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2017-2018
Стадион:
Конкордия Кьяжна
0:4
Конец матча
Динамо Бухарест
0'
0:1
8' Гол
Antun Palic
0:2
23' Пенальти
Саломау Диогу
0:3
26' Гол
Пешич Иван III
0:4
44' Гол
Саломау Диогу
90'+1
Второй тайм
Свисток
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
81'
Динамо Бухарест делает замену. Пешич Иван III уходит с поля, а Ionut Serban выходит на его замену.
75'
Конкордия Кьяжна делает замену. Razvan Gradinaru уходит с поля, а Патаке Андрей выходит на его замену.
71'
Динамо Бухарест делает замену. Robert Moldoveanu уходит с поля, а Daniel Popa выходит на его замену.
69'
Динамо Бухарест делает замену. Нистор Дан уходит с поля, а Alin Dudea выходит на его замену.
66'
Конкордия Кьяжна делает замену. Препелицэ Андрей уходит с поля, а Степан Бабич выходит на его замену.

62'
Конкордия Кьяжна делает замену. Кристеску Мариан уходит с поля, а Ronaldo Deaconu выходит на его замену.
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Описание гола
44'
Г О О О О Л - Саломау Диогу бьет в цель!
Описание гола
26'
Г О О О О Л - Пешич Иван III бьет в цель!
Описание гола
23'
Г О О О О Л - Саломау Диогу из команды Динамо Бухарест забивает с точки!
Описание гола
8'
Г О О О О Л - Антун Палич бьет в цель!
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadionul Concordia. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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