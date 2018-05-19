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Стадион: Норрпортен Арена Зрители: 7042
2:3
Конец матча
0:1
9' ГолЭдвардс Кертис
11' Желтая карточкаМюрестам Давид
0:2
32' ГолАйеш Хосам
35' Желтая карточкаJuanjo Ciercoles
1:2
37' ГолХаллениус Линус
1:3
55' ГолГоддос Саман
56' Желтая карточкаЭдвардс Кертис
2:3
81' ГолХаллениус Линус
83' Желтая карточкаСиводедов Кристиан
|
9'
0:1
11'
32'
0:2
35'
37'
1:2
55'
1:3
56'
81'
2:3
Состав команд
16
Carlos
Moros
27
Romain
Gall
22
Нури
Брва
12
Сема
Кен
10
Айеш
Хосам
93
Годдос
Саман
Сундсвалль 3-4-3
- Основной состав
- 20 Эскелинен Виллиам Вратарь
- 5 Eric Bjoerkander Защитник
- 16 Carlos Moros Защитник
- 4 Мюрестам Давид Защитник
- 22 Jonathan Tamimi Полузащитник
- 8 David Batanero Полузащитник
- 6 Juanjo Ciercoles Полузащитник
- 3 Ольссон Деннис Полузащитник
- 27 Romain Gall Нападающий
- 9 Халлениус Линус Нападающий
- 30 Peter Wilson II Нападающий
- Запасные игроки
- 2 Пирттийоки Юхо Защитник
- 35 Сиводедов Кристиан Полузащитник
- 33 Саму Самуэль Полузащитник
- 11 Гранат Эрик Полузащитник
- 7 Kim Skoglund Полузащитник
- 1 Lloyd Saxton
- 29 Amaro Bahtijar
- Главный тренер: Joel Cedergren
Эстерсунд 4-4-2
- Основной состав
- 1 Кейта Али II Вратарь
- 6 Бергквист Даг Защитник
- 4 Папаяннопулос Сотирис Защитник
- 23 Менса Самуэль Защитник
- 2 Петтерссон Том Защитник
- 17 Эдвардс Кертис Полузащитник
- 3 Теки Тесфальдет Полузащитник
- 22 Нури Брва Полузащитник
- 12 Сема Кен Полузащитник
- 10 Айеш Хосам Нападающий
- 93 Годдос Саман Нападающий
- Запасные игроки
- 18 Андерссон Андреас Вратарь
- 24 Мукииби Рональд Защитник
- 77 Сандберг Ноа Защитник
- 19 Видгрен Деннис Защитник
- 99 Исламович Дино Нападающий
- 8 Хопкатт Джейми Нападающий
- 13 Фрицсон Лудвиг Нападающий
- Главный тренер: Поттер Грэм
Предыдущие игры
Сундсвалль (последние 20 матчей: +9 =6 -5)
- 12.05.2018 Сундсвалль 3:0 Броммапойкарна А
- 05.05.2018 Хаммарбю 4:3 Сундсвалль А
- 29.04.2018 Сундсвалль 2:1 Эльфсборг А
- 22.04.2018 Далкурд 2:2 Сундсвалль А
- 17.04.2018 Сундсвалль 1:0 Треллеборг А
- 13.04.2018 Сундсвалль 2:2 Мальмё А
- 02.04.2018 Сундсвалль 0:0 Эребру А
- 17.03.2018 Сундсвалль 2:1 Гефле ТМК
- 03.03.2018 Хеккен 1:1 Сундсвалль К
- 24.02.2018 Сундсвалль 2:1 Вернаму К
- 17.02.2018 Сундсвалль 4:2 Норрбю К
- 10.02.2018 Сундсвалль 0:0 Левангер ТМК
- 06.02.2018 Сундсвалль 3:5 ГАИС ТМК
- 03.02.2018 Хельсинборг 1:0 Сундсвалль ТМК
- 24.01.2018 Сундсвалль 1:0 Эстерсунд ТМК
- 20.01.2018 Сириус 0:4 Сундсвалль ТМК
- 05.11.2017 Гётеборг 0:3 Сундсвалль А
- 29.10.2017 Сундсвалль 1:4 Хаммарбю А
- 22.10.2017 Сундсвалль 2:2 Норрчёпинг А
- 15.10.2017 Эльфсборг 2:1 Сундсвалль А
Эстерсунд (последние 20 матчей: +8 =5 -7)
- 14.05.2018 АИК 1:1 Эстерсунд А
- 05.05.2018 Эстерсунд 0:2 Норрчёпинг А
- 30.04.2018 Броммапойкарна 0:4 Эстерсунд А
- 21.04.2018 Эстерсунд 0:2 Эребру А
- 18.04.2018 Кальмар 1:1 Эстерсунд А
- 15.04.2018 Эстерсунд 2:1 Гётеборг А
- 08.04.2018 Далкурд 3:0 Эстерсунд А
- 01.04.2018 Эстерсунд 0:1 Юргорден А
- 17.03.2018 Эстерсунд 0:1 Мальмё К
- 11.03.2018 Эстерсунд 1:0 ГАИС К
- 03.03.2018 Эстерсунд 3:0 Кальмар К
- 26.02.2018 Отвидаберг 0:2 Эстерсунд К
- 22.02.2018 Арсенал 1:2 Эстерсунд ЛЕ
- 15.02.2018 Эстерсунд 0:3 Арсенал ЛЕ
- 09.02.2018 Эстерсунд 3:0 Треллеборг К
- 03.02.2018 Эстерсунд 2:2 Динамо Киев ТМК
- 27.01.2018 Локомотив Москва 3:3 Эстерсунд ТМК
- 24.01.2018 Сундсвалль 1:0 Эстерсунд ТМК
- 07.12.2017 Герта 1:1 Эстерсунд ЛЕ
- 23.11.2017 Эстерсунд 2:0 Заря ЛЕ
Последние игры между собой
Сундсвалль: победы: 6, ничьи: 2, поражения: 5
Эстерсунд: победы: 5, ничьи: 2, поражения: 6
- 24.01.2018 Сундсвалль 1:0 Эстерсунд Товарищеские матчи. Клубы
- 06.08.2017 Сундсвалль 1:1 Эстерсунд Аллсвенскан
- 27.06.2017 Сундсвалль 4:0 Эстерсунд Товарищеские матчи. Клубы
- 03.06.2017 Эстерсунд 3:1 Сундсвалль Аллсвенскан
- 06.08.2016 Эстерсунд 4:0 Сундсвалль Аллсвенскан
- 21.05.2016 Сундсвалль 5:0 Эстерсунд Аллсвенскан
- 19.03.2016 Сундсвалль 1:2 Эстерсунд Товарищеские матчи. Клубы
- 07.03.2015 Сундсвалль 1:1 Эстерсунд Товарищеские матчи. Клубы
- 18.07.2014 Эстерсунд 3:1 Сундсвалль Суперэттан
- 28.06.2014 Сундсвалль 2:0 Эстерсунд Суперэттан
- 31.08.2013 Эстерсунд 2:0 Сундсвалль Суперэттан
- 11.05.2013 Сундсвалль 3:0 Эстерсунд Суперэттан
- 02.04.2009 Сундсвалль 3:0 Эстерсунд Товарищеские матчи. Сборные
Сундсвалль
Эстерсунд
-
1 Офсайды 0
-
20 Нарушения правил 10
-
3 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
3 Замены 3
-
41 Владение мячом, % 59
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Хаммарбю
|9
|8
|1
|0
|24 - 12
|25
|2.
|АИК
|9
|5
|4
|0
|14 - 5
|19
|3.
|Норрчёпинг
|1:1
|9
|5
|2
|2
|14 - 8
|17
|4.
|Кальмар
|9
|5
|1
|3
|11 - 8
|16
|5.
|Эребру
|9
|4
|3
|2
|14 - 11
|15
|6.
|Хеккен
|8
|4
|2
|2
|15 - 6
|14
|7.
|Юргорден
|10
|4
|2
|4
|11 - 9
|14
|8.
|Гётеборг
|8
|4
|0
|4
|10 - 11
|12
|9.
|Сундсвалль
|8
|3
|3
|2
|15 - 12
|12
|10.
|Эстерсунд
|9
|3
|2
|4
|11 - 13
|11
|11.
|Мальмё
|10
|3
|2
|5
|12 - 17
|11
|12.
|Броммапойкарна
|9
|3
|0
|6
|7 - 19
|9
|13.
|Треллеборг
|9
|2
|2
|5
|7 - 13
|8
|14.
|Эльфсборг
|8
|1
|2
|5
|6 - 13
|5
|15.
|Далкурд
|1:1
|9
|1
|2
|6
|9 - 15
|5
|16.
|Сириус
|9
|1
|2
|6
|7 - 15
|5
Второй тайм
90'
Эстерсунд делает замену. Эдвардс Кертис уходит с поля, а Исламович Дино выходит на его замену.
85'
Эстерсунд делает замену. Теки Тесфальдет уходит с поля, а Мукииби Рональд выходит на его замену.
83'
Сиводедов Кристиан получил желтую карточку от судьи
81'
Г О О О О Л - Халлениус Линус бьет в цель!
76'
Сундсвалль делает замену. Eric Bjoerkander уходит с поля, а Саму Самуэль выходит на его замену.
76'
Сундсвалль делает замену. David Batanero уходит с поля, а Пирттийоки Юхо выходит на его замену.
65'
Эстерсунд делает замену. Айеш Хосам уходит с поля, а Видгрен Деннис выходит на его замену.
56'
Эдвардс Кертис получил желтую карточку от судьи
55'
Г О О О О Л - Годдос Саман бьет в цель!
46'
Начался второй тайм!
46'
Сундсвалль делает замену. Ольссон Деннис уходит с поля, а Сиводедов Кристиан выходит на его замену.
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
37'
Г О О О О Л - Халлениус Линус бьет в цель!
35'
Juanjo Ciercoles получил желтую карточку от судьи
32'
Г О О О О Л - Айеш Хосам бьет в цель!
11'
Мюрестам Давид получил желтую карточку от судьи
9'
Г О О О О Л - Эдвардс Кертис бьет в цель!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Norrporten Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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