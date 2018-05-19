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Стадион: Зрители: 2928
Сириус
1:1
Конец матча
Треллеборг
0'
0:1
36' Гол
Felix Hoerberg
1:1
39' Гол
Oscar Pehrsson
45' Желтая карточка
Нильсен Лассе II
90'+6
Второй тайм
Свисток
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
89'
Треллеборг делает замену. Андерссон Эрик уходит с поля, а Johan Brannefalk выходит на его замену.
85'
Сириус делает замену. Ian Sirelius уходит с поля, а Linus Nygren выходит на его замену.
72'
Сириус делает замену. Sherko Faiqi уходит с поля, а Омар Эддахри выходит на его замену.
66'
Треллеборг делает замену. Freddie Brorsson уходит с поля, а Хуммет Денис выходит на его замену.
63'
Треллеборг делает замену. Поде Маркус уходит с поля, а Sebastian Ohlsson выходит на его замену.

51'
Сириус делает замену. Бьоркстрём Тим уходит с поля, а Махолли Шкодран выходит на его замену.
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Желтая карточка
45'
Нильсен Лассе II получил желтую карточку от судьи
Описание гола
39'
Г О О О О Л - Oscar Pehrsson бьет в цель!
Описание гола
36'
Г О О О О Л - Felix Hoerberg бьет в цель!
Желтая карточка
16'
[player1] получил желтую карточку от судьи
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Studenternas IP. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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