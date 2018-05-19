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- Чемпионат мира по хоккею 2018
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Стадион: Студентернас Зрители: 2928
1:1
Конец матча
0:1
36' ГолFelix Hoerberg
1:1
39' ГолOscar Pehrsson
45' Желтая карточкаНильсен Лассе II
|
36'
0:1
39'
1:1
45'
Состав команд
14
Ian
Sirelius
90
Moses
Ogbu
20
Sherko
Faiqi
Сириус 4-3-3
- Основной состав
- 39 Вульфф Йоаким Вратарь
- 3 Karl Larsson Защитник
- 8 Бьоркстрём Тим Защитник
- 4 Oscar Pehrsson Защитник
- 14 Ian Sirelius Защитник
- 25 Альборнос Маурисио Полузащитник
- 23 Филип Хагланд Полузащитник
- 19 Christer Gustafsson Полузащитник
- 22 Stefano Holmquist Нападающий
- 90 Moses Ogbu Нападающий
- 20 Sherko Faiqi Нападающий
- Запасные игроки
- 1 Фегруш Карим Вратарь
- 11 Charbel Georges Полузащитник
- 93 Махолли Шкодран Нападающий
- 9 Omar Eddahri Нападающий
- 2 Linus Nygren
- 13 Jonas Olofsson
- Главный тренер: Kim Bergstrand
Треллеборг 4-4-2
- Основной состав
- 30 Юханссон Марко Вратарь
- 15 Нильсен Лассе II Защитник
- 19 Хаджикадунич Деннис Защитник
- 14 Блумквист Александр Защитник
- 5 Anton Tideman Защитник
- 20 Felix Hoerberg Полузащитник
- 7 Андерссон Эрик Полузащитник
- 8 Нильссон Робин Полузащитник
- 9 Поде Маркус Полузащитник
- 23 Franz Brorsson III Нападающий
- 10 Zoran Jovanovic Нападающий
- Запасные игроки
- 27 Johan Brannefalk Защитник
- 37 Магнус Андерссон Защитник
- 28 Furkan Motori Полузащитник
- 22 Карлссон Отар Нападающий
- 11 Хуммет Денис Нападающий
- 3 Sebastian Ohlsson II
- 32 Dennis Petersson
- Главный тренер: Patrick Winqvist
Предыдущие игры
Сириус (последние 20 матчей: +3 =7 -10)
- 14.05.2018 Кальмар 1:0 Сириус А
- 07.05.2018 Сириус 2:4 Эребру А
- 02.05.2018 Сириус 2:3 АИК А
- 27.04.2018 АИК 2:0 Сириус А
- 23.04.2018 Норрчёпинг 1:0 Сириус А
- 18.04.2018 Сириус 0:0 Хеккен А
- 14.04.2018 Эльфсборг 0:1 Сириус А
- 01.04.2018 Хаммарбю 3:1 Сириус А
- 24.03.2018 Гефле 2:2 Сириус ТМК
- 17.03.2018 Хеккен 1:1 Сириус ТМК
- 04.03.2018 Сириус 2:2 Гётеборг К
- 25.02.2018 Варбергс Боис 2:1 Сириус К
- 17.02.2018 Сириус 1:1 Эстер К
- 27.01.2018 Броммапойкарна 1:1 Сириус ТМК
- 20.01.2018 Сириус 0:4 Сундсвалль ТМК
- 05.11.2017 АФК Эскильстуна 1:3 Сириус А
- 29.10.2017 Сириус 0:4 Мальмё А
- 23.10.2017 Хаммарбю 3:3 Сириус А
- 15.10.2017 Сириус 2:0 Юргорден А
- 29.09.2017 Гётеборг 4:0 Сириус А
Треллеборг (последние 20 матчей: +7 =5 -8)
- 13.05.2018 Треллеборг 1:0 Мальмё А
- 06.05.2018 Треллеборг 0:3 Хеккен А
- 29.04.2018 Норрчёпинг 1:2 Треллеборг А
- 22.04.2018 Треллеборг 0:1 Кальмар А
- 17.04.2018 Сундсвалль 1:0 Треллеборг А
- 13.04.2018 Треллеборг 1:2 Эребру А
- 08.04.2018 Юргорден 1:1 Треллеборг А
- 01.04.2018 Треллеборг 1:3 Гётеборг А
- 25.03.2018 ГАИС 2:1 Треллеборг ТМК
- 17.03.2018 Хальмстад 1:2 Треллеборг ТМК
- 03.03.2018 Треллеборг 3:0 Отвидаберг К
- 25.02.2018 Кальмар 2:1 Треллеборг К
- 09.02.2018 Эстерсунд 3:0 Треллеборг К
- 03.02.2018 Треллеборг 3:3 Эстер ТМК
- 27.01.2018 Треллеборг 3:1 Вернаму ТМК
- 19.11.2017 Йёнчёпинг 1:1 Треллеборг А
- 15.11.2017 Треллеборг 2:0 Йёнчёпинг А
- 04.11.2017 Треллеборг 2:2 Далкурд С
- 27.10.2017 Фрей 2:2 Треллеборг С
- 22.10.2017 Треллеборг 4:0 Отвидаберг С
Последние игры между собой
Сириус
Треллеборг
-
1 Офсайды 2
-
4 Нарушения правил 11
-
0 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
3 Замены 3
-
57 Владение мячом, % 43
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Хаммарбю
|9
|8
|1
|0
|24 - 12
|25
|2.
|АИК
|9
|5
|4
|0
|14 - 5
|19
|3.
|Норрчёпинг
|1:1
|9
|5
|2
|2
|14 - 8
|17
|4.
|Кальмар
|9
|5
|1
|3
|11 - 8
|16
|5.
|Эребру
|9
|4
|3
|2
|14 - 11
|15
|6.
|Хеккен
|8
|4
|2
|2
|15 - 6
|14
|7.
|Юргорден
|10
|4
|2
|4
|11 - 9
|14
|8.
|Гётеборг
|8
|4
|0
|4
|10 - 11
|12
|9.
|Сундсвалль
|8
|3
|3
|2
|15 - 12
|12
|10.
|Эстерсунд
|9
|3
|2
|4
|11 - 13
|11
|11.
|Мальмё
|10
|3
|2
|5
|12 - 17
|11
|12.
|Броммапойкарна
|9
|3
|0
|6
|7 - 19
|9
|13.
|Треллеборг
|9
|2
|2
|5
|7 - 13
|8
|14.
|Эльфсборг
|8
|1
|2
|5
|6 - 13
|5
|15.
|Далкурд
|1:1
|9
|1
|2
|6
|9 - 15
|5
|16.
|Сириус
|9
|1
|2
|6
|7 - 15
|5
Второй тайм
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
89'
Треллеборг делает замену. Андерссон Эрик уходит с поля, а Johan Brannefalk выходит на его замену.
85'
Сириус делает замену. Ian Sirelius уходит с поля, а Linus Nygren выходит на его замену.
72'
Сириус делает замену. Sherko Faiqi уходит с поля, а Омар Эддахри выходит на его замену.
66'
Треллеборг делает замену. Freddie Brorsson уходит с поля, а Хуммет Денис выходит на его замену.
63'
Треллеборг делает замену. Поде Маркус уходит с поля, а Sebastian Ohlsson выходит на его замену.
51'
Сириус делает замену. Бьоркстрём Тим уходит с поля, а Махолли Шкодран выходит на его замену.
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
45'
Нильсен Лассе II получил желтую карточку от судьи
39'
Г О О О О Л - Oscar Pehrsson бьет в цель!
36'
Г О О О О Л - Felix Hoerberg бьет в цель!
16'
[player1] получил желтую карточку от судьи
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Studenternas IP. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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