявка
|31
|21
|7
|3
|62 - 24
|70
|3.
|Ворскла
|Заявка
|31
|13
|7
|11
|35 - 35
|46
|4.
|Заря
|Заявка
|31
|11
|10
|10
|44 - 42
|43
|5.
|Мариуполь
|Заявка
|31
|10
|8
|13
|37 - 40
|38
|6.
|Верес
|Заявка
|31
|7
|13
|11
|27 - 29
|34
Борьба за выживание
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Александрия
|Заявка
|31
|9
|15
|7
|30 - 27
|42
|2.
|Олимпик Дн
|Заявка
|31
|9
|9
|13
|29 - 36
|36
|3.
|Звезда Кропивницкий
|Заявка
|31
|7
|10
|14
|22 - 39
|31
|4.
|Сталь Каменское
|Заявка
|31
|6
|8
|17
|23 - 41
|26
|5.
|Черноморец Од
|Заявка
|31
|5
|11
|15
|25 - 49
|26
|6.
|Карпаты
|Заявка
|31
|7
|13
|11
|25 - 45
|25
-
Текстовая онлайн трансляция матча Черноморец Од - Звезда КропивницкийДо начала игры осталось 2 дня 11 часов 35 минут, которая состоится 19.05.2018.
Сделайте свой прогноз
Прогнозы на матч Черноморец Од - Звезда Кропивницкий
Черноморец Од
64.6% (64)
Ничья:
25.3% (25)
Звезда Кропивницкий
10.1% (10)
Вы не участвовали в прогнозе
1:0 Черноморец Од:
35.4% (35)
2:1 Черноморец Од:
24.2% (24)
1:1 Ничья:
18.2% (18)
1:2 Звезда Кропивницкий:
6.1% (6)
0:0 Ничья:
4% (4)
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
Загрузка...
Только зарегистрированные пользователи могут добавлять комментарии.
Вход | Регистрация