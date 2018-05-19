  1. Главная
  2. Футбол
  3. Текстовые трансляции
  4. Швеция
  5. Аллсвенскан
Стадион: Зрители: 7042
Сундсвалль
2:3
Конец матча
Эстерсунд
0'
0:1
9' Гол
Эдвардс Кертис
11' Желтая карточка
Мюрестам Давид
0:2
32' Гол
Айеш Хосам
35' Желтая карточка
Juanjo Ciercoles
1:2
37' Гол
Халлениус Линус
1:3
55' Гол
Годдос Саман
56' Желтая карточка
Эдвардс Кертис
2:3
81' Гол
Халлениус Линус
83' Желтая карточка
Сиводедов Кристиан
90'+4
Второй тайм
90'
Эстерсунд делает замену. Эдвардс Кертис уходит с поля, а Исламович Дино выходит на его замену.
85'
Эстерсунд делает замену. Теки Тесфальдет уходит с поля, а Мукииби Рональд выходит на его замену.
Желтая карточка
83'
Сиводедов Кристиан получил желтую карточку от судьи
Описание гола
81'
Г О О О О Л - Халлениус Линус бьет в цель!
76'
Сундсвалль делает замену. Eric Bjoerkander уходит с поля, а Саму Самуэль выходит на его замену.
76'
Сундсвалль делает замену. David Batanero уходит с поля, а Пирттийоки Юхо выходит на его замену.

65'
Эстерсунд делает замену. Айеш Хосам уходит с поля, а Видгрен Деннис выходит на его замену.
Желтая карточка
56'
Эдвардс Кертис получил желтую карточку от судьи
Описание гола
55'
Г О О О О Л - Годдос Саман бьет в цель!
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
46'
Сундсвалль делает замену. Ольссон Деннис уходит с поля, а Сиводедов Кристиан выходит на его замену.
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Описание гола
37'
Г О О О О Л - Халлениус Линус бьет в цель!
Желтая карточка
35'
Juanjo Ciercoles получил желтую карточку от судьи
Описание гола
32'
Г О О О О Л - Айеш Хосам бьет в цель!
Желтая карточка
11'
Мюрестам Давид получил желтую карточку от судьи
Описание гола
9'
Г О О О О Л - Эдвардс Кертис бьет в цель!
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Norrporten Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Загрузка...







Топ лиги
Новости футбола





Аутентификация
— Или Забыли пароль? Регистрация