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Стадион:
Ружомберок
0:4
Конец матча
ДАК
0'
0:1
18' Гол
Вида Кристофер
0:2
30' Гол
Любичич Марин
0:3
40' Гол
Vakoun Issouf Bayo
50' Желтая карточка
Любичич Марин
0:4
54' Гол
Вида Кристофер
63' Желтая карточка
Масло Петер
69' Желтая карточка
Гал-Андрезли Петер
90'+2
Второй тайм
Свисток
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
77'
Ружомберок делает замену. Кочан Матей уходит с поля, а Dalibor Takac выходит на его замену.
74'
Ружомберок делает замену. Даниэл Эрик уходит с поля, а Костадинов Тихомир выходит на его замену.
70'
Д.Стреда делает замену. Vakoun Issouf Bayo уходит с поля, а Эрик Пачинда выходит на его замену.
Желтая карточка
69'
Гал-Андрезли Петер получил желтую карточку от судьи
65'
Д.Стреда делает замену. Вида Кристофер уходит с поля, а Marko Divkovic выходит на его замену.

Желтая карточка
63'
Масло Петер получил желтую карточку от судьи
55'
Ружомберок делает замену. Хаскич Нермин уходит с поля, а Герец Штефан выходит на его замену.
Описание гола
54'
Г О О О О Л - Вида Кристофер бьет в цель!
52'
Д.Стреда делает замену. Дэвис Эрик уходит с поля, а Marko Zivkovic выходит на его замену.
Желтая карточка
50'
Любичич Марин получил желтую карточку от судьи
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Описание гола
40'
Г О О О О Л - Vakoun Issouf Bayo бьет в цель!
Описание гола
30'
Г О О О О Л - Любичич Марин бьет в цель!
Описание гола
18'
Г О О О О Л - Вида Кристофер бьет в цель!
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadium MFK Ruzomberok. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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