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- Чемпионат мира по хоккею 2018
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2:1
Второй тайм: 62'
1:0
5' ГолJoakim Runnemo
2:0
23' ГолJoakim Runnemo
29' Желтая карточкаPhilip Andersson I
2:1
59' ГолMonday Samuel
|
5'
1:0
23'
2:0
59'
2:1
Состав команд
11
Adam
Graden
26
Dusan
Jajic
23
Sean
Okoli
20
Edafe
Egbedi
11
Karim
Sadat
Фрей 4-2-3-1
- Основной состав
- 1 Hampus Elgan Вратарь
- 2 Jakob Glasberg Защитник
- 5 Alie Sesay Защитник
- 6 Philip Wistroem Защитник
- 3 Martin Falkeborn Защитник
- 17 Marcus Hansson Полузащитник
- 11 Adam Graden Полузащитник
- 26 Dusan Jajic Полузащитник
- 9 Luca Gerbino Polo Полузащитник
- 10 Joakim Runnemo Полузащитник
- 8 Kostas Stafrothanasopoulos Нападающий
- Запасные игроки
- 77 Marko Atanackovic Вратарь
- 18 Яво Амаду Полузащитник
- 23 Joseph Ceesay Полузащитник
- 13 David Zlotnik Полузащитник
- 20 Andreas Bellander Полузащитник
- 15 Amadeus Soegaard
- 14 Mattias Bouvin
Ландскруна 4-2-3-1
- Основной состав
- 1 Amr Kaddoura Вратарь
- 16 Dennis Olofsson Защитник
- 6 Philip Andersson I Защитник
- 2 Viktor Svensson Защитник
- 7 Alexander Tkacz Защитник
- 17 Monday Samuel Полузащитник
- 14 Стагова Гранит Полузащитник
- 10 Filip Pivkovski Полузащитник
- 23 Sean Okoli Полузащитник
- 20 Edafe Egbedi Полузащитник
- 11 Karim Sadat Нападающий
- Запасные игроки
- 29 Норинг Виктор Вратарь
- 5 Philip Ljung Защитник
- 9 Атайич Бахрудин Полузащитник
- 21 Kevin Jensen
- 15 Edwin Condrup
- 13 Ebere John Ekeh
Предыдущие игры
Фрей (последние 20 матчей: +3 =4 -13)
- 12.05.2018 Йёнчёпинг 1:0 Фрей С
- 04.05.2018 Фрей 0:2 АФК Эскильстуна С
- 29.04.2018 Фрей 2:3 Варбергс Боис С
- 22.04.2018 Фалькенберг 3:1 Фрей С
- 14.04.2018 Фрей 1:5 Хельсинборг С
- 08.04.2018 Эргрюте 2:1 Фрей С
- 02.04.2018 Фрей 2:2 Норрбю С
- 03.03.2018 Дегерфорс 3:1 Фрей К
- 24.02.2018 Фрей 0:1 Юргорден К
- 18.02.2018 Йёнчёпинг 1:2 Фрей К
- 10.02.2018 Фрей 4:1 Хаммарбю ТМК
- 03.02.2018 Фрей 1:2 Броммапойкарна ТМК
- 25.01.2018 Фрей 1:2 Далкурд ТМК
- 20.01.2018 Фрей 0:1 АИК ТМК
- 11.11.2017 Фрей 0:0 Акрополис С
- 08.11.2017 Акрополис 1:1 Фрей С
- 04.11.2017 Фалькенберг 3:1 Фрей С
- 27.10.2017 Фрей 2:2 Треллеборг С
- 21.10.2017 Гефле 3:0 Фрей С
- 14.10.2017 Фрей 1:0 Варбергс Боис С
Ландскруна (последние 20 матчей: +10 =2 -8)
- 15.05.2018 Ландскруна 1:1 Хельсинборг С
- 06.05.2018 Варбергс Боис 1:0 Ландскруна С
- 28.04.2018 Ландскруна 2:0 Вернаму С
- 21.04.2018 Дегерфорс 2:1 Ландскруна С
- 17.04.2018 Ландскруна 2:2 Эргрюте С
- 07.04.2018 Йёнчёпинг 0:2 Ландскруна С
- 01.04.2018 Ландскруна 2:3 Фалькенберг С
- 16.03.2018 Эльфсборг 2:0 Ландскруна ТМК
- 04.11.2017 Ландскруна 2:0 Карлскруна ПД
- 28.10.2017 Оддевольд 3:2 Ландскруна ПД
- 21.10.2017 Оскарсхамн 2:1 Ландскруна ПД
- 15.10.2017 Ландскруна 2:0 Утсиктенс ПД
- 07.10.2017 Шёвде АИК 1:0 Ландскруна ПД
- 30.09.2017 Квидинг ФИФ 0:2 Ландскруна ПД
- 24.09.2017 Ландскруна 2:0 Энгельхольм ПД
- 17.09.2017 Мьельбю 1:2 Ландскруна ПД
- 10.09.2017 Ландскруна 2:0 Юнгшиле ПД
- 03.09.2017 Русенгор 0:2 Ландскруна ПД
- 27.08.2017 Ландскруна 1:0 Кристианстад ПД
- 23.08.2017 Ландскруна 3:4 Эльфсборг К
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Эргрюте
|7
|6
|1
|0
|15 - 5
|19
|2.
|АФК Эскильстуна
|8
|5
|2
|1
|14 - 4
|17
|3.
|Фалькенберг
|8
|5
|2
|1
|15 - 9
|17
|4.
|Хельсинборг
|6
|3
|2
|1
|12 - 7
|11
|5.
|Дегерфорс
|8
|3
|2
|3
|11 - 12
|11
|6.
|Варбергс Боис
|1:1
|8
|3
|2
|3
|10 - 12
|11
|7.
|Браге
|8
|2
|5
|1
|13 - 11
|11
|8.
|Хальмстад
|6
|3
|1
|2
|7 - 7
|10
|9.
|Йёнчёпинг
|8
|3
|1
|4
|7 - 9
|10
|10.
|Норрбю
|8
|2
|3
|3
|8 - 10
|9
|11.
|Эстер
|1:1
|8
|2
|3
|3
|9 - 11
|9
|12.
|Ландскруна
|0:2
|8
|2
|2
|4
|10 - 11
|8
|13.
|ГАИС
|8
|2
|2
|4
|6 - 9
|8
|14.
|Гефле
|8
|2
|1
|5
|9 - 14
|7
|15.
|Вернаму
|7
|1
|2
|4
|4 - 10
|5
|16.
|Фрей
|2:0
|8
|1
|1
|6
|9 - 18
|4
Второй тайм
59'
Г О О О О Л - Monday Samuel бьет в цель!
46'
Ландскруна делает замену. Dennis Olofsson уходит с поля, а Philip Ljung выходит на его замену.
46'
Начался второй тайм!
46'
Ландскруна делает замену. Filip Pivkovski уходит с поля, а Атайич Бахрудин выходит на его замену.
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
29'
Филип Андерссон получил желтую карточку от судьи
27'
ИК Фрей делает замену. Kostas Stafrothanasopoulos уходит с поля, а Andreas Bellander выходит на его замену.
23'
Г О О О О Л - Йоаким Руннемо бьет в цель!
5'
Г О О О О Л - Йоаким Руннемо бьет в цель!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
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