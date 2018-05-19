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Стадион:
Спартак Трнава
0:2
Конец матча
Тренчин
0'
0:1
25' Гол
Слеегерс Джои
65' Желтая карточка
Грессак Лукас
65' Желтая карточка
Уббинк Корнелис
66' Желтая карточка
Пехливан Ясин
66' Желтая карточка
Лоуренс Джеймс
0:2
87' Гол
Чатакович Хамза
90' Желтая карточка
Marvin Egho
90'+1
Второй тайм
Свисток
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
Желтая карточка
90'
Marvin Egho получил желтую карточку от судьи
Описание гола
87'
Г О О О О Л - Hamza Catakovic бьет в цель!
78'
Спартак Трнава делает замену. Пехливан Ясин уходит с поля, а Kubilay Yilmaz выходит на его замену.
76'
Тренчин делает замену. Слеегерс Джои уходит с поля, а Philip Azango выходит на его замену.
71'
Тренчин делает замену. Уббинк Корнелис уходит с поля, а Imran Omar выходит на его замену.

Желтая карточка
66'
Лоуренс Джеймс получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
66'
Пехливан Ясин получил желтую карточку от судьи
66'
Спартак Трнава делает замену. Ирка Эрик уходит с поля, а Оравец Матей выходит на его замену.
Желтая карточка
65'
Уббинк Корнелис получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
65'
Грессак Лукас получил желтую карточку от судьи
56'
Спартак Трнава делает замену. Reagy Ofosu уходит с поля, а Андрей Ловас выходит на его замену.
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Описание гола
25'
Г О О О О Л - Слеегерс Джои бьет в цель!
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Anton Malatinsky. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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