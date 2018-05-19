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2017-2018
Стадион: Конкордия
0:4
Конец матча
0:1
8' ГолAntun Palic
0:2
23' ПенальтиСаломау Диогу
0:3
26' ГолПешич Иван III
0:4
44' ГолСаломау Диогу
|
8'
0:1
23'
0:2
26'
0:3
44'
0:4
69'
Состав команд
Конкордия Кьяжна
- Основной состав
- 16 Капарко Алессандро Вратарь
- 73 Andrei Marc Защитник
- 3 Cristian Albu Защитник
- 20 Бэрбояну Штефан Защитник
- 8 Razvan Gradinaru Полузащитник
- 18 Кристеску Мариан Полузащитник
- 5 Dan Bucsa Полузащитник
- 6 Препелицэ Андрей Полузащитник
- 30 Пена Мариус Нападающий
- 14 Nicusor Fota
- 22 Nivaldo III
- Запасные игроки
- 1 Виткаускас Армантас Вратарь
- 19 Патаке Андрей Защитник
- 28 Энза-Ямисси Манассе Защитник
- 29 Батин Паул Нападающий
- 13 Stjepan Babic
- 97 Ronaldo Deaconu
- 23 Dan Lucian Panait
- Главный тренер: Ionut Badea
Динамо Бухарест
- Основной состав
- 26 Пенедо Хайме Вратарь
- 3 Кацикас Георгиос Защитник
- 18 Малангу Мэй Полузащитник
- 7 Antun Palic Полузащитник
- 20 Саломау Диогу Полузащитник
- 10 Нистор Дан Полузащитник
- 9 Пешич Иван III Нападающий
- 33 Laurentiu Corbu
- 31 Robert Moldoveanu
- 15 Vlad Olteanu
- 6 Mihai Popescu
- Запасные игроки
- 24 Alin Dudea Защитник
- 29 Ромера Хосе Защитник
- 28 Марич Лука Защитник
- 23 Ionut Serban I
- 19 Daniel Popa III
- 8 Aitor Monroy
- 12 Vlad Mutiu
- Главный тренер: Florin Bratu
Предыдущие игры
Конкордия Кьяжна (последние 20 матчей: +6 =5 -9)
- 16.05.2018 Ботошани 0:1 Конкордия Кьяжна Л1
- 13.05.2018 Конкордия Кьяжна 0:0 Газ Метан Mедиаш Л1
- 07.05.2018 Сепси Оск 0:2 Конкордия Кьяжна Л1
- 28.04.2018 Поли Тимишоара 1:0 Конкордия Кьяжна Л1
- 21.04.2018 Конкордия Кьяжна 0:1 Волунтари Л1
- 15.04.2018 Конкордия Кьяжна 2:1 Ювентус Бухарест Л1
- 07.04.2018 Динамо Бухарест 3:1 Конкордия Кьяжна Л1
- 30.03.2018 Конкордия Кьяжна 0:0 Ботошани Л1
- 17.03.2018 Газ Метан Mедиаш 2:1 Конкордия Кьяжна Л1
- 10.03.2018 Конкордия Кьяжна 1:1 Сепси Оск Л1
- 27.02.2018 Конкордия Кьяжна 3:1 Волунтари Л1
- 17.02.2018 Сепси Оск 1:1 Конкордия Кьяжна Л1
- 12.02.2018 Конкордия Кьяжна 3:4 Динамо Бухарест Л1
- 05.02.2018 ЧФР Клуж 2:0 Конкордия Кьяжна Л1
- 16.12.2017 Конкордия Кьяжна 1:1 Газ Метан Mедиаш Л1
- 09.12.2017 Вииторул Констанца 3:0 Конкордия Кьяжна Л1
- 02.12.2017 Конкордия Кьяжна 3:0 Ботошани Л1
- 24.11.2017 Ювентус Бухарест 0:5 Конкордия Кьяжна Л1
- 19.11.2017 Конкордия Кьяжна 1:2 Астра Л1
- 05.11.2017 Стяуа 2:1 Конкордия Кьяжна Л1
Динамо Бухарест (последние 20 матчей: +13 =3 -4)
- 15.05.2018 Ювентус Бухарест 0:2 Динамо Бухарест Л1
- 12.05.2018 Динамо Бухарест 2:0 Ботошани Л1
- 06.05.2018 Газ Метан Mедиаш 2:3 Динамо Бухарест Л1
- 30.04.2018 Сепси Оск 2:0 Динамо Бухарест Л1
- 20.04.2018 Динамо Бухарест 1:0 Поли Тимишоара Л1
- 13.04.2018 Волунтари 2:4 Динамо Бухарест Л1
- 07.04.2018 Динамо Бухарест 3:1 Конкордия Кьяжна Л1
- 03.04.2018 Ботошани 0:1 Динамо Бухарест Л1
- 30.03.2018 Динамо Бухарест 1:2 Ювентус Бухарест Л1
- 12.03.2018 Динамо Бухарест 3:0 Газ Метан Mедиаш Л1
- 06.03.2018 Университатя Крайова 1:0 Динамо Бухарест К
- 24.02.2018 Астра 2:0 Динамо Бухарест Л1
- 18.02.2018 Динамо Бухарест 2:2 Стяуа Л1
- 12.02.2018 Конкордия Кьяжна 3:4 Динамо Бухарест Л1
- 04.02.2018 Динамо Бухарест 2:2 Университатя Крайова Л1
- 22.01.2018 Динамо Бухарест 3:2 Аустрия Вена ТМК
- 18.12.2017 Поли Тимишоара 0:0 Динамо Бухарест Л1
- 11.12.2017 Динамо Бухарест 2:0 Волунтари Л1
- 04.12.2017 Сепси Оск 0:3 Динамо Бухарест Л1
- 25.11.2017 Динамо Бухарест 2:1 КСМ Студенцеск Л1
Последние игры между собой
Конкордия Кьяжна: победы: 5, ничьи: 1, поражения: 5
Динамо Бухарест: победы: 5, ничьи: 1, поражения: 5
- 07.04.2018 Динамо Бухарест 3:1 Конкордия Кьяжна Лига 1
- 12.02.2018 Конкордия Кьяжна 3:4 Динамо Бухарест Лига 1
- 27.09.2017 Динамо Бухарест 2:3 Конкордия Кьяжна Лига 1
- 13.02.2017 Конкордия Кьяжна 2:1 Динамо Бухарест Первая лига
- 24.09.2016 Динамо Бухарест 0:1 Конкордия Кьяжна Первая лига
- 14.04.2016 Динамо Бухарест 1:1 Конкордия Кьяжна Кубок лиги
- 10.03.2016 Конкордия Кьяжна 3:0 Динамо Бухарест Кубок лиги
- 20.02.2016 Динамо Бухарест 4:0 Конкордия Кьяжна Первая лига
- 28.09.2015 Конкордия Кьяжна 1:3 Динамо Бухарест Первая лига
- 17.03.2015 Динамо Бухарест 0:3 Конкордия Кьяжна Первая лига
- 01.10.2011 Динамо Бухарест 2:0 Конкордия Кьяжна Дивизион А
Чемпионская группа
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ЧФР Клуж
|9
|4
|5
|0
|11 - 6
|47
|2.
|Стяуа
|9
|5
|3
|1
|13 - 6
|46
|3.
|Вииторул Констанца
|9
|3
|4
|2
|13 - 10
|35
|4.
|Университатя Крайова
|9
|2
|3
|4
|8 - 9
|35
|5.
|Астра
|9
|3
|2
|4
|9 - 10
|33
|6.
|КСМ Студенцеск
|9
|1
|1
|7
|4 - 17
|24
Понижение
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Динамо Бухарест
|11
|9
|0
|2
|24 - 9
|47
|2.
|Ботошани
|10
|3
|3
|4
|8 - 8
|32
|3.
|Сепси Оск
|11
|6
|4
|1
|20 - 12
|32
|4.
|Конкордия Кьяжна
|11
|3
|3
|5
|8 - 13
|26
|5.
|Газ Метан Mедиаш
|10
|5
|2
|3
|14 - 12
|25
|6.
|Волунтари
|10
|3
|1
|6
|11 - 15
|24
|7.
|Поли Тимишоара
|10
|2
|2
|6
|8 - 13
|22
|8.
|Ювентус Бухарест
|11
|3
|1
|7
|6 - 17
|16
Второй тайм
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
81'
Динамо Бухарест делает замену. Пешич Иван III уходит с поля, а Ionut Serban выходит на его замену.
75'
Конкордия Кьяжна делает замену. Razvan Gradinaru уходит с поля, а Патаке Андрей выходит на его замену.
71'
Динамо Бухарест делает замену. Robert Moldoveanu уходит с поля, а Daniel Popa выходит на его замену.
69'
Динамо Бухарест делает замену. Нистор Дан уходит с поля, а Alin Dudea выходит на его замену.
66'
Конкордия Кьяжна делает замену. Препелицэ Андрей уходит с поля, а Степан Бабич выходит на его замену.
62'
Конкордия Кьяжна делает замену. Кристеску Мариан уходит с поля, а Ronaldo Deaconu выходит на его замену.
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
44'
Г О О О О Л - Саломау Диогу бьет в цель!
26'
Г О О О О Л - Пешич Иван III бьет в цель!
23'
Г О О О О Л - Саломау Диогу из команды Динамо Бухарест забивает с точки!
8'
Г О О О О Л - Антун Палич бьет в цель!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadionul Concordia. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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