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- Чемпионат мира по хоккею 2018
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Зрители: 2289
0:0
Конец матча
23' Желтая карточкаMarcus Oeversjoe
89' Желтая карточкаRichard Yarsuvat
90' Желтая карточкаAdam Ericsson
90' Желтая карточкаКарлссон Пер I
|
23'
89'
90'
90'
Состав команд
33
Юза
Тибор
24
Веде
Антон
23
Кваква
Энок
Фалькенберг 4-4-2
- Основной состав
- 1 Johan Brattberg Вратарь
- 14 Карлссон Пер I Защитник
- 8 Карлссон Тобиас Защитник
- 33 Юза Тибор Защитник
- 25 Tobias Englund Защитник
- 10 Karl Soederstroem Полузащитник
- 22 John Bjoerkengren Полузащитник
- 24 Веде Антон Полузащитник
- 23 Кваква Энок Полузащитник
- 12 Кристоффер Карлссон Нападающий
- 26 Эгбучунам Чисом Нападающий
- Запасные игроки
- 21 Mahmut Ozen Защитник
- 6 Erik Zetterberg Полузащитник
- 28 Чатто Доминик Полузащитник
- 11 Robin Oestlind Полузащитник
- 17 Edi Sylisufaj Нападающий
- 16 Dennis Bengtsson
- 9 Erik Paersson
- Главный тренер: Ханс Эклунд
Норрбю 4-2-3-1
- Основной состав
- 1 Mergim Krasniqi Вратарь
- 6 Marc Christoffer Axengren Защитник
- 4 Mehmed Dresevic Защитник
- 3 Jonathan Azulay Защитник
- 13 Kardo Aso Защитник
- 28 Marcus Oeversjoe Полузащитник
- 16 Nino Osmanagic Полузащитник
- 10 Gzim Istrefi Полузащитник
- 8 Nicklas Savolainen Полузащитник
- 9 Нильссон Лассе Полузащитник
- 12 Richard Yarsuvat Нападающий
- Запасные игроки
- 32 Robin Holmer Вратарь
- 18 Adam Ericsson Полузащитник
- 11 Alen Krasnici Полузащитник
- 17 Shkelqim Krasniqi Нападающий
- 21 Willhelm Aerlig
- 14 Abdelrahman Saidi
- 7 Kenan Mehovic
Предыдущие игры
Фалькенберг (последние 20 матчей: +8 =6 -6)
- 12.05.2018 Браге 3:4 Фалькенберг С
- 06.05.2018 Фалькенберг 0:2 Эстер С
- 01.05.2018 Хальмстад 1:1 Фалькенберг С
- 22.04.2018 Фалькенберг 3:1 Фрей С
- 15.04.2018 ГАИС 0:2 Фалькенберг С
- 07.04.2018 Фалькенберг 2:0 АФК Эскильстуна С
- 01.04.2018 Ландскруна 2:3 Фалькенберг С
- 24.03.2018 Хеккен 4:1 Фалькенберг ТМК
- 20.01.2018 Хельсингёр 3:1 Фалькенберг ТМК
- 04.11.2017 Фалькенберг 3:1 Фрей С
- 29.10.2017 Сюрианска 1:2 Фалькенберг С
- 22.10.2017 Эстер 1:1 Фалькенберг С
- 15.10.2017 Фалькенберг 1:1 Треллеборг С
- 29.09.2017 Фалькенберг 1:4 Норрбю С
- 24.09.2017 Хельсинборг 0:0 Фалькенберг С
- 17.09.2017 Фалькенберг 1:1 Эргрюте С
- 09.09.2017 Далкурд 1:1 Фалькенберг С
- 02.09.2017 Фалькенберг 0:4 Гефле С
- 27.08.2017 Броммапойкарна 1:5 Фалькенберг С
- 24.08.2017 Оддевольд 2:1 Фалькенберг К
Норрбю (последние 20 матчей: +7 =3 -10)
- 14.05.2018 Норрбю 1:3 Дегерфорс С
- 07.05.2018 Вернаму 0:0 Норрбю С
- 01.05.2018 Норрбю 1:2 Йёнчёпинг С
- 22.04.2018 Норрбю 0:2 Гефле С
- 16.04.2018 Хальмстад 0:2 Норрбю С
- 08.04.2018 Норрбю 2:1 Варбергс Боис С
- 02.04.2018 Фрей 2:2 Норрбю С
- 03.03.2018 Вернаму 1:0 Норрбю К
- 25.02.2018 Норрбю 0:4 Хеккен К
- 17.02.2018 Сундсвалль 4:2 Норрбю К
- 04.11.2017 Отвидаберг 0:1 Норрбю С
- 30.10.2017 Норрбю 2:3 Вернаму С
- 21.10.2017 ГАИС 2:1 Норрбю С
- 14.10.2017 Норрбю 2:0 Дегерфорс С
- 29.09.2017 Фалькенберг 1:4 Норрбю С
- 24.09.2017 Норрбю 0:2 Эстер С
- 17.09.2017 Норрбю 1:0 Броммапойкарна С
- 10.09.2017 Гефле 3:2 Норрбю С
- 04.09.2017 Норрбю 1:1 Варбергс Боис С
- 26.08.2017 Фрей 1:2 Норрбю С
Последние игры между собой
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Эргрюте
|7
|6
|1
|0
|15 - 5
|19
|2.
|АФК Эскильстуна
|8
|5
|2
|1
|14 - 4
|17
|3.
|Фалькенберг
|8
|5
|2
|1
|15 - 9
|17
|4.
|Хельсинборг
|6
|3
|2
|1
|12 - 7
|11
|5.
|Дегерфорс
|8
|3
|2
|3
|11 - 12
|11
|6.
|Варбергс Боис
|1:1
|8
|3
|2
|3
|10 - 12
|11
|7.
|Браге
|8
|2
|5
|1
|13 - 11
|11
|8.
|Хальмстад
|6
|3
|1
|2
|7 - 7
|10
|9.
|Йёнчёпинг
|8
|3
|1
|4
|7 - 9
|10
|10.
|Норрбю
|8
|2
|3
|3
|8 - 10
|9
|11.
|Эстер
|1:1
|8
|2
|3
|3
|9 - 11
|9
|12.
|Ландскруна
|0:2
|8
|2
|2
|4
|10 - 11
|8
|13.
|ГАИС
|8
|2
|2
|4
|6 - 9
|8
|14.
|Гефле
|8
|2
|1
|5
|9 - 14
|7
|15.
|Вернаму
|7
|1
|2
|4
|4 - 10
|5
|16.
|Фрей
|2:0
|8
|1
|1
|6
|9 - 18
|4
Второй тайм
90'
Карлссон Пер I получил желтую карточку от судьи
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
90'
Adam Ericsson получил желтую карточку от судьи
89'
Рихард Ярсуват получил желтую карточку от судьи
82'
Норрбю делает замену. Нильссон Лассе уходит с поля, а Adam Ericsson выходит на его замену.
82'
Фалькенберг делает замену. Кваква Энок уходит с поля, а Чатто Доминик выходит на его замену.
68'
Норрбю делает замену. Гзим Истрефи уходит с поля, а Alen Krasnici выходит на его замену.
66'
Фалькенберг делает замену. Karl Soederstroem уходит с поля, а Erik Paersson выходит на его замену.
66'
Фалькенберг делает замену. John Bjoerkengren уходит с поля, а Робин Эстлинд выходит на его замену.
46'
Начался второй тайм!
46'
Норрбю делает замену. Маркус Оверсьё уходит с поля, а Kenan Mehovic выходит на его замену.
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
23'
Маркус Оверсьё получил желтую карточку от судьи
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
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