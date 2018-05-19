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Стадион:
Татран Прешов
2:1
Конец матча
Земплин
0'
23' Желтая карточка
Milan Simcak
1:0
36' Гол
Jakub Bartek
40' Желтая карточка
Peter Kolesar
1:1
48' Гол
Dawid Kurminowski
65' Желтая карточка
Erik Streno
2:1
67' Гол
Erik Streno
77' Желтая карточка
Miroslav Petko
90'+3
Второй тайм
Свисток
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
82'
Прешов делает замену. Erik Streno уходит с поля, а Петр Хосек выходит на его замену.
Желтая карточка
77'
Miroslav Petko получил желтую карточку от судьи
73'
Прешов делает замену. Adrian Lesko уходит с поля, а Kristijan Trapanovski выходит на его замену.
71'
Прешов делает замену. Jakub Bartek уходит с поля, а Timotej Mudry выходит на его замену.
71'
Земплин Михаловце делает замену. Anton Antonov уходит с поля, а Matus Begala выходит на его замену.

Описание гола
67'
Г О О О О Л - Erik Streno бьет в цель!
Желтая карточка
65'
Erik Streno получил желтую карточку от судьи
Описание гола
48'
Г О О О О Л - Dawid Kurminowski бьет в цель!
46'
Земплин Михаловце делает замену. Peter Kolesar уходит с поля, а Ladislav Sostak выходит на его замену.
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
46'
Земплин Михаловце делает замену. Жофчак Игор уходит с поля, а Vladislav Bragin выходит на его замену.
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Желтая карточка
40'
Peter Kolesar получил желтую карточку от судьи
Описание гола
36'
Г О О О О Л - Jakub Bartek бьет в цель!
Желтая карточка
23'
Milan Simcak получил желтую карточку от судьи
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на NTC Poprad. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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