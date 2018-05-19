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Зрители: 2289
Фалькенберг
0:0
Конец матча
Норрбю
0'
23' Желтая карточка
Marcus Oeversjoe
89' Желтая карточка
Richard Yarsuvat
90' Желтая карточка
Adam Ericsson
90' Желтая карточка
Карлссон Пер I
90'+4
Второй тайм
Желтая карточка
90'
Карлссон Пер I получил желтую карточку от судьи
Свисток
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
Желтая карточка
90'
Adam Ericsson получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
89'
Рихард Ярсуват получил желтую карточку от судьи
82'
Норрбю делает замену. Нильссон Лассе уходит с поля, а Adam Ericsson выходит на его замену.
82'
Фалькенберг делает замену. Кваква Энок уходит с поля, а Чатто Доминик выходит на его замену.

68'
Норрбю делает замену. Гзим Истрефи уходит с поля, а Alen Krasnici выходит на его замену.
66'
Фалькенберг делает замену. Karl Soederstroem уходит с поля, а Erik Paersson выходит на его замену.
66'
Фалькенберг делает замену. John Bjoerkengren уходит с поля, а Робин Эстлинд выходит на его замену.
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
46'
Норрбю делает замену. Маркус Оверсьё уходит с поля, а Kenan Mehovic выходит на его замену.
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Желтая карточка
23'
Маркус Оверсьё получил желтую карточку от судьи
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
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