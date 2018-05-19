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Стадион: Антон Малатинский
0:2
Конец матча
0:1
25' ГолСлеегерс Джои
65' Желтая карточкаГрессак Лукас
65' Желтая карточкаУббинк Корнелис
66' Желтая карточкаПехливан Ясин
66' Желтая карточкаЛоуренс Джеймс
0:2
87' ГолЧатакович Хамза
90' Желтая карточкаMarvin Egho
|
25'
0:1
65'
65'
66'
66'
87'
0:2
90'
Состав команд
Спартак Трнава
- Основной состав
- 72 Вантруба Мартин Вратарь
- 21 Годал Борис Защитник
- 22 Тот Мартин Защитник
- 20 Чонка Матуш Защитник
- 17 Чивич Эльдар Защитник
- 16 Власко Ян Полузащитник
- 10 Пехливан Ясин Полузащитник
- 34 Грессак Лукас Полузащитник
- 8 Reagy Baah Ofosu Полузащитник
- 33 Ирка Эрик Полузащитник
- 45 Marvin Egho Нападающий
- Запасные игроки
- 1 Чуды Мартин Вратарь
- 19 Tomas Brigant Полузащитник
- 24 Оравец Матей Полузащитник
- 39 Пекар Штефан Нападающий
- 11 Kubilay Yilmaz
- 27 Andrej Lovas
- 6 Ilya Cherednitchenko
- Главный тренер: Nestor El Maestro
Тренчин
- Основной состав
- 24 Шемринец Игор Вратарь
- 2 Сковайса Лукаш Защитник
- 37 Клешчик Петер Защитник
- 8 Лоуренс Джеймс Защитник
- 25 Эль-Махдиуи Ашраф Полузащитник
- 7 Беридзе Георгий Полузащитник
- 18 Philippe Van Arnhem Полузащитник
- 10 Уббинк Корнелис Полузащитник
- 11 Слеегерс Джои Нападающий
- 6 Шулек Мартин Нападающий
- 19 Чатакович Хамза
- Запасные игроки
- 30 Хован Адриан Вратарь
- 3 Джульен Кестон Полузащитник
- 9 Паур Якуб Полузащитник
- 20 Imran Omar Полузащитник
- 49 Квоцера Милан Нападающий
- 21 Jovan Pavlovic
- 69 Philip Azango
- Главный тренер: Vladimir Cifranic
Предыдущие игры
Спартак Трнава (последние 20 матчей: +9 =5 -6)
- 12.05.2018 Жилина 6:0 Спартак Трнава С
- 05.05.2018 Спартак Трнава 2:0 ДАК С
- 28.04.2018 Слован Братислава 2:1 Спартак Трнава С
- 21.04.2018 Ружомберок 0:0 Спартак Трнава С
- 18.04.2018 Спартак Трнава 1:1 Слован Братислава К
- 15.04.2018 Спартак Трнава 1:0 Ружомберок С
- 07.04.2018 Спартак Трнава 1:0 Слован Братислава С
- 04.04.2018 Слован Братислава 1:1 Спартак Трнава К
- 01.04.2018 ДАК 1:0 Спартак Трнава С
- 17.03.2018 Спартак Трнава 0:0 Жилина С
- 13.03.2018 Спартак Трнава 2:0 ДАК К
- 10.03.2018 Тренчин 1:2 Спартак Трнава С
- 03.03.2018 ДАК 0:0 Спартак Трнава С
- 24.02.2018 Спартак Трнава 1:0 Сеница С
- 17.02.2018 Злате Моравце 1:4 Спартак Трнава С
- 09.12.2017 Спартак Трнава 1:0 Татран Прешов С
- 05.12.2017 Нитра 0:1 Спартак Трнава С
- 25.11.2017 Спартак Трнава 0:3 Жилина С
- 19.11.2017 Слован Братислава 1:0 Спартак Трнава С
- 05.11.2017 Спартак Трнава 1:1 Ружомберок С
Тренчин (последние 20 матчей: +8 =3 -9)
- 12.05.2018 Тренчин 3:1 Ружомберок С
- 06.05.2018 Тренчин 1:2 Жилина С
- 28.04.2018 ДАК 0:3 Тренчин С
- 22.04.2018 Тренчин 1:3 Слован Братислава С
- 14.04.2018 Слован Братислава 1:3 Тренчин С
- 08.04.2018 Тренчин 1:3 ДАК С
- 31.03.2018 Жилина 1:5 Тренчин С
- 17.03.2018 Ружомберок 2:1 Тренчин С
- 10.03.2018 Тренчин 1:2 Спартак Трнава С
- 03.03.2018 Злате Моравце 1:4 Тренчин С
- 24.02.2018 Тренчин 2:0 Татран Прешов С
- 18.02.2018 Нитра 1:1 Тренчин С
- 30.01.2018 Тренчин 1:3 Динамо Москва ТМК
- 09.12.2017 Тренчин 5:2 Жилина С
- 02.12.2017 Слован Братислава 1:1 Тренчин С
- 28.11.2017 Земплин 1:1 Тренчин С
- 25.11.2017 Тренчин 1:2 Ружомберок С
- 09.11.2017 Маттерсбург 5:2 Тренчин ТМК
- 03.11.2017 Подбрезова 1:8 Тренчин С
- 29.10.2017 Тренчин 1:2 Спартак Трнава С
Последние игры между собой
Спартак Трнава: победы: 9, ничьи: 5, поражения: 6
Тренчин: победы: 6, ничьи: 5, поражения: 9
- 10.03.2018 Тренчин 1:2 Спартак Трнава Суперлига
- 29.10.2017 Тренчин 1:2 Спартак Трнава Суперлига
- 05.08.2017 Спартак Трнава 2:1 Тренчин Суперлига
- 07.05.2017 Тренчин 3:4 Спартак Трнава Суперлига
- 11.12.2016 Спартак Трнава 1:1 Тренчин Суперлига
- 10.09.2016 Тренчин 3:3 Спартак Трнава Суперлига
- 02.05.2016 Тренчин 1:3 Спартак Трнава Суперлига
- 05.12.2015 Спартак Трнава 1:1 Тренчин Суперлига
- 13.09.2015 Тренчин 5:3 Спартак Трнава Суперлига
- 17.04.2015 Тренчин 1:0 Спартак Трнава Суперлига
- 25.10.2014 Спартак Трнава 1:0 Тренчин Суперлига
- 03.08.2014 Тренчин 2:0 Спартак Трнава Суперлига
- 29.03.2014 Спартак Трнава 3:1 Тренчин Суперлига
- 05.10.2013 Тренчин 2:2 Спартак Трнава Суперлига
- 21.07.2013 Спартак Трнава 2:1 Тренчин Суперлига
- 27.04.2013 Спартак Трнава 2:0 Тренчин Суперлига
- 17.11.2012 Тренчин 6:0 Спартак Трнава Суперлига
- 18.08.2012 Спартак Трнава 0:3 Тренчин Суперлига
- 28.04.2012 Спартак Трнава 2:2 Тренчин Суперлига
- 26.11.2011 Тренчин 4:2 Спартак Трнава Corgon Liga
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Спартак Трнава
|32
|20
|4
|8
|41 - 28
|64
|2.
|Слован Братислава
|32
|17
|8
|7
|58 - 37
|59
|3.
|ДАК
|32
|16
|9
|7
|46 - 32
|57
|4.
|Жилина
|32
|17
|2
|13
|63 - 51
|53
|5.
|Тренчин
|32
|15
|6
|11
|75 - 47
|51
|6.
|Нитра
|32
|11
|12
|9
|33 - 29
|45
|7.
|Земплин
|32
|11
|8
|13
|35 - 34
|41
|8.
|Ружомберок
|32
|10
|10
|12
|36 - 39
|40
|9.
|Подбрезова
|32
|11
|5
|16
|29 - 43
|38
|10.
|Злате Моравце
|32
|8
|7
|17
|39 - 52
|31
|11.
|Сеница
|32
|6
|8
|18
|29 - 58
|26
|12.
|Татран Прешов
|32
|5
|11
|16
|22 - 56
|26
Второй тайм
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
90'
Marvin Egho получил желтую карточку от судьи
87'
Г О О О О Л - Hamza Catakovic бьет в цель!
78'
Спартак Трнава делает замену. Пехливан Ясин уходит с поля, а Kubilay Yilmaz выходит на его замену.
76'
Тренчин делает замену. Слеегерс Джои уходит с поля, а Philip Azango выходит на его замену.
71'
Тренчин делает замену. Уббинк Корнелис уходит с поля, а Imran Omar выходит на его замену.
66'
Лоуренс Джеймс получил желтую карточку от судьи
66'
Пехливан Ясин получил желтую карточку от судьи
66'
Спартак Трнава делает замену. Ирка Эрик уходит с поля, а Оравец Матей выходит на его замену.
65'
Уббинк Корнелис получил желтую карточку от судьи
65'
Грессак Лукас получил желтую карточку от судьи
56'
Спартак Трнава делает замену. Reagy Ofosu уходит с поля, а Андрей Ловас выходит на его замену.
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
25'
Г О О О О Л - Слеегерс Джои бьет в цель!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Anton Malatinsky. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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