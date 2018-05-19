- Текстовые трансляции
- Чемпионат мира по хоккею 2018
- Матчи
- Команды
- Игроки
- Новости хоккея
- Турнирные таблицы
- Конкурс прогнозов
Стадион: Ружомберок
0:4
Конец матча
0:1
18' ГолВида Кристофер
0:2
30' ГолЛюбичич Марин
0:3
40' ГолVakoun Issouf Bayo
50' Желтая карточкаЛюбичич Марин
0:4
54' ГолВида Кристофер
63' Желтая карточкаМасло Петер
69' Желтая карточкаГал-Андрезли Петер
|
18'
0:1
30'
0:2
40'
0:3
50'
54'
0:4
63'
Состав команд
Ружомберок
- Основной состав
- 33 Мацик Матуш Вратарь
- 17 Масло Петер Защитник
- 22 Мених Йозеф Защитник
- 16 Michal Jonec Защитник
- 23 Даниэл Эрик Полузащитник
- 6 Кесе Кристи Полузащитник
- 7 Гал-Андрезли Петер Полузащитник
- 26 Branislav Luptak Полузащитник
- 11 Кочан Матей Полузащитник
- 32 Robert Gesnabel Нападающий
- 10 Хаскич Нермин Нападающий
- Запасные игроки
- 19 Чурма Матей Защитник
- 14 Купец Шимон Полузащитник
- 9 Кунца Доминик Нападающий
- 20 Костадинов Тихомир Нападающий
- 15 Герец Штефан Нападающий
- 8 Такач Далибор
- 34 Lukas Urminsky
- Главный тренер: Грнчар Норберт
ДАК
- Основной состав
- 16 Patrik Macej Вратарь
- 44 Загуменски Тимотей Защитник
- 5 Tomas Huk Защитник
- 26 Kristian Kostrna Защитник
- 24 Christian Herc Защитник
- 4 Любичич Марин Полузащитник
- 20 Yves Simon Pambou Полузащитник
- 10 Вида Кристофер Нападающий
- 37 Шатка Любомир Нападающий
- 31 Дэвис Эрик Нападающий
- 15 Vakoun Issouf Bayo
- Запасные игроки
- 36 Едличка Мартин Вратарь
- 80 Zoltan Kontar Защитник
- 8 Erik Pacinda Нападающий
- 28 Marko Zivkovic II
- 7 Bence Mervo
- 29 Marko Divkovic
- 6 Souleymane Kone
- Главный тренер: Marco Rossi
Предыдущие игры
Ружомберок (последние 20 матчей: +6 =5 -9)
- 12.05.2018 Тренчин 3:1 Ружомберок С
- 05.05.2018 Ружомберок 1:0 Слован Братислава С
- 01.05.2018 Слован Братислава 3:1 Ружомберок К
- 28.04.2018 Жилина 3:0 Ружомберок С
- 21.04.2018 Ружомберок 0:0 Спартак Трнава С
- 18.04.2018 Жилина 0:0 Ружомберок К
- 15.04.2018 Спартак Трнава 1:0 Ружомберок С
- 07.04.2018 Ружомберок 1:2 Жилина С
- 03.04.2018 Ружомберок 2:1 Жилина К
- 31.03.2018 Слован Братислава 1:0 Ружомберок С
- 17.03.2018 Ружомберок 2:1 Тренчин С
- 13.03.2018 Попрад 0:2 Ружомберок К
- 10.03.2018 ДАК 3:0 Ружомберок С
- 03.03.2018 Татран Прешов 0:0 Ружомберок С
- 26.02.2018 Ружомберок 0:0 Нитра С
- 18.02.2018 Жилина 2:0 Ружомберок С
- 10.12.2017 Ружомберок 0:1 Слован Братислава С
- 02.12.2017 Земплин 1:1 Ружомберок С
- 25.11.2017 Тренчин 1:2 Ружомберок С
- 18.11.2017 Ружомберок 3:0 Подбрезова С
ДАК (последние 20 матчей: +8 =7 -5)
- 12.05.2018 ДАК 0:1 Слован Братислава С
- 05.05.2018 Спартак Трнава 2:0 ДАК С
- 28.04.2018 ДАК 0:3 Тренчин С
- 22.04.2018 Жилина 2:3 ДАК С
- 14.04.2018 ДАК 3:1 Жилина С
- 08.04.2018 Тренчин 1:3 ДАК С
- 01.04.2018 ДАК 1:0 Спартак Трнава С
- 18.03.2018 Слован Братислава 2:0 ДАК С
- 13.03.2018 Спартак Трнава 2:0 ДАК К
- 10.03.2018 ДАК 3:0 Ружомберок С
- 03.03.2018 ДАК 0:0 Спартак Трнава С
- 24.02.2018 ДАК 2:0 Земплин С
- 18.02.2018 Сеница 0:2 ДАК С
- 29.01.2018 ДАК 1:1 Хельсингёр ТМК
- 09.12.2017 ДАК 3:3 Злате Моравце С
- 02.12.2017 Татран Прешов 0:0 ДАК С
- 26.11.2017 ДАК 0:0 Нитра С
- 18.11.2017 Жилина 0:0 ДАК С
- 03.11.2017 ДАК 2:1 Слован Братислава С
- 28.10.2017 Ружомберок 1:1 ДАК С
Последние игры между собой
Ружомберок: победы: 7, ничьи: 7, поражения: 2
ДАК: победы: 2, ничьи: 7, поражения: 7
- 10.03.2018 ДАК 3:0 Ружомберок Суперлига
- 28.10.2017 Ружомберок 1:1 ДАК Суперлига
- 06.08.2017 ДАК 1:1 Ружомберок Суперлига
- 27.05.2017 Ружомберок 2:0 ДАК Суперлига
- 04.03.2017 ДАК 1:1 Ружомберок Суперлига
- 01.10.2016 Ружомберок 2:2 ДАК Суперлига
- 20.05.2016 Ружомберок 3:0 ДАК Суперлига
- 05.03.2016 ДАК 1:1 Ружомберок Суперлига
- 26.09.2015 Ружомберок 1:0 ДАК Суперлига
- 11.04.2015 Ружомберок 2:1 ДАК Суперлига
- 11.04.2015 Ружомберок 2:1 ДАК Суперлига
- 18.10.2014 ДАК 1:1 Ружомберок Суперлига
- 26.07.2014 Ружомберок 1:1 ДАК Суперлига
- 31.05.2014 Ружомберок 2:1 ДАК Суперлига
- 15.03.2014 ДАК 2:0 Ружомберок Суперлига
- 21.09.2013 Ружомберок 2:0 ДАК Суперлига
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Спартак Трнава
|32
|20
|4
|8
|41 - 28
|64
|2.
|Слован Братислава
|32
|17
|8
|7
|58 - 37
|59
|3.
|ДАК
|32
|16
|9
|7
|46 - 32
|57
|4.
|Жилина
|32
|17
|2
|13
|63 - 51
|53
|5.
|Тренчин
|32
|15
|6
|11
|75 - 47
|51
|6.
|Нитра
|32
|11
|12
|9
|33 - 29
|45
|7.
|Земплин
|32
|11
|8
|13
|35 - 34
|41
|8.
|Ружомберок
|32
|10
|10
|12
|36 - 39
|40
|9.
|Подбрезова
|32
|11
|5
|16
|29 - 43
|38
|10.
|Злате Моравце
|32
|8
|7
|17
|39 - 52
|31
|11.
|Сеница
|32
|6
|8
|18
|29 - 58
|26
|12.
|Татран Прешов
|32
|5
|11
|16
|22 - 56
|26
Второй тайм
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
77'
Ружомберок делает замену. Кочан Матей уходит с поля, а Dalibor Takac выходит на его замену.
74'
Ружомберок делает замену. Даниэл Эрик уходит с поля, а Костадинов Тихомир выходит на его замену.
70'
Д.Стреда делает замену. Vakoun Issouf Bayo уходит с поля, а Эрик Пачинда выходит на его замену.
69'
Гал-Андрезли Петер получил желтую карточку от судьи
65'
Д.Стреда делает замену. Вида Кристофер уходит с поля, а Marko Divkovic выходит на его замену.
63'
Масло Петер получил желтую карточку от судьи
55'
Ружомберок делает замену. Хаскич Нермин уходит с поля, а Герец Штефан выходит на его замену.
54'
Г О О О О Л - Вида Кристофер бьет в цель!
52'
Д.Стреда делает замену. Дэвис Эрик уходит с поля, а Marko Zivkovic выходит на его замену.
50'
Любичич Марин получил желтую карточку от судьи
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
40'
Г О О О О Л - Vakoun Issouf Bayo бьет в цель!
30'
Г О О О О Л - Любичич Марин бьет в цель!
18'
Г О О О О Л - Вида Кристофер бьет в цель!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadium MFK Ruzomberok. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Загрузка...
Только зарегистрированные пользователи могут добавлять комментарии.
Вход | Регистрация