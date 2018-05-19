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Стадион: NTC Poprad
2:1
Конец матча
23' Желтая карточкаMilan Simcak
1:0
36' ГолJakub Bartek
40' Желтая карточкаPeter Kolesar
1:1
48' ГолDawid Kurminowski
65' Желтая карточкаErik Streno
2:1
67' ГолErik Streno
77' Желтая карточкаMiroslav Petko
|
23'
36'
1:0
40'
48'
1:1
65'
67'
2:1
77'
Состав команд
Татран Прешов
- Основной состав
- 30 Patrik Lukac Вратарь
- 37 Jakub Bartek Защитник
- 17 Jan Dzurik Защитник
- 27 Lukas Micherda Полузащитник
- 3 Miroslav Petko Полузащитник
- 21 David Kerestes Полузащитник
- 5 Martin Luberda Полузащитник
- 22 Erik Streno Нападающий
- 11 Adrian Lesko
- 18 Michal Kralovic
- 19 Patrik Prikryl
- Запасные игроки
- 32 Emil Haladej Защитник
- 7 Martin Dupkala Полузащитник
- 28 Petr Hosek Нападающий
- 45 Viliam Hynek
- 16 Timotej Mudry
- 99 Kristijan Trapanovski
- Главный тренер: Anton Misovec
Земплин
- Основной состав
- 27 Бещад Герард Вратарь
- 10 Жофчак Игор Защитник
- 21 Гаррийо Хосе Защитник
- 37 Peter Kavka Защитник
- 2 Milan Simcak Защитник
- 70 Tsubasa Nishi Полузащитник
- 17 Антонов Антон Полузащитник
- 24 Martin Koscelnik Полузащитник
- 12 Jozef Simon Turik Полузащитник
- 79 Dawid Kurminowski
- 9 Peter Kolesar
- Запасные игроки
- 22 Matus Kira Вратарь
- 29 Янкаускас Элигиюс Полузащитник
- 99 Брагин Владислав Нападающий
- 6 Martin Bednar II
- 4 Ladislav Sostak
- 11 Matus Begala
- 20 Sadam Sulley
- Главный тренер: Anton Soltis
Предыдущие игры
Татран Прешов (последние 20 матчей: +2 =9 -9)
- 12.05.2018 Сеница 0:0 Татран Прешов С
- 05.05.2018 Татран Прешов 1:1 Подбрезова С
- 28.04.2018 Злате Моравце 4:0 Татран Прешов С
- 20.04.2018 Татран Прешов 1:1 Нитра С
- 14.04.2018 Нитра 3:2 Татран Прешов С
- 07.04.2018 Татран Прешов 1:0 Злате Моравце С
- 31.03.2018 Подбрезова 1:1 Татран Прешов С
- 16.03.2018 Татран Прешов 1:1 Сеница С
- 10.03.2018 Земплин 0:0 Татран Прешов С
- 03.03.2018 Татран Прешов 0:0 Ружомберок С
- 24.02.2018 Тренчин 2:0 Татран Прешов С
- 18.02.2018 Татран Прешов 0:2 Подбрезова С
- 09.12.2017 Спартак Трнава 1:0 Татран Прешов С
- 02.12.2017 Татран Прешов 0:0 ДАК С
- 25.11.2017 Сеница 1:0 Татран Прешов С
- 18.11.2017 Татран Прешов 1:1 Злате Моравце С
- 03.11.2017 Татран Прешов 1:0 Земплин С
- 28.10.2017 Нитра 2:0 Татран Прешов С
- 22.10.2017 Татран Прешов 0:1 Жилина С
- 14.10.2017 Слован Братислава 3:2 Татран Прешов С
Земплин (последние 20 матчей: +8 =7 -5)
- 12.05.2018 Земплин 1:0 Подбрезова С
- 05.05.2018 Нитра 1:3 Земплин С
- 28.04.2018 Земплин 1:2 Сеница С
- 21.04.2018 Злате Моравце 2:2 Земплин С
- 14.04.2018 Земплин 2:0 Злате Моравце С
- 07.04.2018 Сеница 0:2 Земплин С
- 31.03.2018 Земплин 4:0 Нитра С
- 17.03.2018 Подбрезова 2:1 Земплин С
- 10.03.2018 Земплин 0:0 Татран Прешов С
- 03.03.2018 Земплин 1:0 Жилина С
- 24.02.2018 ДАК 2:0 Земплин С
- 18.02.2018 Земплин 1:1 Слован Братислава С
- 09.12.2017 Сеница 1:1 Земплин С
- 02.12.2017 Земплин 1:1 Ружомберок С
- 28.11.2017 Земплин 1:1 Тренчин С
- 25.11.2017 Злате Моравце 0:1 Земплин С
- 03.11.2017 Татран Прешов 1:0 Земплин С
- 28.10.2017 Земплин 2:1 Подбрезова С
- 21.10.2017 Земплин 0:0 Нитра С
- 18.10.2017 Искра Борчице 2:0 Земплин К
Последние игры между собой
Татран Прешов: победы: 2, ничьи: 4, поражения: 1
Земплин: победы: 1, ничьи: 4, поражения: 2
- 10.03.2018 Земплин 0:0 Татран Прешов Суперлига
- 03.11.2017 Татран Прешов 1:0 Земплин Суперлига
- 12.08.2017 Земплин 0:1 Татран Прешов Суперлига
- 18.03.2017 Татран Прешов 2:2 Земплин Суперлига
- 22.10.2016 Земплин 2:2 Татран Прешов Суперлига
- 24.07.2016 Татран Прешов 0:0 Земплин Суперлига
- 29.01.2015 Татран Прешов 2:3 Земплин Разное
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Спартак Трнава
|32
|20
|4
|8
|41 - 28
|64
|2.
|Слован Братислава
|32
|17
|8
|7
|58 - 37
|59
|3.
|ДАК
|32
|16
|9
|7
|46 - 32
|57
|4.
|Жилина
|32
|17
|2
|13
|63 - 51
|53
|5.
|Тренчин
|32
|15
|6
|11
|75 - 47
|51
|6.
|Нитра
|32
|11
|12
|9
|33 - 29
|45
|7.
|Земплин
|32
|11
|8
|13
|35 - 34
|41
|8.
|Ружомберок
|32
|10
|10
|12
|36 - 39
|40
|9.
|Подбрезова
|32
|11
|5
|16
|29 - 43
|38
|10.
|Злате Моравце
|32
|8
|7
|17
|39 - 52
|31
|11.
|Сеница
|32
|6
|8
|18
|29 - 58
|26
|12.
|Татран Прешов
|32
|5
|11
|16
|22 - 56
|26
Второй тайм
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
82'
Прешов делает замену. Erik Streno уходит с поля, а Петр Хосек выходит на его замену.
77'
Miroslav Petko получил желтую карточку от судьи
73'
Прешов делает замену. Adrian Lesko уходит с поля, а Kristijan Trapanovski выходит на его замену.
71'
Прешов делает замену. Jakub Bartek уходит с поля, а Timotej Mudry выходит на его замену.
71'
Земплин Михаловце делает замену. Anton Antonov уходит с поля, а Matus Begala выходит на его замену.
67'
Г О О О О Л - Erik Streno бьет в цель!
65'
Erik Streno получил желтую карточку от судьи
48'
Г О О О О Л - Dawid Kurminowski бьет в цель!
46'
Земплин Михаловце делает замену. Peter Kolesar уходит с поля, а Ladislav Sostak выходит на его замену.
46'
Начался второй тайм!
46'
Земплин Михаловце делает замену. Жофчак Игор уходит с поля, а Vladislav Bragin выходит на его замену.
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
40'
Peter Kolesar получил желтую карточку от судьи
36'
Г О О О О Л - Jakub Bartek бьет в цель!
23'
Milan Simcak получил желтую карточку от судьи
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на NTC Poprad. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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