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Фрей
2:1
Второй тайм: 62'
Ландскруна
0'
1:0
5' Гол
Joakim Runnemo
2:0
23' Гол
Joakim Runnemo
29' Желтая карточка
Philip Andersson I
2:1
59' Гол
Monday Samuel
62'
Второй тайм
Описание гола
59'
Г О О О О Л - Monday Samuel бьет в цель!
46'
Ландскруна делает замену. Dennis Olofsson уходит с поля, а Philip Ljung выходит на его замену.
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
46'
Ландскруна делает замену. Filip Pivkovski уходит с поля, а Атайич Бахрудин выходит на его замену.
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Желтая карточка
29'
Филип Андерссон получил желтую карточку от судьи
27'
ИК Фрей делает замену. Kostas Stafrothanasopoulos уходит с поля, а Andreas Bellander выходит на его замену.
Описание гола
23'
Г О О О О Л - Йоаким Руннемо бьет в цель!
Описание гола
5'
Г О О О О Л - Йоаким Руннемо бьет в цель!
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
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